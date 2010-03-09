Hybrid Grid Pro EA

Hybrid Grid Pro EA — Интеллектуальная система Мартингейла и Сетки для MT5

Наконец-то — гибридная система восстановления, которая не играет с вашим счетом! Grid Recovery Pro EA сочетает стратегическое размещение сеточных ордеров с математической точностью мартингейл-восстановления, создавая сбалансированный подход к автоматизированной торговле. Разработана для трейдеров, которые понимают, что стабильная прибыль приходит от умного управления рисками, а не от волшебных формул.

ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить инструкцию по установке и настройке.

🔧 Как это работает (просто и прозрачно)

Советник работает по четкому логическому принципу:

  1. Открывает начальную сделку на основе рыночных условий

  2. Размещает ордера восстановления на стратегических уровнях сетки при необходимости

  3. Управляет несколькими позициями как единой корзиной

  4. Закрывает все сделки при достижении общего целевого профита

Никаких сложных индикаторов — только чистое механическое исполнение.

✨ Ключевые особенности

Особенность Преимущество
 Гибридная система Мартингейл-Сетка Лучшее из двух миров
 Полная настраиваемость Регулируйте каждый параметр под свою терпимость к рискам
 Поддержка множества инструментов XAUUSD (ЗОЛОТО), валютные пары, криптовалюты
 Работа 24/7 Оптимизирован для VPS и непрерывной торговли
 Простая установка Загрузите пресет и начните менее чем за 5 минут

⚙️ Торговые параметры

Для XAUUSD (ЗОЛОТО)

Параметр Диапазон Рекомендация
Расстояние сетки 200-300 пунктов 300 пунктов (настраивается по паре)
Множитель мартингейла 1.5x - 2.0x 1.5x (более безопасное усреднение)
Макс. уровни восстановления 10-15 10 (оптимальное соотношение риск/вознаграждение)
Тейк-профит за цикл 5-30 пунктов 15 пунктов (сбалансированный подход)
Торговые сессии Любая сессия Выбирайте нормальную или сессию с низкой волатильностью

Поддерживаемые инструменты: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, US30 и другие
Таймфреймы: M15 (оптимально), M5, H1
Совместимость с брокерами: Любой брокер MT5 (рекомендуется ECN/Raw спред)

📊 Требования к счету

Тип счета Минимум Рекомендуется (безопаснее)
Центовый счет 5 000 USC 10 000 USC
Стандартный счет $5 000 $10 000
Кредитное плечо 1:800 1:1000 (для лучшего управления маржой)
Тип счета Счета с низким спредом (без комиссии за лот)

Почему такие суммы?
Достаточный капитал гарантирует, что система выдержит нормальные рыночные колебания без маржин-коллов во время временных просадок.

📊 Бэктестинг и результаты

Протестированная и проверенная стратегия:
Этот советник был тщательно протестирован на исторических данных в различных рыночных условиях (2018-2025) и показывает стабильные результаты в боковых трендах. Прошлые результаты не гарантируют будущих, но математическая логика доказана временем.

🎯 Золотое правило: торгуй безопасно, выигрывай по-крупному

Всегда ставьте безопасность выше жадности!
Начинайте с минимальных настроек риска и маленьких объемов. Стремитесь к постоянным небольшим победам, которые со временем накапливаются. Помните: «Маленькие шаги, большие победы» лучше, чем погоня за нереалистичной прибылью, которая рискует вашим счетом. Терпение и дисциплина — ваше настоящее преимущество в торговле.

⚠️ ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Критически важная информация о безопасности:

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НОВОСТЯХ И ВЫСОКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ:

  • В этом советнике НЕТ встроенного фильтра новостей

  • ВЫ ОБЯЗАНЫ выключать советник во время:

    • Важных экономических новостей (NFP, CPI, FOMC и т.д.)

    • Высоковлиятельных геополитических событий

    • Неожиданной рыночной волатильности

    • Периодов низкой ликвидности (праздники, выходные)

2. НАСТРОЙКА РИСКОВ — ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

  • Регулируйте расстояние сетки в зависимости от волатильности пары

  • Устанавливайте множитель восстановления согласно вашему аппетиту к риску

  • Настраивайте дневные/недельные лимиты убытков в настройках

  • Тестируйте разные цели тейк-профита сначала на демо

3. НЕОБХОДИМ МОНИТОРИНГ:

  • Это НЕ система «установил и забыл»

  • Регулярные проверки необходимы

  • Будьте готовы вмешаться вручную при необходимости

4. НАЧИНАЙТЕ С МАЛОГО, РАСШИРЯЙТЕСЬ ПОСТЕПЕННО:

  • Начинайте с минимальных объемов

  • Используйте только рисковый капитал, который можете позволить себе потерять

  • Увеличивайте экспозицию только после стабильных результатов на демо

🚀 Руководство по началу работы

Шаг 1: Демо-тестирование (обязательно)

  1. Скачайте и установите на демо-счет MT5

  2. Запускайте минимум 2-4 недели

  3. Настраивайте параметры на основе производительности

  4. Поймите паттерны просадок

Шаг 2: Подготовка реального счета

  1. Обеспечьте достаточный капитал (минимум $5K)

  2. Используйте счет ECN/Raw спреда

  3. Настройте VPS для работы 24/7

  4. Настройте email/SMS оповещения

Шаг 3: Настройка управления рисками

  1. Установите расстояние сетки: 20-30 пунктов для основных пар

  2. Установите макс. уровни восстановления: максимум 3-5

  3. Настройте дневной лимит убытков: 2-5% от баланса

  4. Установите время торговли: 08:00-20:00 GMT

💰 Стоимость и пакет

Единоразовый платеж: $249
(Цена увеличивается каждые 10 продаж)

Включено в вашу покупку:

  • Файл советника Grid Recovery Pro EA (разблокирован)

  • 8 предварительно оптимизированных пресетов (.set)

  • Подробное руководство по установке (PDF + видео)

  • 12 активаций (ПК/VPS/резерв)

  • 1 год бесплатных обновлений

  • Поддержка по email

📞 Поддержка

Доступна прямая поддержка разработчика:

Мы предоставляем персональную помощь, чтобы вы правильно настроили советник под ваш счет. Свяжитесь с нами для получения безопасных настроек, помощи в установке и конфигурации.

📢 Telegram: @fxadvancealgo
📧 Email: hmblogger402@gmail.com

Поддержка включает:

  • Помощь в установке

  • Рекомендации по безопасным настройкам

  • Базовое устранение неполадок

  • Консультации по настройке

⚠️ КРИТИЧЕСКОЕ НАПОМИНАНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАПУСТИТЬ ЭТОГО СОВЕТНИКА — СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

Большинство пользователей теряют деньги из-за неправильных настроек, а не из-за самого советника. Не запускайте этого советника, пока не свяжетесь с @fxadvancealgo в Telegram для получения персонализированных безопасных настроек.

Мы предоставим вам:
✅ Настройки, соответствующие размеру вашего счета
✅ Безопасные расстояния сетки для каждой пары
✅ Правильные параметры риска
✅ Рекомендуемые часы торговли

Это обязательно для безопасности вашего счета. Неправильные настройки могут привести к ненужным убыткам даже с хорошим советником.

⚠️ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Мы предоставляем только рекомендации по настройке. Вы несете ответственность за свои торговые решения, управление рисками и мониторинг. Всегда тестируйте сначала на демо. Торговля финансовыми инструментами несет значительный риск потерь. Этот советник — инструмент, а не гарантия прибыли. Прошлые результаты не указывают на будущие.


