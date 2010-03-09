Hybrid Grid Pro EA
- Эксперты
- Hammad Malik Ejaz Ahmad Ansari
- Версия: 1.8
- Активации: 5
Наконец-то — гибридная система восстановления, которая не играет с вашим счетом! Grid Recovery Pro EA сочетает стратегическое размещение сеточных ордеров с математической точностью мартингейл-восстановления, создавая сбалансированный подход к автоматизированной торговле. Разработана для трейдеров, которые понимают, что стабильная прибыль приходит от умного управления рисками, а не от волшебных формул.
ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить инструкцию по установке и настройке.
🔧 Как это работает (просто и прозрачно)
Советник работает по четкому логическому принципу:
-
Открывает начальную сделку на основе рыночных условий
-
Размещает ордера восстановления на стратегических уровнях сетки при необходимости
-
Управляет несколькими позициями как единой корзиной
-
Закрывает все сделки при достижении общего целевого профита
Никаких сложных индикаторов — только чистое механическое исполнение.
✨ Ключевые особенности
|Особенность
|Преимущество
|✅ Гибридная система Мартингейл-Сетка
|Лучшее из двух миров
|✅ Полная настраиваемость
|Регулируйте каждый параметр под свою терпимость к рискам
|✅ Поддержка множества инструментов
|XAUUSD (ЗОЛОТО), валютные пары, криптовалюты
|✅ Работа 24/7
|Оптимизирован для VPS и непрерывной торговли
|✅ Простая установка
|Загрузите пресет и начните менее чем за 5 минут
⚙️ Торговые параметры
Для XAUUSD (ЗОЛОТО)
|Параметр
|Диапазон
|Рекомендация
|Расстояние сетки
|200-300 пунктов
|300 пунктов (настраивается по паре)
|Множитель мартингейла
|1.5x - 2.0x
|1.5x (более безопасное усреднение)
|Макс. уровни восстановления
|10-15
|10 (оптимальное соотношение риск/вознаграждение)
|Тейк-профит за цикл
|5-30 пунктов
|15 пунктов (сбалансированный подход)
|Торговые сессии
|Любая сессия
|Выбирайте нормальную или сессию с низкой волатильностью
Поддерживаемые инструменты: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, US30 и другие
Таймфреймы: M15 (оптимально), M5, H1
Совместимость с брокерами: Любой брокер MT5 (рекомендуется ECN/Raw спред)
📊 Требования к счету
|Тип счета
|Минимум
|Рекомендуется (безопаснее)
|Центовый счет
|5 000 USC
|10 000 USC
|Стандартный счет
|$5 000
|$10 000
|Кредитное плечо
|1:800
|1:1000 (для лучшего управления маржой)
|Тип счета
|Счета с низким спредом (без комиссии за лот)
Почему такие суммы?
Достаточный капитал гарантирует, что система выдержит нормальные рыночные колебания без маржин-коллов во время временных просадок.
📊 Бэктестинг и результаты
Протестированная и проверенная стратегия:
Этот советник был тщательно протестирован на исторических данных в различных рыночных условиях (2018-2025) и показывает стабильные результаты в боковых трендах. Прошлые результаты не гарантируют будущих, но математическая логика доказана временем.
🎯 Золотое правило: торгуй безопасно, выигрывай по-крупному
Всегда ставьте безопасность выше жадности!
Начинайте с минимальных настроек риска и маленьких объемов. Стремитесь к постоянным небольшим победам, которые со временем накапливаются. Помните: «Маленькие шаги, большие победы» лучше, чем погоня за нереалистичной прибылью, которая рискует вашим счетом. Терпение и дисциплина — ваше настоящее преимущество в торговле.
⚠️ ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Критически важная информация о безопасности:
1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НОВОСТЯХ И ВЫСОКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ:
-
В этом советнике НЕТ встроенного фильтра новостей
-
ВЫ ОБЯЗАНЫ выключать советник во время:
-
Важных экономических новостей (NFP, CPI, FOMC и т.д.)
-
Высоковлиятельных геополитических событий
-
Неожиданной рыночной волатильности
-
Периодов низкой ликвидности (праздники, выходные)
-
2. НАСТРОЙКА РИСКОВ — ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
-
Регулируйте расстояние сетки в зависимости от волатильности пары
-
Устанавливайте множитель восстановления согласно вашему аппетиту к риску
-
Настраивайте дневные/недельные лимиты убытков в настройках
-
Тестируйте разные цели тейк-профита сначала на демо
3. НЕОБХОДИМ МОНИТОРИНГ:
-
Это НЕ система «установил и забыл»
-
Регулярные проверки необходимы
-
Будьте готовы вмешаться вручную при необходимости
4. НАЧИНАЙТЕ С МАЛОГО, РАСШИРЯЙТЕСЬ ПОСТЕПЕННО:
-
Начинайте с минимальных объемов
-
Используйте только рисковый капитал, который можете позволить себе потерять
-
Увеличивайте экспозицию только после стабильных результатов на демо
🚀 Руководство по началу работы
Шаг 1: Демо-тестирование (обязательно)
-
Скачайте и установите на демо-счет MT5
-
Запускайте минимум 2-4 недели
-
Настраивайте параметры на основе производительности
-
Поймите паттерны просадок
Шаг 2: Подготовка реального счета
-
Обеспечьте достаточный капитал (минимум $5K)
-
Используйте счет ECN/Raw спреда
-
Настройте VPS для работы 24/7
-
Настройте email/SMS оповещения
Шаг 3: Настройка управления рисками
-
Установите расстояние сетки: 20-30 пунктов для основных пар
-
Установите макс. уровни восстановления: максимум 3-5
-
Настройте дневной лимит убытков: 2-5% от баланса
-
Установите время торговли: 08:00-20:00 GMT
💰 Стоимость и пакет
Единоразовый платеж: $249
(Цена увеличивается каждые 10 продаж)
Включено в вашу покупку:
-
Файл советника Grid Recovery Pro EA (разблокирован)
-
8 предварительно оптимизированных пресетов (.set)
-
Подробное руководство по установке (PDF + видео)
-
12 активаций (ПК/VPS/резерв)
-
1 год бесплатных обновлений
-
Поддержка по email
📞 Поддержка
Доступна прямая поддержка разработчика:
Мы предоставляем персональную помощь, чтобы вы правильно настроили советник под ваш счет. Свяжитесь с нами для получения безопасных настроек, помощи в установке и конфигурации.
📢 Telegram: @fxadvancealgo
📧 Email: hmblogger402@gmail.com
Поддержка включает:
-
Помощь в установке
-
Рекомендации по безопасным настройкам
-
Базовое устранение неполадок
-
Консультации по настройке
⚠️ КРИТИЧЕСКОЕ НАПОМИНАНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАПУСТИТЬ ЭТОГО СОВЕТНИКА — СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!
Большинство пользователей теряют деньги из-за неправильных настроек, а не из-за самого советника. Не запускайте этого советника, пока не свяжетесь с @fxadvancealgo в Telegram для получения персонализированных безопасных настроек.
Мы предоставим вам:
✅ Настройки, соответствующие размеру вашего счета
✅ Безопасные расстояния сетки для каждой пары
✅ Правильные параметры риска
✅ Рекомендуемые часы торговли
Это обязательно для безопасности вашего счета. Неправильные настройки могут привести к ненужным убыткам даже с хорошим советником.
⚠️ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Мы предоставляем только рекомендации по настройке. Вы несете ответственность за свои торговые решения, управление рисками и мониторинг. Всегда тестируйте сначала на демо. Торговля финансовыми инструментами несет значительный риск потерь. Этот советник — инструмент, а не гарантия прибыли. Прошлые результаты не указывают на будущие.