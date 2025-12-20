Binary Flow

📊 L’indicateur fournit simplement un grand nombre de victoires consécutives en émettant des signaux dans lesquels vous pouvez déterminer l’heure de début et l’heure de fin dans les paramètres, indiquant quand les signaux doivent commencer et s’arrêter, ce qui permet de l’utiliser dans des programmes d’automatisation pour effectuer des opérations automatiques.

⏱️ Il peut être utilisé sur plusieurs unités de temps, recommandé en 1 minute, 5 minutes, 15 minutes.

⚡ Mode de négociation > Pour la même bougie dans laquelle le signal apparaît.

➡️ Le signal apparaît au début de la bougie actuelle, émettant immédiatement une flèche lorsque la bougie s’ouvre, indiquant la direction dans laquelle il faut négocier.