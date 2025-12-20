Binary Flow

Premium Risk Batuhan Bozoklu Utilità

Premium Risk è uno strumento intelligente di gestione del rischio e apertura delle operazioni, progettato appositamente per scalper. Calcola automaticamente il rapporto rischio-rendimento (R:R) e l’ importo del rischio basato sul capitale , aiutandoti a determinare dimensione e volume della posizione con precisione. Con il modulo POS puoi monitorare e gestire automaticamente le tue operazioni. La funzione magnete rileva istantaneamente il prezzo di mercato, permettendo esecuzioni rapide e precis