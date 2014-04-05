Rossi Campos Timing Indicator

ROSSI CAMPOS TIMING INDICATOR

РУССКИЙ (РОССИЯ)

  1. 70% торговых роботов работают на открытии/закрытии баров - вам нужно знать, когда они сработают

  2. Алгоритмы создают экстремальную волатильность на переходах - без тайминга вы становитесь жертвой

  3. Знание оставшегося времени позволяет стратегическое предвидение

  4. Уравнивает поле против институциональных трейдеров и их автоматизированных систем

  5. Доказанное повышение точности входа/выхода

  6. Устраняет "фактор неожиданности" закрытия свечи

  7. Необходим для скальперов, торгующих на коротких таймфреймах

  8. Позволяет синхронизировать ваши сделки с алгоритмическим потоком

  9. Знать, когда закрывается бар = знать, когда срабатывают стопы

  10. Инструмент, превращающий время в конкурентное преимущество


Другие продукты этого автора
Rossi Campos Trailing Stop Auto EA
Heber Henrique Penow Campos
Утилиты
ROSSI CAMPOS TRAILING STOP AUTO EA - Интеллектуальный хранитель вашей прибыли! Зачем он был создан? Потеря прибыльных сделок из-за отсутствия эффективного трейлинг-стопа была постоянным разочарованием. Доступные решения были либо слишком сложными, либо ненадежными. Поэтому я решил создать что-то легкое, точное и надежное — помощника, который автоматически защищает вашу прибыль без лишних усилий. Как это работает? (Для непрофессионалов) Вы задаете: Начальный Stop Loss и Take Profit в качестве баз
Rossi Campos Ultra Trader Bollinger Bands EA
Heber Henrique Penow Campos
Утилиты
ROSSI CAMPOS ULTRA TRADER EA – Интеллектуальный хранитель вашей прибыли! Почему он был создан? Существующие на рынке решения были сложными, тяжёлыми или просто не работали должным образом. Я решил создать что-то лёгкое, точное и надёжное. Уникальные преимущества: Лёгкий и стабильный — никаких зависаний и конфликтов. Интуитивная настройка — просто заполните поля, и всё готово! Микронная точность — расчёты основаны на текущем тике. Универсальность — работает с любым активом и таймфреймом. Полность
Rossi Campos Arrows Indicator
Heber Henrique Penow Campos
Индикаторы
Rossi Campos Arrows Indicator – Торгуйте с индикатором, который действительно работает Если вы ищете больше ясности при входе и выходе с рынка, этот индикатор создан для вас. Я разработал эксклюзивный индикатор для MetaTrader 5, который одновременно сочетает два самых уважаемых технических фильтра: Полосы Боллинджера и RSI. Алгоритм выполняет всю тяжёлую работу за вас: Когда появляется реальная возможность для покупки, на графике отображается зелёная стрелка. Когда приходит время продавать, появ
