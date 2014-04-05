Harmonic Confluence Pro Indicator
- Indikatoren
- Noppadon Boonpromuppatham
- Version: 1.77
- Aktivierungen: 5
Harmonic Confluence Pro ist ein umfassender Harmonic Pattern Scanner & Signalindikator. Er wurde entwickelt, um manuelle Händler zu unterstützen, indem er automatisch hochwahrscheinliche harmonische Setups erkennt und sie mit fortschrittlichen Price Action- und Confluence-Zonen filtert.
Im Gegensatz zu einfachen Indikatoren, die nur Dreiecke zeichnen, fungiert dieses Tool als kompletter Handelsassistent. Es berechnet Einstiegs-, Stop-Loss- und mehrere Take-Profit-Niveaus auf der Grundlage von Struktur und Volatilität und zeigt sie mit Kauf-/Verkaufspfeilen und informativen Beschriftungen deutlich auf Ihrem Chart an.
🌟 Hauptmerkmale
1. Massive Musterbibliothek
Der Indikator sucht nach über 40 Arten von harmonischen Mustern, die alle Marktbedingungen abdecken:
Klassische Patterns: Gartley, Fledermaus, Butterfly, Krabbe, Deep Crab, Cypher, Shark, 5-0.
Fortgeschrittene und Exoten: Schwarzer/Weißer Schwan, Navarro 200, Leonardo, Nen Star, 3-Drives.
Exklusive Serien: Unterstützt die Musterserien TOTAL, BG und NN.
Anpassungen: Sie können bestimmte Muster individuell aktivieren oder deaktivieren, um sie an Ihren Handelsstil anzupassen.
2. "Confluence" Filtersystem
Filtert minderwertige Muster mithilfe eines Multifaktor-Bestätigungssystems aus:
Candlestick-Bestätigung: Prüft auf Umkehrkerzen (Pinbar, Engulfing, Morning/Evening Star) am D-Punkt.
-
Zonen-Filter: Überprüft Muster anhand von Angebots- und Nachfragezonen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.
-
Oszillator-Filter: Optionale Filterung mit RSI, Stochastik und Divergenz, um sicherzustellen, dass der Markt vor der Signalisierung überkauft/überverkauft ist.
3. Klare Handelssignale
Anschauungsmaterial: Zeichnet die komplette Mustergeometrie, PRZ (Potential Reversal Zone) und projiziert Entry, SL, TP1, TP2 und TP3 Linien.
-
Pfeile: Zeigt große, klare Kauf-/Verkaufspfeile am bestätigten Einstiegspunkt an.
Beschriftungen: Zeigt präzise Preisniveaus für SL- und TP-Ziele direkt auf dem Chart an.
4. Professionelles Dashboard & Alarme
Grafik-Panel: Ein Dashboard auf der Karte, das den aktuellen Symbolstatus und erkannte Muster anzeigt.
-
Echtzeit-Warnungen: Verpassen Sie nie wieder eine Einstellung. Unterstützt Pop-up-Warnungen, mobile Push-Benachrichtigungen und akustische Warnungen.
⚙️ Übersicht der Eingabeparameter
🔔 Benachrichtigungseinstellungen
Inp_Use_Alert / Push / Sound: Aktivieren oder deaktivieren Sie bestimmte Benachrichtigungsarten.
⚙️ Konfiguration von Mustern
Muster-Schalter: Individuelle Schalter für jeden Mustertyp (z. B. in_show_Gartley , in_show_Bat , in_show_WhiteSwan ).
-
Muster-Strenge: Hier können Sie die Genauigkeitstoleranz für die Mustererkennung einstellen.
-
Swing-Einstellungen: Passen Sie die Empfindlichkeit der Zickzack-/Schwungerkennung an ( Inp_MajorSwingLookback ).
🎯 Filter & Auslöser
Kerzen-Muster: Aktivieren Sie Filter für Pinbar, Engulfing, Doji, etc.
-
-
Oszillatoren: Einstellungen für RSI- und Stochastik-Filter (überkaufte/überverkaufte Niveaus).
📊 Visuelles & Dashboard
Inp_Show_Dashboard: Ein- oder Ausblenden des Info-Panels.
-
Farbeinstellungen: Vollständig anpassbare Farben für Muster, Zonen und Signallinien.
💡 Wie zu verwenden
Befestigen Sie den Indikator an Ihrem Chart (empfohlene Zeitrahmen: H1, H4 für Zuverlässigkeit oder M15 für Scalping).
-
Warten Sie auf die Vervollständigung eines Harmonic Patterns.
-
Der Indikator wartet auf einen Bestätigungsauslöser (wie eine Umkehrkerze).
-
Sobald die Bestätigung erfolgt ist, erscheinen ein Signalpfeil und SL/TP-Linien, und Sie erhalten eine Warnung.
-
Platzieren Sie Ihren manuellen Handel unter Verwendung der angegebenen Levels.
Haftungsausschluss: Dies ist ein Indikator für die technische Analyse, der dazu dient, potenzielle Trading-Setups zu identifizieren. Er platziert nicht automatisch Trades. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.