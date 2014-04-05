Rossi Campos Timing Indicator

Rossi Campos Arrows Indicator Heber Henrique Penow Campos Göstergeler

Rossi Campos Arrows Indicator – Gerçekten çalışan bir indikatörle işlem yapın Piyasaya giriş ve çıkışlarda daha fazla netlik arıyorsanız, bu indikatör sizin için üretildi. MetaTrader 5 için Bollinger Bantları ve RSI gibi en saygın iki teknik filtreyi aynı anda birleştiren özel bir indikatör geliştirdim. Algoritma sizin yerinize tüm ağır işi yapar: Gerçek bir alım fırsatı oluştuğunda grafikte yeşil bir ok belirir. Satış zamanı geldiğinde kırmızı bir ok gösterilir. Basit, direkt ve görseldir. Nede