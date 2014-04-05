Rossi Campos Timing Indicator

ROSSI CAMPOS TIMING INDICATOR

DEUTSCH

  1. 70% der Handelsroboter agieren bei Balkenöffnung/-schluss - Sie müssen wissen, wann sie handeln

  2. Algorithmen erzeugen extreme Volatilität bei Übergängen - ohne Timing werden Sie zum Opfer

  3. Kenntnis der verbleibenden Zeit ermöglicht strategische Antizipation

  4. Gleicht das Spielfeld gegenüber institutionellen Tradern und ihren automatisierten Systemen aus

  5. Bewiesene Steigerung der Ein-/Ausstiegsgenauigkeit

  6. Beseitigt den "Überraschungsfaktor" beim Kerzenschluss

  7. Wesentlich für Scalper, die kurze Zeitrahmen handeln

  8. Ermöglicht Synchronisierung Ihrer Trades mit algorithmischen Strömen

  9. Zu wissen, wann der Balken schließt = zu wissen, wann Stops ausgelöst werden

  10. Werkzeug, das Zeit in Wettbewerbsvorteil verwandelt


Empfohlene Produkte
CChart
Rong Bin Su
Indikatoren
Überblick In der schnelllebigen Welt der Devisen- und Finanzmärkte sind schnelle Reaktionen und präzise Entscheidungen von entscheidender Bedeutung. Das Standard-MetaTrader 5-Terminal unterstützt jedoch nur ein Minimum an 1-Minuten-Charts, was die Sensibilität des Händlers für Marktschwankungen einschränkt. Um dieses Problem zu lösen, führen wir den Second-Level Chart Candlestick Indicator ein, der es Ihnen ermöglicht, die Marktdynamik von 1 Sekunde bis 30 Sekunden mühelos in einem Sub-Chart zu
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Hydra Trend Rider ist ein nicht nachzeichnender Trendindikator für mehrere Zeitrahmen, der präzise Kauf-/Verkaufssignale und Echtzeitwarnungen für Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit liefert. Mit seiner farbkodierten Trendlinie, dem anpassbaren Dashboard und den mobilen Benachrichtigungen ist er perfekt für Händler, die Klarheit, Vertrauen und Konsistenz im Trendhandel suchen. Laden Sie die Metatrader 4-Version herunter Lesen Sie das Benutzerhandbuch des Indikators hier. HURRY! Preiserhö
BinaWin NoTouch
Juan Fernando Urrego Alvarez
Indikatoren
BinaWin NoTouch ist ein Indikator, der ein Alarmsignal sendet, wenn der Handel in der richtigen Position ist, um auf den Zusammenbruch eines Seitenmarktes zu warten. Er wurde speziell für den Handel mit der "No Touch"-Strategie der Binary.Com-Plattform mit den synthetischen Indizes N.10, N.25, N.50, N.75 und N.100 entwickelt. Ebenso kann der Handel mit der konventionellen CALL- und PUT-Strategie jeder Plattform für binäre Optionen durchgeführt werden. Voraussetzungen für die Verwendung des I
FREE
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visuelle CrossPulse-Dynamik: Handeln Sie mit dem wahren Rhythmus des Marktes Visual CrossPulse Dynamics ist ein hochentwickelter Handelsindikator, der sich an die ständig wechselnde Volatilität anpasst und die wahre Richtung des Trends anzeigt. Haben Sie genug von Indikatoren, die in schnelllebigen Märkten hinterherhinken oder während einer Konsolidierung falsche Signale geben? Der Visual CrossPulse Dynamics-Indikator löst dieses Problem, indem er einen fortschrittlichen, adaptiven Algorithmus
BossFX Trading Panel EA
Remey Gulfan Orsaga
Utilitys
BossFXTradePanelEA (MT5) [Die ersten 10 verkauften Exemplare zum Preis von 50 USD werden auf 99USD erhöht] BossFXTradePanelEA ist ein vollständig interaktives Handelsmanagement-Panel, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde und Händlern eine einfach zu bedienende Ein-Klick-Schnittstelle zur Ausführung und Verwaltung von Trades bietet. Dieser EA vereinfacht die Handelsausführung , das Risikomanagement und die Positionskontrolle, indem er Marktaufträge, Stop Loss, Take Profit, Trailing Stops und Bre
Bollinger Flipper indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Einführung des Bollinger Flipper Indikators - Ihr ultimativer Handelsvorteil ! Sind Sie es leid, Ihre Ein- und Ausstiege zu hinterfragen? Der Bollinger Flipper Indikator ist hier, um das Spiel zu Ihren Gunsten zu drehen. Mit der Kraft von Bollinger Bändern + Level 3 Power System + ZigZag Fractals wurde dieses fortschrittliche Tool entwickelt, um hochwahrscheinliche Kauf- und Verkaufssignale mit Präzision zu erkennen. SONDERBONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD u
BoxLine by Gerega
Illia Hereha
Indikatoren
Box Range Indikator für MT5 Der   Box Range Indikator   für MT5 hilft Tradern, wichtige Preiszonen zu visualisieren, indem er Marktstrukturen automatisch erkennt und hervorhebt. Er zeichnet dynamisch   obere, untere und mittlere Linien , basierend auf der Kursbewegung, und ist ein effektives Tool zur   Erkennung von Unterstützungs- und Widerstandszonen, Ausbrüchen und Trendwenden . Hauptmerkmale: •   Automatische Bereichserkennung   – Identifiziert Preisbereiche basierend auf Marktbewegungen.
FREE
CypherNexus
Casey Nkalubo
Indikatoren
Cypher-Muster-Detektor Ein Werkzeug zur automatischen Erkennung von harmonischen Cypher-Mustern (XABCD) in Finanzcharts. Überblick Der Cypher Pattern Detector identifiziert sowohl bullische als auch bearische harmonische Cypher-Muster in Echtzeit. Er wendet die Fibonacci-Ratio-Validierung und ein Qualitäts-Scoring-System an, um Muster hervorzuheben, die der definierten Struktur am nächsten kommen. Dies hilft Händlern, potenzielle Marktstrukturen konsequenter zu beobachten und zu analysieren, oh
FREE
Hrum
Yvan Musatov
Indikatoren
Der Hrum-Indikator wurde entwickelt, um vorübergehende Pausen und Rücksetzer zu neutralisieren. Er analysiert das Kursverhalten, und wenn es eine vorübergehende Schwäche im Trend gibt, können Sie dies an den Indikatorwerten ablesen, wie im Falle einer ausgeprägten Änderung der Trendrichtung. Der Einstieg in den Markt ist nicht schwer, der Verbleib im Markt dagegen sehr viel schwieriger. Mit dem Giordano-Bruno-Indikator und seiner einzigartigen Trendlinie wird es viel einfacher, im Trend zu blei
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
TrendLine Pending Order Tool
Marcelo Guimaraes de Lima
Utilitys
Dieses Dienstprogramm öffnet Orders, wenn die Kerze die manuell platzierte Trendlinie berührt, als wäre es eine detailliertere ausstehende Order.  Es kann für jedes Asset verwendet werden. Wenn die Bestellung geöffnet wird, wird die berührte Linie entfernt und ein Pfeil erstellt. In diesem Fall wird es für Preisumkehroperationen verwendet. Es eröffnet einen Verkaufsauftrag, wenn die bullische Kerze die Bottom-Up-Linie berührt, und eröffnet einen Kaufauftrag, wenn die bärische Kerze die Top-Down
GridLinesX
Nattapon Chuekamhod
Indikatoren
GridLinesX ist ein leichtgewichtiges und effizientes Dienstprogramm für MetaTrader 5, das Händlern hilft, Kursniveaus mit Präzision zu visualisieren. Egal, ob Sie ein Grid Trader oder ein Scalper sind oder einfach nur psychologische Kursniveaus markieren müssen, GridLinesX automatisiert diesen Prozess sofort. Vergessen Sie das manuelle Zeichnen von horizontalen Linien, eine nach der anderen. Definieren Sie einfach Ihren High/Low-Bereich und den Rasterschritt (in Punkten), und das Tool wird ein s
FREE
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indikatoren
Unser   Basic Support and Resistance   Indikator ist die Lösung, die Sie für die Steigerung Ihrer technischen Analyse benötigen.Mit diesem Indikator können Sie Support- und Widerstandsebenen in der Tabelle projizieren/ MT4 -Version Funktionen Integration von Fibonacci -Ebenen: Mit der Option, Fibonacci -Werte neben Unterstützung und Widerstandsniveau anzuzeigen, gibt unser Indikator einen noch tieferen Einblick in das Marktverhalten und mögliche Umkehrbereiche. Leistungsoptimierung: Mit der Op
Scanner Didi BB
Roberto Spadim
Utilitys
Dieses Skript verwendet DIDI+BB-Indikatoren und zeigt Alarme an, sendet Mails, sendet Benachrichtigungen und spielt Sounds ab. Der Scanner kann den Markt beobachten, indem er ***MARKET*** als Symbolname verwendet, mit allen Zeitrahmen Eingaben: media_lenta=3 media_base=8 media_longa=20 bb_periodo=20 bb_verschiebung=0 bb_Abweichung=1.96 symbols - Symbolliste, getrennt durch ; bei Verwendung von ***MARKET*** werden die Symbole von marketwatch einbezogen wait_interval_between_signals - Sekunden zwi
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Indikatoren
Einführung in den Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator bezieht sich auf einen technischen Indikator, der die fraktale Geometrie des Finanzmarktes nutzt. Fractal Pattern Scanner ist ein fortschrittlicher Fraktalindikator, der nach umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich der fraktalen Geometrie auf dem Finanzmarkt die neueste Handelstechnologie bietet. Das wichtigste Merkmal von Fractal Pattern Scanner ist die Fähigkeit, die Wahrscheinlichkeit des Wendepunkts sowie die T
Ichimoku Map MT5
Pavel Verveyko
Indikatoren
Ichimoku Map (sofortiger Blick auf die Märkte) - aufgebaut auf der Grundlage des legendären Ichimoku Kinko Hyo Indikators. Die Aufgabe der Ichimoku Map ist es, Informationen über die Marktstärke in den ausgewählten Zeiträumen und Instrumenten aus der Sicht des Ichimoku Indikators zu liefern. Der Indikator zeigt 7 Stufen der Kaufsignalstärke und 7 Stufen der Verkaufssignalstärke an. Je stärker der Trend, desto heller ist das Signalrechteck in der Tabelle. Die Tabelle kann mit der Maus verschoben
Liquidity Map
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Liquiditätskarte Übersicht Der Liquidity Map-Indikator ist ein fortschrittliches Visualisierungstool, das auf dem ICT Smart Money-Konzept basiert. Er identifiziert automatisch die täglichen Kauf- und Verkaufszonen sowie die Liquiditätsniveaus und zeigt an, wo der Preis auf der Grundlage des institutionellen Auftragsflusses wahrscheinlich umkehren oder sich fortsetzen wird. Es berechnet die wichtigsten Niveaus der täglichen Sitzung - wie das Hoch, das Tief und den Mittelpunkt des Vortages - und l
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
The Ring
Marta Gonzalez
Experten
Der Ring Ein EA, um sie alle zu beherrschen The Ring It ist eine sichere automatisierte Software für den Handel mit 28 Paaren gleichzeitig. Verwenden Sie diesen Roboter nicht gleichzeitig mit anderen, es ist ein Multi-Value-Roboter, daher verwaltet er 28 Paare gleichzeitig. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen. Der Ring verfügt über 6 neuronale Netze, um den richtigen
Session Volatility Map
Strifor (Mauritius) Ltd
Indikatoren
Session Volatility Map ist ein Indikator, der die wichtigsten Handelssitzungen (Asien, Europa, USA) direkt auf dem Chart anzeigt. Zeigt automatisch die Sitzungsgrenzen und sich überschneidende Zonen an, in denen die Volatilität häufig ansteigt. Zeigt den Hoch-Tief-Bereich jeder Sitzung an, um Unterstützung und Widerstand zu identifizieren. Hebt die derzeit aktive Handelssitzung hervor. Stellt sich automatisch auf die Sommerzeit ein (Europa/USA). Wer profitiert? Scalper - um Marktp
FREE
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indikatoren
Integrierter Dashboard-Scanner - Ihre Markt-Kommandozentrale (v3.74) Kurzbeschreibung Der Integrated Dashboard Scanner überwacht mehrere Symbole und Zeitrahmen von einem einzigen Panel aus. Version 3.74 bietet vier Kernmodule, die auf der Handelsstrategie von Dariusz Dargo basieren (IB/OB Breakouts, MACD Divergence & Convergence, MACD Pivot, MACD Bias) sowie fünf Zusatzmodule (Market Structure, Momentum, Daily ATR Usage, Economic News, und Memo). Jedes Modul kann unabhängig konfiguriert werden
Candle Timer Countdown with Early Trend Detection
Deyna Kurniawan
Indikatoren
Candle Timer Countdown v2.5 ist ein fortschrittlicher MQL5-Indikator, der entwickelt wurde, um Ihre Handelspräzision zu verbessern. Er bietet einen Live-Countdown für jede Kerze und analysiert gleichzeitig mehrere Zeitrahmen, um die Trendrichtung und potenzielle frühe Umkehrungen zu erkennen. Die wichtigsten Funktionen umfassen: Kerzen-Countdown & Fortschrittsbalken: Überwachen Sie die genaue verbleibende Zeit für jede Kerze mit einer klaren Fortschrittsanzeige. Erweiterte Trenderkennung: Analys
FREE
Niubility Trend For MT5
Qizhen Ma
Indikatoren
Niubility Trend Niubility Trend zeigt die Trendrichtung für alle Zeitrahmen in Echtzeit an. Sie sehen auf einen Blick, in welche Richtung die Trends verlaufen, wie lange sie andauern und wie stark sie sind. All dies macht es zu einem einfach zu bedienenden Trendhandelssystem für Anfänger, Fortgeschrittene und professionelle Trader. Merkmale Einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Kein Nachstreichen und kein Backpainting Es eignet sich hervorragend als Trailing-Stop-Methode Es imple
Godfather mt5
Ivan Simonika
Indikatoren
Der intelligente Algorithmus des Godfather-Indikators bestimmt präzise den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und generiert Ein- und Ausstiegslevel. Der Indikator hilft bei der Suche nach Einstiegspunkten bei der Analyse des Preisdiagramms. Das Programm empfängt zunächst einen "Schnappschuss" des Graphen und analysiert ihn dann. Die Ergebnisse werden dem Trader in Form von Signalen mitgeteilt. Der Hauptzweck dieses Indikators besteht darin, die Ein- und Ausstiegszeitpunkte von Transaktionen z
Super Trend Entry Zone by Antman
Manh Hai Nguyen
Indikatoren
Der Super Trend Entry Signal-Indikator ist ein leistungsstarkes Handelsinstrument, das entwickelt wurde, um präzise Einstiegspunkte auf der Grundlage der Marktvolatilität zu identifizieren. Mit der Average True Range (ATR) als Kernstück passt sich dieser Indikator dynamisch an die aktuellen Marktbedingungen an und hilft Händlern, potenzielle Ausbruchs- oder Umkehrmöglichkeiten sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: - Volatilitätsbasierte Einstiege: Berechnet Einstiegszonen anhand von Echtzeit-ATR-We
Telegram Broadcast MT5
Volodymyr Hrybachov
3.67 (3)
Utilitys
Das Dienstprogramm TELEGRAM BROADCAST hilft Ihnen, Ihren Handel sofort auf dem Telegram-Kanal zu veröffentlichen. Wenn Sie schon lange Ihren eigenen Telegram-Kanal mit FOREX-Signalen erstellen wollten, dann ist dies das Richtige für Sie. TELEGRAM BROADCAST kann Nachrichten senden: Eröffnung und Abschluss von Geschäften; Platzieren und Löschen ausstehender Bestellungen; Änderung von Stop-Loss und Take-Provision (letzte Order); Stop-Loss und Take-Prov ausgelöst; Aktivierung und Löschung einer Pe
Smooth Macd Pro
Francisco De Biaso Neto
Indikatoren
É um indicador oscilador baseado no "MACD" convencional porém com suavização . Mit diesem Indikator können Sie ohne das Rauschen handeln, das der herkömmliche "MACD"-Indikator erzeugt. Em quais ativos o indicador funciona: Auf jedem Marktwert, ob Forex, B3 oder binär. Qual é o novo parâmetro: Glättungsperiode , die die Periode darstellt, die im MACD geglättet wird.
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Weitere Produkte dieses Autors
Rossi Campos Trailing Stop Auto EA
Heber Henrique Penow Campos
Utilitys
ROSSI CAMPOS TRAILING STOP AUTO EA – Der Intelligente Wächter Ihrer Gewinne! Warum wurde er entwickelt? Es war frustrierend, profitable Trades zu verlieren, nur weil ein effizienter Trailing Stop fehlte. Die verfügbaren Lösungen waren entweder zu komplex, zu schwerfällig oder einfach unzuverlässig. Also beschloss ich, etwas Leichtes, Präzises und Vertrauenswürdiges zu entwickeln – einen Assistenten, der Ihre Gewinne automatisch schützt, ohne jeglichen Aufwand. Wie funktioniert es? (Für Nicht-P
Rossi Campos Ultra Trader Bollinger Bands EA
Heber Henrique Penow Campos
Utilitys
ROSSI CAMPOS ULTRA TRADER EA – Der Intelligente Wächter Ihrer Gewinne! Warum wurde er entwickelt? Die verfügbaren Markt­lösungen waren komplex, schwerfällig oder funktionierten einfach nicht richtig. Ich beschloss, etwas Leichtes, Präzises und Zuverlässiges zu schaffen. Exklusive Merkmale: Leicht und stabil — Keine Abstürze oder Konflikte. Intuitive Einrichtung — Felder ausfüllen und fertig! Millimetergenaue Präzision — Berechnungen basieren auf dem aktuellen Tick. Universell — Funktioniert mit
Rossi Campos Arrows Indicator
Heber Henrique Penow Campos
Indikatoren
Rossi Campos Arrows Indicator – Traden Sie mit einem Indikator, der funktioniert Wenn Sie mehr Klarheit beim Ein- und Ausstieg im Markt suchen, ist dieser Indikator genau das Richtige für Sie. Ich habe einen exklusiven Indikator für MetaTrader 5 entwickelt, der zwei der angesehensten technischen Filter kombiniert: Bollinger-Bänder und RSI — gleichzeitig. Der Algorithmus übernimmt die Schwerarbeit für Sie: Wenn eine echte Kaufgelegenheit entsteht, erscheint ein grüner Pfeil im Chart. Wenn es Zeit
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension