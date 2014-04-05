Rossi Campos Timing Indicator
- Heber Henrique Penow Campos
ROSSI CAMPOS TIMING INDICATOR
TÜRKÇE (TÜRKİYE)
Robotların %70'i bar açılış/kapanışında işlem yapar - ne zaman hareket edeceklerini bilmelisiniz
Algoritmalar geçişlerde aşırı oynaklık yaratır - zamanlama olmadan kurban olursunuz
Kalan zaman bilgisi stratejik öngörü sağlar
Kurumsal yatırımcılara ve otomatik sistemlerine karşı eşit şartlar
Kanıtlanmış giriş/çıkış doğruluğu artışı
Mum kapanışının "sürpriz faktörünü" ortadan kaldırır
Kısa zaman dilimlerinde işlem yapan scalper'lar için temel
İşlemlerinizi algoritmik akışla senkronize etmenizi sağlar
Barın ne zaman kapandığını bilmek = stop'ların ne zaman tetiklendiğini bilmek
Zamanı rekabet avantajına dönüştüren araç