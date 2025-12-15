PriceFlow Pro

PriceAction EA - Sistema profesional de negociación de patrones de acción del precio

Visión general

PriceAction EA es un avanzado sistema de trading algorítmico diseñado para identificar y operar con patrones de acción de precios de alta probabilidad en múltiples marcos temporales. Creado para MetaTrader 5, este asesor experto combina patrones clásicos de análisis técnico con una sofisticada gestión de riesgos para ofrecer un rendimiento de negociación consistente tanto en mercados de tendencia como de oscilación.

Metodología de negociación principal

El EA opera en un marco de análisis de múltiples marcos temporales:

Marco temporal superior (detección de patrones) : Identifica patrones primarios de acción del precio (se recomienda H4)

Marco temporal medio (Confirmación de tendencia) : Valida la dirección general del mercado (se recomienda H1)

Marco temporal de entrada (ejecución): Ejecuta las operaciones con precisión (se recomienda H1)

Motor de Reconocimiento de Patrones

El sistema detecta tres patrones principales de acción del precio:

Pin Bar Patterns: Identifica señales de inversión con requisitos específicos de relación cola-cuerpo. Pin Bar alcista: Mecha inferior larga, cuerpo pequeño, cierra cerca de máximos

Pin Bar bajista: Mecha superior larga, cuerpo pequeño, cierra cerca de mínimos Patrones envolventes: Detecta un fuerte impulso de reversión Envolvente alcista: La vela actual envuelve completamente a la vela bajista anterior

Envolvente bajista: La vela actual envuelve completamente a la vela alcista anterior Patrones de barras interiores: Identifica oportunidades de consolidación y ruptura Barra interior alcista: Vela de rango pequeño dentro del rango de la vela anterior

Barra interior bajista: Vela de rango pequeño dentro del rango de la vela anterior

Funciones de gestión del riesgo

Riesgo porcentual : Riesgo configurable por operación (0,1-5% del saldo de la cuenta)

Opción de lote fijo : Tamaño de posición fijo alternativo

Límite de pérdida diario : Suspensión automática de las operaciones tras una reducción especificada.

Protección de márgenes : Comprobación en tiempo real de los requisitos de margen

Filtrado de márgenes: Evita la negociación en condiciones de márgenes elevados

Lógica de ejecución de operaciones

Órdenes pendientes : Opción de utilizar órdenes limitadas/paradas para una entrada precisa

Órdenes de mercado : Ejecución directa a los precios actuales

Entradas por retroceso : Entra en retrocesos para mejorar la relación riesgo-recompensa

SL/TP automáticos: Calcula el stop loss y el take profit en función de la estructura del patrón

Controles de sesión y tiempo

Horario de negociación : Horas de inicio y fin de sesión personalizables

Filtros de días de la semana : Opere sólo en determinados días de la semana

Cierre antes de la sesión : Cierre automático de posiciones antes del final de la sesión

Una operación al día: Limita la exposición con una única operación diaria por instrumento

Funciones avanzadas

Confirmación de tendencia en múltiples marcos temporales : Requiere la alineación de la tendencia en todos los marcos temporales

Puntuación de la fuerza del patrón : Cuantifica la calidad del patrón para una mejor selección de operaciones

Cumplimiento del corredor : Se adhiere a los requisitos de distancia mínima para las paradas

Compatibilidad con cuentas de compensación : Optimizado para las modernas estructuras de cuentas de compensación

Control de registro detallado: Registro detallado opcional para depuración

Especificaciones técnicas

Plataforma : MetaTrader 5

Tipos de cuenta : Modo de compensación requerido

Símbolos : Pares de divisas, materias primas, índices (optimizado para EURUSD y XAUUSD)

Plazos : H1 y H4 recomendados

Depósito mínimo: $100 recomendado (varía según los requisitos de margen del broker)

Parámetros de optimización

Sensibilidad del patrón : Ratios ajustables para pin bars y patrones engulfing

Fuerza de la tendencia : Umbral mínimo de confirmación de tendencia configurable

Niveles de retroceso : Puntos de entrada personalizables dentro de los rangos del patrón

Ratios de riesgo-recompensa: Objetivos de beneficios flexibles en relación con el stop loss

Supervisión del rendimiento

Límite diario de operaciones : una operación diaria por símbolo

Protección del capital : Supervisa la equidad de la cuenta para los límites de reducción

Control del diferencial : Filtra las operaciones en condiciones de mercado desfavorables

Gestión de errores: Gestión integral de errores con lógica de reintento

Ideal para

Operadores que buscan estrategias automatizadas de acción del precio

Inversores que buscan un enfoque sistemático de los patrones técnicos

Aquellos que prefieren la confirmación en múltiples marcos temporales para una mayor precisión

Usuarios que desean una sólida gestión del riesgo en cada operación

Requisitos

Plataforma MetaTrader 5

Cuenta de operaciones de tipo neto

Conexión estable a Internet

Capital mínimo recomendado para la configuración de riesgo elegida

Nota: Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Pruebe siempre con cuentas demo antes de operar en vivo. Ajuste los parámetros de riesgo según su tolerancia al riesgo y el tamaño de su cuenta.

Este EA representa una sofisticada implementación de los principios de negociación de la acción del precio, combinando el reconocimiento de patrones con la gestión profesional del riesgo para una ejecución sistemática de las operaciones.