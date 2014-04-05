Rossi Campos Timing Indicator
- Indicadores
- Heber Henrique Penow Campos
- Versão: 2.0
- Ativações: 5
ROSSI CAMPOS TIMING INDICATOR
PORTUGUÊS
70% dos robôs operam no fechamento/abertura de barras - você precisa saber quando eles vão agir
Algoritmos geram volatilidade extrema nas transições - sem timing você é vítima
Conhecimento do tempo restante permite antecipação estratégica
Nível o campo contra traders institucionais e seus sistemas automatizados
Aumento comprovado de acerto em operações de entrada/saída
Elimina o "fator surpresa" do fechamento de candle
Essencial para scalpers que operam em timeframes curtos
Permite sincronizar suas operações com o fluxo algorítmico
Saber quando a barra fecha = saber quando os stops são acionados
Ferramenta que transforma tempo em vantagem competitiva