Rossi Campos Timing Indicator
- Indikatoren
- Heber Henrique Penow Campos
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 5
ROSSI CAMPOS TIMING INDICATOR
DEUTSCH
70% der Handelsroboter agieren bei Balkenöffnung/-schluss - Sie müssen wissen, wann sie handeln
Algorithmen erzeugen extreme Volatilität bei Übergängen - ohne Timing werden Sie zum Opfer
Kenntnis der verbleibenden Zeit ermöglicht strategische Antizipation
Gleicht das Spielfeld gegenüber institutionellen Tradern und ihren automatisierten Systemen aus
Bewiesene Steigerung der Ein-/Ausstiegsgenauigkeit
Beseitigt den "Überraschungsfaktor" beim Kerzenschluss
Wesentlich für Scalper, die kurze Zeitrahmen handeln
Ermöglicht Synchronisierung Ihrer Trades mit algorithmischen Strömen
Zu wissen, wann der Balken schließt = zu wissen, wann Stops ausgelöst werden
Werkzeug, das Zeit in Wettbewerbsvorteil verwandelt