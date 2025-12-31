Gladius EA Advanced MT5

Live-Signal: in Kürze... | Gruppe :Hier klicken |Kanal:Hier klicken | Paar : XAUUSD |Zeitrahmen: M30

Gladius EA Advanced MT5 wurde fürGold (XAUUSD) auf dem Zeitrahmen M30 entwickelt und zielt darauf ab,Trendfortsetzungsbewegungen mit reduzierten Fehleinstiegen zu erfassen. Er kombiniert einenMulti-Indikator-Entscheidungsscore mit einem Support/Resistance Breakout Gating, einer höheren Zeitrahmen-Bestätigung und einer starken Handelssicherheitskontrolle.

Häufig gestellte Fragen(FAQ)

1) Allgemeines / Kompatibilität

Q1: Welche Plattform unterstützt Gladius EA Advanced MT5?

A: Gladius EA Advanced MT5 wurde fürMetaTrader 5 (MT5) entwickelt und verwendet MT5-Handelsfunktionen.

Q2: Für welches Symbol und welchen Zeitrahmen ist Gladius EA Advanced MT5 ausgelegt?

A: Er ist fürXAUUSD auf M30 ( Gold, 30-Minuten-Chart) optimiert.

Q3: Kann ich ihn auch für andere Paare/Zeitrahmen verwenden?

A: Sie können es auf anderen Symbolen/Zeitrahmen testen, aberdie Standardeinstellung ist speziell für XAUUSD M30, einschließlich Spread/ATR-Limits und einer auf die Volatilität von Gold abgestimmten Ausbruchslogik. Die Ergebnisse können auf anderen Märkten erheblich abweichen.

F4: Ist es ein Scalper?

A: Nein . Gladius EA Advanced ist alsTrend-/Ausbruchssystem konzipiert ( EMA-Trend + ADX-Stärke + Donchian Breakout Gating) und zielt in der Regel auf strukturierte Bewegungen und nicht auf ultraschnelles Scalping ab.

2) Strategie/Wie wird gehandelt

F5: Was ist die Handelslogik (in einfachen Worten)?

A: Der EA berechnet einenEntscheidungs-Score anhand von :

  • Trendrichtung über Fast/Slow EMA
  • Momentum-Bestätigung über RSI
  • Trendstärke über ADX + DI-Trennung (+DI vs -DI)
  • Optionaler MACD-Cross-Beitrag
    Dann wendet er Filter wieHTF-Trendbestätigung und S&R Donchian-Ausbruchsbedingungen an, bevor er einen Handel eröffnet.
F6: Verwendet er Martingale, Grid oder Hedging?

A: Nein . Der EA eröffnet Positionen ganz normal mit risikobasierter Größenbestimmung und beinhaltet Kontrollen wieMaxPositionsPerSymbol ( Standardwert 1). Er verwendet keine Martingale- oder Grid-Logik in der bereitgestellten Version.

F7: Wie viele Trades können auf einmal eröffnet werden?

A: Sie können es mit steuern:

  • MaxPositionsPerSymbol ( Voreinstellung = 1)
  • OneTradePerBar ( verhindert mehrere Einträge in derselben Kerze)
F8: Was ist "UseBarCloseSignals"?

A: Wenn diese Funktion aktiviert ist, bewertet der EA Eingabennur nach dem Schließen einer Kerze, was dazu beiträgt, Fehlsignale zu reduzieren, die durch Live-Kerzenrauschen verursacht werden.

3) Risiko, Losgröße und Geldmanagement

F9: Wie berechnet der EA die Lot-Größe?

A: Die Lotgröße wird berechnet aus:

  • RisikoProzentsatz des Eigenkapitals
  • Effektive Stop-Loss-Distanz (mit einer Mindestuntergrenze, die für die Größe verwendet wird)
    Anschließend wird das Lot an die Min/Max-Lot- und Step-Size-Werte Ihres Brokers angepasst.
Q10: Was bedeutet "RiskPercent"?

A:RiskPercent ist der Prozentsatz desEigenkapitals, der für die Risikoberechnung pro Handel verwendet wird .

Wichtig: Hohe Werte (z. B. 30 %) können zu aggressiven Losgrößen führen und werden für die meisten Benutzer nicht empfohlen.

F11: Verfügt der EA über einen täglichen Verlustschutz?

A: Ja . Falls aktiviert, stoppt UseDailyLossStop neue Einträge, wenn der tägliche Verlust überschritten wird:

  • MaxDailyDrawdownPct, oder
  • MaxDailyLossUSD ( wenn > 0 gesetzt)
F12: Werden Spread und Volatilität vor dem Handel geprüft?

A: Ja . Es kann den Handel blockieren, wenn:

  • Der Spread überschreitetMaxSpreadPoints, oder
  • ATR unterMinATRPoints ( toter Markt) oder überMaxATRPoints ( Spikes) liegt

4) Stop Loss, Take Profit, Break-Even & Trailing

F13: Verwendet es feste SL/TP oder ATR-basierte SL/TP?

A: Es wird beides unterstützt:

  • Feste SLPunkte / Feste TPPunkte, oder
  • ATR-basierte SL/TP, wennUseATRForSLTP mitATRmultSL / ATRmultTP aktiviert ist
F14: Was ist "Breakout Anchored SL" (Hybrid SL)?

A: Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann SL um das Breakout-S&R-Level (Donchian Breakout) mit einem ATR-Puffer verankert und dann durch ein maximales Multiple zur Risikokontrolle begrenzt werden.

F15: Beinhaltet der EA Break-Even und Trailing Stop?

A: Ja , er beinhaltet:

  • LegacyBreak-Even ( BETriggerPoints/BEOffsetPoints)
  • LegacyTrailing Stop ( TrailStart/Distance/Step)
F16: Unterstützt es ATR-adaptive Break-Even und Trailing?

A: Ja . Sie können sie aktivieren:

  • UseATRAdaptiveBE mit BETriggerATRs / BEOffsetATRs
  • UseATRAdaptiveTrailing mit TrailStartATRs / TrailDistanceATRs / TrailStepATRs

5) Filter (HTF, Breakout, Bias Hold)

F17: Was ist die HTF-Bestätigung?

A: Wenn UseHTFConfirm auf ON steht , sind Eingaben nur dann erlaubt, wenn derTrend des höheren Zeitrahmens ( Standard H1 EMA Ausrichtung) mit der Handelsrichtung übereinstimmt.

F18: Was ist der Donchian Breakout-Filter?

A: Wenn UseSRBreakoutFilter eingeschaltet ist , wartet der EA darauf, dass der Kurs ein Donchian-basiertes Widerstands-/Unterstützungsniveau um einen Puffer (in ATR-Einheiten) über-/unterschreitet, um die Ausbruchsqualität zu bestätigen.

F19: Was ist "Bias Hold"?

A:Bias Hold reduziert das Hin- und Herpendeln zwischen KAUFEN/VERKAUFEN/NEUTRAL, indem der letzte Bias für eine festgelegte Anzahl von Bars gehalten wird, es sei denn, es kommt zu einer starken Umkehrung (Flip Guard).

F20: Was ist "Auto Bias Hold Bars"?

A: Wenn diese Funktion aktiviert ist, ordnet der EA die Marktbedingungen automatisch den Bias-Hold-Balken zu:

  • 1 = Trend,3 = normal,5 = unruhig

6) Nachrichtenfilter (WebRequest / ForexFactory JSON)

F21: Enthält Gladius EA Advanced MT5 einen Nachrichtenfilter?

A: Ja . Er enthält einenereignisbasierten Nachrichtenblockierungsfilter, der den ForexFactory Wochenkalender JSON liest und den Handel X Minuten vor/nach wichtigen Ereignissen blockiert.

F22: Wie kann ich den Nachrichtenfilter (WebRequest) aktivieren?

A: In MT4 gehen Sie zu:
Tools → Options → Expert Advisors → "Allow WebRequest for listed URL"
Fügen Sie dann diese URL hinzu:

F23: Warum zeigt der Nachrichtenfilter "NO DATA", "HTTP" oder "WebRequest error" an?

A: Häufige Gründe:

  • WebRequest URL nicht in den MT4-Optionen hinzugefügt
  • Internet/Firewall blockiert MT4
  • Vorübergehende Ratenbeschränkung oder Server-Antwortprobleme
    Das Dashboard zeigt auch den Abrufstatus zur Fehlerbehebung an.
F24: Funktioniert der Nachrichtenfilter im Strategy Tester?

A: Der EAdeaktiviert automatisch den Live-WebRequest im Strategy Tester, um Einschränkungen des Testers und Probleme mit der Ratenbegrenzung zu vermeiden. Daher wird die Nachrichtensperre während der Backtests nicht angewendet.

    7) Installation und empfohlene Einrichtung

    Q25: Wie installiere ich den EA und wie führe ich ihn korrekt aus?

    A:

    1. Installieren Sie den EA inMT5 → MQL5 → Experten
    2. Starten Sie MT4 neu
    3. Öffnen Sie denXAUUSD M30 Chart
    4. EA anhängen und aktivieren:
      • AutoTrading Schaltfläche ON
      • (Optional) WebRequest URL für Nachrichtenfilter
    Q26: Warum hat der EA sofort einen Handel eröffnet, nachdem ich ihn angehängt habe?

    A: Der EA verfügt über eine Schutzoption:WaitNewBarAfterAttach ( wird verwendet, wenn BarClose-Signale EIN sind), um "On-Attach"-Einträge zu reduzieren. Wenn Sie dennoch ein strenges Verhalten wünschen, lassen SieUseBarCloseSignals = true und stellen Sie sicher, dassWaitNewBarAfterAttach aktiv ist .

    F27: Empfohlene Broker-Bedingungen?

    A: Für beste Leistung:

    • Niedriger Spread (MaxSpreadPoints beachten)
    • Stabile Ausführung (angemessene Slippage)
    • XAUUSD mit zuverlässigen Kursen

    8) Dashboard und visuelle Tools

    F28: Was zeigt das Dashboard an?

    A: Das Dashboard kann anzeigen:

    • Schätzung des nächsten Loses, Verzerrung und Ergebnis
    • Spread/ATR-Status mit Gefahrensymbolen
    • Unterstützung/Widerstand + Donchian-Länge
    • Equity/Balance und P/L-Zusammenfassungen
    • Nachrichtenfilterstatus und nächstes/aktives blockiertes Ereignis (falls aktiviert)
    F29: Kann ich die SR/Breakout-Linien und -Beschriftungen ausblenden?

    A: Ja . Verwenden Sie:

    • DrawSRLines / DrawBreakoutLines
    • ShowSRPriceLabels / ShowBreakoutPriceLabels

    9) Eingaben / Allgemeine Fragen zu den Einstellungen

    F30: Was sollte ich zuerst ändern, wenn die Trades zu häufig sind?

    A: Versuchen Sie es :

    • ScoreThreshold erhöhen
    • DonchianLookback erhöhen
    • MinADX und DI Trennung verschärfen(MinDISeparation)
    • UseBarCloseSignals = true beibehalten
    F31: Was sollte ich zuerst ändern, wenn selten gehandelt wird?

    A: Versuchen Sie es :

    • ScoreThreshold leicht reduzieren
    • Verringern SieDonchianLookback oder Breakout-Buffer(BreakBufferATRs)
    • Prüfen Sie, obNews-Filter,Daily Loss Guard,Session-Filter oder Spread/ATR-Limits den Einstieg blockieren.
    F32: Kann ich den Handel auf bestimmte Stunden/Tage beschränken?

    A: Ja . Aktivieren SieUseSessionFilter und setzen Sie:

    • SessionStartHour / SessionEndHour (Serverzeit)
    • TradeMonday...TradeFriday schaltet um

    10) Sicherheit, Erwartungen & Haftungsausschluss

    F33: Ist der Gewinn garantiert?

    A: Nein . Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Marktbedingungen ändern sich, und frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer mit einemDemokonto und verwenden Sie verantwortungsvolle Risikoeinstellungen.

    Q34: Was sind die besten Praktiken, bevor man ein echtes Konto benutzt?

    A:

    • Beginnen Sie mit einemniedrigeren Risikoprozentsatz
    • Testen Sie auf einem Demokonto und führen Sie den Test auf einem kleinen Konto durch.
    • Überprüfen Sie den Broker-Spread, die Ausführung und das Slippage-Verhalten
    • Verstehen Sie den Nachrichtenfilter und die Sitzungsbeschränkungen
    Weitere Produkte dieses Autors
    Gladius EA Pro
    Mohd Ikhwan Bin Agusalim
    4.6 (5)
    Experten
    Live-Signal : wird in Kürze hier erscheinen | Gruppe : Hier klicken | Kanal : Hier klicken | Paar : XAUUSD | Zeitrahmen : M15 Gladius EA Pro ist ein Expert Advisor der nächsten Generation (GPT-5), der für XAUUSD auf dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde und einen robusten, regelbasierten Risikorahmen mit einer KI-ähnlichen, unscharf gewichteten Signal-Engine verbindet . Er wurde entwickelt, um die Dinge für den Benutzer einfach zu halten (Plug-and-Play auf einem Chart), während er hinter den Kuli
    Gladius EA Advanced
    Mohd Ikhwan Bin Agusalim
    Experten
    Live-Signal : Hier klicken | Gruppe : Hier klicken | Kanal : Klicken Sie hier | Paar : XAUUSD | Zeitrahmen : M30 Gladius EA Advanced wurde für Gold (XAUUSD) auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt und zielt darauf ab, Trendfortsetzungsbewegungen mit einer reduzierten Anzahl von Fehleinstiegen zu erfassen. Er kombiniert einen Multi-Indikator-Entscheidungsscore mit einem Support/Resistance Breakout Gating , einer höheren Zeitrahmen-Bestätigung und einer starken Handelssicherheitskontrolle. Häufig gestel
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension