GOLD Dominator AI es un motor de trading de nueva generación diseñado específicamente para el XAUUSD (Oro). A diferencia de los Asesores Expertos tradicionales que se basan en indicadores obsoletos, este sistema utiliza una arquitectura basada en redes neuronales para analizar la volatilidad del mercado, los vectores de tendencia y el flujo institucional en tiempo real.

Construido pensando en los traders profesionales y en los retos de las Prop Firm, la Versión 4.0 introduce la Protección Avanzada de la Equidad y la Limitación Diaria del Drawdown, convirtiéndolo en uno de los scalpers de Oro más seguros y a la vez más agresivos del mercado.

Tecnología central: La Rejilla Neuronal

El corazón de GOLD Dominator es su motor propietario "Neural Link". No adivina, analiza.

Predicción Vectorial: Utiliza algoritmos avanzados para proyectar el impulso futuro de los precios antes de que ocurra.

Filtrado de Tendencias: Filtra automáticamente los "fake-outs" y el ruido, operando sólo cuando la dirección del mercado se alinea con la tendencia dominante.

Cuadro de mandos holográfico: Una impresionante interfaz futurista que muestra la actividad neuronal, el sentimiento del mercado y el estado de la cuenta en tiempo real.

Gestión profesional del riesgo

La seguridad es nuestra prioridad número 1. Este EA está equipado con mecanismos de protección de grado institucional:

Limitador de Drawdown Diario: [NUEVO] Detiene automáticamente las operaciones si se alcanza un % de pérdida diario específico. Perfecto para superar los retos de las empresas de apoyo (FTMO, FundedNext, etc.) .

Sistema de recuperación inteligente: Una rejilla de recuperación dinámica que convierte las operaciones perdedoras en punto de equilibrio o beneficios sin la peligrosa martingala compuesta.

Hard Stop Loss: Cada operación tiene un SL fijo para proteger su capital de eventos de cisne negro.

Filtro de noticias: Filtros de volatilidad incorporados para evitar operar durante eventos caóticos de alto impacto.

Resumen de la estrategia

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: M15 o H1 (Optimizado para H1)

Estilo de negociación: Multi-Estrategia (Scalping, Day Trading y Swing)

Recomendaciones

Saldo Mínimo: $1000 (se recomiendan cuentas Cent para saldos inferiores).

Broker: Se recomienda un broker ECN de bajo spread para XAUUSD.

VPS: Se recomienda un VPS de baja latencia para operar 24/7.

¿Por qué elegir GOLD Dominator AI?

Sin complicados archivos de configuración: La IA se calibra automáticamente en función del mercado. Preparado para Prop Firm: La protección contra caídas incorporada le garantiza que se mantendrá dentro de las reglas. Experiencia visual: El panel de control más avanzado del mercado. Plug & Play: Instale, establezca su riesgo y deje que la IA domine.

"No se limite a operar con oro. Domínelo".