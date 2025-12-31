Gladius EA Advanced MT5
Live-Signal: in Kürze... | Gruppe :Hier klicken |Kanal:Hier klicken | Paar : XAUUSD |Zeitrahmen: M30
Gladius EA Advanced MT5 wurde fürGold (XAUUSD) auf dem Zeitrahmen M30 entwickelt und zielt darauf ab,Trendfortsetzungsbewegungen mit reduzierten Fehleinstiegen zu erfassen. Er kombiniert einenMulti-Indikator-Entscheidungsscore mit einem Support/Resistance Breakout Gating, einer höheren Zeitrahmen-Bestätigung und einer starken Handelssicherheitskontrolle.
Häufig gestellte Fragen(FAQ)
1) Allgemeines / KompatibilitätQ1: Welche Plattform unterstützt Gladius EA Advanced MT5?
A: Gladius EA Advanced MT5 wurde fürMetaTrader 5 (MT5) entwickelt und verwendet MT5-Handelsfunktionen.Q2: Für welches Symbol und welchen Zeitrahmen ist Gladius EA Advanced MT5 ausgelegt?
A: Er ist fürXAUUSD auf M30 ( Gold, 30-Minuten-Chart) optimiert.Q3: Kann ich ihn auch für andere Paare/Zeitrahmen verwenden?
A: Sie können es auf anderen Symbolen/Zeitrahmen testen, aberdie Standardeinstellung ist speziell für XAUUSD M30, einschließlich Spread/ATR-Limits und einer auf die Volatilität von Gold abgestimmten Ausbruchslogik. Die Ergebnisse können auf anderen Märkten erheblich abweichen.F4: Ist es ein Scalper?
A: Nein . Gladius EA Advanced ist alsTrend-/Ausbruchssystem konzipiert ( EMA-Trend + ADX-Stärke + Donchian Breakout Gating) und zielt in der Regel auf strukturierte Bewegungen und nicht auf ultraschnelles Scalping ab.
2) Strategie/Wie wird gehandeltF5: Was ist die Handelslogik (in einfachen Worten)?
A: Der EA berechnet einenEntscheidungs-Score anhand von :
- Trendrichtung über Fast/Slow EMA
- Momentum-Bestätigung über RSI
- Trendstärke über ADX + DI-Trennung (+DI vs -DI)
- Optionaler MACD-Cross-Beitrag
Dann wendet er Filter wieHTF-Trendbestätigung und S&R Donchian-Ausbruchsbedingungen an, bevor er einen Handel eröffnet.
A: Nein . Der EA eröffnet Positionen ganz normal mit risikobasierter Größenbestimmung und beinhaltet Kontrollen wieMaxPositionsPerSymbol ( Standardwert 1). Er verwendet keine Martingale- oder Grid-Logik in der bereitgestellten Version.F7: Wie viele Trades können auf einmal eröffnet werden?
A: Sie können es mit steuern:
- MaxPositionsPerSymbol ( Voreinstellung = 1)
- OneTradePerBar ( verhindert mehrere Einträge in derselben Kerze)
A: Wenn diese Funktion aktiviert ist, bewertet der EA Eingabennur nach dem Schließen einer Kerze, was dazu beiträgt, Fehlsignale zu reduzieren, die durch Live-Kerzenrauschen verursacht werden.
3) Risiko, Losgröße und GeldmanagementF9: Wie berechnet der EA die Lot-Größe?
A: Die Lotgröße wird berechnet aus:
- RisikoProzentsatz des Eigenkapitals
- Effektive Stop-Loss-Distanz (mit einer Mindestuntergrenze, die für die Größe verwendet wird)
Anschließend wird das Lot an die Min/Max-Lot- und Step-Size-Werte Ihres Brokers angepasst.
A:RiskPercent ist der Prozentsatz desEigenkapitals, der für die Risikoberechnung pro Handel verwendet wird .
F11: Verfügt der EA über einen täglichen Verlustschutz?
Wichtig: Hohe Werte (z. B. 30 %) können zu aggressiven Losgrößen führen und werden für die meisten Benutzer nicht empfohlen.
A: Ja . Falls aktiviert, stoppt UseDailyLossStop neue Einträge, wenn der tägliche Verlust überschritten wird:
- MaxDailyDrawdownPct, oder
- MaxDailyLossUSD ( wenn > 0 gesetzt)
A: Ja . Es kann den Handel blockieren, wenn:
- Der Spread überschreitetMaxSpreadPoints, oder
- ATR unterMinATRPoints ( toter Markt) oder überMaxATRPoints ( Spikes) liegt
4) Stop Loss, Take Profit, Break-Even & TrailingF13: Verwendet es feste SL/TP oder ATR-basierte SL/TP?
A: Es wird beides unterstützt:
- Feste SLPunkte / Feste TPPunkte, oder
- ATR-basierte SL/TP, wennUseATRForSLTP mitATRmultSL / ATRmultTP aktiviert ist
A: Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann SL um das Breakout-S&R-Level (Donchian Breakout) mit einem ATR-Puffer verankert und dann durch ein maximales Multiple zur Risikokontrolle begrenzt werden.F15: Beinhaltet der EA Break-Even und Trailing Stop?
A: Ja , er beinhaltet:
- LegacyBreak-Even ( BETriggerPoints/BEOffsetPoints)
- LegacyTrailing Stop ( TrailStart/Distance/Step)
A: Ja . Sie können sie aktivieren:
- UseATRAdaptiveBE mit BETriggerATRs / BEOffsetATRs
- UseATRAdaptiveTrailing mit TrailStartATRs / TrailDistanceATRs / TrailStepATRs
5) Filter (HTF, Breakout, Bias Hold)F17: Was ist die HTF-Bestätigung?
A: Wenn UseHTFConfirm auf ON steht , sind Eingaben nur dann erlaubt, wenn derTrend des höheren Zeitrahmens ( Standard H1 EMA Ausrichtung) mit der Handelsrichtung übereinstimmt.F18: Was ist der Donchian Breakout-Filter?
A: Wenn UseSRBreakoutFilter eingeschaltet ist , wartet der EA darauf, dass der Kurs ein Donchian-basiertes Widerstands-/Unterstützungsniveau um einen Puffer (in ATR-Einheiten) über-/unterschreitet, um die Ausbruchsqualität zu bestätigen.F19: Was ist "Bias Hold"?
A:Bias Hold reduziert das Hin- und Herpendeln zwischen KAUFEN/VERKAUFEN/NEUTRAL, indem der letzte Bias für eine festgelegte Anzahl von Bars gehalten wird, es sei denn, es kommt zu einer starken Umkehrung (Flip Guard).F20: Was ist "Auto Bias Hold Bars"?
A: Wenn diese Funktion aktiviert ist, ordnet der EA die Marktbedingungen automatisch den Bias-Hold-Balken zu:
- 1 = Trend,3 = normal,5 = unruhig
6) Nachrichtenfilter (WebRequest / ForexFactory JSON)F21: Enthält Gladius EA Advanced MT5 einen Nachrichtenfilter?
A: Ja . Er enthält einenereignisbasierten Nachrichtenblockierungsfilter, der den ForexFactory Wochenkalender JSON liest und den Handel X Minuten vor/nach wichtigen Ereignissen blockiert.F22: Wie kann ich den Nachrichtenfilter (WebRequest) aktivieren?
A: In MT4 gehen Sie zu:
Tools → Options → Expert Advisors → "Allow WebRequest for listed URL"
Fügen Sie dann diese URL hinzu:
- https:// nfs.faireconomy.media
A: Häufige Gründe:
- WebRequest URL nicht in den MT4-Optionen hinzugefügt
- Internet/Firewall blockiert MT4
- Vorübergehende Ratenbeschränkung oder Server-Antwortprobleme
Das Dashboard zeigt auch den Abrufstatus zur Fehlerbehebung an.
A: Der EAdeaktiviert automatisch den Live-WebRequest im Strategy Tester, um Einschränkungen des Testers und Probleme mit der Ratenbegrenzung zu vermeiden. Daher wird die Nachrichtensperre während der Backtests nicht angewendet.
7) Installation und empfohlene EinrichtungQ25: Wie installiere ich den EA und wie führe ich ihn korrekt aus?
A:
- Installieren Sie den EA inMT5 → MQL5 → Experten
- Starten Sie MT4 neu
- Öffnen Sie denXAUUSD M30 Chart
- EA anhängen und aktivieren:
- AutoTrading Schaltfläche ON
- (Optional) WebRequest URL für Nachrichtenfilter
A: Der EA verfügt über eine Schutzoption:WaitNewBarAfterAttach ( wird verwendet, wenn BarClose-Signale EIN sind), um "On-Attach"-Einträge zu reduzieren. Wenn Sie dennoch ein strenges Verhalten wünschen, lassen SieUseBarCloseSignals = true und stellen Sie sicher, dassWaitNewBarAfterAttach aktiv ist .F27: Empfohlene Broker-Bedingungen?
A: Für beste Leistung:
- Niedriger Spread (MaxSpreadPoints beachten)
- Stabile Ausführung (angemessene Slippage)
- XAUUSD mit zuverlässigen Kursen
8) Dashboard und visuelle ToolsF28: Was zeigt das Dashboard an?
A: Das Dashboard kann anzeigen:
- Schätzung des nächsten Loses, Verzerrung und Ergebnis
- Spread/ATR-Status mit Gefahrensymbolen
- Unterstützung/Widerstand + Donchian-Länge
- Equity/Balance und P/L-Zusammenfassungen
- Nachrichtenfilterstatus und nächstes/aktives blockiertes Ereignis (falls aktiviert)
A: Ja . Verwenden Sie:
- DrawSRLines / DrawBreakoutLines
- ShowSRPriceLabels / ShowBreakoutPriceLabels
9) Eingaben / Allgemeine Fragen zu den EinstellungenF30: Was sollte ich zuerst ändern, wenn die Trades zu häufig sind?
A: Versuchen Sie es :
- ScoreThreshold erhöhen
- DonchianLookback erhöhen
- MinADX und DI Trennung verschärfen(MinDISeparation)
- UseBarCloseSignals = true beibehalten
A: Versuchen Sie es :
- ScoreThreshold leicht reduzieren
- Verringern SieDonchianLookback oder Breakout-Buffer(BreakBufferATRs)
- Prüfen Sie, obNews-Filter,Daily Loss Guard,Session-Filter oder Spread/ATR-Limits den Einstieg blockieren.
A: Ja . Aktivieren SieUseSessionFilter und setzen Sie:
- SessionStartHour / SessionEndHour (Serverzeit)
- TradeMonday...TradeFriday schaltet um
10) Sicherheit, Erwartungen & HaftungsausschlussF33: Ist der Gewinn garantiert?
A: Nein . Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Marktbedingungen ändern sich, und frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer mit einemDemokonto und verwenden Sie verantwortungsvolle Risikoeinstellungen.Q34: Was sind die besten Praktiken, bevor man ein echtes Konto benutzt?
A:
- Beginnen Sie mit einemniedrigeren Risikoprozentsatz
- Testen Sie auf einem Demokonto und führen Sie den Test auf einem kleinen Konto durch.
- Überprüfen Sie den Broker-Spread, die Ausführung und das Slippage-Verhalten
- Verstehen Sie den Nachrichtenfilter und die Sitzungsbeschränkungen