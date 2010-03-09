Hybrid Grid Pro EA - Martingala Inteligente + Sistema de Cuadrícula para MT5

¡Por fin - un sistema híbrido de recuperación que no pone en juego su cuenta! Grid Recovery Pro EA combina la colocación estratégica de las operaciones de cuadrícula con la precisión matemática de la recuperación de martingala, creando un enfoque equilibrado para el comercio automatizado. Diseñado para los comerciantes que entienden que los beneficios consistentes provienen de la gestión inteligente del riesgo, no fórmulas mágicas.

IMPORTANTE¡ Después de la compra por favor envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración.

Cómo Funciona (Simple y Transparente)

El EA funciona según un principio claro y lógico:

Abre la operación inicial basándose en las condiciones del mercado Coloca órdenes de recuperación en niveles estratégicos de la parrilla si es necesario Gestiona múltiples posiciones como una única cesta Cierra todas las operaciones cuando se alcanza el objetivo general de beneficios

Sin indicadores complicados - sólo ejecución limpia y mecánica.





Características principales

Característica

Beneficio

✅ Sistema híbrido de Martingala-Grid

Sistema seguro de Martingala + Grid de Cesta ✅ Personalización completa

Ajuste cada parámetro para que coincida con su tolerancia al riesgo

✅ Preparado para múltiples divisas

XAUUSD (GOLD), Pares de divisas, Cripto

✅ Funcionamiento 24/7

VPS optimizado para operar de forma continua

✅ Configuración sencilla

Cargue la configuración predefinida y empiece en menos de 5 minutos





⚙️ Parámetros de negociación

Para XAUUSD (ORO)

Configuración

Rango

Recomendación

Distancia de Cuadrícula

200-300 pips o Puntos

300 pips o puntos (ajuste por par)

Multiplicador

1.5x - 2.0x

1.5x (compuesto más seguro)

Niveles máximos de recuperación

10-15

10 (riesgo/recompensa óptimos)

Take Profit por In $

3$ o 10

3$ o 5

Sesiones de negociación

Cualquier sesión

Elija Sesión Normal o de Baja Volatilidad

Tamaño mínimo de lote 0.01 - 0.05 0.01

Instrumentos soportados

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, y más

Plazos

M1, M5, más Compatibilidad con brokers

Cualquier broker MT5 (ECN/Raw o Low spread recomendado)





Requisitos de la cuenta

Tipo de cuenta

Mínimo

Recomendado (más seguro)

Cuenta Cent

5.000 USC

10.000 USC

Cuenta estándar

$5,000

$10,000

Apalancamiento

1:800

1:1000 (para una mejor gestión del margen)

Tipo de cuenta

Cuentas basadas en spreads bajos (sin comisión por lote)





📊 Backtesting y Resultados

Estrategia probada y verificada:

Este EA ha sido ampliamente backtested a través de múltiples condiciones de mercado (2018-2025) y muestra un rendimiento consistente en los mercados que van. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, pero la lógica matemática ha sido probada a lo largo del tiempo.

Regla de Oro: Opere seguro, gane a lo grande

Priorice siempre la seguridad sobre la codicia!

Comience con configuraciones de riesgo mínimo y tamaños de lote pequeños. Apunta a pequeñas ganancias consistentes que se acumulen con el tiempo. Recuerde:"Pequeños pasos, grandes ganancias" es mejor que perseguir beneficios poco realistas que pongan en riesgo su cuenta. La paciencia y la disciplina son su verdadera ventaja en el trading.





⚠️ NOTAS IMPORTANTES Y RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

Información crítica de seguridad:

1. ADVERTENCIA SOBRE NOTICIAS Y ALTA VOLATILIDAD:

DEBE apagar el EA durante: Noticias económicas importantes (NFP, IPC, FOMC, etc.) Eventos geopolíticos de alto impacto Volatilidad inesperada del mercado Periodos de baja liquidez (vacaciones, fines de semana)



2. LA PERSONALIZACIÓN DEL RIESGO ES RESPONSABILIDAD SUYA:

Ajuste la distancia de la cuadrícula en función de la volatilidad de los pares

Establezca el multiplicador de recuperación según su apetito de riesgo

Configure los límites de pérdida diarios/semanales en los ajustes

Pruebe primero diferentes objetivos de toma de beneficios en la demo

3. SE REQUIERE SUPERVISIÓN:

Este NO es un sistema de "configurar y olvidar".

Es necesario realizar comprobaciones periódicas

Esté preparado para intervenir manualmente si es necesario

4. 4. EMPEZAR POCO A POCO Y AMPLIAR GRADUALMENTE:

Comience con tamaños de lote mínimos

Utilice sólo el capital de riesgo que pueda permitirse perder

Aumente la exposición sólo después de un rendimiento demo consistente

⚠️ Importante:Retire siempre sus beneficios con regularidad, nunca deje que se acumulen en su cuenta de operaciones. Saque beneficios de vez en cuando para proteger sus ganancias y asegurarse de que realmente está obteniendo rendimientos reales, no sólo viendo números en una pantalla.



Guía de inicio

Paso 1: Prueba Demo (Obligatorio)

Descargar e instalar en MT5 demo Ejecutar durante 2-4 semanas como mínimo Ajuste la configuración en función del rendimiento Comprender los patrones de reducción

Paso 2: Preparación de la cuenta real

Asegúrese un capital suficiente (5k Cent o $5K mínimo) Utilice una cuenta ECN/Raw spread Configurar VPS para operación 24/7

Paso 3: Configuración de la gestión de riesgos

Establecer la distancia de la red: 20-30 pips para los principales Establecer niveles máximos de recuperación: 3-5 máximo Configurar límite de pérdida diario: 2-5% del saldo Establecer horas de negociación: 08:00-20:00 GMT

💰 Precios & Paquete

Pago único: $249

(El precio aumenta cada 10 ventas)





📞 Soporte

Soporte directo para desarrolladores disponible:

Proporcionamos asistencia personal para asegurar que configure el EA correctamente para su cuenta. Póngase en contacto con nosotros para obtener ajustes seguros, ayuda de instalación y orientación de configuración.

📢 Telegram: @fxadvancealgo

📧 Correo electrónico: hmblogger402@gmail.com

El soporte incluye:

Ayuda para la instalación

Recomendaciones de preconfiguración segura

Solución de problemas básicos

Guía de configuración

⚠️ RECORDATORIO DE SEGURIDAD CRÍTICA

ANTES DE EJECUTAR ESTE EA - ¡CONTACTE CON NOSOTROS PRIMERO!

La mayoría de los usuarios pierden dinero debido a configuraciones incorrectas, no por el EA en sí.No ejecute este EA hasta que haya contactado con @fxadvancealgo en Telegram para obtener configuraciones seguras personalizadas.

Le proporcionaremos:

✅ Ajustes adaptados al tamaño de su cuenta

✅ Distancias de cuadrícula seguras para cada par

✅ Parámetros de riesgo adecuados

✅ Horas de trading recomendadas.

Esto es obligatorio para la seguridad de tu cuenta. Una configuración incorrecta puede provocar pérdidas innecesarias incluso con un buen EA.

⚠️ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Sólo proporcionamos orientación para la configuración. Usted es responsable de sus decisiones de negociación, gestión de riesgos, y el seguimiento. Pruebe siempre primero en demo. Operar con instrumentos financieros conlleva un riesgo significativo de pérdidas. Este EA es una herramienta, no una garantía de beneficios. El rendimiento pasado no indica resultados futuros.