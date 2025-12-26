Rossi Campos Timing Indicator

ROSSI CAMPOS TIMING INDICATOR

한국어 (대한민국)

핵심 논거:

  1. 로봇의 70%가 봉 개시/종가에서 거래 - 그들이 언제 행동할지 알아야 함

  2. 알고리즘이 전환 시 극단적 변동성 창출 - 타이밍 없으면 피해자 됨

  3. 남은 시간 정보로 전략적 예측 가능

  4. 기관 트레이더와 자동화 시스템에 대항해 경쟁력 확보

  5. 입장/퇴장 정확도 입증된 상승

  6. 캔들 종가의 "놀라움 요소" 제거

  7. 단기 타임프레임 거래하는 스캘퍼에게 필수

  8. 알고리즘 흐름과 거래 동기화 가능

  9. 봉 종료 시점 알기 = 스톱 발동 시점 알기

  10. 시간을 경쟁 우위로 전환하는 도구

ROSSI CAMPOS TIMING INDICATOR FOR KOREAN LANGUAGE

ROSSI CAMPOS TIMING INDICATOR FOR KOREAN LANGUAGE



추천 제품
CChart
Rong Bin Su
지표
Overview In the fast-paced world of forex and financial markets, quick reactions and precise decision-making are crucial. However, the standard MetaTrader 5 terminal only supports a minimum of 1-minute charts, limiting traders' sensitivity to market fluctuations. To address this issue, we introduce the Second-Level Chart Candlestick Indicator , allowing you to effortlessly view and analyze market dynamics from 1 second to 30 seconds on a sub-chart. Key Features Support for Multiple Second-Level
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
지표
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Setup & Guide:  Download  MT4 Version here. To learn how to use the Indicator: Indicator Manual & Guide -   Read Here Exclusively for you: It's your chance to st
BinaWin NoTouch
Juan Fernando Urrego Alvarez
지표
BinaWin NoTouch is an indicator that sends an alert signal when the trade is in the right position to wait for the breakdown of a side market. It is specially designed to trade under the “No Touch” strategy of the Binary.Com platform with synthetic indexes N.10, N.25, N.50, N.75 and N.100 Similarly, trading can be done with the conventional CALL and PUT strategy of any Binary Options platform. Requirements to use the indicator: 1. Have an account at Binary.Com 2. Configure the Binary.Com d
FREE
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
지표
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
지표
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
BossFX Trading Panel EA
Remey Gulfan Orsaga
유틸리티
BossFXTradePanelEA (MT5)  [First 10 copies sold at 50 USD price will increase to 99USD] BossFXTradePanelEA is a fully interactive trade management panel designed for MetaTrader 5, providing traders with an easy-to-use, one-click interface to execute and manage trades. This EA simplifies trade execution , risk management, and position control by combining market orders, stop loss, take profit, trailing stops, and breakeven functionalities into a single, intuitive panel.  Key features include: On
Bollinger Flipper indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
지표
Introducing the Bollinger Flipper Indicator – Your Ultimate Trading Edge!   Are you tired of second-guessing your entries and exits? The Bollinger Flipper Indicator is here to flip the game in your favor.   Built with the power of Bollinger Bands + Level 3 Power System + ZigZag Fractals, this advanced tool is designed to spot high-probability buy & sell signals with precision. SPECIAL BONUS (VALID TILL JUNE 2026)- OUR DAILY SCALPER EA for BTCUSD and VIX75 •································
Smart Pivot Points
Alexandr Saprykin
지표
MetaTrader 5용 스마트 피벗 포인트 - 스마트 트레이딩을 위한 명확한 레벨 스마트 피벗 포인트는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 차트에 주요 트레이딩 레벨을 자동으로 계산하여 표시해 줍니다. 복잡한 가격 움직임을 명확하고 구조화된 지도로 변환하여 지지선, 저항선, 가격 균형점, 그리고 잠재적 목표가를 강조합니다. 명확성을 중시하는 트레이더를 위해 설계된 이 도구는 외환, 암호화폐(비트코인, 이더리움), 주가지수, 주식, 원자재(XAUUSD) 등 모든 시장에서 활용 가능합니다. 이 지표는 계산 시간을 절약하고 분석에 객관성을 더하는 믿음직한 분석 도우미입니다. 시장 신호를 제공하거나 트레이딩 결정을 대신해 주는 것이 아니라, 트레이더 스스로 정보에 기반한 트레이딩 결정을 내릴 수 있도록 고품질의 정보를 제공합니다. 주요 기능 및 이점 바로 사용 가능한 가격 좌표 시스템: 더 이상 레벨을 수동으로 그릴 필요가 없습니다. 중심 레벨(균형점), 지지선, 저항선, 매수
BoxLine by Gerega
Illia Hereha
지표
The  Box Range Indicator  for MT5 helps traders visualize key price zones by automatically detecting and highlighting market structures. It dynamically draws upper, lower, and middle levels based on price action, making it an effective tool for identifying  support and resistance zones, breakouts, and trend reversals . Key Features: • Automatic Box Detection – Identifies price ranges based on market movements. • Dynamic High and Low Updates – Adjusts in real time to reflect market conditions.
FREE
CypherNexus
Casey Nkalubo
지표
Cypher Pattern Detector A tool for automatic detection of Cypher harmonic patterns (XABCD) in financial charts. Overview The Cypher Pattern Detector identifies both bullish and bearish Cypher harmonic patterns in real time. It applies Fibonacci ratio validation and a quality scoring system to highlight patterns that closely match the defined structure. This helps traders observe and analyze potential market structures more consistently, without the need for manual drawing. Main Features Pattern
FREE
Hrum
Yvan Musatov
지표
The Hrum indicator was created to neutralize temporary pauses and rollbacks. It analyzes price behavior and, if there is a temporary weakness in the trend, you can notice this from the indicator readings, as in the case of a pronounced change in trend direction. Entering the market is not difficult, but staying in it is much more difficult. With the Giordano Bruno indicator and its unique trend line, staying on trend will become much easier! Every rise and every fall is reflected in your emoti
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드
TrendLine Pending Order Tool
Marcelo Guimaraes de Lima
유틸리티
이 유틸리티는 양초가 수동으로 배치한 추세선에 닿을 때 마치 더 명확한 지정가 주문인 것처럼 주문을 개시합니다.  모든 자산에 사용할 수 있습니다. 주문을 열면 터치한 라인이 제거되고 화살표가 생성됩니다. 이 경우 가격 반전 작업에 사용되며 강세 양초가 상향식 선에 닿으면 매도 주문을 열고 약세 양초가 하향식 선에 닿으면 매수 주문을 엽니다.  손절매 및 이익실현을 조정할 수 있습니다. 이 유틸리티는 매우 유용합니다. 주문을 열고 화면에서 나가도록 프로그래밍할 수 있으며, 가격이 수평과 같은 상승 및 하강 지지선과 저항선에 도달할 때 차트 패턴에 매우 기능적입니다. 그리고 수직. 최신 업데이트에서는 여러 줄을 배치할 수 있습니다. 매우 중요: Meta trader 5에는 주문이 마감되고 선을 그릴 때 이 선이 로봇의 논리와 혼동되어 원치 않는 주문을 열 수 있는 거래 내역이 있습니다. 이 문제를 해결하려면 거래 내역이 표시되지 않도록 비활성화하세요. 인쇄물에서 확인하세요. 차
FREE
GridLinesX
Nattapon Chuekamhod
지표
GridLinesX is a lightweight and efficient utility for MetaTrader 5 designed to help traders visualize price levels with precision. Whether you are a Grid Trader, a Scalper, or simply need to mark psychological price levels, GridLinesX automates the process instantly. Forget about drawing manual horizontal lines one by one. Simply define your High/Low range and the grid step (in points), and the tool will generate a clean, customizable grid overlay on your chart. Key Features: Customizable Range:
FREE
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
지표
우리의   Basic Support and Resistance   표시기는 기술 분석을 향상시키는 데 필요한 솔루션입니다.이 표시기는 차트/ MT4 버전 특징 피보나치 수준의 통합 : 지원 및 저항 수준과 함께 피보나치 수준을 표시하는 옵션과 함께, 우리의 지표는 시장 행동과 가능한 역전 영역에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다. 성능 최적화 : 각 막대의 개구부에서만 확장 라인을 업데이트하는 옵션을 사용하여, 우리의 지표는 지원 및 저항 수준의 정확도를 희생하지 않고 최적의 성능을 보장합니다. 입력 주요 설정 Timeframe:  이 입력을 통해 차트에 더 높은 기간의 지지선과 저항선을 표시하도록 선택할 수 있습니다. Support/Resistance Strength [Number of Bars]:   이 입력을 사용하면 지지대와 저항의 강도를 결정할 수 있습니다.숫자가 높을수록지지/저항이 더 강해집니다. Price mode:  이 매개 변수를 사용하면 지원 및 저항 수준을
Scanner Didi BB
Roberto Spadim
유틸리티
This script use DIDI+BB indicators and display alerts, send mail, send notifications, and play sounds. Scanner can monitor market watch using  ***MARKET***  as symbol name, with  all timeframes Inputs: media_lenta=3 media_base=8 media_longa=20 bb_periodo=20 bb_shift=0 bb_deviation=1.96 symbols - Symbol list, separated by ;   when using ***MARKET*** symbols from marketwatch will be included wait_interval_between_signals - Seconds between signals, default =60, but high frequency signals should red
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
지표
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabil
Ichimoku Map MT5
Pavel Verveyko
지표
Ichimoku Map (instant look at the markets) - built on the basis of the legendary Ichimoku Kinko Hyo indicator. The task of the Ichimoku Map is to provide information about the market strength on the selected time periods and instruments, from the point of view of the Ichimoku indicator. The indicator displays 7 degrees of buy signal strength and 7 degrees of sell signal strength. The stronger the trend, the brighter the signal rectangle in the table. The table can be dragged with the mouse. The
Liquidity Map
Alex Amuyunzu Raymond
지표
Liquidity Map  Overview The Liquidity Map indicator is an advanced visualization tool based on ICT Smart Money Concepts . It automatically identifies daily Buy Zones , Sell Zones , and Liquidity Levels , showing where price is likely to reverse or continue based on institutional order flow. It calculates key levels from the daily session — such as the previous day’s high, low, and midpoint — then derives a premium (sell bias) and discount (buy bias) structure. When price trades into these mapped
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭하세요 현재 가격 —   다음 10명의 구매자에게 단 $1937. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다. M
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
지표
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
The Ring
Marta Gonzalez
Experts
The Ring A EA to rule them all The Ring   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. The Ring  It is optimized for 28 pairs of forex market Do not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions  The Ring    Have 6 neurals nets to used the correct algoritm in the
Session Volatility Map
Strifor (Mauritius) Ltd
지표
Session Volatility Map is an indicator that displays key trading sessions (Asia, Europe, US) directly on the chart. Automatically shows session boundaries and overlapping zones where volatility often spikes. Plots the High–Low range of each session to help identify support and resistance. Highlights the currently active trading session. Adjusts automatically for Daylight Saving Time (Europe/US). Who will benefit: Scalpers — to catch high-volatility market phases. Intraday trader
FREE
Candle Timer Countdown with Early Trend Detection
Deyna Kurniawan
지표
Candle Timer Countdown v2.5 is an advanced MQL5 indicator designed to enhance your trading precision. It provides a live countdown for each candle while simultaneously analyzing multiple timeframes to detect trend direction and potential early reversals. Key features include: Candle Countdown & Progress Bar: Monitor the exact time remaining for each candle with a clear progress visualization. Advanced Trend Detection: Analyze both fast and slow trends with configurable sensitivity and multi-time
FREE
Niubility Trend For MT5
Qizhen Ma
지표
Niubility Trend  Niubility Trend  displays the trend direction for all time frames in real time. You'll see at a glance at which direction the trends are running, how long they last and how powerful they are. All this makes it an easy-to-use trend trading system for beginners, advanced and professional traders. Features Easy to trade Customizable colors and sizes It is non-repainting and non-backpainting It is fantastic as a trailing stop method It implements alerts of all kinds
Godfather mt5
Ivan Simonika
지표
The intelligent algorithm of the Godfather indicator accurately determines the trend, filters out market noise and generates entry and exit levels. The indicator will help in finding entry points when analyzing the price chart. The program first receives a "snapshot" of the graph, then analyzes it. The results are reported to the trader in the form of signals. The main purpose of this indicator is to determine the moments of entries and exits from transactions, so the indicator displays only th
Super Trend Entry Zone by Antman
Manh Hai Nguyen
지표
Super Trend Entry Signal Indicator is a powerful trading tool designed to identify precise entry points based on market volatility. Using the Average True Range (ATR) as its core, this indicator dynamically adjusts to current market conditions — helping traders spot potential breakout or reversal opportunities with confidence. Key Features: - Volatility-Based Entries: Calculates entry zones using real-time ATR values for adaptive precision. - Multi-Timeframe Support: Works seamlessly on any time
Telegram Broadcast MT5
Volodymyr Hrybachov
3.67 (3)
유틸리티
TELEGRAM BROADCAST 유틸리티를 사용하면 거래를 Telegram 채널에 즉시 게시할 수 있습니다. FOREX 신호로 자신의 Telegram 채널을 오랫동안 만들고 싶었다면 이것이 필요한 것입니다. TELEGRAM BROADCAST는 다음과 같은 메시지를 보낼 수 있습니다. 거래 개시 및 종료 대기 중인 주문의 배치 및 삭제 손절매 수정 및 준비금(라스트 오더) 손실을 막고 증명을 발동합니다. 보류 중인 주문의 활성화 및 삭제: 거래 보고서 보내기 입금 및 출금에 대한 메시지 보내기 인출 또는 이익이 N 값에 도달하면 메시지를 보냅니다. 계정 모니터링 - N분마다 통계를 보냅니다. 각 메시지에 자신의 텍스트를 추가하고 몇 분 안에 지연을 게시할 수 있습니다. 모든 메시지는 유연합니다. 유틸리티는 하나의 차트에만 설치되지만 모든 기호에서 메시지를 보냅니다. 설정에서 기호를 숨길 수 있습니다. 유틸리티 구성: 서비스 -> 설정 -> 전문가 자문 -> 다음 URL에
Smooth Macd Pro
Francisco De Biaso Neto
지표
É um indicador oscilador baseado no "MACD" convencional porém com suavização . Através desse indicador você será capaz de operar sem os ruídos produzidos pelo indicador "MACD" convencional. Em quais ativos o indicador funciona: Em qualquer ativo do mercado, tanto em forex, como B3 ou binárias.   Qual é o novo parâmetro: Smooth Period ou período de suavização, que representa o período que será suavizado no "MACD".
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
지표
Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호 Power Candles 는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 시장을 위한 단일 로직 Power Candles는 모든 거래 심볼 에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다. Forex 및 Gold 는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100) 지수, 크립토 및 CFD 는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50) 필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다. 가격
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
지표
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Smart Stop Indicator – 차트 위에서 직접 작동하는 지능형 스톱로스 시스템 개요 Smart Stop Indicator는 감이나 추측이 아닌 명확하고 체계적인 방식으로 스톱로스를 설정하고 싶은 트레이더를 위한 맞춤형 솔루션입니다. 이 도구는 클래식 프라이스 액션 논리(고점, 저점 구조)와 현대적인 브레이크아웃 인식을 결합하여 실제로 가장 논리적인 다음 스톱 레벨을 정확히 식별합니다. 추세, 박스권, 빠른 브레이크아웃 상황 등 어떤 시장에서도 인디케이터는 최적의 SL 구역과 상태(“new”, “broken”, “valid”)를 차트에 직접 표시합니다. 새로운 기능으로 SL 거리의 %ADR 표시가 추가되었습니다. 핵심 기능 자동 시장구조 기반 스톱 설정 • 시장 구조와 실시간 가격 움직임을 기반으로 의미 있는 스톱로스 레벨을 자동으로 탐지합니다. 스마트 브레이크아웃 감지 • 빠른 방향 변화나 돌파 상황에서도 불필요한 조기 스톱 조정을 강요하지 않으며 유연하게 반응합
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
지표
FX Levels: 모든 시장을 위한 뛰어난 정확도의 지지와 저항 간단 요약 통화쌍, 지수, 주식, 원자재 등 어떤 시장이든 믿을 만한 지지·저항 레벨을 찾고 싶나요? FX Levels 는 전통적인 “Lighthouse” 기법과 첨단 동적 접근을 결합해, 거의 보편적인 정확성을 제공합니다. 실제 브로커 경험을 반영하고, 자동화된 일별 업데이트와 실시간 업데이트를 결합함으로써 FX Levels 는 가격 반전 포인트를 파악하고, 수익 목표를 설정하며, 자신 있게 트레이드를 관리할 수 있게 돕습니다. 지금 바로 시도해 보세요—정교한 지지/저항 분석이 어떻게 여러분의 트레이딩을 한 단계 끌어올릴 수 있는지 직접 확인하세요! 1. FX Levels가 트레이더에게 매우 유용한 이유 뛰어난 정확도의 지지·저항 존 • FX Levels 는 다양한 브로커 환경에서도 거의 동일한 존을 생성하도록 설계되어, 데이터 피드나 시간 설정 차이로 인한 불일치를 해소합니다. • 즉, 어떤 브로커를 사용하
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
지표
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
지표
IX Power: 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장 통찰력을 발견하세요 개요 IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장의 강도를 분석할 수 있는 다목적 도구입니다. FX Power 는 모든 가용 통화 쌍 데이터를 사용하여 외환 쌍에 대해 가장 높은 정확도를 제공하는 반면, IX Power 는 기초 자산 시장 데이터에만 초점을 맞춥니다. 이로 인해 IX Power 는 비외환 시장에 이상적이며, 다중 쌍 분석이 필요하지 않은 간단한 외환 분석에도 신뢰할 수 있는 도구입니다. 모든 차트에서 매끄럽게 작동하며, 거래 결정을 향상시키기 위한 명확하고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 1. IX Power가 트레이더에게 유용한 이유 다양한 시장 강도 분석 • IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 심볼의 강도를 계산하여 각 시장에 맞는 통찰력을 제공합니다. • US30, WTI, 금, 비트코인 또는 통화 쌍과 같은 자산을 모니터링하여 거래 기회를 발견
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
지표
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
제작자의 제품 더 보기
Rossi Campos Trailing Stop Auto EA
Heber Henrique Penow Campos
유틸리티
ROSSI CAMPOS TRAILING STOP AUTO EA - 당신의 수익을 지키는 지능형 가디언! 왜 만들어졌나요? 효율적인 트레일링 스탑의 부재로 인해 수익성 있는 거래를 잃는 것이 큰 스트레스였습니다. 기존 솔루션은 너무 복잡하거나 무겁거나, 신뢰성이 떨어졌습니다. 그래서 가볍고 정확하며 신뢰할 수 있는 도우미 — 번거로움 없이 수익을 자동으로 보호해주는 도구를 만들기로 했습니다. 어떻게 작동하나요? (비개발자용 설명) 설정해야 할 것: 기본 보호를 위한 초기 손절매(Stop Loss)와 이익실현(Take Profit) 트리거: 트레일링 스탑이 작동하기 전에 필요한 이익 포인트 스텝: 가격을 따라 손절매가 이동하는 포인트 시장이 트리거에 도달하면 EA는 자동으로 손절매를 조정하여 수익을 고정하고 위험을 줄입니다. 마치 24시간 곁에 있는 전문가 같죠! 특징: 가볍고 안정적 — 충돌이나 오류 없음 직관적인 설정 — 필드만 채우면 OK! 정밀 계산 — 실시간 틱 기반 범용성 —
Rossi Campos Ultra Trader Bollinger Bands EA
Heber Henrique Penow Campos
유틸리티
ROSSI CAMPOS ULTRA TRADER EA – 당신의 수익을 지키는 지능형 가디언! 왜 만들어졌나요? 기존 시장 솔루션들은 복잡하고 무겁거나 제대로 작동하지 않았습니다. 그래서 저는 가볍고, 정밀하며, 신뢰할 수 있는 시스템을 만들기로 했습니다. 독점 기능: 가볍고 안정적 — 멈춤이나 충돌이 없습니다. 직관적인 설정 — 필드만 입력하면 바로 시작! 밀리미터 단위의 정확도 — 현재 틱(Tick)에 기반한 계산. 범용성 — 모든 자산 및 시간 프레임에서 작동. 완전 자동 — 수동 개입이 필요 없습니다. 성과: 2025년 6월 3일부터 7월 31일까지 ROSSI CAMPOS ULTRA TRADER EA는 백테스트에서 94%의 정확도를 달성했습니다. WIN$N 미니 선물 계약을 거래했으며, 지연 시간은 10ms, 계약 수는 1개, 마팅게일이 활성화되었습니다. 테스트는 인위적인 조정 없이 실제 시장 유동성을 기반으로 수행되었습니다. 주의: ROSSI CAMPOS ULTRA TRAD
Rossi Campos Arrows Indicator
Heber Henrique Penow Campos
지표
Rossi Campos Arrows Indicator – 실제로 작동하는 인디케이터로 트레이딩하세요 시장에 진입하고 빠져나올 때 더 명확한 기준을 찾고 있다면, 이 인디케이터는 당신을 위한 것입니다. 저는 MetaTrader 5용으로 볼린저 밴드와 RSI — 두 가지 가장 신뢰받는 기술적 필터를 동시에 결합한 전용 인디케이터를 개발했습니다. 알고리즘이 모든 어려운 분석을 대신합니다: 실제 매수 기회가 오면 차트에 초록색 화살표 가 나타납니다. 매도 타이밍이면 빨간색 화살표 가 표시됩니다. 단순하고, 직관적이며, 시각적입니다. 왜 이렇게 잘 작동할까요? 두 지표가 동시에 동일한 방향을 가리킬 때만 신호를 표시하기 때문입니다. 즉, 다음 조건에서만 화살표가 나타납니다: 유리한 변동성 (볼린저 밴드), 추세 강도 또는 약세 확인 (RSI). 이 조합은 노이즈를 줄이고 신호 신뢰도를 높여주며, 스캘핑·데이 트레이딩·스윙 트레이딩 모두에 적합합니다. 인디케이터 장점: 빠르고 매우 명확
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변