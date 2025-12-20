Binary Flow

The ICT Asya Aralık Göstergesi tüccarların ICT Asya Aralık Ticaret Stratejisi'ne göre temel piyasa yapılarını ve likidite bölgelerini belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Asya seansının en yüksek ve en düşük fiyat seviyelerini (New York saatiyle 19:00'dan gece yarısına kadar) işaretler ve sonraki ticaret seansları için piyasa hareketlerine dair kritik içgörüler sağlar. Bu gösterge, likidite taramalarını ve Adil Değer Boşluklarını (FVG'ler) vurgulayarak t