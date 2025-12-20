SMC Breakout Channels MT4
- Indicateurs
- Sathit Sukhirun
- Version: 1.0
- Activations: 20
Avantages de cet indicateur : Un outil pour le trading selon les Smart Money Concepts (SMC), ciblant les consolidations (Range) et les cassures (Breakout) avec une analyse de volume approfondie.
-
Détection Automatique de Range :
-
Pas de dessin manuel : Trace automatiquement des boîtes lorsque le marché est en latéralisation.
-
Zones Clés : Identifie clairement l'Accumulation et la Distribution.
-
-
Décomposition du Volume :
-
Analyse interne : Décortique le volume à l'intérieur du range.
-
Acheteurs vs Vendeurs : Montre la pression dominante (Achat ou Vente).
-
Volume Delta : Calcule la différence nette pour confirmer la force avant la cassure.
-
-
Point de Contrôle (POC) :
-
Affiche la ligne POC (pointillés orange).
-
Avantage : Le niveau de prix avec le plus grand volume, agissant comme support/résistance majeur.
-
-
Signaux de Cassure Clairs :
-
Alerte immédiate lors d'un Breakout (flèches).
-
Moins de faux signaux : La logique "Attendre la cassure" évite les dessins prématurés.
-
-
Jauge de Force (Gauge) :
-
Une barre visuelle pour estimer le momentum actuel.
-
Indique si le marché est Haussier (Bullish) ou Baissier (Bearish) en un coup d'œil.
-
-
Grande Personnalisation :
-
Source de Volume : Utilise le Volume Tick ou la "Distance de Prix" si le volume réel est absent.
-
Graphique Propre : Évite le chevauchement des boîtes.
-