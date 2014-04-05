Symbol Positions Panel

Indicador

Positions Profit

Monitor (MT5)

El Positions Profit Monitor es un indicador ligero que muestra en tiempo real las ganancias/pérdidas, el recuento de posiciones y los contadores SL de todas las posiciones abiertas en los instrumentos seleccionados. Funciona en cualquier gráfico y siempre muestra las posiciones de toda la cuenta MT5, independientemente del símbolo o marco temporal actual. La herramienta sólo utiliza un temporizador y etiquetas de texto, por lo que no supone una carga para la plataforma (uso mínimo de CPU/RAM), y funciona de forma idéntica en cuentas reales y demo con todos los brokers MT5, tanto para cuentas de cobertura como de compensación.

Funcionamiento y configuración

El indicador lee símbolos de SymbolsList (por defecto: "XAUUSD, DE40, US30, USTEC, BTCUSD") y comisiones de CommissionsList, manejando hasta 50 instrumentos con cualquier nombre (por ejemplo: "XAUUSD", "GOLD", "BTCUSD", "GER30"), incluyendo sufijos de brokers. Calcula el beneficio/pérdida incluyendo swap y comisión (beneficio + swap - comisión) y muestra etiquetas con: símbolo, valor (verde para beneficio, rojo para pérdida), recuento de posiciones (azul) y recuento de SL (rojo). Todas las posiciones, colores, fuentes y esquinas del panel son totalmente configurables. El botón toggle guarda su posición y estado en archivos INI, lo que permite la sincronización entre gráficos, sesiones y reinicios de MT5.

Perfecta integración con

EAs

(opcional)

El indicador puede complementar perfectamente EAs como One Click B MT5, One Click B2 MT5 o One Click B3 MT5 mostrando los mismos instrumentos de PanelSymbols con valores de Comisión_1-20 coincidentes. Mientras que dichos EAs gestionan TP/SL, trailing y cierre de posiciones mediante botones, este indicador proporciona una visión instantánea del beneficio neto y el riesgo (recuento de SL) a través de múltiples instrumentos. También se puede utilizar completamente independiente, como un panel de control compacto para las posiciones abiertas.

Características adicionales

El indicador borra automáticamente las etiquetas cuando se desactiva, por lo que no queda ningún desorden gráfico en el gráfico. Es compatible con VPS y admite hasta 50 símbolos - puede añadir cualquier nombre de instrumento (por ejemplo: "PLNUSD", "SP500m", "NQ100#"), lo que lo convierte en una herramienta práctica para supervisar carteras de múltiples activos.





Idioma - selecciona el idioma de la interfaz que utiliza el indicador para las etiquetas y los mensajes. EnableIndicator - activa o desactiva la funcionalidad de visualización de beneficios de posición. ButtonX - establece la posición horizontal (X) del botón de alternancia desde el borde derecho. ButtonY - establece la posición vertical (Y) del botón de alternancia desde el borde superior. ColorOn - establece el color de fondo del botón de conmutación cuando el indicador está activado (ON). ColorOff - establece el color de fondo del botón de alternancia cuando el indicador está desactivado (OFF). corner - selecciona qué esquina del gráfico (0-3) se utiliza como punto de anclaje para las etiquetas de beneficios. symbol_x_offset - desplazamiento horizontal (X) para los nombres de símbolos desde la esquina seleccionada . value_x_offset - desplazamiento horizontal (X) para los valores de beneficios desde la esquina seleccionada. y_offset - desplazamiento vertical (Y) base para la primera etiqueta de beneficios desde la esquina seleccionada. font_size - tamaño de fuente utilizado para todas las etiquetas de visualización de beneficios. font_name - familia de fuentes utilizada para todas las etiquetas de visualización de beneficios. symbol_color - color de texto utilizado para los nombres de símbolos en la visualización de beneficios. profit_color - color de texto utilizado para los valores positivos de beneficios. loss_color - color de texto utilizado para los valores negativos de beneficios. show_position_count - activa o desactiva la visualización de los recuentos de posición por símbolo. count_x_offset - desplazamiento horizontal (X) para las etiquetas de recuento de posición desde la esquina seleccionada . count_color - color de texto utilizado para las etiquetas de recuento de posición. SymbolsList - lista separada por comas de símbolos a supervisar para la visualización de beneficios.

CommissionsList - valores de comisión separados por comas por lote que coincide con el orden SymbolsList . show_sl_count - activa o desactiva la visualización de los recuentos de posición Stop Loss por símbolo. sl_x_offset - desplazamiento horizontal (X) para las etiquetas de recuento SL desde la esquina seleccionada. sl_color - color de texto utilizado para las etiquetas de recuento Stop Loss.





