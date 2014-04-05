Rossi Campos Timing Indicator
- Indicatori
- Heber Henrique Penow Campos
- Versione: 2.0
- Attivazioni: 5
ROSSI CAMPOS TIMING INDICATOR
ITALIANO (ITALIA)
Il 70% dei robot di trading opera all'apertura/chiusura delle barre - devi sapere quando agiranno
Gli algoritmi creano volatilità estrema nelle transizioni - senza tempismo diventi vittima
La conoscenza del tempo rimanente consente l'anticipazione strategica
Livella il campo contro i trader istituzionali e i loro sistemi automatizzati
Aumento comprovato della precisione di entrata/uscita
Elimina il "fattore sorpresa" della chiusura della candela
Essenziale per gli scalper che operano su timeframe brevi
Consente di sincronizzare le tue operazioni con il flusso algoritmico
Sapere quando la barra chiude = sapere quando vengono attivati gli stop
Strumento che trasforma il tempo in vantaggio competitivo