CISD Change In The State of Delivery
- Indikatoren
- Mohan Shivaji Shivtare
- Version: 1.10
- Aktivierungen: 5
CISD Levels Pro zeichnet automatisch CISD-Kauf- und -Verkaufslevels direkt auf Ihrem Chart.
Es hebt schwebende Niveaus hervor, während sie sich bilden, und markiert dann bestätigte Niveaus, nachdem die Bestätigungskerze geschlossen wurde. Optionale Bestätigungspfeile helfen Ihnen, das Signal schnell zu erkennen.
Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die eine klare, einfache Visualisierung der CISD-Levels ohne zusätzliche Indikatoren oder Unordnung wünschen.
Hauptmerkmale
Zeichnet Bullish (BUY) CISD Levels und Bearish (SELL) CISD Levels
Zeigt schwebende Levels (gestrichelt) und bestätigte Levels (durchgezogen)
Optionale Bestätigungspfeile an der bestätigenden Kerze
VERKAUFEN-Pfeil bei der Bestätigungskerze Hoch
BUY-Pfeil bei der Bestätigungskerze Low
Optionale Textbeschriftung neben den Niveaus (kann Preis enthalten)
Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen (beste Ergebnisse hängen von den Marktbedingungen ab)
Eingaben
ShowLastCISD - Zeigt nur das letzte bestätigte BUY/SELL Level (pro Richtung)
CSD_Width - Breite der Linie des bestätigten Levels
PendingWidth - Breite der Linie des anstehenden Levels
BullColor / BearColor - Farben für bullish/bearish Levels
ShowCISDArrows - Aktivieren/Deaktivieren der Bestätigungspfeile
BullArrowCode / BearArrowCode - Wingdings-Codes für Pfeilsymbole
ShowCISDText - Aktiviert/deaktiviert Textbeschriftungen neben den Levels
ShowTextPrice - Preis im Beschriftungstext anzeigen
CISDTextFontSize - Schriftgröße der Beschriftung
Hinweise
Der Indikator zeichnet Chart-Objekte mit dem Präfix TDNT_CISD_, um eine sichere Bereinigung zu gewährleisten und Störungen mit anderen Tools zu vermeiden.
Dieser Indikator dient der Analyse/Visualisierung und platziert keine Trades.