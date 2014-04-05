Rossi Campos Timing Indicator
- Индикаторы
- Heber Henrique Penow Campos
- Версия: 2.0
- Активации: 5
ROSSI CAMPOS TIMING INDICATOR
РУССКИЙ (РОССИЯ)
70% торговых роботов работают на открытии/закрытии баров - вам нужно знать, когда они сработают
Алгоритмы создают экстремальную волатильность на переходах - без тайминга вы становитесь жертвой
Знание оставшегося времени позволяет стратегическое предвидение
Уравнивает поле против институциональных трейдеров и их автоматизированных систем
Доказанное повышение точности входа/выхода
Устраняет "фактор неожиданности" закрытия свечи
Необходим для скальперов, торгующих на коротких таймфреймах
Позволяет синхронизировать ваши сделки с алгоритмическим потоком
Знать, когда закрывается бар = знать, когда срабатывают стопы
Инструмент, превращающий время в конкурентное преимущество