Live-Signal: in Kürze... | Gruppe :Hier klicken |Kanal:Hier klicken | Paar : XAUUSD |Zeitrahmen: M30

Gladius EA Advanced MT5 wurde fürGold (XAUUSD) auf dem Zeitrahmen M30 entwickelt und zielt darauf ab,Trendfortsetzungsbewegungen mit reduzierten Fehleinstiegen zu erfassen. Er kombiniert einenMulti-Indikator-Entscheidungsscore mit einem Support/Resistance Breakout Gating, einer höheren Zeitrahmen-Bestätigung und einer starken Handelssicherheitskontrolle.



1) Allgemeines / Kompatibilität

A: Gladius EA Advanced MT5 wurde fürMetaTrader 5 (MT5) entwickelt und verwendet MT5-Handelsfunktionen.

A: Er ist fürXAUUSD auf M30 ( Gold, 30-Minuten-Chart) optimiert.

A: Sie können es auf anderen Symbolen/Zeitrahmen testen, aberdie Standardeinstellung ist speziell für XAUUSD M30, einschließlich Spread/ATR-Limits und einer auf die Volatilität von Gold abgestimmten Ausbruchslogik. Die Ergebnisse können auf anderen Märkten erheblich abweichen.

A: Nein . Gladius EA Advanced ist alsTrend-/Ausbruchssystem konzipiert ( EMA-Trend + ADX-Stärke + Donchian Breakout Gating) und zielt in der Regel auf strukturierte Bewegungen und nicht auf ultraschnelles Scalping ab.

2) Strategie/Wie wird gehandelt

A: Der EA berechnet einenEntscheidungs-Score anhand von :

Trendrichtung über Fast/Slow EMA

Fast/Slow EMA Momentum-Bestätigung über RSI

RSI Trendstärke über ADX + DI-Trennung (+DI vs -DI)

ADX + DI-Trennung (+DI vs -DI) Optionaler MACD-Cross-Beitrag

Dann wendet er Filter wieHTF-Trendbestätigung und S&R Donchian-Ausbruchsbedingungen an , bevor er einen Handel eröffnet.

A: Nein . Der EA eröffnet Positionen ganz normal mit risikobasierter Größenbestimmung und beinhaltet Kontrollen wieMaxPositionsPerSymbol ( Standardwert 1). Er verwendet keine Martingale- oder Grid-Logik in der bereitgestellten Version.

A: Sie können es mit steuern:

MaxPositionsPerSymbol ( Voreinstellung = 1)

Voreinstellung = 1) OneTradePerBar ( verhindert mehrere Einträge in derselben Kerze)

A: Wenn diese Funktion aktiviert ist, bewertet der EA Eingabennur nach dem Schließen einer Kerze, was dazu beiträgt, Fehlsignale zu reduzieren, die durch Live-Kerzenrauschen verursacht werden.

3) Risiko, Losgröße und Geldmanagement

A: Die Lotgröße wird berechnet aus:

RisikoProzentsatz des Eigenkapitals

Eigenkapitals Effektive Stop-Loss-Distanz (mit einer Mindestuntergrenze, die für die Größe verwendet wird)

Anschließend wird das Lot an die Min/Max-Lot- und Step-Size-Werte Ihres Brokers angepasst.

A:RiskPercent ist der Prozentsatz desEigenkapitals, der für die Risikoberechnung pro Handel verwendet wird .

Wichtig: Hohe Werte (z. B. 30 %) können zu aggressiven Losgrößen führen und werden für die meisten Benutzer nicht empfohlen.

A: Ja . Falls aktiviert, stoppt UseDailyLossStop neue Einträge, wenn der tägliche Verlust überschritten wird:

MaxDailyDrawdownPct , oder

, oder MaxDailyLossUSD ( wenn > 0 gesetzt)

A: Ja . Es kann den Handel blockieren, wenn:

Der Spread überschreitet MaxSpreadPoints , oder

, oder ATR unterMinATRPoints ( toter Markt) oder überMaxATRPoints ( Spikes) liegt

4) Stop Loss, Take Profit, Break-Even & Trailing

A: Es wird beides unterstützt:

Feste SLPunkte / Feste TPPunkte , oder

, oder ATR-basierte SL/TP, wennUseATRForSLTP mitATRmultSL / ATRmultTP aktiviert ist

A: Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann SL um das Breakout-S&R-Level (Donchian Breakout) mit einem ATR-Puffer verankert und dann durch ein maximales Multiple zur Risikokontrolle begrenzt werden.

A: Ja , er beinhaltet:

Legacy Break-Even ( BETriggerPoints/BEOffsetPoints)

BETriggerPoints/BEOffsetPoints) LegacyTrailing Stop ( TrailStart/Distance/Step)

A: Ja . Sie können sie aktivieren:

UseATRAdaptiveBE mit BETriggerATRs / BEOffsetATRs

UseATRAdaptiveTrailing mit TrailStartATRs / TrailDistanceATRs / TrailStepATRs

5) Filter (HTF, Breakout, Bias Hold)

A: Wenn UseHTFConfirm auf ON steht , sind Eingaben nur dann erlaubt, wenn derTrend des höheren Zeitrahmens ( Standard H1 EMA Ausrichtung) mit der Handelsrichtung übereinstimmt.

A: Wenn UseSRBreakoutFilter eingeschaltet ist , wartet der EA darauf, dass der Kurs ein Donchian-basiertes Widerstands-/Unterstützungsniveau um einen Puffer (in ATR-Einheiten) über-/unterschreitet, um die Ausbruchsqualität zu bestätigen.

A:Bias Hold reduziert das Hin- und Herpendeln zwischen KAUFEN/VERKAUFEN/NEUTRAL, indem der letzte Bias für eine festgelegte Anzahl von Bars gehalten wird, es sei denn, es kommt zu einer starken Umkehrung (Flip Guard).

A: Wenn diese Funktion aktiviert ist, ordnet der EA die Marktbedingungen automatisch den Bias-Hold-Balken zu:

1 = Trend,3 = normal,5 = unruhig

6) Nachrichtenfilter (WebRequest / ForexFactory JSON)

A: Ja . Er enthält einenereignisbasierten Nachrichtenblockierungsfilter, der den ForexFactory Wochenkalender JSON liest und den Handel X Minuten vor/nach wichtigen Ereignissen blockiert.

A: In MT4 gehen Sie zu:

Tools → Options → Expert Advisors → "Allow WebRequest for listed URL"

Fügen Sie dann diese URL hinzu:

A: Häufige Gründe:

WebRequest URL nicht in den MT4-Optionen hinzugefügt

Internet/Firewall blockiert MT4

Vorübergehende Ratenbeschränkung oder Server-Antwortprobleme

Das Dashboard zeigt auch den Abrufstatus zur Fehlerbehebung an.

A: Der EAdeaktiviert automatisch den Live-WebRequest im Strategy Tester, um Einschränkungen des Testers und Probleme mit der Ratenbegrenzung zu vermeiden. Daher wird die Nachrichtensperre während der Backtests nicht angewendet.

7) Installation und empfohlene Einrichtung

A:

Installieren Sie den EA inMT5 → MQL5 → Experten Starten Sie MT4 neu Öffnen Sie denXAUUSD M30 Chart EA anhängen und aktivieren: AutoTrading Schaltfläche ON

ON (Optional) WebRequest URL für Nachrichtenfilter

A: Der EA verfügt über eine Schutzoption:WaitNewBarAfterAttach ( wird verwendet, wenn BarClose-Signale EIN sind), um "On-Attach"-Einträge zu reduzieren. Wenn Sie dennoch ein strenges Verhalten wünschen, lassen SieUseBarCloseSignals = true und stellen Sie sicher, dassWaitNewBarAfterAttach aktiv ist .

A: Für beste Leistung:

Niedriger Spread ( MaxSpreadPoints beachten)

beachten) Stabile Ausführung (angemessene Slippage)

XAUUSD mit zuverlässigen Kursen

8) Dashboard und visuelle Tools

A: Das Dashboard kann anzeigen:

Schätzung des nächsten Loses, Verzerrung und Ergebnis

Spread/ATR-Status mit Gefahrensymbolen

Unterstützung/Widerstand + Donchian-Länge

Equity/Balance und P/L-Zusammenfassungen

Nachrichtenfilterstatus und nächstes/aktives blockiertes Ereignis (falls aktiviert)

A: Ja . Verwenden Sie:

DrawSRLines / DrawBreakoutLines

ShowSRPriceLabels / ShowBreakoutPriceLabels

9) Eingaben / Allgemeine Fragen zu den Einstellungen

A: Versuchen Sie es :

ScoreThreshold erhöhen

erhöhen DonchianLookback erhöhen

erhöhen MinADX und DI Trennung verschärfen (MinDISeparation )

DI Trennung verschärfen ) UseBarCloseSignals = true beibehalten

A: Versuchen Sie es :

ScoreThreshold leicht reduzieren

leicht reduzieren Verringern Sie DonchianLookback oder Breakout-Buffer (BreakBufferATRs )

Breakout-Buffer ) Prüfen Sie, obNews-Filter,Daily Loss Guard,Session-Filter oder Spread/ATR-Limits den Einstieg blockieren.

A: Ja . Aktivieren SieUseSessionFilter und setzen Sie:

SessionStartHour / SessionEndHour (Serverzeit)

TradeMonday...TradeFriday schaltet um

10) Sicherheit, Erwartungen & Haftungsausschluss

A: Nein . Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Marktbedingungen ändern sich, und frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer mit einemDemokonto und verwenden Sie verantwortungsvolle Risikoeinstellungen.

A: