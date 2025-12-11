Rossi Campos Arrows Indicator

Rossi Campos Arrows Indicator – Traden Sie mit einem Indikator, der funktioniert

Wenn Sie mehr Klarheit beim Ein- und Ausstieg im Markt suchen, ist dieser Indikator genau das Richtige für Sie.
Ich habe einen exklusiven Indikator für MetaTrader 5 entwickelt, der zwei der angesehensten technischen Filter kombiniert: Bollinger-Bänder und RSI — gleichzeitig.

Der Algorithmus übernimmt die Schwerarbeit für Sie:

  • Wenn eine echte Kaufgelegenheit entsteht, erscheint ein grüner Pfeil im Chart.

  • Wenn es Zeit zum Verkaufen ist, erscheint ein roter Pfeil.
    Einfach, direkt und visuell.

Warum funktioniert er so gut?
Weil er nur Signale zeigt, wenn beide Indikatoren übereinstimmen.
Sie sehen Pfeile nur, wenn es gibt:

  • Günstige Volatilität (Bollinger-Bänder),

  • Bestätigung von Trendstärke oder -schwäche (RSI).

Diese Kombination reduziert Rauschen und erhöht die Zuverlässigkeit der Signale — ideal für Scalping, Day Trading oder Swing Trading.

Vorteile des Indikators:
✔ Schnelle und extrem klare Signale
✔ Ideal für jedes Asset: Indizes, Dollar, Aktien, Forex oder Krypto
✔ Vollständig visuell und einfach zu bedienen
✔ Funktioniert in jedem Zeitraum
✔ Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader
✔ Repaintet keine Signale (Text anpassbar)

Wenn Sie mehr Präzision bei den Einstiegen, weniger Zweifel und klare objektive Orientierung im Chart wollen, hebt dieser Indikator Ihr Trading-Niveau an.

Zeit, mit Vertrauen zu handeln.
Kaufen Sie jetzt den Indikator und machen Sie Ihren MT5 viel intelligenter und profitabler.


Empfohlene Produkte
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
Go Way TREND
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
Indikatoren
Gehen Sie mit dem Trend. Ja, warten Sie in einem 15-Minuten-Frame auf das Einstiegssignal, ob Kauf oder Verkauf, und überprüfen Sie das Signal, wenn es in einem 30-Minuten-Frame erscheint (manchmal dauert es eine Stunde oder länger, bis das Signal erscheint. Sie können zurückkehren Gehen Sie zum 15-Minuten-Rahmen und kehren Sie zum 30-Minuten-Rahmen zurück und wiederholen Sie dies, bis das Hauptsignal für Sie erscheint. Wenn das Signal im 30-Minuten-Rahmen erscheint, steigen Sie mit dem Preis e
Urgently mt5
Tatiana Savkevych
Indikatoren
Der Urgently-Indikator wurde entwickelt, um die Marktsituation schnell zu bestimmen, die Marktlage zu reflektieren und profitable Niveaus für die Eröffnung von Geschäften zu signalisieren. Die Marktbedingungen ändern sich schnell genug und erfordern eine ständige Kalibrierung der Handelsstrategien. Empfohlen für die Verwendung in Verbindung mit einem der Oszillatoren. Der Forex-Markttrendindikator Urgently zeigt die Trendrichtung und Einstiegspunkte an. Er glättet Kursschwankungen bei der Generi
Advanced Trend Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Indikatoren
Der MT5-Indikator Advanced Trend Scalper wurde entwickelt, um sowohl Anfängern als auch professionellen Händlern zu helfen. Der Indikator analysiert den Markt und gibt Ihnen Kauf- und Verkaufssignale. Er verwendet keine anderen Indikatoren, sondern arbeitet nur mit den Aktionen des Marktes. Das Signal erscheint direkt nach dem Schließen der Kerze und wird nicht erneut angezeigt. Der effiziente Algorithmus sorgt für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit solcher Signale. Advanced Trend Scalper für das
Trading Dashboard Pro
Khac Thanh Bui
Indikatoren
Trading Dashboard Pro: Die ultimative Kommandozentrale für MT5 Verwandeln Sie Ihr Terminal in eine professionelle Trading-Station Trading Dashboard Pro ist ein umfassendes Tool für Risikomanagement und Kontoanalyse. Es bündelt wichtige Marktdaten und Kennzahlen zur Kontogesundheit in einer eleganten Oberfläche, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die richtigen Entscheidungen zu treffen. WARUM SIE DIESES DASHBOARD BRAUCHEN 1. Für Prop-Trading-Firmen (FTMO, MFF usw.)
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indikatoren
1. Überblick Der Scalping PullBack Signal-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, Scalping-Gelegenheiten auf der Grundlage potenzieller Pullback- und Umkehrsignale zu erkennen. Dieses Tool ist vor allem auf niedrigeren Zeitskalen (unter 15 Minuten) nützlich, kann aber auch auf höheren Zeitskalen für längerfristige Trades eingesetzt werden. Dieser Indikator integriert mehrere analytische Schlüsselkomponenten, die einen umfassenden Überblick über
FREE
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indikatoren
Indikator Name: Fibaction - Preisaktionskerzen-Detektor Beschreibung: Fibo Signal Boxes ist ein leistungsfähiges Smart Money Concept (SMC)-inspirierten Indikator, der automatisch erkennt Preis-Aktion Kerzen. bullish Hämmer und Sternschnuppen, dann zeichnet präzise Fibonacci-Entry-Zonen und mehrere Take-Profit-Levels direkt auf dem Chart. als für die SL persönlich benutze ich 40 Pips Regeln Hauptmerkmale: Erkennt bullische Hammer- und Shooting-Star-Umkehrkerzen. Automatisch zeichnet Fib
Arrow Trends
Saad Janah
Indikatoren
Arrow Trends - Klare Handelssignale für MetaTrader 5 Arrow Trends ist ein professioneller Pfeilindikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Handelssignale in Richtung des vorherrschenden Trends zu liefern. Ob Sie Scalping, Day-Trading oder Swing-Trading betreiben, Arrow Trends hilft Ihnen, gute Gelegenheiten zu erkennen. Hauptmerkmale: Nicht-wiederkehrende Signale: Sobald ein Pfeil erscheint, verschwindet er nie wieder. Trendfokussierte Einträge: Die Signale orientieren sich an der vorhe
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indikatoren
Ein leistungsstarker Oszillator, der Kauf- und Verkaufssignale liefert, indem er die Liquidität der Anleger berechnet. Je mehr Liquidität , desto mehr Kaufmöglichkeiten. Je weniger Liquidität , desto mehr Verkaufsmöglichkeiten. Bitte laden Sie die Demo herunter und führen Sie einen Backtest durch! WIE ES FUNKTIONIERT: Der Oszillator zeigt nur zur Laufzeit Kauf- und Verkaufspfeile auf dem Chart an. Oberer Wert ist 95 bis 100 -> Investoren sind bereit zu kaufen und Sie sollten folgen. Unterer Wer
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indikatoren
KasTon Trend System: Die komplette 2-in-1 Handelsstrategie Erkennen Sie den Trend, bestätigen Sie das Signal, und handeln Sie mit Zuversicht! Leiden Sie unter Verwirrung beim Handel? Finden Sie es schwierig, die Richtung des Marktes zu bestimmen? Sind Sie es leid, aufgrund falscher Signale Geld zu verlieren? Das KasTon Trend System ist eine integrierte Lösung für all diese Probleme. Es handelt sich nicht nur um einen Indikator, sondern um eine komplette Handelsstrategie, die auf der Synergie v
Bollingerpro
Marouane Benhmidane
Experten
BollingerPro - Ihre Komplettlösung für die Nutzung von Bollinger Bändern und Volumen BollingerPro ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA), der für Händler entwickelt wurde, die aus Bollinger Bändern, Volumen und ATR (Average True Range) Kapital schlagen wollen. Dieser Roboter ist ideal für Händler, die eine automatisierte Strategie auf der Grundlage von Umkehrsignalen verwenden möchten, die bewährte technische Indikatoren einbezieht, um potenzielle Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
VisualVol
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator hebt die Punkte hervor, die ein professioneller Händler in gewöhnlichen Indikatoren sieht. VisualVol zeigt visuell verschiedene Volatilitätsindikatoren auf einer einzigen Skala und einer gemeinsamen Ausrichtung an. Hebt den Überschuss an Volumenindikatoren farblich hervor. Gleichzeitig können Tick und Real Volume, Actual Range, ATR, Kerzengröße und Return (open-close difference) angezeigt werden. Dank VisualVol sehen Sie die Marktperioden und den richtigen Zeitpunkt für verschiede
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Verwandeln Sie Ihren Chart in ein professionelles Trading-Dashboard, das anzeigt, wohin sich die Kurse bewegen und wann der nächste Schock kommt - ohne ein einziges zusätzliches Fenster zu laden. Dieser Indikator kombiniert ein preisverfolgendes MA-Band mit einem Live-Nachrichtenradar direkt auf dem Chart, so dass Sie auf einen Blick sowohl Trend- als auch Ereignisrisiken erkennen können. Trend Ribbon - Lesen Sie die Markttendenz sofort Ein sanftes, stufenförmiges Band mit gleitendem Durchschnit
Smart Engulfing MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indikatoren
Einführung in Smart Engulfing MT5: Betreten Sie die Welt des verfeinerten Handels mit Smart Engulfing MT5 – Ihrem professionellen Indikator zur Identifizierung erstklassiger Engulfing-Muster. Entwickelt mit Präzision und Benutzerfreundlichkeit im Blick ist dieses Werkzeug exklusiv für Nutzer von MetaTrader 5 konzipiert. Entdecken Sie mühelos lukrative Handelsmöglichkeiten, während Smart Engulfing MT5 Sie mit Warnungen, Pfeilen und drei unterschiedlichen Take-Profit-Levels führt – der ultimative
Fib Auto Trendline
Nhlanhla Brilliant Mashavha
Indikatoren
EINFÜHRUNG Die Fib-Autotrendlinie ist ein grundlegendes Instrument, das Analysten verwenden, um herauszufinden, wann sich der Trend eines Wertpapiers umkehrt. Durch die Bestimmung der Unterstützungs- und Widerstandsbereiche hilft sie, signifikante Kursveränderungen zu erkennen und gleichzeitig kurzfristige Schwankungen herauszufiltern, wodurch das Rauschen der täglichen Marktbedingungen eliminiert wird. Es ist ein hervorragendes Werkzeug für alle Händler, die Indikatoren verwenden, die mit Höch
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Prop Firm Killer EA ist ein für Prop-Firmen geeignetes automatisiertes Handelssystem, das mit Blick auf strenges Risikomanagement und die Einhaltung von Regeln entwickelt wurde. Es konzentriert sich auf Konsistenz, Kapitalschutz und disziplinierte Ausführung anstelle von aggressivem Overtrading. Hauptmerkmale Tägliches Max-Loss-Limit - Beendet den Handel automatisch, wenn die tägliche Verlustschwelle erreicht ist. Tägliches Gewinnziel - Sperrt Gewinne und deaktiviert den Handel nach Erreichen de
Visual Momentum Wave Sync Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visual Momentum Wave Sync: Meistern Sie das Marktmomentum mit unübertroffener Klarheit Entschlüsseln Sie den Marktrhythmus und handeln Sie mit Zuversicht für nur $30! Haben Sie genug von verrauschten Indikatoren, die Ihre Charts überladen und widersprüchliche Signale liefern? Fällt es Ihnen schwer, das Marktmomentum genau einzuschätzen und wahrscheinliche Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren? Der Visual Momentum Wave Sync-Indikator ist das ultimative Werkzeug zur Lösung dieser Probl
Authentic Signal
Windinogdo Caleb Sankara
Indikatoren
AUTHENTIC SIGNAL ist ein fortschrittliches Tool zur Positionsaufnahme, das auf der Logik des Authentic Bot-Algorithmus basiert. Es wurde entwickelt, um wichtige Marktstrukturen (Unterstützungen und Widerstände, Doppelte Tops, Doppelte Böden, Ausbrüche, Re-Tests) automatisch zu erkennen und Echtzeit-Alarme über MT5-Benachrichtigungen zu senden. Ideal für technische Trader, die strukturierte Signale erhalten möchten, ohne ihre Charts ständig überwachen zu müssen. Hauptfunktionen • Automatische Er
Yawabeh SD Volume Suit V1
SHEHZADA BEHRAM
Indikatoren
Yawabeh SD Pro - Professioneller Indikator für Angebot und Nachfrage Handeln Sie intelligenter mit volumenbestätigten Angebots-/Nachfrage-Zonen Unser institutioneller Algorithmus identifiziert Umkehrzonen mit hoher Wahrscheinlichkeit, bevor der Preis reagiert, und verschafft Ihnen so einen Vorteil bei Devisen, Kryptowährungen und Aktien. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Bestätigung - Zeigen Sie die Trendstärke in mehreren Zeitrahmen gleichzeitig an - Richten Sie Ihre Trades auf das Momentum in hö
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT5 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. Funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohaktien Limitless MT5 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und nun die Hauptsache Warum Limitless MT5? 1 völliges Fehlen von Redrawing 2 zweijährige Tests durch die besten Spezialisten im Handel 3 die Genauigkeit der richtigen Signale übersteigt 80% 4 eine gute Performance beim Handel während de
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo, Heute möchte ich Ihnen zeigen, meine neue forschbare for BUY SELL Indikator, es funktioniert alle Vermögenswert, und auch Arbeit Derive Volatility Asset! es funktioniert alle Zeitrahmen, aber ich empfehle Start 5 Minuten bis H1 wenn Sie ein Signal erhalten, nehmen Sie einfach den Handel und bleiben Sie warten auf Ihre Take-Profit Vermögenswert Alle Major Pair und kleinere IT WORK ALSO XAUUSD Fantastische Ergebnisse, für weitere Informationen,,, Nachricht uns danke
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indikatoren
ATREND: Funktionsweise und Anwendung Wie es funktioniert The " ATREND " indicator for the MT5 platform is designed to provide traders with robust buy and sell signals by utilizing a combination of technical analysis methodologies. This indicator primarily leverages the Average True Range (ATR) for volatility measurement, alongside trend detection algorithms to identify potential market movements. Leave a massage after purchase and receive a special bonus gift. Hauptmerkmale: ⦁ Dynamische Tre
Binary Option KBO
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
In Ordnung. Dieser Indikator funktioniert auf MT5 und mt4 und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie ein Signal von ihm erhalten, Sie warten, dass die Kerze mit dem Signal zu schließen und Sie geben Ihren Handel zu Beginn der nächsten neuen Kerze. Ein roter Pfeil bedeutet verkaufen und ein grüner Pfeil bedeutet kaufen. wie für die einfache Identifizierung von Handelssignalen. Sind Sie damit einverstanden? Kerze 1 Minute ablaufen 1 Minute wenn Sie Hilfe benötigen. bitte zögern Sie nicht, mir e
Visual Renko Trend Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Erschließen Sie die Kraft der reinen Preisaktion und revolutionieren Sie Ihren Trendhandel mit dem Visual Renko Trend Indicator. Für nur 30 $ hilft Ihnen dieses leistungsstarke Tool für MetaTrader 4 dabei, Marktgeräusche herauszufiltern und sich auf den wahren zugrunde liegenden Trend zu konzentrieren, um klare und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. Der Visual Renko Trend Indicator zeigt klassische Renko-Diagramme in einem separaten Fenster unterhalb Ihres Hauptdiagramms an und bietet so einen
Visual Keltner Volatility Expansion
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visueller Keltner Volatilitätsexpansionsindikator Entfesseln Sie die Kraft der Volatilität mit Präzision! Der Visual Keltner Volatility Expansion Indicator ist ein hochmodernes Tool, das sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die die Volatilität des Marktes beherrschen und hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten identifizieren wollen. Mit einem Preis von nur $65 bietet dieser Indikator eine unvergleichliche Kombination aus Einfachheit und Effektivität, die es Ihnen ermöglicht, ihn an Ihren i
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Indikatoren
Dieser Indikator findet AB = CD-Retracement-Muster. Das AB = CD-Retracement-Muster ist eine 4-Punkte-Preisstruktur, bei der das anfängliche Preissegment teilweise zurückverfolgt wird, gefolgt von einer Bewegung mit gleichem Abstand vom Abschluss des Pullbacks, und die Basis für alle harmonischen Muster ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Anpassbare Mustergrößen Anpassbare AC- und BD-Verhältnisse Anpassbare Pausenzeiten Anpassbare Linien,
CandleIntelligence MTF MA Combined Pro
Wojciech Jerzy Magda
Indikatoren
CandleIntelligence MTF MA Combined Pro v3.22 - Professionelles japanisches Candlestick-Analyse-System Was ist dieser Indikator? CandleIntelligence MTF MA Combined Pro ist ein fortschrittliches Lehrmittel, das die Analyse von Candlestick-Mustern mit dem Kontext des gleitenden Durchschnitts über mehrere Zeitrahmen hinweg kombiniert. Der Indikator erkennt 11 wichtige japanische Candlestick-Formationen und stellt sie im Kontext des Markttrends, der Swing High/Low-Levels und der Position relativ z
FREE
StudentK RVI
Chui Yu Lui
Indikatoren
--- StudentK RVI --- 1. Fortgeschrittene Strategie auf der Grundlage des RVI 2. EA angepasst (speziell für StudentK's EA) --- Kontext --- StudentK ist nicht als ein Meister oder K Sir für wissende Person, die behauptet, für das Gewinnen der ganzen Zeit angezeigt. (Aber viele Trader sollten die Tatsache kennen, dass dies selten die Wahrheit ist, besonders in schwankenden Zeiträumen) StudentK ist eine Gruppe langjährig erfahrener Trader, die erstaunliche Tools in kostenlosen und kostenpflichtig
The Alpha
Francois Phillipus Van Niekerk
Indikatoren
Das Alpha: Ihr ultimatives Trendverfolgungs-Kraftpaket Tauchen Sie ein in die Märkte mit The Alpha , einem dynamischen MetaTrader 5-Indikator, der Ihren Handel mit seiner zentralen SuperTrend-Komponente auflädt. The Alpha basiert auf der robusten Average True Range (ATR) und liefert kristallklare, farbcodierte Signale, die Händlern aller Stufen helfen, Trends mit Präzision und Flair zu erobern. Wie The Alpha funktioniert : ATR-gestützte Präzision : The Alpha verwendet die ATR (Standardperiode: 2
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
Rossi Campos Trailing Stop Auto EA
Heber Henrique Penow Campos
Utilitys
ROSSI CAMPOS TRAILING STOP AUTO EA – Der Intelligente Wächter Ihrer Gewinne! Warum wurde er entwickelt? Es war frustrierend, profitable Trades zu verlieren, nur weil ein effizienter Trailing Stop fehlte. Die verfügbaren Lösungen waren entweder zu komplex, zu schwerfällig oder einfach unzuverlässig. Also beschloss ich, etwas Leichtes, Präzises und Vertrauenswürdiges zu entwickeln – einen Assistenten, der Ihre Gewinne automatisch schützt, ohne jeglichen Aufwand. Wie funktioniert es? (Für Nicht-P
Rossi Campos Ultra Trader Bollinger Bands EA
Heber Henrique Penow Campos
Utilitys
ROSSI CAMPOS ULTRA TRADER EA – Der Intelligente Wächter Ihrer Gewinne! Warum wurde er entwickelt? Die verfügbaren Markt­lösungen waren komplex, schwerfällig oder funktionierten einfach nicht richtig. Ich beschloss, etwas Leichtes, Präzises und Zuverlässiges zu schaffen. Exklusive Merkmale: Leicht und stabil — Keine Abstürze oder Konflikte. Intuitive Einrichtung — Felder ausfüllen und fertig! Millimetergenaue Präzision — Berechnungen basieren auf dem aktuellen Tick. Universell — Funktioniert mit
Rossi Campos Timing Indicator
Heber Henrique Penow Campos
Indikatoren
ROSSI CAMPOS TIMING INDICATOR DEUTSCH 70% der Handelsroboter agieren bei Balkenöffnung/-schluss   - Sie müssen wissen, wann sie handeln Algorithmen erzeugen extreme Volatilität bei Übergängen   - ohne Timing werden Sie zum Opfer Kenntnis der verbleibenden Zeit ermöglicht strategische Antizipation Gleicht das Spielfeld gegenüber institutionellen Tradern und ihren automatisierten Systemen aus Bewiesene Steigerung der Ein-/Ausstiegsgenauigkeit Beseitigt den "Überraschungsfaktor" beim Kerzenschluss
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension