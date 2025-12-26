Rossi Campos Timing Indicator
- 지표
- Heber Henrique Penow Campos
- 버전: 2.0
- 활성화: 5
ROSSI CAMPOS TIMING INDICATOR
한국어 (대한민국)
핵심 논거:
-
로봇의 70%가 봉 개시/종가에서 거래 - 그들이 언제 행동할지 알아야 함
-
알고리즘이 전환 시 극단적 변동성 창출 - 타이밍 없으면 피해자 됨
-
남은 시간 정보로 전략적 예측 가능
-
기관 트레이더와 자동화 시스템에 대항해 경쟁력 확보
-
입장/퇴장 정확도 입증된 상승
-
캔들 종가의 "놀라움 요소" 제거
-
단기 타임프레임 거래하는 스캘퍼에게 필수
-
알고리즘 흐름과 거래 동기화 가능
-
봉 종료 시점 알기 = 스톱 발동 시점 알기
-
시간을 경쟁 우위로 전환하는 도구
ROSSI CAMPOS TIMING INDICATOR FOR KOREAN LANGUAGE
ROSSI CAMPOS TIMING INDICATOR FOR KOREAN LANGUAGE