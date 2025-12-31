Señal en vivo: será pronto.. | Grupo :Haga clic aquí |Canal:Haga clic aquí | Par : XAUUSD |Time Frame: M30

Gladius EA Advanced MT5 está diseñado parael Oro (XAUUSD) en elmarco de tiempo M30 y tiene como objetivo capturarmovimientos de continuación de tendencia con entradas falsas reducidas. Combina unapuntuación de decisión multiindicador con ungating de ruptura de soporte/resistencia, una confirmación de marco temporal superior y fuertes controles de seguridad comercial.



1) General / Compatibilidad

R: Gladius EA Advanced MT5 está diseñado paraMetaTrader 5 (MT5) y utiliza las funciones comerciales de MT5.

R: Está optimizado paraXAUUSD en M30 ( Oro, gráfico de 30 minutos).

R: Puede probarlo en otros símbolos/marcos temporales, peroel ajuste predeterminado es específico para XAUUSD M30, incluidos los límites de spread/ATR y la lógica de ruptura ajustada para la volatilidad del oro. Los resultados pueden diferir significativamente en otros mercados.

R: No . Gladius EA Advanced está diseñado como unsistema de tendencia/ruptura ( EMA tendencia + ADX fuerza + Donchian breakout gating), normalmente con el objetivo de movimientos estructurados en lugar de scalping ultra-rápido.

2) Estrategia / Cómo opera

R: El EA calcula unapuntuación de decisión utilizando :

Dirección de la tendencia a través de la EMA rápida/lenta

la EMA rápida/lenta Confirmación del impulso mediante el RSI

el RSI Fuerza de la tendencia mediante ADX + separación DI (+DI vs -DI)

ADX + separación DI (+DI vs -DI) Contribución cruzada MACD opcional

Luego aplica filtros comoconfirmación de tendencia HTF y condiciones de ruptura S&R Donchian antes de abrir una operación.

R: No . El EA abre posiciones normalmente con un tamaño basado en el riesgo e incluye controles comoMaxPositionsPerSymbol ( 1 por defecto).No utiliza la lógica Martingale o Grid en la construcción proporcionada.

R: Puede controlarlo usando:

MaxPositionsPerSymbol ( por defecto = 1)

por defecto = 1) OneTradePerBar ( previene múltiples entradas en la misma vela)

R: Cuando está activado, el EA evalúa las entradassólo después del cierre de una vela, lo que ayuda a reducir las señales falsas causadas por el ruido de las velas en directo.

3) Riesgo, Tamaño del Lote y Gestión del Dinero

R: El tamaño del lo te se calcula a partir de:

RiesgoPorcentaje del capital

capital Distancia efectiva de stop-loss (con un suelo mínimo utilizado para el tamaño)

A continuación, fija el lote al tamaño de lote y paso mínimo/máximo de su broker.

R: El porcentajede riesgo es el porcentaje decapital asignado al cálculo de riesgo por operación.

Importante: Los valores altos (por ejemplo, 30%) pueden producir tamaños de lote agresivos y no se recomiendan para la mayoría de los usuarios.

R: Sí . Si está activada,UseDailyLossStop detiene las nuevas entradas cuando se supera la pérdida diaria:

MaxDailyDrawdownPct , o

, o MaxDailyLossUSD ( si se establece > 0)

R: Sí . Puede bloquear las operaciones cuando:

Spread excede MaxSpreadPoints , o

, o ATR está por debajo deMinATRPoints ( mercado muerto) o por encima deMaxATRPoints ( picos).

4) Stop Loss, Take Profit, Break-Even y Trailing

R: Soporta ambos:

PuntosSL fijos / PuntosTP fijos , o

, o SL/TP basado en ATR cuandoUseATRForSLTP está habilitado conATRmultSL / ATRmultTP

R: Si está habilitado, el SL puede anclarse alrededor del nivel de S&R de ruptura (ruptura de Donchian) con un búfer ATR, y luego limitarse por un múltiplo máximo para controlar el riesgo.

R: Sí , incluye:

Break-Even heredado ( BETriggerPoints/BEOffsetPoints)

heredado BETriggerPoints/BEOffsetPoints) Trailing Stop heredado ( TrailStart/Distance/Step)

R: Sí . Puede activarlos:

UseATRAdaptiveBE con BETriggerATRs / BEOffsetATRs

UseATRAdaptiveTrailing con TrailStartATRs / TrailDistanceATRs / TrailStepATRs

5) Filtros (HTF, Breakout, Bias Hold)

R: Cuando la opciónUseHTFConfirm está activada, las entradas sólo se permiten si latendencia del marco de tiempo superior ( alineación de EMA H1 predeterminada) coincide con la dirección de la operación.

R: Cuando UseSRBreakoutFilter está activado (ON), el EA espera a que el precio rompa por encima/por debajo de un nivel de resistencia/soporte basado en Donchian por un búfer (en unidades ATR) para confirmar la calidad de la ruptura.

R:Bias Hold reduce la fluctuación entre COMPRA/VENTA/NEUTRAL manteniendo el último sesgo durante un número determinado de barras a menos que se produzca una fuerte inversión (Flip Guard).

R: Cuando se activa, el EA asigna automáticamente las condiciones del mercado a las barras de Mantener sesgo:

1 = tendencia,3 = normal,5 = agitado

6) Filtro de Noticias (WebRequest / ForexFactory JSON)

R: Sí . Incluye un filtrode bloqueo de noticias basado en eventos que lee el calendario semanal JSON de ForexFactory y bloquea las operaciones X minutos antes/después de eventos de alto impacto.

R: En MT4 vaya a:

Herramientas → Opciones → Asesores Expertos → "Permitir WebRequest para la URL listada"

Luego agregue esta URL:

R: Razones comunes :

WebRequest URL no agregado en las opciones de MT4

Internet/cortafuegos bloqueando MT4

Límite de velocidad temporal o problemas de respuesta del servidor

El panel de control también muestra el estado de obtención para la solución de problemas.

R: El EAauto-desactiva el WebRequest en vivo en el Probador de Estrategias para evitar restricciones del probador y problemas de límite de velocidad. Por lo tanto, el bloqueo de noticias no se aplica durante las pruebas retrospectivas por diseño.

7) Instalación y configuración recomendada

A:

Instale el EA enMT5 → MQL5 → Expertos Reinicie MT4 Abra el gráfico XAUUSD M30 Adjuntar EA y habilitar: Botón AutoTrading ON

ON (Opcional) URL WebRequest para el Filtro de Noticias

R: El EA tiene una opción de protección:WaitNewBarAfterAttach ( utilizada cuando las señales BarClose están activadas) para reducir las entradas "on-attach". Si aún desea un comportamiento estricto, mantengaUseBarCloseSignals = true y asegúrese de queWaitNewBarAfterAttach esté activo.

R: Para un mejor rendimiento:

Spread bajo (respetar MaxSpreadPoints )

) Ejecución estable (deslizamiento razonable)

XAUUSD con cotizaciones fiables

8) Cuadro de mandos y herramientas visuales

R: El panel de control puede mostrar:

Estimación del próximo lote, sesgo y puntuación

Estado de Spread/ATR con indicadores de peligro

Soporte/Resistencia + longitud Donchian

Equidad/Balance y resúmenes P/L

Estado del filtro de noticias y próximo/activo evento bloqueado (si está activado)

R: Sí . Utilice:

DrawSRLines / DrawBreakoutLines

ShowSRPriceLabels / ShowBreakoutPriceLabels

9) Entradas / Preguntas Comunes de Configuración

R: Pruebe :

Aumentar ScoreThreshold

Aumentar DonchianLookback

Apriete MinADX y DI separación (MinDISeparation )

DI separación ) MantenerUseBarCloseSignals = true

R: Pruebe :

Reducir ligeramente ScoreThreshold

Reducir DonchianLookback o el buffer de ruptura (BreakBufferATRs )

el buffer de ruptura ) Compruebe siel Filtro de Noticias, laProtección de Pérdida Diaria, elFiltro de Sesión o los límites de spread/ATR están bloqueando las entradas.

R: Sí . HabiliteUseSessionFilter y configure:

SessionStartHour / SessionEndHour (hora del servidor)

TradeMonday...TradeFriday conmuta

10) Seguridad, Expectativas y Descargo de Responsabilidad

R: No . Operar implica riesgos. Las condiciones del mercado cambian y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe siempre en unacuenta demo y utilice una configuración de riesgo responsable.

A: