Harmonic Confluence Pro Indicator

Produktname: Harmonic Confluence Pro Indikator

Harmonic Confluence Pro ist ein umfassender Harmonic Pattern Scanner & Signalindikator. Er wurde entwickelt, um manuelle Händler zu unterstützen, indem er automatisch hochwahrscheinliche harmonische Setups erkennt und sie mit fortschrittlichen Price Action- und Confluence-Zonen filtert.

Im Gegensatz zu einfachen Indikatoren, die nur Dreiecke zeichnen, fungiert dieses Tool als kompletter Handelsassistent. Es berechnet Einstiegs-, Stop-Loss- und mehrere Take-Profit-Niveaus auf der Grundlage von Struktur und Volatilität und zeigt sie mit Kauf-/Verkaufspfeilen und informativen Beschriftungen deutlich auf Ihrem Chart an.

🌟 Hauptmerkmale

1. Massive Musterbibliothek

Der Indikator sucht nach über 40 Arten von harmonischen Mustern, die alle Marktbedingungen abdecken:

Klassische Patterns: Gartley, Fledermaus, Butterfly, Krabbe, Deep Crab, Cypher, Shark, 5-0.

Fortgeschrittene und Exoten: Schwarzer/Weißer Schwan, Navarro 200, Leonardo, Nen Star, 3-Drives.

Exklusive Serien: Unterstützt die Musterserien TOTAL, BG und NN.

Anpassungen: Sie können bestimmte Muster individuell aktivieren oder deaktivieren, um sie an Ihren Handelsstil anzupassen.

2. "Confluence" Filtersystem

Filtert minderwertige Muster mithilfe eines Multifaktor-Bestätigungssystems aus:

Candlestick-Bestätigung: Prüft auf Umkehrkerzen (Pinbar, Engulfing, Morning/Evening Star) am D-Punkt.

Zonen-Filter: Überprüft Muster anhand von Angebots- und Nachfragezonen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.

Oszillator-Filter: Optionale Filterung mit RSI, Stochastik und Divergenz, um sicherzustellen, dass der Markt vor der Signalisierung überkauft/überverkauft ist.

3. Klare Handelssignale

Anschauungsmaterial: Zeichnet die komplette Mustergeometrie, PRZ (Potential Reversal Zone) und projiziert Entry, SL, TP1, TP2 und TP3 Linien.

Pfeile: Zeigt große, klare Kauf-/Verkaufspfeile am bestätigten Einstiegspunkt an.

Beschriftungen: Zeigt präzise Preisniveaus für SL- und TP-Ziele direkt auf dem Chart an.

4. Professionelles Dashboard & Alarme

Grafik-Panel: Ein Dashboard auf der Karte, das den aktuellen Symbolstatus und erkannte Muster anzeigt.

Echtzeit-Warnungen: Verpassen Sie nie wieder eine Einstellung. Unterstützt Pop-up-Warnungen, mobile Push-Benachrichtigungen und akustische Warnungen.

⚙️ Übersicht der Eingabeparameter

🔔 Benachrichtigungseinstellungen

Inp_Use_Alert / Push / Sound: Aktivieren oder deaktivieren Sie bestimmte Benachrichtigungsarten.

⚙️ Konfiguration von Mustern

Muster-Schalter: Individuelle Schalter für jeden Mustertyp (z. B. in_show_Gartley , in_show_Bat , in_show_WhiteSwan ).

Muster-Strenge: Hier können Sie die Genauigkeitstoleranz für die Mustererkennung einstellen.

Swing-Einstellungen: Passen Sie die Empfindlichkeit der Zickzack-/Schwungerkennung an ( Inp_MajorSwingLookback ).

🎯 Filter & Auslöser

Kerzen-Muster: Aktivieren Sie Filter für Pinbar, Engulfing, Doji, etc.

Zonen-Filter: Schalten Sie die Filterlogik für Angebot/Nachfrage oder S/R-Zonen ein.

Oszillatoren: Einstellungen für RSI- und Stochastik-Filter (überkaufte/überverkaufte Niveaus).

📊 Visuelles & Dashboard

Inp_Show_Dashboard: Ein- oder Ausblenden des Info-Panels.

Farbeinstellungen: Vollständig anpassbare Farben für Muster, Zonen und Signallinien.

💡 Wie zu verwenden

Befestigen Sie den Indikator an Ihrem Chart (empfohlene Zeitrahmen: H1, H4 für Zuverlässigkeit oder M15 für Scalping). Warten Sie auf die Vervollständigung eines Harmonic Patterns. Der Indikator wartet auf einen Bestätigungsauslöser (wie eine Umkehrkerze). Sobald die Bestätigung erfolgt ist, erscheinen ein Signalpfeil und SL/TP-Linien, und Sie erhalten eine Warnung. Platzieren Sie Ihren manuellen Handel unter Verwendung der angegebenen Levels.

Haftungsausschluss: Dies ist ein Indikator für die technische Analyse, der dazu dient, potenzielle Trading-Setups zu identifizieren. Er platziert nicht automatisch Trades. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.