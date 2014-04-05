Symbol Positions Panel

Indicador

Positions Profit

Monitor (MT5)


El Positions Profit Monitor es un indicador ligero que muestra en tiempo real las ganancias/pérdidas, el recuento de posiciones y los contadores SL de todas las posiciones abiertas en los instrumentos seleccionados. Funciona en cualquier gráfico y siempre muestra las posiciones de toda la cuenta MT5, independientemente del símbolo o marco temporal actual. La herramienta sólo utiliza un temporizador y etiquetas de texto, por lo que no supone una carga para la plataforma (uso mínimo de CPU/RAM), y funciona de forma idéntica en cuentas reales y demo con todos los brokers MT5, tanto para cuentas de cobertura como de compensación.


Funcionamiento y configuración


El indicador lee símbolos de SymbolsList (por defecto: "XAUUSD, DE40, US30, USTEC, BTCUSD") y comisiones de CommissionsList, manejando hasta 50 instrumentos con cualquier nombre (por ejemplo: "XAUUSD", "GOLD", "BTCUSD", "GER30"), incluyendo sufijos de brokers. Calcula el beneficio/pérdida incluyendo swap y comisión (beneficio + swap - comisión) y muestra etiquetas con: símbolo, valor (verde para beneficio, rojo para pérdida), recuento de posiciones (azul) y recuento de SL (rojo). Todas las posiciones, colores, fuentes y esquinas del panel son totalmente configurables. El botón toggle guarda su posición y estado en archivos INI, lo que permite la sincronización entre gráficos, sesiones y reinicios de MT5.


Perfecta integración con

EAs

(opcional)


El indicador puede complementar perfectamente EAs como One Click B MT5, One Click B2 MT5 o One Click B3 MT5 mostrando los mismos instrumentos de PanelSymbols con valores de Comisión_1-20 coincidentes. Mientras que dichos EAs gestionan TP/SL, trailing y cierre de posiciones mediante botones, este indicador proporciona una visión instantánea del beneficio neto y el riesgo (recuento de SL) a través de múltiples instrumentos. También se puede utilizar completamente independiente, como un panel de control compacto para las posiciones abiertas.


Características adicionales


El indicador borra automáticamente las etiquetas cuando se desactiva, por lo que no queda ningún desorden gráfico en el gráfico. Es compatible con VPS y admite hasta 50 símbolos - puede añadir cualquier nombre de instrumento (por ejemplo: "PLNUSD", "SP500m", "NQ100#"), lo que lo convierte en una herramienta práctica para supervisar carteras de múltiples activos.


Idioma - selecciona el idioma de la interfaz que utiliza el indicador para las etiquetas y los mensajes.

EnableIndicator - activa o desactiva la funcionalidad de visualización de beneficios de posición.

ButtonX - establece la posición horizontal (X) del botón de alternancia desde el borde derecho.

ButtonY - establece la posición vertical (Y) del botón de alternancia desde el borde superior.

ColorOn - establece el color de fondo del botón de conmutación cuando el indicador está activado (ON).

ColorOff - establece el color de fondo del botón de alternancia cuando el indicador está desactivado

(OFF).

corner - selecciona qué esquina del gráfico (0-3) se utiliza como punto de anclaje para las etiquetas de beneficios.

symbol_x_offset - desplazamiento horizontal (X) para los nombres de símbolos desde la esquina seleccionada

. value_x_offset - desplazamiento horizontal (X) para los valores de beneficios desde la esquina seleccionada.

y_offset - desplazamiento vertical (Y) base para la primera etiqueta de beneficios desde la esquina seleccionada.

font_size - tamaño de fuente utilizado para todas las etiquetas de visualización de beneficios.

font_name - familia de fuentes utilizada para todas las etiquetas de visualización de beneficios.

symbol_color - color de texto utilizado para los nombres de símbolos en la visualización de beneficios.

profit_color - color de texto utilizado para los valores positivos de beneficios.

loss_color - color de texto utilizado para los valores negativos de beneficios.

show_position_count - activa o desactiva la visualización de los recuentos de posición por símbolo.

count_x_offset - desplazamiento horizontal (X) para las etiquetas de recuento de posición desde la esquina seleccionada

. count_color - color de texto utilizado para las etiquetas de recuento de posición.

SymbolsList - lista separada por comas de símbolos a supervisar para la visualización de beneficios.

CommissionsList - valores de comisión separados por comas por lote que coincide con el

orden

SymbolsList

.

show_sl_count - activa o desactiva la visualización de los recuentos de posición Stop Loss por símbolo.

sl_x_offset - desplazamiento horizontal (X) para las etiquetas de recuento SL desde la esquina seleccionada.

sl_color - color de texto utilizado para las etiquetas de recuento Stop Loss.





Otros productos de este autor
Asia Session Levels MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Indicadores
B_Asr MT4 - Asian Session Range (7 Lines, Day-Limited Version) Indicador Asian Session Range para MT4 que dibuja 7 niveles de precios (Alto, Bajo, Medio + 4 expansiones) para una ventana de tiempo de sesión configurable a través de múltiples días. Funciona en cualquier símbolo y marco temporal y soporta tanto el dibujo de la sesión en vivo como los niveles de sesión completados. Diseñado para operadores de acción de precios que utilizan el rango asiático para rupturas en Londres y Nueva York,
Pips Label Last Trade MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Indicadores
B_Pipsy MT4 - Etiqueta de Pips de Última Posición Indicador compacto en el gráfico para MT4 que muestra el resultado flotante actual de la última posición abierta en el símbolo, en pips enteros, con coloración verde/roja automática para beneficios o pérdidas. Funciona en cualquier símbolo y marco temporal y es totalmente configurable en términos de fuente, color y posición en pantalla[1][2]. Características principales: 1. Detecta la posición de mercado abierta más recientemente (COMPRA o VEN
SL TP Toggle Button MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Indicadores
B SL_TS_TP MT4 - Toggle SL para EA One Click B,B2,B3 MT4 PROPÓSITO PRINCIPAL: Botón Toggle para ACTIVAR/DESACTIVAR EA One Click B MT4, One Click B2 MT4 y One Click B3 MT4 - bloquea la apertura automática de SL/TP con un clic. Indicador de botón SL de grado industrial para MT4 build 5430+ con sistema de protección hardcore: auto-reparación de archivos corruptos, validación de posiciones, limpieza de objetos antiguos, sincronización completa de estados en todos los gráficos. CARACTERÍSTICAS CLAV
Symbol Positions Panel MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Indicadores
Positions Profit Monitor MT4 - Posiciones abiertas multisímbolo y SL Dashboard El Positions Profit Monitor es un indicador avanzado y ligero para MT4 que muestra en tiempo real ganancias/pérdidas, recuentos de posiciones y contadores SL para todas las posiciones abiertas a través de los instrumentos seleccionados, directamente en cualquier gráfico. Lee las posiciones de toda la cuenta MT4 (no sólo del gráfico adjunto), funciona de forma idéntica en cuentas reales y demo y es compatible con tod
Asia Session Levels
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Indicadores
B_Asr MT5 - Asian Session Range (7 Lines, Day-Limited Version) Indicador Asian Session Range que dibuja 7 niveles de precios (Alto/Bajo/Medio + 4 niveles de expansión) para una ventana de tiempo configurable, sobre 1-2 días recientes. Está diseñado para los operadores que utilizan el rango asiático como referencia para las rupturas de Londres/NY, las operaciones de rango y el soporte/resistencia intradía. Características principales Hora de sesión configurable en formato HH:MM (por defecto 00
Pips Label Last Trade
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Indicadores
B_Pipsy MT5 - Visualización en tiempo real de los pips de la última posición Indicador ultraligero que muestra el beneficio/pérdida actual en pips para su posición abierta más reciente en el símbolo actual. Se actualiza en cada tick y proporciona una visión instantánea de cuántos pips está ganando o perdiendo su última operación. Características principales Visualización de pips en tiempo real para la última posición abierta en el símbolo del gráfico (COMPRA o VENTA detectadas automáticamente
SL TP Toggle Button
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
Indicadores
SL TP Toggle Button para MT5 Indicador de utilidad que proporciona un botón en el gráfico para activar o desactivar la lógica SL/TP en Asesores Expertos compatibles. El botón almacena su estado y posición a través de gráficos y sesiones utilizando archivos INI y variables globales, asegurando un comportamiento consistente después de reiniciar y en múltiples gráficos. Propósito principal Botón en el gráfico para activar o desactivar la gestión SL/TP en EAs como One Click B MT5, One Click B2 M
