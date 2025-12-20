SMC Breakout Channels MT4

Vantaggi di questo indicatore: Strumento per il trading Smart Money Concepts (SMC), focalizzato su fasi laterali (Range) e rotture (Breakout) con analisi volumetrica avanzata.

  1. Rilevamento Automatico del Range:

    • Nessun disegno manuale: Traccia canali (Box) automaticamente durante le fasi laterali.

    • Zone Chiave: Evidenzia Accumulazione e Distribuzione.

  2. Analisi Dettagliata del Volume:

    • Analisi interna: Scompone il volume all'interno del range di prezzo.

    • Acquisti vs Vendite: Mostra la pressione prevalente.

    • Delta Volume: Calcola la differenza netta per confermare la direzione prima della rottura.

  3. Point of Control (POC):

    • Traccia la linea POC (tratteggiata arancione).

    • Beneficio: Il livello di prezzo con più scambi, funge da supporto/resistenza o magnete per il prezzo.

  4. Segnali di Breakout Chiari:

    • Segnala immediatamente la rottura con frecce.

    • Riduce falsi segnali: La logica "Wait for Breakout" previene la formazione prematura di nuovi box.

  5. Indicatore di Forza (Gauge):

    • Barra laterale per valutare il momentum attuale.

    • Indica visivamente se il mercato è Rialzista (Bullish) o Ribassista (Bearish).

  6. Alta Personalizzazione:

    • Fonte Volume: Supporta Tick Volume o "Distanza Prezzo" se manca il volume reale.

    • Grafico Pulito: Previene la sovrapposizione dei box.


