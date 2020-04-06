Grab of NQ

ACHTUNG!

, UM IN DER LAGE ZU SEIN, EIN AUF NQ ZUGESCHNITTENES EA AUF DEM MT5 MARKT ZU VERÖFFENTLICHEN, MUSSTE ICH FOREX = TRUE ALS STANDARD HINZUFÜGEN, ES WURDE NICHT AUF FOREX GETESTET, ES WURDE AUF NQ ZUGESCHNITTEN, ALSO ÄNDERN SIE DAS AUF FOREX=FALSE ODER SIE WERDEN NICHT DIE GLEICHEN ERGEBNISSE WIE AUF DEN BILDERN ERHALTEN.

IT ALSO DID NOT ALLOWED ME TO SET CORRECT DEFAULTS AS IT TESTED ON FOREX, SO WICHTIG ZU ÄNDERN SETTINGS:

Is this forex?=false

Fixed Offset=100

Trade London?=Sie entscheiden

Min Range Points=100

Check screen Shot for most optimal settings!!!!!!!

Produktname: GRAB EA - Professioneller Index Fader



Erfassen Sie die Bewegungen, die wichtig sind. Automatisiertes Session Trading für Indizes.

GRAB EA ist eine spezialisierte Trading-Engine, die ausschließlich für die hohe Volatilität der globalen Indizes (US30, NAS100, GER40) entwickelt wurde. Anstatt Ausbrüchen nachzujagen, verwendet dieses System einen "Fade"-Ansatz, der auf die Liquiditätseinbrüche und Stop-Hunts abzielt, die häufig auftreten, wenn die Börsen in London und New York öffnen.

Durch die Analyse der vorbörslichen Struktur berechnet der EA automatisch optimale Einstiegspunkte mit Limit-Orders. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie zum bestmöglichen Preis handeln und die mit der Marktausführung bei sich schnell bewegenden Indizes häufig verbundenen Kursverluste vermieden werden.

Hauptmerkmale

Optimiert für Indizes: Die Logik ist speziell auf Werte wie den Nasdaq (NAS100), Dow Jones (US30) und DAX (GER40) abgestimmt, bei denen Volatilitätsspitzen zur Eröffnungsglocke am besten vorhersehbar sind.

Dual Session Logic: Zielt auf die London Open und New York Open , die beiden liquidesten Zeiten des Handelstages für Index-CFDs.

Intelligentes Einstiegssystem: Platziert schwebende Limit-Orders (Buy Limit & Sell Limit) bei berechneten Volatilitätsextremen. Es jagt nicht dem Preis hinterher, sondern lässt die Liquiditätsspitzen zu Ihnen kommen.

Prozent-basierte Mathematik: Im Gegensatz zu generischen EAs, die bei hochwertigen Vermögenswerten versagen, verfügt der GRAB EA über einen dynamischen prozentualen Modus . Er berechnet automatisch Stopps und Ziele auf der Grundlage des aktuellen Werts des Vermögenswerts (z. B. 0,10 % Bewegung) und stellt so sicher, dass sich die Strategie perfekt anpasst, egal ob der Dow bei 30.000 oder 40.000 steht.

One-Cancels-Other (OCO)-Schutz: Sobald ein Handel eingegangen ist, wird die gegnerische schwebende Order automatisch entfernt, um ein doppeltes Engagement zu verhindern.

Nachrichten- und Bereichs-Filter: Enthält einen "Min/Max Range"-Filter, um den Handel während toter Märkte oder an Tagen mit extremen, unvorhersehbaren Gaps zu verhindern.

Wie es funktioniert

Jeden Tag zu den von Ihnen festgelegten Sitzungszeiten scannt der EA den unmittelbaren Marktverlauf, um die "Trading Range" zu definieren. Er projiziert dann Volatilitätsbänder oberhalb und unterhalb dieser Spanne.

Platzierung: Er setzt ein Verkaufslimit oberhalb der Spanne und ein Kauflimit unterhalb der Spanne. Der "Griff": Die Strategie antizipiert einen "Stop Hunt" oder "Liquidity Grab", bei dem der Index kurzzeitig in die Höhe schießt, um Aufträge zu löschen, bevor er sich umkehrt. Ausführung: Wenn der Markt in unsere Limit-Order hineinschnellt, gehen wir in den Handel in die entgegengesetzte Richtung des Anstiegs ein, um eine Rückkehr zum Mittelwert zu erreichen.

Benachrichtigungen & Alarme

Verpassen Sie nie ein Setup. Der EA ist mit einem umfassenden Benachrichtigungssystem ausgestattet (E-Mail & Mobile Push):

Limit Sent Alert: Sie wissen genau, wann Aufträge platziert werden.

Entry Alert: Sofortige Benachrichtigung, wenn ein Trade ausgeführt wird.

Exit Alert: Benachrichtigung, wenn Take Profit oder Stop Loss erreicht wird.

Übersicht der Einstellungen

Sitzungszeiten: Vollständig anpassbare Öffnungszeiten für London und New York (automatische Anpassung an Anomalien der Sommerzeit).

Risiko-Einstellungen: Wählen Sie zwischen festen Punkten oder dynamischen Prozentsätzen (empfohlen für Indizes).

Geld-Management: Einstellbare Lot-Größe und Max-Lot-Limits.

Tages-Filter: Schalten Sie den Handel für bestimmte Tage ein (z. B. um volatile Freitage zu vermeiden).

Empfehlungen