BESCHREIBUNG:

Entdecken Sie die Kraft der Anpassung mit Adaptive RSI Bands, einem revolutionären Indikator, der auf dem Konzept der selbstanpassenden Handelsregeln basiert. Im Gegensatz zum traditionellen RSI mit statischen Werten von 70 und 30 "atmet" dieser Indikator mit dem Markt und passt seine überkauften und überverkauften Bänder entsprechend der jüngsten Volatilität dynamisch an.





Warum adaptive RSI-Bänder verwenden?

Märkte sind nicht statisch. Ein RSI-Wert von 70 kann in einem seitwärts tendierenden Markt von Bedeutung sein, in einem starken Trend ist er jedoch irrelevant. Dieser Indikator löst dieses Problem, indem er einen "dynamischen Mittelwert" und Abweichungsbänder auf der Grundlage des jüngsten historischen Kursverhaltens berechnet.





WICHTIGSTE MERKMALE:

1. Selbstanpassende Bänder: Die obere und untere Linie dehnen und verkleinern sich automatisch.

2. Rauschfilterung: Hilft, falsche Signale in ruhigen Märkten zu vermeiden und echte Ausbrüche in volatilen Märkten zu erfassen.

3. Erweiterte Logik: Implementiert den "RSI Growth"-Algorithmus, um die wahre Stärke einer Bewegung zu bestimmen.

4. Vollständig konfigurierbar: Passen Sie den RSI-Zeitraum, das historische Analysefenster und den Sensitivitätsmultiplikator an.

5. Klare visuelle Warnungen: Einfach zu interpretieren mit einem sauberen, professionellen Design.





PARAMETER:

- RSI_Periode: RSI-Periode (Standard: 10).

- Analyse_Periode: Anzahl der vergangenen Balken zur Analyse der Volatilität (Standardwert: 100).

- Abweichung_Multiplikator: Faktor zur Erweiterung der Bandbreite (Standardwert: 2.0).





STRATEGIE DER VERWENDUNG:

- SELL: Wenn die RSI-Linie das obere dynamische Band überschreitet.

- KAUFEN: Wenn die RSI-Linie unter dem unteren dynamischen Band kreuzt.

- BESTÄTIGUNG: Verwenden Sie die Bänder als Warnzonen für mögliche Umkehrungen oder Trendfortsetzungen.





Bringen Sie Ihr Trading mit adaptiver Intelligenz auf die nächste Stufe!