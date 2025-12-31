Gladius EA Advanced MT5
- Asesores Expertos
- Mohd Ikhwan Bin Agusalim
- Versión: 16.4
- Activaciones: 5
Señal en vivo: será pronto.. | Grupo :Haga clic aquí |Canal:Haga clic aquí | Par : XAUUSD |Time Frame: M30
Gladius EA Advanced MT5 está diseñado parael Oro (XAUUSD) en elmarco de tiempo M30 y tiene como objetivo capturarmovimientos de continuación de tendencia con entradas falsas reducidas. Combina unapuntuación de decisión multiindicador con ungating de ruptura de soporte/resistencia, una confirmación de marco temporal superior y fuertes controles de seguridad comercial.
Preguntas frecuentes(FAQ)
1) General / CompatibilidadP1: ¿Qué plataforma soporta Gladius EA Advanced MT5?
R: Gladius EA Advanced MT5 está diseñado paraMetaTrader 5 (MT5) y utiliza las funciones comerciales de MT5.P2: ¿Para qué símbolo y marco de tiempo está diseñado Gladius EA Advanced MT5?
R: Está optimizado paraXAUUSD en M30 ( Oro, gráfico de 30 minutos).P3: ¿Puedo usarlo en otros pares/marcos de tiempo?
R: Puede probarlo en otros símbolos/marcos temporales, peroel ajuste predeterminado es específico para XAUUSD M30, incluidos los límites de spread/ATR y la lógica de ruptura ajustada para la volatilidad del oro. Los resultados pueden diferir significativamente en otros mercados.P4: ¿Es un scalper?
R: No . Gladius EA Advanced está diseñado como unsistema de tendencia/ruptura ( EMA tendencia + ADX fuerza + Donchian breakout gating), normalmente con el objetivo de movimientos estructurados en lugar de scalping ultra-rápido.
2) Estrategia / Cómo operaP5: ¿Cuál es la lógica de negociación (en términos sencillos)?
R: El EA calcula unapuntuación de decisión utilizando :
- Dirección de la tendencia a través de la EMA rápida/lenta
- Confirmación del impulso mediante el RSI
- Fuerza de la tendencia mediante ADX + separación DI (+DI vs -DI)
- Contribución cruzada MACD opcional
Luego aplica filtros comoconfirmación de tendencia HTF y condiciones de ruptura S&R Donchian antes de abrir una operación.
R: No . El EA abre posiciones normalmente con un tamaño basado en el riesgo e incluye controles comoMaxPositionsPerSymbol ( 1 por defecto).No utiliza la lógica Martingale o Grid en la construcción proporcionada.P7: ¿Cuántas operaciones puede abrir a la vez?
R: Puede controlarlo usando:
- MaxPositionsPerSymbol ( por defecto = 1)
- OneTradePerBar ( previene múltiples entradas en la misma vela)
R: Cuando está activado, el EA evalúa las entradassólo después del cierre de una vela, lo que ayuda a reducir las señales falsas causadas por el ruido de las velas en directo.
3) Riesgo, Tamaño del Lote y Gestión del DineroP9: ¿Cómo calcula el EA el tamaño del lote?
R: El tamaño del lo te se calcula a partir de:
- RiesgoPorcentaje del capital
- Distancia efectiva de stop-loss (con un suelo mínimo utilizado para el tamaño)
A continuación, fija el lote al tamaño de lote y paso mínimo/máximo de su broker.
R: El porcentajede riesgo es el porcentaje decapital asignado al cálculo de riesgo por operación.
P11: ¿Tiene el EA una protección contra pérdidas diarias?
Importante: Los valores altos (por ejemplo, 30%) pueden producir tamaños de lote agresivos y no se recomiendan para la mayoría de los usuarios.
R: Sí . Si está activada,UseDailyLossStop detiene las nuevas entradas cuando se supera la pérdida diaria:
- MaxDailyDrawdownPct, o
- MaxDailyLossUSD ( si se establece > 0)
R: Sí . Puede bloquear las operaciones cuando:
- Spread excedeMaxSpreadPoints, o
- ATR está por debajo deMinATRPoints ( mercado muerto) o por encima deMaxATRPoints ( picos).
4) Stop Loss, Take Profit, Break-Even y TrailingP13: ¿Utiliza SL/TP fijos o SL/TP basados en ATR?
R: Soporta ambos:
- PuntosSL fijos / PuntosTP fijos, o
- SL/TP basado en ATR cuandoUseATRForSLTP está habilitado conATRmultSL / ATRmultTP
R: Si está habilitado, el SL puede anclarse alrededor del nivel de S&R de ruptura (ruptura de Donchian) con un búfer ATR, y luego limitarse por un múltiplo máximo para controlar el riesgo.P15: ¿Incluye el EA Break-Even y Trailing Stop?
R: Sí , incluye:
- Break-Even heredado ( BETriggerPoints/BEOffsetPoints)
- Trailing Stop heredado ( TrailStart/Distance/Step)
R: Sí . Puede activarlos:
- UseATRAdaptiveBE con BETriggerATRs / BEOffsetATRs
- UseATRAdaptiveTrailing con TrailStartATRs / TrailDistanceATRs / TrailStepATRs
5) Filtros (HTF, Breakout, Bias Hold)P17: ¿Qué es la Confirmación HTF?
R: Cuando la opciónUseHTFConfirm está activada, las entradas sólo se permiten si latendencia del marco de tiempo superior ( alineación de EMA H1 predeterminada) coincide con la dirección de la operación.P18: ¿Qué es el filtro de ruptura de Donchian?
R: Cuando UseSRBreakoutFilter está activado (ON), el EA espera a que el precio rompa por encima/por debajo de un nivel de resistencia/soporte basado en Donchian por un búfer (en unidades ATR) para confirmar la calidad de la ruptura.P19: ¿Qué es "Bias Hold"?
R:Bias Hold reduce la fluctuación entre COMPRA/VENTA/NEUTRAL manteniendo el último sesgo durante un número determinado de barras a menos que se produzca una fuerte inversión (Flip Guard).P20: ¿Qué es "Auto Bias Hold Bars"?
R: Cuando se activa, el EA asigna automáticamente las condiciones del mercado a las barras de Mantener sesgo:
- 1 = tendencia,3 = normal,5 = agitado
6) Filtro de Noticias (WebRequest / ForexFactory JSON)P21: ¿Incluye el Gladius EA Advanced MT5 un filtro de noticias?
R: Sí . Incluye un filtrode bloqueo de noticias basado en eventos que lee el calendario semanal JSON de ForexFactory y bloquea las operaciones X minutos antes/después de eventos de alto impacto.P22: ¿Cómo habilito el filtro de noticias (WebRequest)?
R: En MT4 vaya a:
Herramientas → Opciones → Asesores Expertos → "Permitir WebRequest para la URL listada"
Luego agregue esta URL:
- https:// nfs.faireconomy.media
R: Razones comunes :
- WebRequest URL no agregado en las opciones de MT4
- Internet/cortafuegos bloqueando MT4
- Límite de velocidad temporal o problemas de respuesta del servidor
El panel de control también muestra el estado de obtención para la solución de problemas.
R: El EAauto-desactiva el WebRequest en vivo en el Probador de Estrategias para evitar restricciones del probador y problemas de límite de velocidad. Por lo tanto, el bloqueo de noticias no se aplica durante las pruebas retrospectivas por diseño.
7) Instalación y configuración recomendadaP25: ¿Cómo lo instalo y ejecuto correctamente?
A:
- Instale el EA enMT5 → MQL5 → Expertos
- Reinicie MT4
- Abra el gráfico XAUUSD M30
- Adjuntar EA y habilitar:
- Botón AutoTrading ON
- (Opcional) URL WebRequest para el Filtro de Noticias
R: El EA tiene una opción de protección:WaitNewBarAfterAttach ( utilizada cuando las señales BarClose están activadas) para reducir las entradas "on-attach". Si aún desea un comportamiento estricto, mantengaUseBarCloseSignals = true y asegúrese de queWaitNewBarAfterAttach esté activo.P27: ¿Condiciones de broker recomendadas?
R: Para un mejor rendimiento:
- Spread bajo (respetarMaxSpreadPoints)
- Ejecución estable (deslizamiento razonable)
- XAUUSD con cotizaciones fiables
8) Cuadro de mandos y herramientas visualesP28: ¿Qué muestra el panel de control?
R: El panel de control puede mostrar:
- Estimación del próximo lote, sesgo y puntuación
- Estado de Spread/ATR con indicadores de peligro
- Soporte/Resistencia + longitud Donchian
- Equidad/Balance y resúmenes P/L
- Estado del filtro de noticias y próximo/activo evento bloqueado (si está activado)
R: Sí . Utilice:
- DrawSRLines / DrawBreakoutLines
- ShowSRPriceLabels / ShowBreakoutPriceLabels
9) Entradas / Preguntas Comunes de ConfiguraciónP30: ¿Qué debería cambiar primero si las operaciones son demasiado frecuentes?
R: Pruebe :
- AumentarScoreThreshold
- AumentarDonchianLookback
- AprieteMinADX y DI separación(MinDISeparation)
- MantenerUseBarCloseSignals = true
R: Pruebe :
- Reducir ligeramenteScoreThreshold
- ReducirDonchianLookback o el buffer de ruptura(BreakBufferATRs)
- Compruebe siel Filtro de Noticias, laProtección de Pérdida Diaria, elFiltro de Sesión o los límites de spread/ATR están bloqueando las entradas.
R: Sí . HabiliteUseSessionFilter y configure:
- SessionStartHour / SessionEndHour (hora del servidor)
- TradeMonday...TradeFriday conmuta
10) Seguridad, Expectativas y Descargo de ResponsabilidadP33: ¿Está garantizado el beneficio?
R: No . Operar implica riesgos. Las condiciones del mercado cambian y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe siempre en unacuenta demo y utilice una configuración de riesgo responsable.P34: ¿Cuáles son las mejores prácticas antes de utilizar una cuenta real?
A:
- Comience conun porcentaje de riesgo más bajo.
- Pruebe en una cuenta demo y en una cuenta pequeña
- Verifique el comportamiento del spread, la ejecución y el deslizamiento del broker
- Comprender el filtro de noticias y las restricciones de sesión