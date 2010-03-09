Hybrid Grid Pro EA - Intelligentes Martingale + Grid System für MT5

Endlich - ein hybrides Erholungssystem, das Ihr Konto nicht aufs Spiel setzt! Grid Recovery Pro EA kombiniert die strategische Platzierung des Grid-Trading mit der mathematischen Präzision des Martingale Recovery und schafft so einen ausgewogenen Ansatz für den automatisierten Handel. Entwickelt für Trader, die verstehen, dass beständige Gewinne durch intelligentes Risikomanagement und nicht durch magische Formeln erzielt werden.

WICHTIG: Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Setup-Anweisungen zu erhalten.

🔧 Wie es funktioniert (Einfach & Transparent)

Der EA arbeitet nach einem klaren, logischen Prinzip:

Eröffnet den ersten Trade basierend auf den Marktbedingungen Platziert bei Bedarf Recovery-Orders auf strategischen Raster-Ebenen Verwaltet mehrere Positionen als einen einzigen Korb Schließt alle Trades, wenn das Gesamtgewinnziel erreicht ist

Keine komplizierten Indikatoren - nur saubere, mechanische Ausführung.





✨ Hauptmerkmale

Funktion

Nutzen

✅ Hybrides Martingal-Grid-System

Sicheres Martingal- und Basket-Grid-System ✅ Vollständige Anpassung

Passen Sie jeden Parameter an Ihre Risikotoleranz an

✅ Multi-Currency Ready

XAUUSD (GOLD), Währungspaare, Krypto

✅ 24/7 Betrieb

VPS optimiert für kontinuierlichen Handel

✅ Einfache Einrichtung

Preset laden und in unter 5 Minuten starten





⚙️ Handelsparameter

Für XAUUSD (GOLD)

Einstellung

Bereich

Empfehlung

Rasterabstand

200-300 Pips oder Punkte

300 Pips oder Punkte (Anpassung pro Paar)

Multiplikator

1,5x - 2,0x

1.5x (sichereres Compounding)

Maximale Erholungslevels

10-15

10 (optimales Risiko/Ertrag)

Gewinnmitnahme pro In $

3$ oder 10$

3$ oder 5$

Handelssitzungen

Beliebige Session

Wählen Sie normale oder niedrige Volatilität Session

Minimale Losgröße 0.01 - 0.05 0.01

Unterstützte Instrumente

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, und mehr

Zeitrahmen

M1, M5, mehr Broker-Kompatibilität

Jeder MT5-Broker (ECN/Raw oder Low Spread empfohlen)





📊 Kontoanforderungen

Konto-Typ

Mindestbetrag

Empfohlen (Sicherer)

Cent-Konto

5.000 USC

10.000 USC

Standard-Konto

$5,000

$10,000

Hebelwirkung

1:800

1:1000 (für besseres Margenmanagement)

Konto-Typ

Low-Spread basierte Konten (keine Kommission pro Lot)





📊 Backtesting & Ergebnisse

Getestete & verifizierte Strategie:

Dieser EA wurde ausgiebig über mehrere Marktbedingungen (2018-2025) backgetestet und zeigt eine konsistente Leistung in unterschiedlichen Märkten. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, aber die mathematische Logik hat sich im Laufe der Zeit bewährt.

🎯 Goldene Regel: Sicher handeln, groß gewinnen

Geben Sie der Sicherheit immer Vorrang vor der Gier!

Beginnen Sie mit minimalen Risikoeinstellungen und kleinen Losgrößen. Streben Sie beständig kleine Gewinne an, die sich mit der Zeit summieren. Denken Sie daran:"Kleine Schritte, große Gewinne" ist besser als die Jagd nach unrealistischen Gewinnen, die Ihr Konto gefährden. Geduld und Disziplin sind Ihr wahrer Vorteil beim Handel.





⚠️ WICHTIGE HINWEISE & BENUTZERVERANTWORTUNG

Kritische Sicherheitsinformationen:

1. WARNUNG VOR NACHRICHTEN UND HOHER VOLATILITÄT:

Sie MÜSSEN den EA ausschalten während: Wichtige Wirtschaftsnachrichten (NFP, CPI, FOMC, etc.) Geopolitischen Ereignissen von großer Tragweite Unerwartete Marktvolatilität Zeiten mit geringer Liquidität (Feiertage, Wochenenden)



2. DIE RISIKOANPASSUNG LIEGT IN IHRER VERANTWORTUNG:

Passen Sie den Rasterabstand basierend auf der Volatilität des Paares an

Legen Sie den Erholungsmultiplikator entsprechend Ihrer Risikobereitschaft fest

Konfigurieren Sie tägliche/wöchentliche Verlustlimits in den Einstellungen

Testen Sie zunächst verschiedene Take-Profit-Ziele in der Demo

3. ÜBERWACHUNG IST ERFORDERLICH:

Dies ist KEIN System zum Einstellen und Vergessen".

Regelmäßige Überprüfungen sind notwendig

Seien Sie darauf vorbereitet, bei Bedarf manuell einzugreifen.

4. KLEIN ANFANGEN, SCHRITTWEISE AUSBAUEN:

Beginnen Sie mit minimalen Losgrößen

Setzen Sie nur Risikokapital ein, dessen Verlust Sie sich leisten können

Erhöhen Sie das Engagement erst nach einer konsistenten Demo-Performance

⚠️ Wichtig:Ziehen Sie Ihre Gewinne immer regelmäßig ab - lassen Sie sie niemals auf Ihrem Handelskonto anhäufen. Nehmen Sie von Zeit zu Zeit Gewinne ab, um Ihre Gewinne zu schützen und sicherzustellen, dass Sie tatsächlich reale Erträge erzielen und nicht nur Zahlen auf einem Bildschirm sehen.



🚀 Anleitung für den Einstieg

Schritt 1: Demo-Tests (obligatorisch)

MT5-Demo herunterladen und installieren Mindestens 2-4 Wochen lang laufen lassen Passen Sie die Einstellungen je nach Leistung an Verstehen Sie die Drawdown-Muster

Schritt 2: Vorbereitung des Live-Kontos

Sorgen Sie für ausreichendes Kapital (mindestens5k Cent oder $5K) ECN/Raw Spread-Konto verwenden VPS für 24/7-Betrieb einrichten

Schritt 3: Einrichtung des Risikomanagements

Rasterabstand festlegen: 20-30 Pips für Majors Legen Sie maximale Erholungslevels fest: 3-5 maximal Konfigurieren Sie ein tägliches Verlustlimit: 2-5% des Guthabens Handelszeiten festlegen: 08:00-20:00 GMT

💰 Preisgestaltung & Paket

Einmalige Zahlung: $249

(Preis erhöht sich alle 10 Verkäufe)





📞 Unterstützung

Direkter Entwickler-Support verfügbar:

Wir bieten persönliche Unterstützung, um sicherzustellen, dass Sie den EA korrekt für Ihr Konto einrichten. Kontaktieren Sie uns für sichere Einstellungen, Hilfe bei der Installation und Anleitung zur Konfiguration.

📢 Telegram: @fxadvancealgo

📧 Email: hmblogger402@gmail.com

Die Unterstützung umfasst:

Hilfe bei der Installation

Empfehlungen für sichere Voreinstellungen

Grundlegende Fehlersuche

Anleitung zur Konfiguration

⚠️ KRITISCHER SICHERHEITSHINWEIS

BEVOR SIE DIESEN EA AUSFÜHREN - KONTAKTIEREN SIE UNS ZUERST!

Die meisten Nutzer verlieren Geld aufgrund falscher Einstellungen, nicht wegen des EA selbst.Führen Sie diesen EA nicht aus, bevor Sie @fxadvancealgo auf Telegram für personalisierte sichere Einstellungen kontaktiert haben.

Wir stellen Ihnen zur Verfügung:

✅ Einstellungen, die auf Ihre Kontogröße abgestimmt sind

✅ Sichere Rasterabstände für jedes Paar

✅ Richtige Risikoparameter

✅ Empfohlene Handelszeiten

Dies ist für die Sicherheit Ihres Kontos unerlässlich, da falsche Einstellungen auch bei einem guten EA zu unnötigen Verlusten führen können.

⚠️ HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Wir bieten nur eine Anleitung zur Einrichtung. Sie sind für Ihre Handelsentscheidungen, Ihr Risikomanagement und Ihre Überwachung selbst verantwortlich. Testen Sie immer zuerst auf einer Demo. Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Dieser EA ist ein Hilfsmittel, keine Garantie für Gewinne. Die Performance in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.