Adaptive RSI Bands

BESCHREIBUNG:

Entdecken Sie die Kraft der Anpassung mit Adaptive RSI Bands, einem revolutionären Indikator, der auf dem Konzept der selbstanpassenden Handelsregeln basiert. Im Gegensatz zum traditionellen RSI mit statischen Werten von 70 und 30 "atmet" dieser Indikator mit dem Markt und passt seine überkauften und überverkauften Bänder entsprechend der jüngsten Volatilität dynamisch an.

Warum adaptive RSI-Bänder verwenden?
Märkte sind nicht statisch. Ein RSI-Wert von 70 kann in einem seitwärts tendierenden Markt von Bedeutung sein, in einem starken Trend ist er jedoch irrelevant. Dieser Indikator löst dieses Problem, indem er einen "dynamischen Mittelwert" und Abweichungsbänder auf der Grundlage des jüngsten historischen Kursverhaltens berechnet.

WICHTIGSTE MERKMALE:

1. Selbstanpassende Bänder: Die obere und untere Linie dehnen und verkleinern sich automatisch.
2. Rauschfilterung: Hilft, falsche Signale in ruhigen Märkten zu vermeiden und echte Ausbrüche in volatilen Märkten zu erfassen.
3. Erweiterte Logik: Implementiert den "RSI Growth"-Algorithmus, um die wahre Stärke einer Bewegung zu bestimmen.
4. Vollständig konfigurierbar: Passen Sie den RSI-Zeitraum, das historische Analysefenster und den Sensitivitätsmultiplikator an.
5. Klare visuelle Warnungen: Einfach zu interpretieren mit einem sauberen, professionellen Design.

PARAMETER:

- RSI_Periode: RSI-Periode (Standard: 10).

- Analyse_Periode: Anzahl der vergangenen Balken zur Analyse der Volatilität (Standardwert: 100).

- Abweichung_Multiplikator: Faktor zur Erweiterung der Bandbreite (Standardwert: 2.0).


STRATEGIE DER VERWENDUNG:

- SELL: Wenn die RSI-Linie das obere dynamische Band überschreitet.

- KAUFEN: Wenn die RSI-Linie unter dem unteren dynamischen Band kreuzt.

- BESTÄTIGUNG: Verwenden Sie die Bänder als Warnzonen für mögliche Umkehrungen oder Trendfortsetzungen.


Bringen Sie Ihr Trading mit adaptiver Intelligenz auf die nächste Stufe!

Empfohlene Produkte
Advanced Automatic Fibonacci Retracements
Ridha Benabdallah
Indikatoren
Fibonacci-Retracements können verwendet werden, um Unterstützungslinien zu zeichnen, Widerstandsniveaus zu identifizieren, Stop-Loss-Orders zu platzieren und Zielkurse festzulegen. Die erweiterten automatischen Fibonacci-Retracements zeichnen automatisch alle Niveaus ein. Sie haben eine Vielzahl von Optionen zur Auswahl. Zum Beispiel können Sie die Tracements eines anderen Zeitrahmens (MTF) im aktuellen Chart verwenden, Sie können auch zwischen dem nächstgelegenen Level oder einem weniger nahen
Elliot Wave Indicator
Paul Bratby
Indikatoren
Elliott-Wellen-Indikator Perfekt für den Handel mit Aktien, Futures, Forex und Kryptowährungen Die Elliott-Wellen-Indikatoren-Suite wurde für eine einfache, aber effektive Swing-Trading-Strategie entwickelt. Die Indikator-Suite eignet sich hervorragend für den Aktien-, Futures- und Forex-Handel auf verschiedenen Zeitskalen. Wenn Sie diesen Indikator abonnieren, erhalten Sie: Automatische Elliott-Wellen-Zählung Elliott-Wellen-Isolierung Hochwahrscheinliche Pull-Back-Zonen Spezieller 5-35 Oszi
YK Fibo Pivot Indicator
Peechanat Chatsermsak
Indikatoren
YK-Fibo Pivot-Indikator: Intelligenter handeln mit Fibonacci-Pivot-Punkten Der YK-Fibo Pivot-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analyseinstrument, das die Präzision von Fibonacci-Retracements mit den Erkenntnissen von Pivot-Punkten kombiniert. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Trader sind, dieser Indikator ermöglicht es Ihnen, mit Leichtigkeit profitable Gelegenheiten auf dem Markt zu erkennen. Warum YK-Fibo Pivot wählen? Punktgenaue Unterstützung und Widerstand: Durch d
Profit on fibonacci
Matus German
Indikatoren
mql5 Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/44815 Einfacher Indikator zur Berechnung des Gewinns auf Fibonacci-Retracement-Levels mit fester Losgröße, oder zur Berechnung der Losgröße auf Fibonacci-Levels mit festem Gewinn. Fügen Sie dem Chart hinzu und verschieben Sie die Trendlinie, um die Fibonacci-Retracement-Levels festzulegen. Funktioniert ähnlich wie die Standard-Fibonacci-Retracement-Linien-Studie in Metatrader. Eingaben Fixed - wählen Sie aus, welcher Wert fixiert werden soll,
Fibonacci Wave Bands
Luc Michael Botes
Indikatoren
Fibonacci-Wellenbänder-Indikator Der Fibonacci Wave Bands Indikator nutzt Fibonacci-Verhältnisse, um dynamische Bänder um einen zentralen gleitenden Durchschnitt zu erstellen. Diese Bänder werden von wichtigen Fibonacci-Verhältnissen abgeleitet (typischerweise 38,2 %, 50 %, 61,8 %) und passen sich an die Marktvolatilität an und bieten Einblicke in potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen. Hauptmerkmale: Fibonacci-Levels: Der Indikator stellt mehrere Bänder über und unter einem zentralen
ON Trade Harmonic Patterns
Abdullah Alrai
Indikatoren
Dieser Indikator erkennt harmonische Muster, die manuell und automatisch auf dem Chart gezeichnet werden. Bitte geben Sie Ihre eigene Bewertung ab. Hinweise: Der Indikator verfügt über ein Steuerungsfeld und speichert alle (Chart & Zeitrahmen) Einstellungen. Sie können es minimieren, um mehr Platz auf dem Chart zu haben, und Sie können die Schaltfläche "Schließen" drücken, um alle Indikatordaten auf dem Chart auszublenden, wenn Sie lieber mit anderen Analysewerkzeugen arbeiten. Wenn Sie diesen I
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indikatoren
Trendlinien Chart-Muster Indikator (MT4) Automatisierte Chartmuster & Ausbruchssignale für MT4: Handeln Sie mit Präzision! Der "Trendlines Chart Patterns Indicator" ist ein fortschrittliches Handelsinstrument für den MetaTrader 4 (MT4 ), das sorgfältig entwickelt wurde, um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, die auf sich dynamisch bildenden, robusten Trendlinien und beliebten Chartmustern basieren. Dieser leistungsstarke Forex-Indikator automatisiert den kom
Fractal Trendlines
Filip Valkovic
Indikatoren
Klassischer Fraktal-Indikator für MT4, mit zusätzlichen Trendlinien, die die letzten Fraktal-Paare verbinden ( Fraktale zeigen das höchste Hoch und das niedrigste Tief in jeder Periode an) Regeln für Trendlinien: -wenn das neue obere Fraktal unter dem letzten liegt = neue Widerstandslinie -wenn das neue untere Fraktal über dem letzten liegt = neue Unterstützungslinie -Trendlinien können ausgeblendet werden -Fraktale können ausgeblendet werden Fraktale Periode = kann sowohl eine gerade
BBMA Fibo Musang Alert Trend Scanner
Ricky Andreas
Indikatoren
BONUSINDIKATOR HIER : https://linktr.ee/ARFXTools BBMA Fibo Musang Alert Trend Scanner Smart Indicator Powered by 3 Proven Trading Systems - Alles in einem! Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit diesem intelligenten Indikator, der drei der leistungsfähigsten und bewährtesten Strategien auf dem Markt kombiniert: BBMA Oma Ally - Ihre wichtigste Referenz für Trendrichtung und Marktabbildung Fibo Musang CBR - Warnt Sie automatisch bei wichtigen Ausbruchschancen Multi Trend
AutoPivot
Hafis Mohamed Yacine
Indikatoren
Dieser Indikator zeichnet monatliche, wöchentliche und tägliche Pivots. Die Pivot-Linie wird automatisch neu berechnet, wenn die Periode endet. Auto Pivot Metatrader 4 Indikator Der Auto Pivot-Indikator für Metatrader 4 aktualisiert täglich automatisch den Pivot-Punkt (PP), die Unterstützungs- (S1,S2,S3) und Widerstandsniveaus (r1,r2,r3). Ein Preis oberhalb des Pivot-Punktes bedeutet positiv, während ein Preis unterhalb des Pivot-Punktes negativ ist. S3 bedeutet extrem überverkauft, während ein
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Auto Levels
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Auto Level dieses tool ist in der lage, die niveaus der unterstützung und des widerstandes zu bestimmen. suchen sie und zeigen sie an, wann der kurs das niveau durchbrochen hat und wann er sich davon entfernt hat. der indikator kann nützlich sein, wenn sie widerstandsunterstützungsniveaus in ihrem handel verwenden. oder die höchst- und tiefststände des kurses, dann wird es ihre arbeit stark vereinfachen und ihnen helfen, schneller und genauer den abprall oder den durchbruch des aktuellen trends
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT4 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
ForexAurum Fibonacci
Marouane Majid
Indikatoren
Der ForexAurum Fibonacci-Indikator ist ein nützliches Werkzeug für Händler, die Fibonacci in Kombination mit den ZigZag-Indikatoren verwenden. Er verwendet die Echtzeitberechnung der Niveaus für alle Zeitrahmen und zeigt die Ergebnisse für Sie an. Zusätzlich können Sie RSI-, ADX- und Stochastik-Indikatoren einrichten, um den Einstieg zu bestätigen. Wie man es benutzt Ziehen Sie den Indikator einfach auf ein 1-Minuten-Diagramm eines beliebigen Symbols und legen Sie ihn dort ab. Dann können Sie n
Advanced ZigZag with Fibo TL and Swing info MQL4
Petr Nosek
5 (1)
Indikatoren
Beschreibung Die Grundlage dieses Indikators ist ein ZigZag-Algorithmus, der auf ATR und Fibo-Retracement basiert. Der ZigZag kann wie ein klassischer ZigZag oder wie Pfeile gezeichnet werden oder muss überhaupt nicht gezeichnet werden. Dieser Indikator wird nicht neu gezeichnet in dem Sinne, dass die letzte Schulter des ZigZag direkt nach dem Auftreten der entsprechenden Bedingungen auf dem Markt gebildet wird. Die Schulter ändert ihre Richtung danach nicht mehr (sie kann sich nur fortsetzen).
Automatic fibonacci with alerts
Tonny Obare
5 (1)
Indikatoren
Automatisches Fibonacci mit Alarmen ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement auf der Grundlage der von Ihnen in der Einstellung BarsToScan des Indikators ausgewählten Anzahl von Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels a
Super Oscillator MT4
Marta Gonzalez
Indikatoren
Super Oscillator ist ein leistungsfähiger Indikator, der mit dem Markt mitschwingt und somit ein sehr nützliches Instrument zur Verbesserung und Entscheidung Ihres Handels darstellt. Sie können die Demo herunterladen und testen Sie es selbst. In einem vielseitigen Indikator, der in einem einzigen Diagramm zeigt uns Informationen über vier verschiedene Aspekte des Marktes 1) 4 operative Zonen. Der Indikator unterteilt den Bildschirm in 4 Zonen, die uns erlauben, den Moment des Marktes richtig
Fibonacci SR Indicator
Martin Eshleman
3 (2)
Indikatoren
Fibonacci SR-Indikator Dieser Indikator erstellt Unterstützungs- und Widerstandslinien. Dieser Indikator basiert auf Fibonacci Retracement und Extension Levels. Er berücksichtigt viele Kombinationen der Fibonacci-Levels und zeichnet Unterstützungs-/Widerstandslinien, die auf diesen basieren. Dieser Indikator verwendet in seinen Berechnungen die vom ZigZag-Indikator gezeichneten Höchst- und Tiefststände. Der ZigZag-Indikator kann auch auf dem Chart eingezeichnet werden, falls erforderlich. Der In
FREE
MTC Equidistant Channel
Abdelmadjid Hidouche
Indikatoren
Der MTC Äquidistante-Kanal-Indikator ist ein hilfreiches Instrument für die Händler, die verwenden: Die Unterstützungs- und Widerstandslinien; Die Trends; Fibonacci-Levels; Er ist eine Kombination zwischen dem ZigZag-Indikator und dem Äquidistanten Kanal, Er hilft bei der Erkennung von Ausbrüchen in vielen Strategien und zeigt die möglichen Einstiegspunkte an. Die Fähigkeiten des Indikators : Automatisches Zeichnen des Äquidistanten Kanals auf dem ZigZag-Indikator. Die Möglichkeit, die Einstellu
Swing Trade Concept MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Indikatoren
SWING-TRADE-KONZEPT WOFÜR IST ES GEDACHT? Ein MT4-Indikator, der für das Swing-Trading entwickelt wurde. Er erfasst Trendwenden mithilfe der SuperTrend-Logik und zeigt TP-Punkte mit automatischen Fibonacci-Levels an. WIE FUNKTIONIERT ES? 1. Trendverfolgung Verwendet einen ATR-basierten SuperTrend-Algorithmus. Er signalisiert, wenn der Preistrend bricht. 2. Signalerzeugung Trend kehrt sich nach oben um → Grünes KAUF-Feld + Pfeil (unterhalb der Kerze) Trend kehrt sich nach unten um →
Trend Bilio
Ivan Simonika
Indikatoren
Trend Bilio - ein Pfeilindikator ohne Umzeichnung zeigt potenzielle Markteinstiegspunkte in Form von Pfeilen der entsprechenden Farbe an: nach oben gerichtete rote Pfeile deuten auf die Eröffnung eines Kaufs hin, grüne nach unten gerichtete Pfeile auf einen Verkauf. Der Einstieg soll beim nächsten Balken nach dem Zeiger erfolgen. Der Pfeilindikator Trend Bilio "entlastet" das Kursdiagramm visuell und spart Zeit für die Analyse: kein Signal - kein Geschäft, wenn ein gegenteiliges Signal erschei
Morning Star flat indicator PRT
Irina Cherkashina
Indikatoren
Der Morning Star PRT-Indikator verwendet das Morning Flat Breakout-Prinzip. Der Indikator zeigt Morning Flat-Levels und mögliche Ziele an. Dem Indikator wurde ein zusätzliches Fibonacci-Level hinzugefügt, sowie akustische Warnungen über den Schnittpunkt der beiden in den Einstellungen angegebenen Ziellevels und des Night Flat-Levels. Der Morning Star PRT-Indikator erstellt am Ende der Nacht einen Night Flat-Kanal sowie zwei Fibonacci-Preislevel nach oben und unten. Diese Levels können sowohl
ON Trade Elliot Wave Manual
Abdullah Alrai
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um mit der Elliott-Wellen-Theorie auf zwei Arten zu arbeiten: Automatische Arbeitsweise: In diesem Modus erkennt der Indikator automatisch alle fünf Motivwellen im Chart gemäß der Elliott-Wellen-Theorie. Er liefert Prognosen und identifiziert potenzielle Umkehrzonen. Darüber hinaus verfügt er über die Fähigkeit, Warnungen und Push-Nachrichten zu generieren, um Trader über bedeutende Entwicklungen zu informieren. Diese automatisierte Funktionalität vereinfacht d
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Trend-Indikator ohne Redrawing Entwickelt anstelle der binären Optionen Strategie (durch die Farbe des Martingale Candlestick) Funktioniert auch gut im Forex-Handel Wann öffnen Sie Trades (binäre Optionen) Ein Signal wird an der Stelle mit einer Kerze, die die aktuelle Kerze Es wird empfohlen, ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens M1 und M5 zu öffnen Wenn ein blauer Punkt erscheint, öffnen Sie ein Geschäft nach oben Wenn ein roter Punkt erscheint, öffnen Sie einen Ha
ABCD Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
Indikatoren
Alle Symbole UND alle Zeitrahmen Scannen Dokument Einführung Das ABCD-Muster ist ein grundlegendes harmonisches Muster. Das ABCD-Muster ist ein visuelles, geometrisches Chartmuster, das aus drei aufeinanderfolgenden Kursschwankungen besteht. Es sieht aus wie ein diagonaler Blitz und kann auf eine bevorstehende Handelsmöglichkeit hinweisen. Es ist ein wertvolles Muster, das man kennen sollte, da es den rhythmischen Stil widerspiegelt, in dem sich der Markt oft bewegt. Im Wesentlichen besteht
StdATR Squeeze Channel
Libertas LLC
Indikatoren
"The Squeeze indicator attempts to identify periods of consolidation in a market. In general the market is either in a period of quiet consolidation or vertical price discovery. By identifying these calm periods, we have a better opportunity of getting into trades with the potential for larger moves. Once a market enters into a "squeeze," we watch the overall market momentum to help forecast the market direction and await a release of market energy." Der StdATR Squeeze Channel kombiniert Standar
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Experten
Harmonische Muster , scanner und Trader Enthaltene Muster: ABCD-Muster Gartley-Muster Fledermausmuster Cypher-Muster 3Drives-Muster Schwarzer Schwan-Muster Weißes Schwanenmuster Quasimodo-Muster oder Über-Unter-Muster Alternatives Bat-Muster Schmetterlingsmuster Tiefes Krabbenmuster Krabbenmuster Hai-Muster FiveO-Muster Kopf- und Schultermuster Aufsteigendes Dreiecksmuster Eins-zwei-drei-Muster Und 8 benutzerdefinierte Muster Voenix ist ein Scanner für harmonische Muster mit mehreren Zeitrahmen
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 4 (MT4) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung durch ein intelligentes Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Handels-Panel: Anpassbares Panel mit Sch
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indikatoren
NEUJAHRESVERKAUF 2026 PREIS FÜR NUR 99 DOLLAR Wenige Exemplare zu diesem Preis vom 10. Januar bis 20. Januar MITTERNACHT Letztes Angebot Sichern Sie sich Ihr Exemplar an diesem Silvesterabend Der Preis wird nach Ablauf des Angebotszeitraums auf 150 erhöht. Full Fledged EA und Alert plus für Warnungen werden auch in diesem Angebot zusammen mit dem Kauf von Indikator zur Verfügung gestellt werden. Begrenzte Kopien nur zu diesem Preis und Ea zu. Holen Sie sich Ihre Kopie bald Alert plus für Indikat
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (12)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Miraculous Indicator – 100 % Nicht-Repaint Forex- und Binary-Tool basierend auf dem Gann-Quadrat der Neun Dieses Video stellt den Miraculous Indicator vor, ein hochpräzises und leistungsstarkes Trading-Tool, das speziell für Forex- und binäre Optionen-Trader entwickelt wurde. Was diesen Indikator einzigartig macht, ist seine Grundlage auf dem legendären Gann-Quadrat der Neun und Ganns Gesetz der Vibration , was ihn zu einem der präzisesten Prognose-Tools im modernen Trading macht. Der Miraculous
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indikatoren
KATANA Skalierer für MT4 Produkt-Übersicht. KATANA Scalper für MT4 ist ein fortschrittlicher Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 4 optimiert wurde. Das Produkt wurde entwickelt, um gleichzeitig die schwierigsten Probleme im kurzfristigen Handel (Scalping und Daytrading) zu lösen: Preisrauschen und verzögerte Reaktion. Ein einzigartiger Signalverarbeitungsalgorithmus eliminiert oberflächliche Marktturbulenzen und extrahiert statistisch überlegene "Momentum-Kern
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indikatoren
Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: "aktueller Zeitrahmen" Funktio
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indikatoren
Adaptive Volatility Range [AVR] ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung wichtiger Trendumkehrpunkte. AVR spiegelt die Average True Range (ATR) der Volatilität genau wider und berücksichtigt dabei den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP). Der Indikator passt sich an jede Marktvolatilität an, indem er die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum berechnet und so eine stabile Rate an profitablen Trades gewährleistet. Sie erhalten nicht nur einen Indikato
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indikatoren
SHOGUN Trade - Marktstruktur-Analysator & Multi-Timeframe Dashboard Produktkonzept: Strategischer Blick auf das Schlachtfeld aus der Vogelperspektive SHOGUN Trade wurde entwickelt, um die Perspektive des Händlers von "vorübergehenden Schwankungen" zum "Verständnis der gesamten Marktstruktur" zu bringen. Das System synchronisiert und scannt sieben Zeitrahmen (M1 bis D1) in Echtzeit und quantifiziert objektiv den Reifegrad des Marktes. So entsteht ein "strategisches Handelsumfeld", das emotionale
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die neuesten verfügbaren harmonischen Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden / MT5-Version . Kostenloser Indikator: Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol: die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend: bullish oder bearish Pattern : Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry : Einstiegskurs SL: Stop-Loss-Kurs TP1: 1. Take-Profit-Kurs TP2: 2. Gewinnmitnahme-
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
Indikatoren
Aufschlüsselung der Preisniveaus, erweiterte Statistiken, TakeProfit-Berechnung und 3 Arten von Benachrichtigungen. Vorteile: Zeichnen Sie Ihre Ergebnisse nicht neu Signal ausschließlich am Ende der Kerze Filteralgorithmus für falsche Aufschlüsselung Es passt gut zu jeder Trendstrategie. Funktioniert mit allen Tools und Zeitreihen Handbuch und Anleitung ->   HIER   / Problemlösung ->   HIER   / MT5-Version ->   HIER Wie man mit dem Indikator handelt Handeln Sie mit AW Breakout Catcher in nur dr
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indikatoren
Dies ist eine einzigartige Gold-Indikator auf Kanal Handel Pullbacks und gibt genaue Einträge auf Gold und wichtige Fx Paare auf M15tf. Es hat die Fähigkeit, jede Prop Firma Challenge passieren und erhalten genaue Einträge auf Gold und wichtige fx Paare. EA FÜR PROP FIRMA UND KANAL-INDIKATOR IST KOSTENLOS ZUSAMMEN MIT DIESEM LEISTUNGSSTARKEN INDIKATOR ZUSAMMEN MIT DEM BESTEN SET-DATEI FÜR DIE ERSTEN 25 BENUTZER. Strategie-Tester Bericht ist im Kommentarbereich. INDIKATOR-FUNKTIONEN: INDIKATOR I
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Indikatoren
Die ersten 25 Exemplare kosten $80, danach wird der Preis auf $149 erhöht. Gold Signal Pro ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der Händlern helfen soll, starke Preisreaktionen auf dem Markt zu erkennen. Er konzentriert sich auf klare Dochtverwerfungen und zeigt an, wenn der Preis ein Niveau stark zurückweist und oft in dieselbe Richtung weitergeht. Gold Signal Pro wurde hauptsächlich für das Scalping von Gold (XAUUSD) entwickelt und funktioniert am besten auf niedrigeren Zeitrahmen wie M5
Weitere Produkte dieses Autors
Adaptive Trend Line
Alberto Boada
Indikatoren
Adaptive Trend Line ist kein gewöhnlicher gleitender Durchschnitt. Es handelt sich um eine intelligente Trendlinie, die ihre Farbe auf der Grundlage der internen Stärke des Marktes ändert, die durch den RSI gemessen wird. Wie funktioniert sie? Sie kombiniert die Sanftheit eines Exponential Moving Average (EMA) mit der Empfindlichkeit des RSI. - Grüne Linie: Der RSI liegt über 55 und zeigt an, dass die Käufer die Kontrolle haben. - Rote Linie: Der RSI liegt unter 45, was darauf hindeutet, dass
FREE
Dynamic Support x Resistance
Alberto Boada
Indikatoren
Vergessen Sie das manuelle Zeichnen von Linien. Dynamic Support x Resistance identifiziert automatisch kritische Kursniveaus auf der Grundlage der Marktstruktur höherer Zeitrahmen. Inspiriert von institutionellen Strategien, projiziert dieser Indikator die signifikanten Hochs und Tiefs der letzten Tage (oder des von Ihnen gewählten Zeitraums) direkt auf Ihr Trading-Chart. Warum ist er anders? Viele Unterstützungs- und Widerstandsindikatoren sind zu komplex oder subjektiv. Dieser Indikator nut
FREE
Adaptive RSI Signals
Alberto Boada
Indikatoren
Adaptive RSI Signals ist die vollständige Umsetzung der Auto-Adaptive Trading Rules Strategie. Dieser Indikator kombiniert die Marktstruktur (dynamische Unterstützung und Widerstand) mit der Intelligenz des Adaptiven RSI, um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt auf Ihrem Chart zu generieren. Was ist die Strategie? Der Indikator sucht nach Extremsituationen, in denen der Kurs ein wichtiges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau der vorangegangenen Tage durchbrochen hat,
FREE
Trend Strength Matrix MT4
Alberto Boada
Indikatoren
Sind Sie es leid, zwischen verschiedenen Charts zu wechseln? Mit der Trend Strength Matrix können Sie den Markt aus der Vogelperspektive betrachten. Dieses professionelle Dashboard überwacht den Status des adaptiven RSI über vier wichtige Zeitrahmen (M15, H1, H4, D1) gleichzeitig. Was sagt Ihnen dieses Dashboard? Es berechnet für jeden Zeitrahmen in Echtzeit: 1. Den aktuellen RSI-Wert. 2. Den "Adaptiven Status": Befindet sich der Markt in einer überkauften oder überverkauften Zone, basierend a
FREE
RSI Divergence Hunter
Alberto Boada
Indikatoren
Divergenzen sind eines der stärksten Signale in der technischen Analyse, aber sie sind mit dem bloßen Auge in Echtzeit schwer zu erkennen. RSI Divergence Hunter durchsucht den Markt automatisch nach diesen Diskrepanzen zwischen Preis und Momentum. Was ist eine Divergenz? - Bullisch: Der Kurs erreicht ein tieferes Tief, aber der RSI erreicht ein höheres Tief. (Kaufsignal). - Bärenhaft: Der Kurs erreicht ein höheres Hoch, aber der RSI ein niedrigeres Hoch. (Verkaufssignal). MERKMALE: - Automati
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension