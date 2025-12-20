Binary Flow
- Indicatori
- Teresinha Moraes Correia
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
📊 L’indicatore fornisce semplicemente un gran numero di vittorie consecutive emettendo segnali nei quali puoi determinare l’orario di inizio e di fine nelle impostazioni, indicando quando i segnali devono iniziare e smettere di essere emessi, permettendo così di utilizzarlo in programmi di automazione per eseguire operazioni automatiche.
⏱️ Può essere utilizzato su più timeframe, consigliato su 1 minuto, 5 minuti, 15 minuti.
⚡ Modalità di negoziazione > Per la stessa candela in cui si verifica il segnale.
➡️ Il segnale si verifica all’inizio della candela attuale, emettendo immediatamente una freccia quando la candela si apre che indica la direzione in cui deve essere negoziato.