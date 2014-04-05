Rossi Campos Timing Indicator
- Indicadores
- Heber Henrique Penow Campos
- Versión: 2.0
- Activaciones: 5
ROSSI CAMPOS TIMING INDICATOR
ESPAÑOL (ESPAÑA)
-
El 70% de los robots operan en apertura/cierre de barras - necesitas saber cuándo actuarán
-
Los algoritmos crean volatilidad extrema en transiciones - sin timing eres víctima
-
El conocimiento del tiempo restante permite anticipación estratégica
-
Iguala el campo contra traders institucionales y sus sistemas automatizados
-
Aumento comprobado de precisión en entradas/salidas
-
Elimina el "factor sorpresa" del cierre de vela
-
Esencial para scalpers que operan en timeframes cortos
-
Permite sincronizar tus operaciones con flujo algorítmico
-
Saber cuándo cierra la barra = saber cuándo se activan stops
-
Herramienta que transforma tiempo en ventaja competitiva