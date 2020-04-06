Academia Gold nutzt einfortschrittliches Smart Breakout System zur effektiven Analyse der Marktbedingungen, das speziell für Scalping-Strategien entwickelt wurde. Diese einzigartige Funktion optimiert Ihre Gewinne und minimiert gleichzeitig die Drawdowns. Jeder Handel ist mit einem individuellen Stop-Loss-Level ausgestattet und wird aktiv mit einem Trailing-Stop verwaltet, um maximale Sicherheit und Profitabilität zu gewährleisten.

Mit einem außergewöhnlichen Scalping-Setup und einem soliden Fundament aus intelligenten, sicheren Handelsprinzipien wurdeAcademia Gold über einen langen Zeitraum entwickelt, um eine beständig profitable Strategie zu schaffen. Sie funktioniert am besten bei seriösen ECN-Brokern mit geringer Streuung und ist daher ideal für professionelle Händler.

Funktionsweise

Dieser Forex-Roboter geht strategisch Trades ein, die auf einem optimalen Timing und den günstigsten Marktbedingungen basieren. Die Ausstiegslogik kombiniert mehrere fortschrittliche Algorithmen, um Gewinne zu schützen und Drawdowns zu reduzieren. Diese Algorithmen stellen sicher, dass die Geschäfte zu den günstigsten Zeitpunkten geschlossen werden, um Gewinne zu sichern und potenzielle Verluste zu minimieren.Academia Gold arbeitet während der gesamten Handelssitzung und maximiert so Ihr Gewinnpotenzial.

Hauptmerkmale

Keine risikoreichen Strategien : Es werden keine Martingale, Arbitrage, Hedging oder andere risikoreiche Methoden verwendet.

Spread- und Slippage-Kontrolle : Stellt sicher, dass die Trades mit Präzision ausgeführt werden.

Intelligentes Risikomanagement : Verfügt über ein intelligentes Modul zur Risikokontrolle.

Automatisierte Marktanalyse : Nutzt proprietäre Indikatoren für genaue Markteinblicke.

Nicht-lineares Geldmanagement : Passt die Strategien je nach Kapital und Marktbedingungen an.

Kapitalschutz-Algorithmen: Sichert Ihre Investitionen effektiv ab.

Tipps für die Nutzung

Unterstützte Paare : XAUUSD (GOLD)

Empfohlenes Konto : Jeder Kontotyp

Hebelwirkung : Geeignet für alle Leverage-Optionen

Zeitrahmen : M5

Zusätzliche Empfehlung: Die Verwendung eines VPS garantiert eine optimale Leistung.

Erschließen Sie mitAcademia Gold die Macht des intelligenten Handelsund erleben Sie ein neues Level an Effizienz und Profitabilität.