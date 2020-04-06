Quantum princess

EA Quantum Princess (Optimización XAUUSD)


Quantum Princess es un algoritmo de trading especializado diseñado para el Oro (XAUUSD). Combina un motor de señales compuesto con un sistema de gestión dinámica de la parrilla para adaptarse a la volatilidad del mercado.


[Características principales]

- Lógica de red neuronal: Incorpora indicadores RSI, MACD y WPR para identificar posibles puntos de entrada.

- Gestión dinámica de la parrilla: Utiliza un espaciado basado en el ATR para ajustar la distancia de las operaciones en función de la volatilidad del mercado.

- Filtro de tendencia: Incluye un filtro de detección de tendencias H4 para alinear las operaciones con la dirección general del mercado.

- Protección de la renta variable: Incluye un limitador de reducción configurable para cerrar posiciones si se superan los umbrales de riesgo.

- Soporte de cobertura: Diseñado para que las cuentas de cobertura gestionen múltiples posiciones de forma eficaz.

- Soporte de compensación: Incluye lógica para gestionar cuentas de compensación mediante el seguimiento del historial de operaciones.


[Visión general de la estrategia]

El EA monitoriza las condiciones del mercado utilizando indicadores técnicos. Cuando se genera una señal que se alinea con la tendencia H4, inicia una operación. Si el mercado se mueve en contra de la posición, el EA emplea una estrategia de rejilla con expansión ajustable para gestionar el precio medio de entrada.


[Parámetros]

- Tipo de Estrategia: Seleccione entre Neural Net, Trend Follow o Counter-Trend logic.

- Configuración de Riesgo: Lote Fijo Ajustable o Porcentaje de Riesgo por operación.

- Ajustes de rejilla: Multiplicador de distancia y coeficiente de expansión configurables.

- Seguridad: Hard Stop (Max Drawdown %) y Comprobaciones de Margen.


[Recomendaciones]

- Símbolo: XAUUSD (Oro)

- Marco temporal: M30 o H1

- Tipo de cuenta: Cobertura recomendada (admite compensación)

- Capital mínimo: $1000 estándar (o $10 Cent cuenta)

- VPS: Recomendado para operar 24/5


[Advertencia de riesgo]

Operar implica riesgos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Por favor, pruebe en una cuenta demo antes de utilizar en una cuenta real.


