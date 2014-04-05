Rossi Campos Timing Indicator

TrendLine Pending Order Tool Marcelo Guimaraes de Lima Utilitários

Este utilitário abre ordens quando a vela toca a linha de tendência colocada manualmente, como se fosse uma ordem pendente mais articulada. Pode ser utilizado em qualquer ativo, ao abrir a ordem elimina a linha que tocou e cria a Flecha. Neste caso, é utilizado para operações de reversão de preços, abre uma ordem de venda quando a vela de alta toca a linha de baixo para cima e abre uma ordem de compra quando a vela de baixa toca a linha de cima para baixo. Você pode ajustar o stop loss e o t