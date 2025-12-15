PriceFlow Pro

PriceAction EA - Professionelles Handelssystem für Preis-Aktions-Muster

Überblick

PriceAction EA ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Preisaktionsmuster über mehrere Zeitrahmen zu identifizieren und zu handeln. Dieser für MetaTrader 5 entwickelte Expert Advisor kombiniert klassische technische Analysemuster mit einem ausgefeilten Risikomanagement, um eine konsistente Handelsperformance sowohl in trendigen als auch in schwankenden Märkten zu erzielen.

Zentrale Handelsmethodik

Der EA arbeitet mit einem Multi-Timeframe-Analyserahmen:

Höherer Zeitrahmen (Pattern Detection) : Identifiziert primäre Preisaktionsmuster (H4 empfohlen)

Mittlerer Zeitrahmen (Trendbestätigung) : Bestätigt die allgemeine Marktrichtung (H1 empfohlen)

Einstiegszeitrahmen (Ausführung): Führt Trades mit präzisem Timing aus (H1 empfohlen)

Pattern Recognition Engine

Das System erkennt drei primäre Preisaktionsmuster:

Pin-Bar-Muster: Identifiziert Umkehrsignale mit bestimmten Anforderungen an das Verhältnis von Schwanz zu Körper Bullischer Pin Bar: Langer unterer Docht, kleiner Körper, schließt in der Nähe der Höchststände

Bearish Pin Bar: Langer oberer Docht, kleiner Körper, schließt in der Nähe der Tiefststände Engulfing-Patterns: Erkennt ein starkes Umkehrmomentum Bullish Engulfing: Die aktuelle Kerze verschlingt die vorherige bärische Kerze vollständig

Bearish Engulfing: Die aktuelle Kerze verschlingt die vorhergehende bullische Kerze vollständig Innerhalb von Balkenmustern: Identifiziert Konsolidierungs- und Ausbruchschancen Bullish Inside Bar: Kerze mit kleiner Spanne innerhalb der Spanne der vorherigen Kerze

Bearish Inside Bar: Kerze mit kleiner Spanne innerhalb der Spanne der vorherigen Kerze

Risikomanagement-Funktionen

Prozentuales Risiko : Konfigurierbares Risiko pro Handel (0,1-5% des Kontostands)

Option Festes Lot : Alternative feste Positionsgröße

Tägliches Verlustlimit : Automatische Aussetzung des Handels nach einem bestimmten Drawdown

Margin-Schutz : Überprüfung der Margin-Anforderungen in Echtzeit

Spread-Filterung: Vermeidet den Handel bei hohen Spreads

Handelsausführungslogik

Schwebende Orders : Option zur Verwendung von Limit-/Stop-Orders für einen präzisen Einstieg

Markt-Aufträge : Direkte Ausführung zu aktuellen Preisen

Retracement-Einträge : Einstieg bei Rücksetzern zur Verbesserung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses

Automatischer SL/TP: Berechnet Stop-Loss und Take-Profit auf Basis der Musterstruktur

Session- und Timing-Kontrollen

Handelszeiten : Anpassbare Start- und Endzeiten für Sitzungen

Wochentags-Filter : Handel nur an bestimmten Wochentagen

Vor-Session-Schluss : Automatische Positionsschließung vor Sitzungsende

Ein Handel pro Tag: Begrenzt das Engagement mit einem einzigen täglichen Handel pro Instrument

Erweiterte Funktionen

Multi-Timeframe Trend-Bestätigung : Erfordert Trendausrichtung über mehrere Zeitrahmen hinweg

Musterstärke-Bewertung : Quantifiziert die Qualität von Mustern für eine bessere Handelsauswahl

Broker-Einhaltung : Einhaltung der Mindestabstände für Stopps

Unterstützung von Netting-Konten : Optimiert für moderne Netting-Kontostrukturen

Ausführliche Logging-Steuerung: Optionale detaillierte Protokollierung zur Fehlersuche

Technische Spezifikationen

Plattform : MetaTrader 5

Konto-Typen : Netting-Modus erforderlich

Symbole : Devisenpaare, Rohstoffe, Indizes (optimiert für EURUSD und XAUUSD)

Zeitrahmen : H1 und H4 empfohlen

Mindesteinlage: $100 empfohlen (variiert je nach Margenanforderungen des Brokers)

Optimierungs-Parameter

Muster-Empfindlichkeit : Einstellbare Quoten für Pin-Bars und Engulfing-Muster

Trend-Stärke : Konfigurierbare Mindestschwelle für Trendbestätigung

Retracement-Levels : Anpassbare Einstiegspunkte innerhalb der Musterbereiche

Risiko-Belohnungs-Verhältnisse: Flexible Gewinnziele im Verhältnis zum Stop-Loss

Performance-Überwachung

Tägliches Handelslimit : Ein Handel pro Tag und Symbol

Eigenkapital-Schutz : Überwacht das Kontoguthaben für Drawdown-Limits

Spread-Kontrolle : Filtert Trades während ungünstiger Marktbedingungen aus

Fehlerbehandlung: Umfassendes Fehlermanagement mit Wiederholungslogik

Ideal für

Händler, die automatisierte Preisaktionsstrategien suchen

Anleger, die einen systematischen Ansatz für technische Muster suchen

Diejenigen, die eine Bestätigung auf mehreren Zeitrahmen für eine höhere Genauigkeit bevorzugen

Anwender, die ein robustes Risikomanagement bei jedem Handel wünschen

Anforderungen

MetaTrader 5-Plattform

Netting-artiges Handelskonto

Stabile Internetverbindung

Empfohlenes Mindestkapital für die gewählten Risikoeinstellungen

Hinweis: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer mit Demokonten, bevor Sie live handeln. Passen Sie die Risikoparameter entsprechend Ihrer Risikotoleranz und Kontogröße an.

Dieser EA ist eine ausgefeilte Umsetzung von Price-Action-Trading-Prinzipien, die Mustererkennung mit professionellem Risikomanagement für eine systematische Handelsausführung kombiniert.