Gladius EA Advanced MT5

Señal en vivo: será pronto.. | Grupo :Haga clic aquí |Canal:Haga clic aquí | Par : XAUUSD |Time Frame: M30

Gladius EA Advanced MT5 está diseñado parael Oro (XAUUSD) en elmarco de tiempo M30 y tiene como objetivo capturarmovimientos de continuación de tendencia con entradas falsas reducidas. Combina unapuntuación de decisión multiindicador con ungating de ruptura de soporte/resistencia, una confirmación de marco temporal superior y fuertes controles de seguridad comercial.

Preguntas frecuentes(FAQ)

1) General / Compatibilidad

P1: ¿Qué plataforma soporta Gladius EA Advanced MT5?

R: Gladius EA Advanced MT5 está diseñado paraMetaTrader 5 (MT5) y utiliza las funciones comerciales de MT5.

P2: ¿Para qué símbolo y marco de tiempo está diseñado Gladius EA Advanced MT5?

R: Está optimizado paraXAUUSD en M30 ( Oro, gráfico de 30 minutos).

P3: ¿Puedo usarlo en otros pares/marcos de tiempo?

R: Puede probarlo en otros símbolos/marcos temporales, peroel ajuste predeterminado es específico para XAUUSD M30, incluidos los límites de spread/ATR y la lógica de ruptura ajustada para la volatilidad del oro. Los resultados pueden diferir significativamente en otros mercados.

P4: ¿Es un scalper?

R: No . Gladius EA Advanced está diseñado como unsistema de tendencia/ruptura ( EMA tendencia + ADX fuerza + Donchian breakout gating), normalmente con el objetivo de movimientos estructurados en lugar de scalping ultra-rápido.

2) Estrategia / Cómo opera

P5: ¿Cuál es la lógica de negociación (en términos sencillos)?

R: El EA calcula unapuntuación de decisión utilizando :

  • Dirección de la tendencia a través de la EMA rápida/lenta
  • Confirmación del impulso mediante el RSI
  • Fuerza de la tendencia mediante ADX + separación DI (+DI vs -DI)
  • Contribución cruzada MACD opcional
    Luego aplica filtros comoconfirmación de tendencia HTF y condiciones de ruptura S&R Donchian antes de abrir una operación.
P6: ¿Utiliza Martingala, Cuadrícula o Cobertura?

R: No . El EA abre posiciones normalmente con un tamaño basado en el riesgo e incluye controles comoMaxPositionsPerSymbol ( 1 por defecto).No utiliza la lógica Martingale o Grid en la construcción proporcionada.

P7: ¿Cuántas operaciones puede abrir a la vez?

R: Puede controlarlo usando:

  • MaxPositionsPerSymbol ( por defecto = 1)
  • OneTradePerBar ( previene múltiples entradas en la misma vela)
P8: ¿Qué es "UseBarCloseSignals"?

R: Cuando está activado, el EA evalúa las entradassólo después del cierre de una vela, lo que ayuda a reducir las señales falsas causadas por el ruido de las velas en directo.

3) Riesgo, Tamaño del Lote y Gestión del Dinero

P9: ¿Cómo calcula el EA el tamaño del lote?

R: El tamaño del lo te se calcula a partir de:

  • RiesgoPorcentaje del capital
  • Distancia efectiva de stop-loss (con un suelo mínimo utilizado para el tamaño)
    A continuación, fija el lote al tamaño de lote y paso mínimo/máximo de su broker.
Q10: ¿Qué significa "Porcentaje de riesgo"?

R: El porcentajede riesgo es el porcentaje decapital asignado al cálculo de riesgo por operación.

Importante: Los valores altos (por ejemplo, 30%) pueden producir tamaños de lote agresivos y no se recomiendan para la mayoría de los usuarios.

P11: ¿Tiene el EA una protección contra pérdidas diarias?

R:. Si está activada,UseDailyLossStop detiene las nuevas entradas cuando se supera la pérdida diaria:

  • MaxDailyDrawdownPct, o
  • MaxDailyLossUSD ( si se establece > 0)
P12: ¿Comprueba el spread y la volatilidad antes de operar?

R:. Puede bloquear las operaciones cuando:

  • Spread excedeMaxSpreadPoints, o
  • ATR está por debajo deMinATRPoints ( mercado muerto) o por encima deMaxATRPoints ( picos).

4) Stop Loss, Take Profit, Break-Even y Trailing

P13: ¿Utiliza SL/TP fijos o SL/TP basados en ATR?

R: Soporta ambos:

  • PuntosSL fijos / PuntosTP fijos, o
  • SL/TP basado en ATR cuandoUseATRForSLTP está habilitado conATRmultSL / ATRmultTP
P14: ¿Qué es "Breakout Anchored SL" (SL híbrido)?

R: Si está habilitado, el SL puede anclarse alrededor del nivel de S&R de ruptura (ruptura de Donchian) con un búfer ATR, y luego limitarse por un múltiplo máximo para controlar el riesgo.

P15: ¿Incluye el EA Break-Even y Trailing Stop?

R:, incluye:

  • Break-Even heredado ( BETriggerPoints/BEOffsetPoints)
  • Trailing Stop heredado ( TrailStart/Distance/Step)
P16: ¿Admite el Break-Even y el Trailing Stop adaptables al ATR?

R:. Puede activarlos:

  • UseATRAdaptiveBE con BETriggerATRs / BEOffsetATRs
  • UseATRAdaptiveTrailing con TrailStartATRs / TrailDistanceATRs / TrailStepATRs

5) Filtros (HTF, Breakout, Bias Hold)

P17: ¿Qué es la Confirmación HTF?

R: Cuando la opciónUseHTFConfirm está activada, las entradas sólo se permiten si latendencia del marco de tiempo superior ( alineación de EMA H1 predeterminada) coincide con la dirección de la operación.

P18: ¿Qué es el filtro de ruptura de Donchian?

R: Cuando UseSRBreakoutFilter está activado (ON), el EA espera a que el precio rompa por encima/por debajo de un nivel de resistencia/soporte basado en Donchian por un búfer (en unidades ATR) para confirmar la calidad de la ruptura.

P19: ¿Qué es "Bias Hold"?

R:Bias Hold reduce la fluctuación entre COMPRA/VENTA/NEUTRAL manteniendo el último sesgo durante un número determinado de barras a menos que se produzca una fuerte inversión (Flip Guard).

P20: ¿Qué es "Auto Bias Hold Bars"?

R: Cuando se activa, el EA asigna automáticamente las condiciones del mercado a las barras de Mantener sesgo:

  • 1 = tendencia,3 = normal,5 = agitado

6) Filtro de Noticias (WebRequest / ForexFactory JSON)

P21: ¿Incluye el Gladius EA Advanced MT5 un filtro de noticias?

R:. Incluye un filtrode bloqueo de noticias basado en eventos que lee el calendario semanal JSON de ForexFactory y bloquea las operaciones X minutos antes/después de eventos de alto impacto.

P22: ¿Cómo habilito el filtro de noticias (WebRequest)?

R: En MT4 vaya a:
Herramientas → Opciones → Asesores Expertos → "Permitir WebRequest para la URL listada"
Luego agregue esta URL:

P23: ¿Por qué el Filtro de Noticias muestra "NO DATA", "HTTP", o "WebRequest error"?

R: Razones comunes :

  • WebRequest URL no agregado en las opciones de MT4
  • Internet/cortafuegos bloqueando MT4
  • Límite de velocidad temporal o problemas de respuesta del servidor
    El panel de control también muestra el estado de obtención para la solución de problemas.
P24: ¿Funciona el Filtro de Noticias en el Probador de Estrategias?

R: El EAauto-desactiva el WebRequest en vivo en el Probador de Estrategias para evitar restricciones del probador y problemas de límite de velocidad. Por lo tanto, el bloqueo de noticias no se aplica durante las pruebas retrospectivas por diseño.

    7) Instalación y configuración recomendada

    P25: ¿Cómo lo instalo y ejecuto correctamente?

    A:

    1. Instale el EA enMT5 → MQL5 → Expertos
    2. Reinicie MT4
    3. Abra el gráfico XAUUSD M30
    4. Adjuntar EA y habilitar:
      • Botón AutoTrading ON
      • (Opcional) URL WebRequest para el Filtro de Noticias
    P26: ¿Por qué se abrió una operación inmediatamente después de adjuntarlo?

    R: El EA tiene una opción de protección:WaitNewBarAfterAttach ( utilizada cuando las señales BarClose están activadas) para reducir las entradas "on-attach". Si aún desea un comportamiento estricto, mantengaUseBarCloseSignals = true y asegúrese de queWaitNewBarAfterAttach esté activo.

    P27: ¿Condiciones de broker recomendadas?

    R: Para un mejor rendimiento:

    • Spread bajo (respetarMaxSpreadPoints)
    • Ejecución estable (deslizamiento razonable)
    • XAUUSD con cotizaciones fiables

    8) Cuadro de mandos y herramientas visuales

    P28: ¿Qué muestra el panel de control?

    R: El panel de control puede mostrar:

    • Estimación del próximo lote, sesgo y puntuación
    • Estado de Spread/ATR con indicadores de peligro
    • Soporte/Resistencia + longitud Donchian
    • Equidad/Balance y resúmenes P/L
    • Estado del filtro de noticias y próximo/activo evento bloqueado (si está activado)
    P29: ¿Puedo ocultar las líneas y etiquetas SR/breakout?

    R: Sí . Utilice:

    • DrawSRLines / DrawBreakoutLines
    • ShowSRPriceLabels / ShowBreakoutPriceLabels

    9) Entradas / Preguntas Comunes de Configuración

    P30: ¿Qué debería cambiar primero si las operaciones son demasiado frecuentes?

    R: Pruebe :

    • AumentarScoreThreshold
    • AumentarDonchianLookback
    • AprieteMinADX y DI separación(MinDISeparation)
    • MantenerUseBarCloseSignals = true
    P31: ¿Qué debo cambiar primero si raramente opera?

    R: Pruebe :

    • Reducir ligeramenteScoreThreshold
    • ReducirDonchianLookback o el buffer de ruptura(BreakBufferATRs)
    • Compruebe siel Filtro de Noticias, laProtección de Pérdida Diaria, elFiltro de Sesión o los límites de spread/ATR están bloqueando las entradas.
    P32: ¿Puedo limitar las operaciones a determinadas horas/días?

    R:. HabiliteUseSessionFilter y configure:

    • SessionStartHour / SessionEndHour (hora del servidor)
    • TradeMonday...TradeFriday conmuta

    10) Seguridad, Expectativas y Descargo de Responsabilidad

    P33: ¿Está garantizado el beneficio?

    R: No . Operar implica riesgos. Las condiciones del mercado cambian y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe siempre en unacuenta demo y utilice una configuración de riesgo responsable.

    P34: ¿Cuáles son las mejores prácticas antes de utilizar una cuenta real?

    A:

    • Comience conun porcentaje de riesgo más bajo.
    • Pruebe en una cuenta demo y en una cuenta pequeña
    • Verifique el comportamiento del spread, la ejecución y el deslizamiento del broker
    • Comprender el filtro de noticias y las restricciones de sesión
    Otros productos de este autor
    Gladius EA Pro
    Mohd Ikhwan Bin Agusalim
    4.6 (5)
    Asesores Expertos
    Señal en vivo : estará aquí pronto | Grupo : Haga clic aquí | Canal : Haga clic aquí | Par : XAUUSD | Time Frame : M15 Gladius EA Pro es un asesor experto de nueva generación (GPT-5) diseñado para XAUUSD en el marco temporal M15 que combina un robusto marco de riesgo basado en reglas con un motor de señales difusas ponderadas similar a la IA . Está construido para mantener las cosas simples para el usuario (plug-and-play en un gráfico), mientras que la aplicación de toma de decisiones sofistica
    Gladius EA Advanced
    Mohd Ikhwan Bin Agusalim
    Asesores Expertos
    Señal en directo : Haga clic aquí | Grupo : Haga clic aquí | Canal : Par : XAUUSD Marco de tiempo : M30 Gladius EA Advanced está diseñado para el Oro (XAUUSD) en el marco de tiempo M30 y tiene como objetivo capturar movimientos de continuación de tendencia con entradas falsas reducidas. Combina una puntuación de decisión multiindicador con un gating de ruptura de soporte/resistencia , una confirmación de marco temporal superior y fuertes controles de seguridad comercial. Preguntas frecuentes ( F
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario