PriceFlow Pro

PriceAction EA - Professionelles Handelssystem für Preis-Aktions-Muster
Überblick
PriceAction EA ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Preisaktionsmuster über mehrere Zeitrahmen zu identifizieren und zu handeln. Dieser für MetaTrader 5 entwickelte Expert Advisor kombiniert klassische technische Analysemuster mit einem ausgefeilten Risikomanagement, um eine konsistente Handelsperformance sowohl in trendigen als auch in schwankenden Märkten zu erzielen.
Zentrale Handelsmethodik
Der EA arbeitet mit einem Multi-Timeframe-Analyserahmen:
Höherer Zeitrahmen (Pattern Detection): Identifiziert primäre Preisaktionsmuster (H4 empfohlen)
Mittlerer Zeitrahmen (Trendbestätigung): Bestätigt die allgemeine Marktrichtung (H1 empfohlen)
Einstiegszeitrahmen (Ausführung): Führt Trades mit präzisem Timing aus (H1 empfohlen)
Pattern Recognition Engine
Das System erkennt drei primäre Preisaktionsmuster:
Pin-Bar-Muster: Identifiziert Umkehrsignale mit bestimmten Anforderungen an das Verhältnis von Schwanz zu Körper
Bullischer Pin Bar: Langer unterer Docht, kleiner Körper, schließt in der Nähe der Höchststände
Bearish Pin Bar: Langer oberer Docht, kleiner Körper, schließt in der Nähe der Tiefststände
Engulfing-Patterns: Erkennt ein starkes Umkehrmomentum
Bullish Engulfing: Die aktuelle Kerze verschlingt die vorherige bärische Kerze vollständig
Bearish Engulfing: Die aktuelle Kerze verschlingt die vorhergehende bullische Kerze vollständig
Innerhalb von Balkenmustern: Identifiziert Konsolidierungs- und Ausbruchschancen
Bullish Inside Bar: Kerze mit kleiner Spanne innerhalb der Spanne der vorherigen Kerze
Bearish Inside Bar: Kerze mit kleiner Spanne innerhalb der Spanne der vorherigen Kerze
Risikomanagement-Funktionen
Prozentuales Risiko: Konfigurierbares Risiko pro Handel (0,1-5% des Kontostands)
Option Festes Lot: Alternative feste Positionsgröße
Tägliches Verlustlimit: Automatische Aussetzung des Handels nach einem bestimmten Drawdown
Margin-Schutz: Überprüfung der Margin-Anforderungen in Echtzeit
Spread-Filterung: Vermeidet den Handel bei hohen Spreads
Handelsausführungslogik
Schwebende Orders: Option zur Verwendung von Limit-/Stop-Orders für einen präzisen Einstieg
Markt-Aufträge: Direkte Ausführung zu aktuellen Preisen
Retracement-Einträge: Einstieg bei Rücksetzern zur Verbesserung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses
Automatischer SL/TP: Berechnet Stop-Loss und Take-Profit auf Basis der Musterstruktur
Session- und Timing-Kontrollen
Handelszeiten: Anpassbare Start- und Endzeiten für Sitzungen
Wochentags-Filter: Handel nur an bestimmten Wochentagen
Vor-Session-Schluss: Automatische Positionsschließung vor Sitzungsende
Ein Handel pro Tag: Begrenzt das Engagement mit einem einzigen täglichen Handel pro Instrument
Erweiterte Funktionen
Multi-Timeframe Trend-Bestätigung: Erfordert Trendausrichtung über mehrere Zeitrahmen hinweg
Musterstärke-Bewertung: Quantifiziert die Qualität von Mustern für eine bessere Handelsauswahl
Broker-Einhaltung: Einhaltung der Mindestabstände für Stopps
Unterstützung von Netting-Konten: Optimiert für moderne Netting-Kontostrukturen
Ausführliche Logging-Steuerung: Optionale detaillierte Protokollierung zur Fehlersuche
Technische Spezifikationen
Plattform: MetaTrader 5
Konto-Typen: Netting-Modus erforderlich
Symbole: Devisenpaare, Rohstoffe, Indizes (optimiert für EURUSD und XAUUSD)
Zeitrahmen: H1 und H4 empfohlen
Mindesteinlage: $100 empfohlen (variiert je nach Margenanforderungen des Brokers)
Optimierungs-Parameter
Muster-Empfindlichkeit: Einstellbare Quoten für Pin-Bars und Engulfing-Muster
Trend-Stärke: Konfigurierbare Mindestschwelle für Trendbestätigung
Retracement-Levels: Anpassbare Einstiegspunkte innerhalb der Musterbereiche
Risiko-Belohnungs-Verhältnisse: Flexible Gewinnziele im Verhältnis zum Stop-Loss
Performance-Überwachung
Tägliches Handelslimit: Ein Handel pro Tag und Symbol
Eigenkapital-Schutz: Überwacht das Kontoguthaben für Drawdown-Limits
Spread-Kontrolle: Filtert Trades während ungünstiger Marktbedingungen aus
Fehlerbehandlung: Umfassendes Fehlermanagement mit Wiederholungslogik
Ideal für
Händler, die automatisierte Preisaktionsstrategien suchen
Anleger, die einen systematischen Ansatz für technische Muster suchen
Diejenigen, die eine Bestätigung auf mehreren Zeitrahmen für eine höhere Genauigkeit bevorzugen
Anwender, die ein robustes Risikomanagement bei jedem Handel wünschen
Anforderungen
MetaTrader 5-Plattform
Netting-artiges Handelskonto
Stabile Internetverbindung
Empfohlenes Mindestkapital für die gewählten Risikoeinstellungen
Hinweis: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer mit Demokonten, bevor Sie live handeln. Passen Sie die Risikoparameter entsprechend Ihrer Risikotoleranz und Kontogröße an.
Dieser EA ist eine ausgefeilte Umsetzung von Price-Action-Trading-Prinzipien, die Mustererkennung mit professionellem Risikomanagement für eine systematische Handelsausführung kombiniert.
