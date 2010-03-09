Hybrid Grid Pro EA

Hybrid Grid Pro EA - Martingala Inteligente + Sistema de Cuadrícula para MT5

¡Por fin - un sistema híbrido de recuperación que no pone en juego su cuenta! Grid Recovery Pro EA combina la colocación estratégica de las operaciones de cuadrícula con la precisión matemática de la recuperación de martingala, creando un enfoque equilibrado para el comercio automatizado. Diseñado para los comerciantes que entienden que los beneficios consistentes provienen de la gestión inteligente del riesgo, no fórmulas mágicas.

IMPORTANTE¡ Después de la compra por favor envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración.

Cómo Funciona (Simple y Transparente)

El EA funciona según un principio claro y lógico:

  1. Abre la operación inicial basándose en las condiciones del mercado

  2. Coloca órdenes de recuperación en niveles estratégicos de la parrilla si es necesario

  3. Gestiona múltiples posiciones como una única cesta

  4. Cierra todas las operaciones cuando se alcanza el objetivo general de beneficios

Sin indicadores complicados - sólo ejecución limpia y mecánica.


Características principales

Característica

Beneficio

Sistema híbrido de Martingala-Grid

Sistema seguro de Martingala + Grid de Cesta
Personalización completa

Ajuste cada parámetro para que coincida con su tolerancia al riesgo

Preparado para múltiples divisas

XAUUSD (GOLD), Pares de divisas, Cripto

Funcionamiento 24/7

VPS optimizado para operar de forma continua

Configuración sencilla

Cargue la configuración predefinida y empiece en menos de 5 minutos


⚙️ Parámetros de negociación

Para XAUUSD (ORO)

Configuración
 Rango
 Recomendación
Distancia de Cuadrícula
 200-300 pips o Puntos
 300 pips o puntos (ajuste por par)
Multiplicador
 1.5x - 2.0x
 1.5x (compuesto más seguro)
Niveles máximos de recuperación
 10-15
 10 (riesgo/recompensa óptimos)
Take Profit por In $
 3$ o 10
 3$ o 5
Sesiones de negociación
 Cualquier sesión
 Elija Sesión Normal o de Baja Volatilidad
Tamaño mínimo de lote 0.01 - 0.05 0.01

Instrumentos soportados

más
XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, y

Plazos

M1, M5, más
Compatibilidad con brokers

Cualquier broker MT5 (ECN/Raw o Low spread recomendado)


Requisitos de la cuenta

Tipo de cuenta
 Mínimo
 Recomendado (más seguro)
Cuenta Cent
 5.000 USC
 10.000 USC
Cuenta estándar
 $5,000
 $10,000
Apalancamiento
 1:800
 1:1000 (para una mejor gestión del margen)
Tipo de cuenta
 Cuentas basadas en spreads bajos (sin comisión por lote)

📊 Backtesting y Resultados

Estrategia probada y verificada:
Este EA ha sido ampliamente backtested a través de múltiples condiciones de mercado (2018-2025) y muestra un rendimiento consistente en los mercados que van. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, pero la lógica matemática ha sido probada a lo largo del tiempo.

Regla de Oro: Opere seguro, gane a lo grande

Priorice siempre la seguridad sobre la codicia!
Comience con configuraciones de riesgo mínimo y tamaños de lote pequeños. Apunta a pequeñas ganancias consistentes que se acumulen con el tiempo. Recuerde:"Pequeños pasos, grandes ganancias" es mejor que perseguir beneficios poco realistas que pongan en riesgo su cuenta. La paciencia y la disciplina son su verdadera ventaja en el trading.


⚠️ NOTAS IMPORTANTES Y RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

Información crítica de seguridad:

1. ADVERTENCIA SOBRE NOTICIAS Y ALTA VOLATILIDAD:

  • DEBE apagar el EA durante:

    • Noticias económicas importantes (NFP, IPC, FOMC, etc.)

    • Eventos geopolíticos de alto impacto

    • Volatilidad inesperada del mercado

    • Periodos de baja liquidez (vacaciones, fines de semana)

2. LA PERSONALIZACIÓN DEL RIESGO ES RESPONSABILIDAD SUYA:

  • Ajuste la distancia de la cuadrícula en función de la volatilidad de los pares

  • Establezca el multiplicador de recuperación según su apetito de riesgo

  • Configure los límites de pérdida diarios/semanales en los ajustes

  • Pruebe primero diferentes objetivos de toma de beneficios en la demo

3. SE REQUIERE SUPERVISIÓN:

  • EsteNOes un sistema de "configurar y olvidar".

  • Es necesario realizar comprobaciones periódicas

  • Esté preparado para intervenir manualmente si es necesario

4. 4. EMPEZAR POCO A POCO Y AMPLIAR GRADUALMENTE:

  • Comience con tamaños de lote mínimos

  • Utilice sólo el capital de riesgo que pueda permitirse perder

  • Aumente la exposición sólo después de un rendimiento demo consistente

⚠️ Importante:Retire siempre sus beneficios con regularidad, nunca deje que se acumulen en su cuenta de operaciones. Saque beneficios de vez en cuando para proteger sus ganancias y asegurarse de que realmente está obteniendo rendimientos reales, no sólo viendo números en una pantalla.


Guía de inicio

Paso 1: Prueba Demo (Obligatorio)

  1. Descargar e instalar en MT5 demo

  2. Ejecutar durante 2-4 semanas como mínimo

  3. Ajuste la configuración en función del rendimiento

  4. Comprender los patrones de reducción

Paso 2: Preparación de la cuenta real

  1. Asegúrese un capital suficiente (5k Cent o $5K mínimo)

  2. Utilice una cuenta ECN/Raw spread

  3. Configurar VPS para operación 24/7

Paso 3: Configuración de la gestión de riesgos

  1. Establecer la distancia de la red: 20-30 pips para los principales

  2. Establecer niveles máximos de recuperación: 3-5 máximo

  3. Configurar límite de pérdida diario: 2-5% del saldo

  4. Establecer horas de negociación: 08:00-20:00 GMT

💰 Precios & Paquete

Pago único: $249
(El precio aumenta cada 10 ventas)


    📞 Soporte

    Soporte directo para desarrolladores disponible:

    Proporcionamos asistencia personal para asegurar que configure el EA correctamente para su cuenta. Póngase en contacto con nosotros para obtener ajustes seguros, ayuda de instalación y orientación de configuración.

    📢 Telegram: @fxadvancealgo
    📧 Correo electrónico: hmblogger402@gmail.com

    El soporte incluye:

    • Ayuda para la instalación

    • Recomendaciones de preconfiguración segura

    • Solución de problemas básicos

    • Guía de configuración

    ⚠️ RECORDATORIO DE SEGURIDAD CRÍTICA

    ANTES DE EJECUTAR ESTE EA - ¡CONTACTE CON NOSOTROS PRIMERO!

    La mayoría de los usuarios pierden dinero debido a configuraciones incorrectas, no por el EA en sí.No ejecute este EA hasta que haya contactado con @fxadvancealgo en Telegram para obtener configuraciones seguras personalizadas.

    Le proporcionaremos:
    ✅ Ajustes adaptados al tamaño de su cuenta
    ✅ Distancias de cuadrícula seguras para cada par
    ✅ Parámetros de riesgo adecuados
    ✅ Horas de trading recomendadas.

    Esto es obligatorio para la seguridad de tu cuenta. Una configuración incorrecta puede provocar pérdidas innecesarias incluso con un buen EA.

    ⚠️ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Sólo proporcionamos orientación para la configuración. Usted es responsable de sus decisiones de negociación, gestión de riesgos, y el seguimiento. Pruebe siempre primero en demo. Operar con instrumentos financieros conlleva un riesgo significativo de pérdidas. Este EA es una herramienta, no una garantía de beneficios. El rendimiento pasado no indica resultados futuros.

    Productos recomendados
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Asesores Expertos
    SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
    Gap Rider
    Ofer Dvir
    Asesores Expertos
    GapRider EA - Asesor Experto de Trading de Gaps Dinámico en el Lado de Compra Resumen GapRider EA es un asesor experto (EA) sofisticado y adaptable diseñado para MetaTrader 5, especializado en el trading de gaps en el lado de compra. Este EA identifica gaps significativos en el mercado y coloca órdenes de compra estratégicas, utilizando un dimensionamiento dinámico basado en la volatilidad del mercado para optimizar las entradas y salidas de las operaciones. Con un conjunto robusto de caracterís
    Dragon Hedge
    Evgeniy Zhdan
    Asesores Expertos
    Multicurrency Expert Advisor funciona sobre la base de la determinación de varios patrones de velas, que deben formar simultáneamente en varios instrumentos de negociación. ¡ Por favor, pruebe el Asesor Experto con el 100% de calidad de las cotizaciones! El sistema de cobertura incorporado le permite aumentar la estabilidad del trabajo, reduce el drawdown y aumenta en gran medida la probabilidad de alcanzar el take profit, especificado en la configuración del experto. Versión para MT4: https:
    Indicement MT5
    Profalgo Limited
    4.04 (26)
    Asesores Expertos
    ¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
    Shinkiro DE40 Scalper
    Wilna Barnard
    Asesores Expertos
    Shinkiro DE40 Scalper: Estrategia Precisa de Scalping en un Índice Dinámico Shinkiro DE40 Scalper es un sistema de trading automatizado diseñado para identificar oportunidades de entrada basadas en los niveles de precio más altos y más bajos de las últimas X velas . Este asesor experto (EA) se centra en la consistencia y la gestión del riesgo , operando de manera óptima durante la apertura de la Bolsa de Fráncfort , y también adaptándose a la volatilidad de los mercados en las sesiones de Nueva
    Its Volatility is your Opportunity
    Marta Gonzalez
    Asesores Expertos
    En ocasiones el mercado se vuelve volátil y necesitamos algoritmos que operen esta volatilidad independientemente de su dirección. Este sistema trata de tomar ventaja en momentos de alta volatilidad. Dispone de 5 niveles de filtros de entrada que se recomienda ajustar en función de la volatilidad, el valor medio sería modo 3, por debajo la sensibilidad disminuye, por encima aumenta. Puedes descargarte la demo y probarlo tu mismo. Curva de crecimiento muy estable como resultado de técnicas de
    Hedge master Pro
    Matong Maphango
    1 (1)
    Asesores Expertos
    Dé rienda suelta al poder del trading de precisión con Hedge master Pro, el Asesor Experto de Forex de nueva generación que garantiza el rendimiento a través de la probada estrategia de cobertura. Diseñado para los operadores que exigen resultados consistentes, Hedge master Pro aprovecha algoritmos avanzados para maximizar los beneficios al tiempo que minimiza el riesgo. Características principales: Estrategia de cobertura : Este EA gestiona dinámicamente las operaciones mediante el uso de una t
    Argo Gold Edition MT5
    Encho Enev
    Asesores Expertos
    ¡Hola traders! Les presento Argo Gold Edition MT5 - un experto construido para el comercio de oro, que se adapta a las especificidades de los movimientos del oro en los mercados internacionales. La base de su lógica es que sigue patrones rentables extraídos de períodos pasados. Los algoritmos matemáticos se basan en la correlación entre los valores de los indicadores utilizados y el movimiento correspondiente del precio del oro. El experto se basa en la serie ARGO. Se especializa en el comercio
    Mean reversion automatic
    Samuel Bedin
    Asesores Expertos
    Mean reversion automatic es un robot de comercio para las personas que desean una automatización de comercio seguro. Basado en varios filtros haciendo operaciones eficientes. Diseñado para las principales divisas. Parámetros ajustables disponibles. Hacer x3 en pocos meses perdiendo unos centavos como se puede ver en la captura de pantalla. Incluye gestión de dinero y crecimiento compuesto. Haga sus operaciones con total seguridad con este bot. No dude en ponerse en contacto conmigo
    The Market Beast Dominator
    Wilfried Ntamatungiro
    5 (1)
    Asesores Expertos
    El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
    Eagle Grid MT5
    Luiz Felipe De Oliveira Caldas
    Asesores Expertos
    La negociación en cuadrícula consiste en colocar órdenes por encima y por debajo de un precio establecido, creando una cuadrícula de órdenes con precios crecientes y decrecientes. La negociación en cuadrícula suele asociarse al mercado de divisas. En general, la técnica trata de aprovechar la volatilidad normal del precio de un activo colocando órdenes de compra y venta a determinados intervalos regulares por encima y por debajo de un precio base predefinido. Por ejemplo, un operador de divisas
    ImperialX
    Matisse Garcia
    Asesores Expertos
    Sitio web y soporte Sitio oficial: https://imperiumtrading-ai.vercel.app/ Contacto: https://imperiumtrading-ai.vercel.app/contact Información técnica esencial Símbolo recomendado: EURUSD (funciona en todos los pares con los parámetros adecuados) Marcos temporales: M15 a H1 Soporte multimoneda: SÍ (con los parámetros correctos) Soporte Netting / Hedge: SÍ (siempre mejor en hedge) Depósito mínimo: 200 USD (se recomienda modo de muy bajo riesgo) Depósito recomendado (alto potencial): 1,000 U
    Rambo Bitcoin Bot
    Riaan Adriaan Swanepoel
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Rambo Bitcoin Bot - M15 Timeframe, optimizado para Exness y compatible con otros brokers que ofrecen spreads competitivos y condiciones de trading estables. Este algoritmo opera en BTC/USD en el marco temporal M15, centrándose en entradas estructuradas y selectivas en lugar de alta frecuencia o composición agresiva. Mantiene una exposición controlada y aspira a un crecimiento constante a largo plazo. La curva de renta variable muestra una trayectoria ascendente estable con una pendiente aproxi
    Trade bot Smartic
    Dmytro Merenko
    Asesores Expertos
    ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
    Capital Gate PRT EA
    Irina Cherkashina
    Asesores Expertos
    This universal expert advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous work in two directions of the trading strategy, which is based on our own trend indicator "   Extreme Spike PRT "  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdo
    The Viper EA MT5
    Profalgo Limited
    3.9 (10)
    Asesores Expertos
    Promoción actual: Solo queda 1 a 349$ Precio final: 999$ ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   Bajo riesgo en vivo   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Viper EA utiliza entradas de "reversión a la media" nítidas y efectivas durante el período de rango de las sesiones de negociación (entre las 23h y la 1h GMT+2, horario de verano de EE. UU.).    Estas operaciones ya tienen una tasa de éxito muy alta, pero si el
    Fundamental Robot MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Asesores Expertos
    El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
    SmartRisk MA Pro
    Oleg Polyanchuk
    Asesores Expertos
    SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
    Nephila5
    Tian Yu Li
    4.77 (22)
    Asesores Expertos
    esta es una estrategia semi-auto grid altamente rentable. Versión MT4 ======== Uso======== : Símbolo: Cualquier par principal Marco de tiempo: H1 o superior Lotes recomendados: 0.01 por 1000 USD Nota: La estrategia Grid siempre conlleva cierto riesgo debido a los lotes de riesgo acumulados, pero los altos beneficios hacen que esta estrategia siga siendo popular, independientemente del desarrollo de la industria forex. el comercio semi-auto debe ser la mejor manera de equilibrar el benefici
    FREE
    MultiNinja
    carl_carl101
    Asesores Expertos
    Permítanme presentarles mi nuevo asesor experto MultiNinja , un asesor experto totalmente automático para Scalping principalmente en el EURUSD. El asesor de expertos se basa en varias estrategias que el cuero cabelludo del mercado con cuidado. ¡Las rejillas se pueden modificar para su riesgo específico y los pares que desea operar con! (por favor, asegúrese de backtest antes de probar en otros pares de EURUSD ) ¡Mi robot está hecho para todo tipo de mercado, cualquier tamaño de cuenta y altamen
    Cypher King
    Youssef Souih Hejjaji
    Asesores Expertos
    ¡Cypher King ya está disponible! Cypher King ofrece un rendimiento constante sin trucos. Construido para GBPJPY, fácilmente adaptable a otros pares, y diseñado para prosperar en condiciones reales de mercado. ¿Por qué elegir Cypher King? Precisión impulsada por IA En el corazón de Cypher King se encuentra una poderosa red neuronal que analiza la acción del precio en vivo utilizando una mezcla sincronizada de MACD, RSI, EMAs, Bandas de Bollinger , y más. Sin Martingala, sin tonterías Olvídese de
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Asesores Expertos
    Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
    US500 Scalper
    Sergey Batudayev
    Asesores Expertos
    El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
    FabTradeX GJ
    Raffaele Romano
    Asesores Expertos
    Revolucione su juego de trading con FabTradeX: ¡Un Asesor Experto probado durante décadas para dominar el GBPJPY! Embárcate en una nueva era de excelencia comercial con FabTradeX, un intrincado Asesor Experto meticulosamente diseñado para el comercio algorítmico en el par de divisas GBPJPY. Esta estrategia de potencia no es sólo un cambio de juego - es una década de mercado a largo explotar la tendencia que supera constantemente, rara vez pisar en territorio negativo. ¿El secreto? No está sobrea
    Grid ATR Bands Bounce EA
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Asesores Expertos
    Grid ATR Bands Bounce EA Aviso Importante: Este Asesor Experto se proporciona en su configuración base y requiere optimización para sus preferencias específicas de negociación y las condiciones del mercado. El EA sirve como marco para el desarrollo de su estrategia de negociación personal. Descripción: El EA de Rebote de Bandas ATR de Cuadrícula combina el análisis técnico con la metodología de trading de cuadrícula para identificar y capitalizar los rebotes de precios desde niveles dinámicos de
    VR Smart Grid MT5
    Vladimir Pastushak
    4.21 (28)
    Asesores Expertos
    VR Smart Grid es un asesor comercial completo para MetaTrader 4 y MetaTrader 5, desarrollado sobre la base de la estrategia clásica de operaciones de cuadrícula. El robot abre posiciones de forma independiente, las gestiona y las cierra en partes, creando una cuadrícula de órdenes eficiente que se adapta a los cambios del mercado. Durante 15 años de desarrollo, el asesor ha pasado por miles de variaciones y pruebas — es el resultado de una mejora sistemática en cuentas reales y de demostración.
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (234)
    Asesores Expertos
    Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
    SynthMind
    William Da Silva Matos
    5 (2)
    Asesores Expertos
    SynthMind – Asesor Experto MT5 SynthMind unifica el reconocimiento de patrones basado en imágenes, el monitoreo de flujos institucionales y el filtrado de volatilidad en un solo Asesor Experto para trading automatizado en MetaTrader 5. SynthMind procesa imágenes de gráficos en tiempo real y reconocimiento de patrones en múltiples marcos de tiempo para detectar giros del mercado antes de que ocurran. Señal en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2327128?source=Site+Profile Estrategias dentro de
    Aurum Synergy
    Phinnustda Warrarungruengskul
    Asesores Expertos
    Aurum Synergy - El Maestro de Tendencias de Doble Motor para XAUUSD (Oro) Aurum Synergy es un sofisticado Asesor Experto, no-Martingale, no-Grid, diseñado para capitalizar metódicamente las tendencias predominantes en el mercado XAUUSD (Oro). Creemos en la calidad por encima de la cantidad, centrándose en la captura de alta relación riesgo-recompensa (RR) operaciones por montar tendencias sostenidas. Live signal MT5 :   Click Here Recomendaciones de uso: Símbolo: XAUUSD Marco temporal: Adjuntar
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Asesores Expertos
    Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Asesores Expertos
    Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Asesores Expertos
    Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Asesores Expertos
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Asesores Expertos
    PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    EA Pips Hunter
    Ihor Otkydach
    4.2 (5)
    Asesores Expertos
    Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Asesores Expertos
    How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Asesores Expertos
    Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Asesores Expertos
    ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Asesores Expertos
    Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Asesores Expertos
    Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Asesores Expertos
    AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    Asesores Expertos
    Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    Asesores Expertos
    IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Asesores Expertos
    Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
    Nano Machine
    William Brandon Autry
    5 (4)
    Asesores Expertos
    VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario