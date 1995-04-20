SMC Breakout Channels MT4
- 指标
- Sathit Sukhirun
- 版本: 1.0
- 激活: 20
该指标的优势: 这是一个基于 聪明钱概念 (SMC) 的交易工具，专注于识别价格盘整 (横盘/区间) 和 突破 (Breakout)，并结合深度的成交量分析。
-
自动识别区间 (Automated Range Detection):
-
无需手动画框: 当市场进入横盘状态时，指标会自动计算并绘制价格通道 (Box/Channel)。
-
识别关键区域: 清晰展示 吸筹 (Accumulation) 或 派发 (Distribution) 区域，这是 SMC 交易的核心。
-
-
成交量细分分析 (Volume Breakdown):
-
内部剖析: 与普通的一根柱子不同，它可以“剖析”价格区间内的成交量构成。
-
买盘 vs 卖盘: 显示该区间内是主动买入 (Buy) 更多还是主动卖出 (Sell) 更多。
-
Delta 成交量: 计算净差值，在突破发生前确认哪一方力量更强。
-
-
控制点 (Point of Control - POC):
-
计算并在框内绘制 POC 线 (默认为橙色虚线)。
-
作用: 这是该区间内交易最密集的价位，通常作为强力的支撑/阻力位，或像磁铁一样吸引价格。
-
-
清晰的突破信号:
-
当价格突破区间时，立即发出信号 (箭头提示)。
-
减少假信号: 设置为“等待突破 (Wait for Breakout)”后，指标不会过早绘制新框，防止在复杂的震荡中迷失方向。
-
-
强度仪表盘 (Strength Gauge):
-
侧边的“仪表盘”功能有助于评估当前价格动能或买卖比例。
-
一目了然: 无需查看具体数字，即可直观判断市场是看涨 (Bullish) 还是看跌 (Bearish)。
-
-
高度可定制 (High Customizability):
-
选择成交量来源: 如果经纪商没有真实成交量，可选用 Tick Volume 甚至“价格距离”来计算，适用于所有品种。
-
保持图表整洁: 具有防止重叠 (Overlap) 的逻辑，使图表清晰易读。
-