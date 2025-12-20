Binary Flow
- Göstergeler
- Teresinha Moraes Correia
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 20
📊 Gösterge, sinyaller vererek çok sayıda ardışık kazanç sağlar. Ayarlarda başlangıç ve bitiş zamanını belirleyebilir, sinyallerin ne zaman başlayıp duracağını seçebilirsiniz. Böylece otomasyon programlarında kullanılarak otomatik işlemler yapılabilir.
⏱️ Birden fazla zaman diliminde kullanılabilir, 1 dakika, 5 dakika, 15 dakika tavsiye edilir.
⚡ İşlem modu > Sinyalin gerçekleştiği aynı mumda işlem yapılır.
➡️ Sinyal mevcut mumun başında gerçekleşir, mum açıldığında hemen bir ok çıkararak hangi yönde işlem yapılması gerektiğini gösterir.