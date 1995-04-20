SMC Breakout Channels MT4
- Indicadores
- Sathit Sukhirun
- Versão: 1.0
- Ativações: 20
Vantagens deste indicador: Esta é uma ferramenta de trading baseada em Smart Money Concepts (SMC), focada em identificar consolidações (Lateralização) e Rompimentos (Breakouts), com análise profunda de volume.
-
Detecção Automática de Range:
-
Não precisa desenhar: O indicador cria caixas/canais automaticamente quando o mercado fica lateral.
-
Zonas Chave: Mostra claramente zonas de Acumulação e Distribuição.
-
-
Detalhamento de Volume (Volume Breakdown):
-
Análise Interna: "Fatia" o volume dentro do range de preço.
-
Compra vs Venda: Mostra se há mais pressão de compra ou venda.
-
Volume Delta: Calcula o saldo líquido para confirmar a força antes do rompimento.
-
-
Ponto de Controle (POC):
-
Calcula a linha POC (tracejada laranja).
-
Benefício: O nível de preço com maior volume negociado, agindo como suporte/resistência ou ímã de preço.
-
-
Sinais de Rompimento Claros:
-
Indica o ponto de Breakout imediatamente (com setas).
-
Reduz Sinais Falsos: A função "Esperar Rompimento" evita novos desenhos prematuros em mercados complexos.
-
-
Medidor de Força (Strength Gauge):
-
Uma barra lateral que mede o momentum atual.
-
Identifica visualmente se o mercado está Bullish (Touro) ou Bearish (Urso).
-
-
Alta Personalização:
-
Fonte de Volume: Aceita Tick Volume ou "Distância de Preço", funcionando em qualquer ativo.
-
Gráfico Limpo: Sistema que evita sobreposição de caixas.
-