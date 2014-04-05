Rossi Campos Timing Indicator

ROSSI CAMPOS TIMING INDICATOR

ESPAÑOL (ESPAÑA)

  1. El 70% de los robots operan en apertura/cierre de barras - necesitas saber cuándo actuarán

  2. Los algoritmos crean volatilidad extrema en transiciones - sin timing eres víctima

  3. El conocimiento del tiempo restante permite anticipación estratégica

  4. Iguala el campo contra traders institucionales y sus sistemas automatizados

  5. Aumento comprobado de precisión en entradas/salidas

  6. Elimina el "factor sorpresa" del cierre de vela

  7. Esencial para scalpers que operan en timeframes cortos

  8. Permite sincronizar tus operaciones con flujo algorítmico

  9. Saber cuándo cierra la barra = saber cuándo se activan stops

  10. Herramienta que transforma tiempo en ventaja competitiva


Productos recomendados
CChart
Rong Bin Su
Indicadores
Visión general En el vertiginoso mundo de los mercados financieros y de divisas, la rapidez de reacción y la precisión en la toma de decisiones son cruciales. Sin embargo, el terminal estándar MetaTrader 5 sólo admite un mínimo de gráficos de 1 minuto, lo que limita la sensibilidad de los operadores a las fluctuaciones del mercado. Para solucionar este problema, presentamos el Indicador de Velas en Gráficos de Segundo Nivel , que le permite ver y analizar sin esfuerzo la dinámica del mercado de
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Hydra Trend Rider es un indicador de tendencia multitemporal sin repintado que ofrece señales precisas de compra/venta y alertas en tiempo real para configuraciones comerciales de alta probabilidad. Con su línea de tendencia codificada por colores, panel personalizable y notificaciones móviles, es perfecto para los operadores que buscan claridad, confianza y consistencia en las operaciones de tendencia. Descargar la versión para Metatrader 4 Lea el Manual de Usuario del Indicador aquí. ¡ PRONTO!
BinaWin NoTouch
Juan Fernando Urrego Alvarez
Indicadores
BinaWin NoTouch es un indicador que manda una señal de alerta cuando el comercio está en la posición correcta para esperar el rompimiento de un mercado lateral. Es pensado especialmente para hacer trading bajo la estrategia “No Touch” de la plataforma Binary.Com con los índices sintéticos N.10, N.25, N.50, N.75 y N.100 De igual forma se puede hacer trading con la estrategia CALL y PUT convencional de cualquier plataforma de Opciones Binarias. Requisitos para usar el indicador: 1. Tener cuenta en
FREE
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados, incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de ci
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Dinámica Visual CrossPulse: Opere con el verdadero ritmo del mercado Descubra un nuevo nivel de conocimiento del mercado con Visual CrossPulse Dynamics, un sofisticado indicador diseñado para adaptarse a la volatilidad cambiante y revelar la verdadera dirección de la tendencia. ¿Está cansado de los indicadores que se quedan rezagados en los mercados que se mueven con rapidez o que emiten señales falsas durante la consolidación? El indicador Visual CrossPulse Dynamics resuelve este problema util
BossFX Trading Panel EA
Remey Gulfan Orsaga
Utilidades
BossFXTradePanelEA (MT5) [Primeras 10 copias vendidas a un precio de 50 USD que aumentará a 99USD]. BossFXTradePanelEA es un panel de gestión de operaciones totalmente interactivo diseñado para MetaTrader 5, que proporciona a los operadores una interfaz fácil de usar con un solo clic para ejecutar y gestionar operaciones. Este EA simplifica la ejecución de operaciones , la gestión de riesgos y el control de posiciones combinando órdenes de mercado, stop loss, take profit, trailing stops y funcio
Bollinger Flipper indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Presentamos el indicador Bollinger Flipper - ¡Su ventaja definitiva ! ¿Está cansado de cuestionar sus entradas y salidas? El Indicador Bollinger Flipper está aquí para voltear el juego a su favor. Construido con el poder de las Bandas de Bollinger + Sistema de Poder de Nivel 3 + Fractales ZigZag, esta herramienta avanzada está diseñada para detectar señales de compra y venta de alta probabilidad con precisión. BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO DE 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD
BoxLine by Gerega
Illia Hereha
Indicadores
Indicador de Rango de Cajas para MT5 El   Indicador de Rango de Cajas   para MT5 ayuda a los traders a visualizar zonas clave de precios al detectar y resaltar automáticamente estructuras del mercado. Dibuja dinámicamente   niveles superiores, inferiores y medios   en función del movimiento del precio, lo que lo convierte en una herramienta eficaz para   identificar soportes, resistencias, rupturas y cambios de tendencia . Características principales: •   Detección automática de rangos   – Id
FREE
CypherNexus
Casey Nkalubo
Indicadores
Detector de patrones Cypher Herramienta para la detección automática de patrones armónicos Cypher (XABCD) en gráficos financieros. Visión general El Cypher Pattern Detector identifica patrones armónicos Cypher alcistas y bajistas en tiempo real. Aplica la validación de la relación de Fibonacci y un sistema de puntuación de calidad para resaltar los patrones que se ajustan estrechamente a la estructura definida. Esto ayuda a los operadores a observar y analizar posibles estructuras de mercado de
FREE
Hrum
Yvan Musatov
Indicadores
El indicador Hrum se creó para neutralizar las pausas temporales y los retrocesos. Analiza el comportamiento de los precios y, si hay una debilidad temporal en la tendencia, se puede notar en las lecturas del indicador, como en el caso de un cambio pronunciado en la dirección de la tendencia. Entrar en el mercado no es difícil, pero mantenerse es mucho más difícil. Con el indicador Giordano Bruno y su línea de tendencia única, ¡mantenerse en la tendencia será mucho más fácil! Cada subida y cad
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
TrendLine Pending Order Tool
Marcelo Guimaraes de Lima
Utilidades
Esta utilidad abre órdenes cuando la vela toca la línea de tendencia colocada manualmente, como si fuera una orden pendiente más articulada.  Se puede utilizar en cualquier activo, cuando abre la orden elimina la línea que tocó y crea una Flecha. En este caso se utiliza para operaciones de reversión de precios, abre una orden de venta cuando la vela alcista toca la línea de abajo hacia arriba y abre una orden de compra cuando la vela bajista toca la línea de arriba hacia abajo.  Puedes ajustar
GridLinesX
Nattapon Chuekamhod
Indicadores
GridLinesX es una utilidad ligera y eficiente para MetaTrader 5 diseñada para ayudar a los traders a visualizar los niveles de precios con precisión. Si usted es un Grid Trader, un Scalper, o simplemente necesita marcar niveles de precios psicológicos, GridLinesX automatiza el proceso al instante. Olvídese de dibujar manualmente líneas horizontales una a una. Simplemente defina su rango Alto/Bajo y el paso de la cuadrícula (en puntos), y la herramienta generará una superposición de cuadrícula li
FREE
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
nuestro indicador   Basic Support and Resistance   es la solución que necesita para aumentar su análisis técnico.Este indicador le permite proyectar niveles de soporte y resistencia en el gráfico/ mt4 gratuita características Integración de los niveles de Fibonacci: Con la opción de mostrar los niveles de Fibonacci junto con los niveles de soporte y resistencia, nuestro indicador le brinda una visión aún más profunda del comportamiento del mercado y las posibles áreas de inversión. Optimizació
Scanner Didi BB
Roberto Spadim
Utilidades
Este script utiliza indicadores DIDI+BB y muestra alertas, envía correos, envía notificaciones y reproduce sonidos. El escáner puede monitorizar el mercado usando ***MARKET*** como nombre de símbolo, con todos los marcos temporales . Entradas: media_lenta=3 media_base=8 media_longa=20 bb_periodo=20 bb_desplazamiento=0 bb_deviation=1.96 symbols - Lista de símbolos, separados por ; cuando se utiliza ***MARKET*** se incluirán los símbolos de marketwatch wait_interval_between_signals - Segundos entr
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Indicadores
Introducción a Fractal Pattern Scanner El indicador fractal se refiere al indicador técnico que hace uso de la geometría fractal que se encuentra en el mercado financiero. Fractal Pattern Scanner es un indicador fractal avanzado que incorpora la última tecnología de negociación tras un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo de la geometría fractal en el mercado financiero. La característica más importante de Fractal Pattern Scanner es la capacidad de medir la probabilidad de punto de i
Ichimoku Map MT5
Pavel Verveyko
Indicadores
Mapa Ichimoku (mirada instantánea a los mercados) - construido sobre la base del legendario indicador Ichimoku Kinko Hyo. La tarea del Mapa Ichimoku es proporcionar información sobre la fuerza del mercado en los períodos de tiempo e instrumentos seleccionados, desde el punto de vista del indicador Ichimoku. El indicador muestra 7 grados de fuerza de señal de compra y 7 grados de fuerza de señal de venta. Cuanto más fuerte sea la tendencia, más brillante será el rectángulo de señal en la tabla. L
Liquidity Map
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Mapa de liquidez Visión general El indicador Mapa de Liquidez es una herramienta de visualización avanzada basada en los conceptos de ICT Smart Money . Identifica automáticamente las Zonas de Compra , las Zonas de Venta y los Niveles de Liquidez diarios, mostrando dónde es probable que el precio revierta o continúe basándose en el flujo de órdenes institucionales. Calcula los niveles clave de la sesión diaria -como el máximo, el mínimo y el punto medio del día anterior- y, a continuación, obtien
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
The Ring
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
The Ring Un EA para gobernarlos a todos The Ring es un Software Automatizado Seguro para operar 28 pares simultáneamente. The Ring está optimizado para 28 pares del mercado forex No utilice este robot al mismo tiempo que otros, es un robot multivalor, por lo tanto gestiona 28 pares simultáneamente. La arquitectura es un Experto Robot Autónomo totalmente automático capaz de analizar de forma independiente el mercado y tomar decisiones comerciales The Ring tiene 6 redes neuronales para utilizar
Session Volatility Map
Strifor (Mauritius) Ltd
Indicadores
Session Volatility Map es un indicador que muestra las principales sesiones de trading (Asia, Europa, EE.UU.) directamente en el gráfico. Muestra automáticamente los límites de las sesiones y las zonas de solapamiento, donde la volatilidad suele aumentar. Dibuja el rango High–Low de cada sesión para identificar soportes y resistencias. Resalta la sesión activa en tiempo real. Ajusta automáticamente los horarios según el cambio de hora (Europa/EE.UU.). ¿Quién se beneficiará?: Scalp
FREE
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicadores
Escáner de Panel Integrado – Su Centro de Mando del Mercado (v2.0) Descripción Corta: Deje de perder el tiempo cambiando manualmente entre docenas de gráficos. El   Escáner de Panel Integrado   es un potente escáner multi-símbolo y multi-temporalidad que vigila cada instrumento que seleccione desde un único panel.   Tras una importante revisión de su arquitectura, la versión 2.0 es más rápida, más estable y más potente que nunca.   Reciba alertas visuales instantáneas de patrones de precios, div
Candle Timer Countdown with Early Trend Detection
Deyna Kurniawan
Indicadores
Candle Timer Countdown v2.5 es un indicador MQL5 avanzado diseñado para mejorar la precisión de sus operaciones. Proporciona una cuenta atrás en tiempo real para cada vela mientras analiza simultáneamente múltiples marcos temporales para detectar la dirección de la tendencia y posibles reversiones tempranas. Sus principales características son: Cuenta atrás de velas y barra de progreso: Controle el tiempo exacto restante para cada vela con una clara visualización del progreso. Detección avanzada
FREE
Niubility Trend For MT5
Qizhen Ma
Indicadores
Tendencia de Niubility Niubility Trend muestra la dirección de la tendencia para todos los marcos temporales en tiempo real. Podrá ver de un vistazo en qué dirección van las tendencias, cuánto duran y lo potentes que son. Todo esto lo convierte en un sistema de negociación de tendencias fácil de usar para operadores principiantes, avanzados y profesionales. Características Fácil de operar Colores y tamaños personalizables No repinta ni retropinta Es fantástico como método de trailing stop
Godfather mt5
Ivan Simonika
Indicadores
El algoritmo inteligente del indicador Padrino determina con precisión la tendencia, filtra el ruido del mercado y genera niveles de entrada y salida. El indicador le ayudará a encontrar puntos de entrada al analizar el gráfico de precios. El programa recibe primero una "instantánea" del gráfico y luego lo analiza. Los resultados se comunican al operador en forma de señales. El objetivo principal de este indicador es determinar los momentos de entrada y salida de las operaciones, por lo que el
Super Trend Entry Zone by Antman
Manh Hai Nguyen
Indicadores
El indicador Super Trend Entry Signal es una potente herramienta de negociación diseñada para identificar puntos de entrada precisos basados en la volatilidad del mercado. Utilizando el Average True Range (ATR) como su núcleo, este indicador se ajusta dinámicamente a las condiciones actuales del mercado - ayudando a los operadores a detectar posibles oportunidades de ruptura o inversión con confianza. Características principales: - Entradas basadas en la volatilidad: Calcula las zonas de entrad
Telegram Broadcast MT5
Volodymyr Hrybachov
3.67 (3)
Utilidades
La utilidad TELEGRAM BROADCAST le ayuda a publicar instantáneamente su comercio en el canal de Telegram. Si hace tiempo que desea crear su propio canal de Telegram con señales FOREX, entonces esto es lo que necesita. TELEGRAM BROADCAST puede enviar mensajes: Apertura y cierre de tratos; Colocación y eliminación de pedidos pendientes; Modificación de stop loss y take provision (último pedido); Detener la pérdida y tomar prov desencadenado; Activación y eliminación de una orden pendiente: Envío
Smooth Macd Pro
Francisco De Biaso Neto
Indicadores
É um indicador oscilador baseado no "MACD" convencional porém com suavização . Con este indicador podrá operar sin el ruido que produce el indicador "MACD" convencional. Em quais ativos o indicador funciona: En cualquier activo del mercado, ya sea forex, B3 o binario. Qual é o novo parâmetro: Smooth Period , que representa el periodo que se suavizará en el MACD.
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Otros productos de este autor
Rossi Campos Trailing Stop Auto EA
Heber Henrique Penow Campos
Utilidades
ROSSI CAMPOS TRAILING STOP AUTO EA - ¡El Guardián Inteligente de Tus Ganancias! ¿Por qué fue creado? Perder operaciones rentables por no contar con un trailing stop eficiente era frustrante. Las soluciones existentes eran demasiado complejas, pesadas o poco fiables. Decidí crear algo ligero, preciso y confiable — un asistente que protege tus ganancias automáticamente, sin complicaciones. ¿Cómo funciona? (Para no programadores) Tú configuras: Stop Loss y Take Profit iniciales como protección bási
Rossi Campos Ultra Trader Bollinger Bands EA
Heber Henrique Penow Campos
Utilidades
ROSSI CAMPOS ULTRA TRADER EA – ¡El Guardián Inteligente de Tus Ganancias! ¿Por qué fue creado? Las soluciones disponibles en el mercado eran complejas, pesadas o simplemente no funcionaban correctamente. Decidí crear algo ligero, preciso y confiable. Características Exclusivas: Ligero y estable — Cero bloqueos o conflictos. Configuración intuitiva — ¡Solo completa los campos y listo! Precisión milimétrica — Cálculos basados en el tick actual. Universal — Funciona en cualquier activo y marco tem
Rossi Campos Arrows Indicator
Heber Henrique Penow Campos
Indicadores
Rossi Campos Arrows Indicator – Opera con un indicador que realmente funciona Si buscas más claridad a la hora de entrar y salir del mercado, este indicador fue hecho para ti. Desarrollé un indicador exclusivo para MetaTrader 5 que combina dos de los filtros más respetados del análisis técnico: Bandas de Bollinger y RSI, al mismo tiempo. El algoritmo hace todo el trabajo pesado por ti: Cuando surge una oportunidad real de compra, aparece una flecha verde en el gráfico. Cuando es momento de vende
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario