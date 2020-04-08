Binary Flow

📊 O indicador simplesmente entrega uma grande quantidade de vitórias consecutivas emitindo sinais nos quais você pode determinar a hora de início e a hora de fim nas configurações em que os sinais devem começar e parar de ser emitidos, podendo assim ser utilizado em programas de automação para realizar operações automáticas.

⏱️ Pode ser utilizado em múltiplos timeframes, com recomendação em 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos.

⚡ Modo de negociação > Para o mesmo candle em que o sinal ocorre.

➡️ O sinal ocorre no início do candle atual, emitindo imediatamente uma seta quando o candle abre indicando a direção em que deve ser negociado.