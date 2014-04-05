CISD Change In The State of Delivery

CISD Levels Pro zeichnet automatisch CISD-Kauf- und -Verkaufslevels direkt auf Ihrem Chart.

Es hebt schwebende Niveaus hervor, während sie sich bilden, und markiert dann bestätigte Niveaus, nachdem die Bestätigungskerze geschlossen wurde. Optionale Bestätigungspfeile helfen Ihnen, das Signal schnell zu erkennen.





Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die eine klare, einfache Visualisierung der CISD-Levels ohne zusätzliche Indikatoren oder Unordnung wünschen.





Hauptmerkmale





Zeichnet Bullish (BUY) CISD Levels und Bearish (SELL) CISD Levels

Zeigt schwebende Levels (gestrichelt) und bestätigte Levels (durchgezogen)

Optionale Bestätigungspfeile an der bestätigenden Kerze

VERKAUFEN-Pfeil bei der Bestätigungskerze Hoch

BUY-Pfeil bei der Bestätigungskerze Low

Optionale Textbeschriftung neben den Niveaus (kann Preis enthalten)

Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen (beste Ergebnisse hängen von den Marktbedingungen ab)

Eingaben





ShowLastCISD - Zeigt nur das letzte bestätigte BUY/SELL Level (pro Richtung)

CSD_Width - Breite der Linie des bestätigten Levels

PendingWidth - Breite der Linie des anstehenden Levels

BullColor / BearColor - Farben für bullish/bearish Levels

ShowCISDArrows - Aktivieren/Deaktivieren der Bestätigungspfeile

BullArrowCode / BearArrowCode - Wingdings-Codes für Pfeilsymbole

ShowCISDText - Aktiviert/deaktiviert Textbeschriftungen neben den Levels

ShowTextPrice - Preis im Beschriftungstext anzeigen

CISDTextFontSize - Schriftgröße der Beschriftung

Hinweise





Der Indikator zeichnet Chart-Objekte mit dem Präfix TDNT_CISD_, um eine sichere Bereinigung zu gewährleisten und Störungen mit anderen Tools zu vermeiden.

Dieser Indikator dient der Analyse/Visualisierung und platziert keine Trades.