Rossi Campos Timing Indicator

Hrum Yvan Musatov Indicadores

El indicador Hrum se creó para neutralizar las pausas temporales y los retrocesos. Analiza el comportamiento de los precios y, si hay una debilidad temporal en la tendencia, se puede notar en las lecturas del indicador, como en el caso de un cambio pronunciado en la dirección de la tendencia. Entrar en el mercado no es difícil, pero mantenerse es mucho más difícil. Con el indicador Giordano Bruno y su línea de tendencia única, ¡mantenerse en la tendencia será mucho más fácil! Cada subida y cad