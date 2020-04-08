Binary Flow

📊 El indicador simplemente ofrece una gran cantidad de victorias consecutivas emitiendo señales en las que puedes determinar la hora de inicio y la hora de finalización en la configuración, indicando cuándo deben comenzar y dejar de emitirse, lo que permite utilizarlo en programas de automatización para realizar operaciones automáticas.

⏱️ Puede utilizarse en múltiples marcos de tiempo, recomendado en 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos.

⚡ Modo de negociación > Para la misma vela en la que ocurre la señal.

➡️ La señal ocurre al inicio de la vela actual, emitiendo inmediatamente una flecha cuando la vela se abre indicando la dirección en la que debe negociarse.


