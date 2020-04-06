Erschließen Sie die Macht der "Runaway Trends" auf XAUUSD.

Der VC on Gold ist nicht Ihr typischer Scalper. Es ist ein professionelles Trend-Following-System entwickelt, um die massiven täglichen Bewegungen in Gold (XAUUSD) zu erfassen. Anstatt kleine Gewinne mitzunehmen, verwendet dieser EA eine einzigartige 3-Step Ladder Pyramiding Engine, um in gewinnbringende Trades zu skalieren und einen einzigen guten Einstieg in einen dreifachen Gewinner zu verwandeln.

Die Philosophie: "Go Big or Go Home"

Die meisten EAs versuchen, jeden Handel mit kleinen Zielen zu gewinnen. Dieser EA verfolgt einen anderen Ansatz: Account Flipping. Standardmäßig ist er für eine niedrige Gewinnrate (ca. 30%), aber ein extrem hohes Gewinn-Risiko-Verhältnis optimiert. Er ist darauf ausgelegt, unruhige Tage zu überstehen und an Tagen mit steigenden Kursen die Rentabilität zu steigern.

Unruhiger Markt: Der EA spielt defensiv und nimmt kleine Verluste oder einzelne Gewinne mit.

Trending Market: Der EA aktiviert den "Beast Mode" und stapelt 2. und 3. Positionen, um die Gewinne an einem einzigen Tag um 300% oder mehr zu vervielfachen.

Hauptmerkmale

3-Schritt-Leiter-Logik: Platziert automatisch Limit-Orders, um Dips zu kaufen, wenn der Trend explodiert. Schritt 1: Erster Einstieg bei Trendbestätigung. Schritt 2: Erweitert die Position mit einem Abschlag, wenn der Gewinn +50 Pips erreicht. Schritt 3: Erneutes Hinzufügen, wenn der Gewinn +100 Pips erreicht.

Trend & Range Hybrid: Backtested, um Bullenmärkte (Stil 2025) zu zerschlagen und gleichzeitig schwierige Range-Märkte (Stil 2024) zu überleben.

Intelligentes Zeitfenster: Sucht nur während der umsatzstarken London/NY-Overlap-Session (07:00 - 13:00 Uhr) nach Einstiegsmöglichkeiten, hält aber Gewinner bis zum Ende des Tages (23:00 Uhr), um die gesamte Tagesspanne zu erfassen.

Versteckte Logik: Die Strategieindikatoren (institutionelle EMAs) sind hart kodiert und verborgen, um ein Reverse-Engineering zu verhindern.

Gewinnrate vs. Rentabilität

⚠️ Wichtig: Standardmäßig ist dieser EA ein Low Win Rate / High Reward Sniper.

Standardeinstellungen: Optimiert für Wachstum und Compounding . Sie werden Pechsträhnen haben, aber eine gewinnbringende "Ladder"-Sequenz kann Verluste ausgleichen und neue Höchststände erreichen.

Alternativer Stil: Wenn Sie eine hohe Gewinnrate (60%+) bevorzugen, können Sie einfach die Einstellungen anpassen (z.B. TP 75 / SL 100), obwohl dies das Gesamtgewinnpotenzial reduziert.

Empfehlungen

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M5

Konto-Typ: ECN / Niedriger Spread empfohlen.

Einstellungen: Die Standardeinstellungen sind für den M5-Zeitrahmen optimiert.

Risiko: Beginnen Sie mit UseRiskPercent = true bei 1,0% oder 0,5%, um sich mit der Volatilität vertraut zu machen.

Parameter

Geld-Management: Schalten Sie zwischen Risiko % (Auto-Lot) oder Fixed Lots um.

Strategie-Einstellungen: Passen Sie Stop Loss (Standard 75 Pips) und Take Profit (Standard 150 Pips) an.

Zeiteinstellungen: Konfigurierbare Start-, End- und Beendigungszeiten (Serverzeit).

Pyramiden-Einstellungen: Sie können Schritt 2 oder Schritt 3 manuell ausschalten, wenn Sie in Urlaubszeiten oder bei geringer Volatilität konservativer handeln möchten.

Handeln Sie nicht nur den Trend. Pyramiden Sie ihn.