Rossi Campos Timing Indicator
- Indicateurs
- Heber Henrique Penow Campos
- Version: 2.0
- Activations: 5
ROSSI CAMPOS TIMING INDICATOR
FRANÇAIS (FRANCE)
-
70% des robots tradent à l'ouverture/fermeture des barres - vous devez savoir quand ils agiront
-
Les algorithmes créent une volatilité extrême aux transitions - sans timing vous êtes victime
-
La connaissance du temps restant permet l'anticipation stratégique
-
Égalise le terrain face aux traders institutionnels et leurs systèmes automatisés
-
Augmentation prouvée de la précision d'entrée/sortie
-
Élimine le "facteur surprise" de la fermeture de bougie
-
Essentiel pour les scalpers tradant sur des timeframes courts
-
Permet de synchroniser vos opérations avec le flux algorithmique
-
Savoir quand la barre ferme = savoir quand les stops sont déclenchés
-
Outil qui transforme le temps en avantage concurrentiel