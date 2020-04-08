Binary Flow

📊 Индикатор просто обеспечивает большое количество последовательных побед, выдавая сигналы, в которых вы можете определить время начала и время окончания в настройках, когда сигналы должны начинать и прекращать поступать, что позволяет использовать его в программах автоматизации для выполнения автоматических сделок.

⏱️ Его можно использовать на нескольких таймфреймах, рекомендуется 1 минута, 5 минут, 15 минут.

⚡ Режим торговли > Для той же свечи, на которой возникает сигнал.

➡️ Сигнал возникает в начале текущей свечи, немедленно выдавая стрелку при открытии свечи, указывая направление, в котором следует торговать.


