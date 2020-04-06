Arknights Gold

Arknights Gold - Vollständig automatisierte Handelslösung

Arknights Gold ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um den Handel sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader einfach, effizient und anpassungsfähig zu gestalten. Da die meisten Parameter vorkonfiguriert und optimiert sind, können die Benutzer ohne komplexe Anpassungen sofort mit dem Handel beginnen.

Ob Sie gerade erst anfangen oder bereits erfahren sind,Arknights Gold bietet Ihnen die Flexibilität, Risikokontrolle und Stabilität, die Sie für einen langfristigen Handelserfolg benötigen.

Die wichtigsten Vorteile


- Plug-and-Play-Einrichtung - Minimale Konfiguration erforderlich.

- Universelle Kompatibilität - Funktioniert mit jedem Finanzinstrument.

- Einsteigerfreundlich, professionell - Einfach zu bedienen, aber leistungsstark genug für erfahrene Händler.

- Mehrere Handelsstile - Unterstützt Trendfolge- und Gegentrend-Strategien.

- Erweiterte Mittelwertbildungsoptionen - Enthält intelligente und partielle Mittelwertbildungsmodi für dynamisches Positionsmanagement.

- Volle Kostenwahrnehmung - Berücksichtigt automatisch Spreads, Gebühren und Swaps.

- Optimierbar - Kann im eingebauten Strategietester für beste Ergebnisse feinabgestimmt werden.

- Zeitrahmenflexibilität - Kann auf allen Zeitrahmen operieren.


⚙️ Risikomanagement

Arknights Gold bietet anpassbare Einstellungen zur Risikokontrolle, die es Ihnen ermöglichen, die Positionsgröße und das Engagement auf der Grundlage Ihrer bevorzugten Risikotoleranz anzupassen. Legen Sie einfach Ihr gewünschtes Risikoniveau fest, und der EA erledigt den Rest.


Empfohlene Einstellungen

- Symbole:XAUUSD ( obwohl der EA technisch gesehen auf jedem Paar laufen kann).

-Zeitrahmen: M5

- Konto-Typ: ECN


Empfohlene Produkte
Max Auto Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experten
MAX AUTO SCALPING EA – ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem für MT4. Dieser hochwertige Expert Advisor erledigt alle Handelsaufgaben für Sie – einfach einrichten und vergessen! 7 Set_files für 7 Paare verfügbar! Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: GBPCAD Set_file GBPCHF Set_file EURCHF Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file Hauptfunktionen des EA: – Scalping-Handelsmethoden basierend auf lokalen Unterstützungs-/Widerstands
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Hedging Forex ALASHI
Mohammed Alashi
Experten
Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften, Kauf und Verkauf, mit einem Ziel von 2 Punkten pro Geschäft Mit der Eröffnung von mehreren Absicherungsgeschäften in der Art einer anderen Losgröße und der Aussetzung jeder Art von Verkaufs- oder Kaufgeschäft Auf einem Gewinnniveau. Um den Experten kostenlos zu erhalten, kontaktieren Sie mich über Telegram: https: //t.me/MidoAlashi2 Parameter: Lot1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den R
EA Bollinger Bands
Zafar Iqbal Sheraslam
Experten
Der EA (Expert Advisor) Distance of Bollinger Bands ist eine Handelsstrategie oder ein Algorithmus, der auf den Finanzmärkten, insbesondere beim Devisenhandel, eingesetzt wird. Bollinger Bänder sind ein Instrument der technischen Analyse, das aus einem mittleren Band (in der Regel ein einfacher gleitender Durchschnitt) und zwei äußeren Bändern (Standardabweichungen des mittleren Bandes) besteht. Die EA Distance of Bollinger Bands Strategie konzentriert sich auf die Messung des Abstands zwischen
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experten
Gold Label ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde. Dieser EA wurde speziell für XAUUSD mit geringem Risiko entwickelt und kann Ihr Konto mit geringem Kapital wachsen lassen. Es basiert auf maschinellem Lernen Cluster-Analyse und genetische Algorithmen. Der EA enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster und Standard-Handelsindikatoren verwendet. Der Experte zeigte stabile Ergebnisse für den XAU im Zeitraum 2011-2020. Es werden ke
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experten
Handelssystem mit 1% Risiko je mehr Geld auf dem Konto ist, desto größer ist das Los, aber das Risiko ist 1% Erste Einzahlung 50.00 Spread 10 Nettogewinn 6.71 Gesamtgewinn 51.97 Gesamtverlust -45.26 Rentabilität 1.15 Erwartung des Gewinns 0.02 Absoluter Drawdown 26.79 Maximaler Drawdown 29.21 (55.47%) Relative Absenkung 55.47% (29.21) Gesamte Abschlüsse 427 Short-Positionen (% der Gewinner) 219 (72.60%) Long-Positionen (% der Gewinner) 208 (72.12%) Gewinnbringende Abschlüsse (% aller Absch
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experten
Harvest GOLD VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WA
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Expert Advisor Hamster Gold Trading ist ein automatischer Handelsroboter, der mit exklusiven und einzigartigen Algorithmen programmiert wurde. Der EA ist für den Goldmarkt optimiert. Die Strategie des EA wendet Bewegungsmuster zusammen mit dem Preismomentum an, um zuverlässige und genaue Signale zu erhalten. Die Signale werden auch mit der intelligenten Momentum-Trap-Methode eingegeben, bei der Stop-Orders oft storniert werden, wenn das Momentum nicht erreicht wird. Trades werden schnell durch
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experten
Ilanis ist ein Expert Advisor für den Aktienhandel und kann für den Handel auf dem Forex und anderen Märkten, einschließlich Rohstoffen, Metallen und Indexmärkten, verwendet werden. Um den Markteintritt zu bestimmen, verwendet der EA den modernen und ultraleichten adaptiven Indikator FourAverage. Das Prinzip der Positionserhaltung ähnelt dem des beliebten Forex-Roboters Ilan, der Mittelwertbildung verwendet. Aber im Gegensatz zu Ilan verwendet Ilanis einen genauen Einstieg in den Markt. Der Robo
EA Waddah gold d1 MT4
Sergey Demin
Experten
EA Waddah GOLD D1 ist ein leistungsstarker, vollautomatischer Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) im täglichen Zeitrahmen (D1). Er kombiniert vier unabhängige, erprobte Strategien, die ein stabiles Kapitalwachstum bei geringem Risiko ermöglichen. Wenn Sie diesen EA kaufen, erhalten Sie JEDEN unserer anderen EAs kostenlos! Ergebnisse und KPIs (Backtest 2006-2025) Der Expert Advisor wurde auf historischen XAUUSD-Daten für 19 Jahre (von 2006 bis November 2025) mit echten Ticks backge
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
Expert Robocode Pro MT4
Ruslan Pishun
Experten
Der EA verwendet eine Trendstrategie, die auf zahlreichen technischen Indikatoren "Gleitender Durchschnitt" auf dem Zeitrahmen basiert: M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1. Der Expert Advisor verwendet Elemente von Strategien wie Martingale, Grid und Averaging. Beim Handel können bis zu 3 Orders gleichzeitig für jedes Währungspaar eröffnet werden. Der EA verwendet einen Algorithmus zum teilweisen Schließen von Aufträgen und versteckte Stop Loss, Take Profit, Break Even und Trailing Stop. Ein
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experten
Ilan Geist Der Expert Advisor Ilan Spirit ist ein Analogon des Expert Advisors, mit dem Zusatz vieler zusätzlicher Logiken und Möglichkeiten für den Handel, mit den übrigen Einstellungen des Expert Advisors. Der Expert Advisor handelt nach dem Martingale-System mit der Erhöhung der nachfolgenden Lots in einer Reihe von Aufträgen, um diese zu mitteln. Die erste Order wird vom Roboter entsprechend den Signalen des eingebauten Indikators platziert. Der Expert Advisor hat auch die Möglichkeit, den H
AI Night Gold TI
Roman Mamonov
5 (1)
Experten
Der auf einem neuronalen Netzwerk basierende Night Trading Gold Advisor ist ein innovatives Tool für Anleger und Händler, die ihre Strategien auf dem Nachtmarkt automatisieren möchten. Dieser Berater nutzt fortschrittliche maschinelles Lernen und neuronale Netzwerktechnologien, um Daten zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen. Die anfänglichen Kosten für den Berater betragen 190 $, die ersten 10 Exemplare, die nächste Preisänderung beträgt 490 $, die endgültigen Kosten für den Berat
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Experten
Der Wolf Stream-Roboter hat die Fähigkeit, die Karte so zu "sehen", wie ein Mensch sie sieht. Deshalb liest er die Stimmung der Spieler genau. Die Ängste und Hoffnungen des Publikums werden im aktuellen Moment, in den aktuellen Situationen gebildet. Der Roboter reagiert darauf und handelt in jeder Situation optimal. Der Echtzeithandel hat seit dem 26. Juli 2021 (3,5 Monate) 103% Gewinn gebracht Es gibt viele Phasen auf dem Markt, die sich grundlegend voneinander unterscheiden. Daher ist für jede
Smart Trend Tracer EA
Andri Maulana
Experten
Smart Trend Tracer EA: Ihr automatisierter Vorteil im Goldhandel! Hören Sie auf, die Marktrichtung zu erraten. Der Smart Trend Tracer ist ein hochmoderner Expert Advisor, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Trends mit chirurgischer Präzision zu identifizieren und zu verfolgen. Dieser EA nutzt eine leistungsstarke Kombination aus dem proprietären Smart Trend Tracer-Indikator, einem robusten EMA-Trendfilter und einem dynamischen Geldmanagement, um Ihren Handel zu automatisieren und Ihre
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experten
Dabei handelt es sich um ein automatisches 24-Stunden-Handelssystem, das auf dem Algorithmus des kollektiven Verhaltens adaptiver Automaten (einer Art selbstlernender Algorithmen der künstlichen Intelligenz) basiert und kein manuelles Eingreifen erfordert und keine Indikatoren oder bekannten Handelsmethoden verwendet. Das Prinzip des EA besteht darin, sich jeden Schritt zu merken und ihn zu analysieren. Ein Schritt ist eine Kursbewegung um eine bestimmte Anzahl (BaseStep) von Punkten nach oben o
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Experten
VR Black Box トレーディング ロボットは、人気があり実績のあるトレンドフォロー戦略に基づいています。数年間にわたって、定期的なアップデートと新しいアイデアの導入を通じて、ライブ取引口座で改善されてきました。このおかげで、VR Black Box は初心者と経験豊富なトレーダーの両方を感動させる強力でユニークな取引ロボットになりました。ロボットをよく知り、その有効性を評価するには、ロボットをデモアカウントにインストールし、数日または数週間結果を観察するだけで十分です。 セットファイル、製品のデモ版、説明書、特典が入手可能 [ブログ] のバージョン [MetaTrader 5] 何が得られますか 開発者からのファイルの設定 無料のプログラムと手順のアップデート。 無料の技術サポート。 20 製品アクティベーション。 動作モードと戦略 ランダムポジションオープンモード（表と裏） 代替位置開放モード 買いまたは売りポジションを同時にオープンするモード 取引モードのみ購入 売りのみ取引モード 負けたトレーダーの取引を撤退するためのモード 推奨事項: シンボル 外国為替、仮想通貨、金
BG Grid Limited
Boris Gulikov
5 (1)
Experten
BG Grid Limited ist ein Countertrend Expert Advisor, der mit Standardindikatoren in den Markt einsteigt. Der Expert Advisor verfügt über flexible Einstellungen und kann für den Multi-Pair-Handel verwendet werden. Ich empfehle, 10 Währungspaare gleichzeitig zu verwenden. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Expert Advisor sofort 10 Orders eröffnet, eine für jedes Währungspaar. Der Expert Advisor tritt nur bei einem bestimmten Satz von Indikatorwerten in den Markt ein. Der Expert Advisor verfügt in
Fxdolarix
Andrey Kozak
Experten
Fxdolarix ist ein automatischer Roboter-Scalper für GBPUSD M5. Wurde 3 Monate lang auf einem echten Konto getestet. Der Roboter verwendet eine Scalping-Strategie, die sich auf kurzfristige Intraday-Preisbewegungen konzentriert. Der Schwerpunkt liegt auf der Erkennung von Momenten kurzfristiger Volatilität und der Ausführung schneller Trades. Der Roboter verwendet Indikatoren wie: iMACD, iMA, iStochastic. Anhand dieser Indikatoren identifiziert der Roboter die Richtung des Trends und mithilfe de
FlashPoint EA
Hasan Abdulhussein
Experten
FlashPoint Professional EA Die ultimative Smart Daily Breakout Revolution | Version 1.0 | Unbegrenzte Aktivierungen FlashPoint - Der fortgeschrittene automatisierte Handelsexperte Erhöhen Sie Ihr Trading auf die höchsten professionellen Standards mit FlashPoint Professional - dem leistungsstärksten Expert Advisor, der für konstante tägliche Profitabilität entwickelt wurde. Angetrieben von einem revolutionären Dual-Strategie-System, fortschrittlichen Money-Management-Algorithmen und militär
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Pingo AI
Anastasiya Morozova
Experten
Pingo Pingo ist ein vollautomatisierter Handelsroboter, der für stabiles und sicheres Trading auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Der Berater ist so konzipiert, dass er einen starken Fokus auf strikte Risikokontrolle und den Verzicht auf gefährliche Strategien wie Martingale, Grids oder Mittelwertbildung legt. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 So funktioniert es Pingo analysiert Preismuster und kurzfristige Marktdynamiken mithilfe intelligenter Volatilitätsfilter.
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experten
"BlackCat Grid" ist ein automatisierter Handelsberater (Expert Advisor), der für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde und sich auf die Grid-Handelsstrategie spezialisiert hat. Er wurde für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt entwickelt und minimiert die Notwendigkeit eines ständigen manuellen Eingriffs. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Funktionsprinzip Der EA eröffnet eine Reihe von Aufträgen gemäß einem festgelegten Schri
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experten
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen erfahrenen Händler, der den Markt jeden Tag beobachtet, darauf wartet, dass der Kurs eine wichtige Marke durchbricht, und dann sofort ein Geschäft eröffnet. Das ist genau das, was dieser Berater tut. Er rät nicht, sondern handelt nur, wenn der Markt ein klares Signal gibt. Breakdown - und los geht's, mit einem klaren Plan für den Stopp und das Ziel. Der übliche Breakdown-Berater kann sich irren. Und unserer denkt mit. Er verwendet ein neuronales Netz, das vo
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experten
SNeox AI   ist ein automatisierter Multi-Währungs-Handelsroboter für stabiles, langfristiges Trading auf dem Forex-Markt. Der Berater wurde unter Verwendung bewährter Algorithmen zur Analyse von Marktpreisen und Volatilität entwickelt und konzentriert sich auf umsichtiges Trading mit kontrollierten Risiken. ACHTUNG!   Neujahrsaktion: Die ersten 15 Käufe kosten nur 99 $. Die nächsten 15 - 159 $ Endpreis: 229 $ Nutzen Sie dieses Angebot schnell! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
Weitere Produkte dieses Autors
Haskell Gold
Huynh Van Cong Luan
Experten
Haskell Gold ist mit einem fortschrittlichen Smart Breakout System ausgestattet, das die Marktbedingungen für Scalping fachmännisch analysiert. Diese innovative Funktion sorgt für maximale Rentabilität , während die Drawdowns auf ein Minimum reduziert werden. Jedem von Haskell Gold eröffneten Handel wird ein eigenes Stop-Loss-Niveau zugewiesen, das mit einem Trailing Stop effektiv verwaltet wird, um Ihnen eine robuste Kombination aus intelligenten und sicheren Handelsstrategien zu bieten. Nach j
Grail Gold FE
Huynh Van Cong Luan
5 (1)
Experten
Grail Gold FE ist ein Expert Advisor, der eine Kombination von Handelsstrategien verwendet. Grail Gold FE verwendet eine einzigartige Methode, um die Niveaus von Take Profit und Stop Loss zu bestimmen. Jedes Mal, wenn eine Order eröffnet wird, erscheinen sie auf unterschiedlichen Niveaus und nähern sich schließlich dem aktuellen Preis an. Es sind keine Einstellungen erforderlich. Der Roboter beginnt sofort nach der Installation auf dem Chart zu arbeiten. Auf der Grundlage des aktuellen Kurses u
Gold Saturn
Huynh Van Cong Luan
Experten
Gold Saturn ist mit einem fortschrittlichen Smart Breakout System ausgestattet, das die Marktbedingungen für Scalping fachmännisch analysiert. Diese innovative Funktion sorgt für maximale Rentabilität und minimiert gleichzeitig die Drawdowns. Jedem von Gold Saturn eröffneten Handel wird ein eigenes Stop-Loss-Niveau zugewiesen, das mit einem Trailing-Stop effektiv verwaltet wird und Ihnen eine robuste Kombination aus intelligenten und sicheren Handelsstrategien bietet. Nach jahrelanger, sorgfälti
Academia Gold
Huynh Van Cong Luan
Experten
Academia Gold nutzt ein fortschrittliches Smart Breakout System zur effektiven Analyse der Marktbedingungen, das speziell für Scalping-Strategien entwickelt wurde. Diese einzigartige Funktion optimiert Ihre Gewinne und minimiert gleichzeitig die Drawdowns. Jeder Handel ist mit einem individuellen Stop-Loss-Level ausgestattet und wird aktiv mit einem Trailing-Stop verwaltet, um maximale Sicherheit und Profitabilität zu gewährleisten. Mit einem außergewöhnlichen Scalping-Setup und einem soliden F
Library Gold
Huynh Van Cong Luan
Experten
Library Gold - Vollständig automatisierte Handelslösung Library Gold ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der den Handel sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader einfach, effizient und anpassungsfähig macht. Da die meisten Parameter vorkonfiguriert und optimiert sind, können die Benutzer ohne komplexe Anpassungen sofort mit dem Handel beginnen. Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder bereits Erfahrung haben, Library Gold bietet Ihnen die Flexibilität, Risikokontrolle und Stab
Gold Heavy
Huynh Van Cong Luan
Experten
Gold Heavy ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Das System konzentriert sich auf die Erfassung mittelfristiger Impulskursbewegungen und führt Trades nur dann aus , wenn ein klarer Trend identifiziert wird , um Präzision und Konsistenz zu gewährleisten. Mit seinem proprietären Filteralgorithmus eliminiert Gold Heavy effektiv falsche Signale und bietet optimale Einstiegspunkte für potenziell höhere Gewinne. Tipps für die Nutzu
Gold Assassin
Huynh Van Cong Luan
Experten
Gold Assassin ist ein automatischer Handelsroboter für den Handel mit XAUUSD . Der Algorithmus enthält einen Filter von Verhaltensfaktoren, er analysiert die Tiefe des Marktes und trifft eine Entscheidung über den Einstieg in den Handel auf der Grundlage der Filterdaten des Analysators. Auf diese Weise findet der Expert Advisor optimale Einstiegspunkte für den Markt und filtert falsche Einstiege heraus, die nicht durch stabile Marktverhaltensmuster unterstützt werden. Dadurch kann der Expert Adv
Gold Expert VR
Huynh Van Cong Luan
Experten
Gold Expert VR - Ihre ultimative automatisierte Scalping-Lösung! Gold Expert VR ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der sorgfältig für das Scalping in Zeiten geringer Marktvolatilität entwickelt wurde. Dieser EA integriert selbstanpassende Marktalgorithmen mit Reinforcement Learning-Elementen, um Handelsentscheidungen zu optimieren und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Hauptmerkmale von Gold Expert VR: Fortschrittliche selbstanpassende Algorithmen: Identifiziert automatisch maßg
Virtual Gold
Huynh Van Cong Luan
3 (2)
Experten
Es handelt sich um eine automatisierte Forex-Strategie und ein programmiertes Analysesystem, das es Ihnen ermöglicht, sich zurückzulehnen, zu entspannen und einfach zuzusehen, wie der Roboter seine Arbeit erledigt. Nachdem Sie die Parameter, Skalen und Limits für Ihre Transaktionen festgelegt haben, übernimmt der Roboter und wickelt alle Trades für Sie ab. So können Sie die Kontrolle übernehmen und Ihre Energie auf andere wichtige Dinge konzentrieren. Dieser EA ist speziell für den Handel mit de
Ultimate Scalper EA
Huynh Van Cong Luan
Experten
Ultimate Scalper EA ist ein automatischer Handelsroboter für den Handel mit GBPUSD , der mit Hilfe fortschrittlicher Berechnungen den Handel für Sie automatisch eröffnet und verwaltet. Es handelt sich um eine Strategie, die auf einer Reihe von Indikatoren basiert, die die Stärke des Marktes messen, um in den Handel einzusteigen, wenn die Marktbedingungen es zulassen. Es ist keine Erfahrung erforderlich und es ist einfach einzurichten. Die Verwendung von Ultimate Scalper ist ein Weg, um Ihr Hand
Positive Gold
Huynh Van Cong Luan
Experten
Positive Gold EA ist ein automatischer Handelsroboter für den Handel mit dem XAUUSD , der mit Hilfe fortschrittlicher Berechnungen den Handel für Sie automatisch eröffnet und verwaltet. Es handelt sich um eine Strategie, die auf einer Reihe von Indikatoren basiert, die die Stärke des Marktes messen, um in den Handel einzusteigen, wenn die Marktbedingungen es zulassen. Es ist keine Erfahrung erforderlich und einfach einzurichten. Die Verwendung von Positive Gold ist eine Möglichkeit, Ihr Handels
Protocol Gold
Huynh Van Cong Luan
Experten
Protocol Gold ist ein Volatilitäts-Scalper, der effizient handelt. Der Algorithmus wurde so entwickelt, dass er am besten auf XAUUSD funktioniert. Testen und experimentieren Sie ruhig mit anderen Währungspaaren. Der Expert Advisor verwendet keine aggressiven und gefährlichen Handelsmethoden und ist daher so stabil wie möglich, wenn bestimmte Einstellungen verwendet werden. Mit seinem einzigartigen Filteralgorithmus für falsche Markteinstiegssignale erkennt Protocol Gold den bestmöglichen Einsti
Gold Promotion
Huynh Van Cong Luan
Experten
Gold Promotion ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde . Gold Promotion ist ein Handelssystem , das auf mittelfristigen Impulskursschwankungen basiert. Jeder Handel wird eröffnet, wenn ein entsprechender Trend vorliegt. Der EA führt eine eingehende technische Analyse des XAUUSD durch. Der Expert Advisor verwendet keine aggressiven und gefährlichen Handelsmethoden und ist daher so stabil wie möglich, wenn bestimmte Einstellungen verwendet werden. Mit seinem e
Gold IBM
Huynh Van Cong Luan
Experten
Gold IBM ist ein Expert Advisor, der eine Kombination von Handelsstrategien verwendet . Der EA konzentriert sich auf den kurzfristigen Intraday-Handel und platziert Pending Orders bei möglichen Ausbruchsniveaus. Eine der Hauptprioritäten dieses EAs ist es außerdem, das Kontoguthaben sicher zu halten. Diese Backtests mit maximaler Genauigkeit zeigen eine hohe Auszahlungsrate und eine gute Widerstandsfähigkeit auch bei unerwarteten Marktereignissen. Er analysiert den Markt, ohne veraltete Indikato
Gold Trading EA
Huynh Van Cong Luan
Experten
Gold Trading EA ist ein Expert Advisor, der eine Kombination von Handelsstrategien verwendet. Gold Trading EA ist ein bewährtes kurzfristiges Scalping-System mit herausragenden Ergebnissen über viele Tausende von Trades. Der EA konzentriert sich auf den kurzfristigen Intraday-Handel und platziert schwebende Orders bei möglichen Ausbruchsniveaus. Eine der Hauptprioritäten dieses EA ist es, das Kontoguthaben sicher zu halten. Die Backtests mit maximaler Genauigkeit zeigen eine hohe Auszahlungsrat
Gold Community
Huynh Van Cong Luan
Experten
Gold Community ist ein vollautomatischer Roboter, der das Niveau eines professionellen Händlers hat. Dies ist ein völlig neuer Ansatz für den Handel. Beim realen Handel orientiert er sich nicht an der Geschichte und handelt entsprechend den Umständen. Gold Community verwendet eine einzigartige Methode, um die Höhe von Take Profit und Stop Loss zu bestimmen. Jedes Mal, wenn eine Order eröffnet wird, erscheinen sie auf unterschiedlichen Niveaus und nähern sich schließlich dem aktuellen Preis an.
Elvish Gold
Huynh Van Cong Luan
Experten
Elvish Gold ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde . Elvish Gold ist ein Handelssystem, das auf mittelfristigen impulsiven Preisschwankungen basiert. Jeder Handel wird eröffnet, wenn es einen entsprechenden Trend gibt. Der EA führt eine eingehende technische Analyse des XAUUSD durch. Der Expert Advisor verwendet keine aggressiven und gefährlichen Handelsmethoden und ist daher so stabil wie möglich, wenn bestimmte Einstellungen verwendet werden. Mit seinem einzig
Gold Balance
Huynh Van Cong Luan
Experten
Gold Balance ist ein automatischer Handelsroboter für den Handel mit XAUUSD . Der Algorithmus enthält einen Filter von Verhaltensfaktoren, er analysiert die Tiefe des Marktes und trifft eine Entscheidung über den Einstieg in den Handel auf der Grundlage der Filterdaten des Analysators. Auf diese Weise findet der Expert Advisor optimale Einstiegspunkte für den Markt und filtert falsche Einstiege heraus, die nicht durch stabile Marktverhaltensmuster unterstützt werden. Dadurch kann der Expert Advi
Reserve Gold
Huynh Van Cong Luan
Experten
Reserve Gold ist ein vollautomatischer Trading-Expert Advisor-Roboter, der speziell für das Scalping in Zeiten schwacher Marktvolatilität entwickelt wurde. Der EA enthält selbstanpassende Marktalgorithmen mit Reinforcement-Learning-Elementen. Dieser EA verwendet einen fortschrittlichen Algorithmus, um maßgeschneiderte Einstiegspunkte zu finden, sowie mehrere zusätzliche Filter, um den Ein- und Ausstieg in den Markt zu erleichtern. Der EA wurde über einen Zeitraum von 10 Jahren Stresstests unter
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension