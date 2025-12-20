SMC Breakout Channels MT4
- Indicatori
- Sathit Sukhirun
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Vantaggi di questo indicatore: Strumento per il trading Smart Money Concepts (SMC), focalizzato su fasi laterali (Range) e rotture (Breakout) con analisi volumetrica avanzata.
-
Rilevamento Automatico del Range:
-
Nessun disegno manuale: Traccia canali (Box) automaticamente durante le fasi laterali.
-
Zone Chiave: Evidenzia Accumulazione e Distribuzione.
-
-
Analisi Dettagliata del Volume:
-
Analisi interna: Scompone il volume all'interno del range di prezzo.
-
Acquisti vs Vendite: Mostra la pressione prevalente.
-
Delta Volume: Calcola la differenza netta per confermare la direzione prima della rottura.
-
-
Point of Control (POC):
-
Traccia la linea POC (tratteggiata arancione).
-
Beneficio: Il livello di prezzo con più scambi, funge da supporto/resistenza o magnete per il prezzo.
-
-
Segnali di Breakout Chiari:
-
Segnala immediatamente la rottura con frecce.
-
Riduce falsi segnali: La logica "Wait for Breakout" previene la formazione prematura di nuovi box.
-
-
Indicatore di Forza (Gauge):
-
Barra laterale per valutare il momentum attuale.
-
Indica visivamente se il mercato è Rialzista (Bullish) o Ribassista (Bearish).
-
-
Alta Personalizzazione:
-
Fonte Volume: Supporta Tick Volume o "Distanza Prezzo" se manca il volume reale.
-
Grafico Pulito: Previene la sovrapposizione dei box.
-