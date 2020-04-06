Grab of GBP
- Experten
- Vladlens Romanovs
- Version: 1.10
Präzisionsabstimmung für das "Great British Pound". Entwickelt für eine aggressive Mischung.
GRAB ist kein generischer Multi-Währungs-EA. Es handelt sich um eine spezialisierte algorithmische Engine, die speziell für GBPUSD optimiert ist. Das Pfund ist berühmt für seine explosive Volatilität und seine einzigartigen "London Fake-out"-Muster, und dieses System ist so kalibriert, dass es genau diese Verhaltensweisen ausnutzt.
Es wird nur während der beiden liquidesten Momente des Devisentages - der London Open und der New York Open - aktiviert , um den starken institutionellen Fluss zu erfassen.
🇬🇧 Warum GBPUSD?
Diese Strategie wurde entwickelt, weil generische EAs beim Pfund versagen. GBP-Paare neigen zu "Stophunts" (falschen Ausbrüchen), gefolgt von massiven Richtungswechseln.
-
Abgestimmt auf GBP: Die Ausbruchsdistanzen, Volumenschwellen und Volatilitätsfilter sind hart kodiert, um dem spezifischen "Herzschlag" des GBPUSD-Paares zu entsprechen. Es funktioniert hier am besten, weil sich kein anderes Paar so bewegt wie das Cable.
💰 Die Mathematik: Hohes Risiko-Gewinn-Verhältnis (Erwartungshaltung)
LESEN SIE DIES VOR DEM KAUF: Dies ist KEIN Scalper mit hoher Gewinnrate, der 5 Pips Gewinn macht.
-
Die Philosophie: Wir zielen auf große Bewegungen mit einem engen Stop.
-
Die Realität: Sie sollten mit einer niedrigeren Gewinnrate rechnen (normalerweise 35-45%). Sie werden Pechsträhnen haben.
-
Der Vorteil: Die Strategie zielt auf ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von bis zu 1:3 ab.
-
Beispiel: Ein Gewinngeschäft (+3%) kann drei Verlustgeschäfte (jeweils -1%) ausgleichen.
-
Dank dieses mathematischen Vorteils kann das Konto auf lange Sicht erheblich wachsen, selbst wenn Sie mehr Geschäfte verlieren als Sie gewinnen.
-
🚀 Hauptmerkmale
-
Aggressives Compounding: Der EA enthält ein risikobasiertes Modul zur Losgrößenbestimmung. Wenn Ihr Konto wächst, wächst auch die Handelsgröße, wobei eine exponentielle Aktienkurve angestrebt wird.
-
Institutioneller Volumenfilter: Trades werden durch einen proprietären Volumenfluss-Algorithmus validiert. Wenn das Volumen nicht vorhanden ist, bleibt der EA unverändert und bewahrt Sie vor Fallen mit geringer Liquidität.
-
Intelligentes Einstiegssystem: Keine "Ungültiger Preis"-Fehler mehr. Der EA passt seine Ausführungsart (Stop-, Limit- oder Market-Order) auf der Grundlage von Echtzeit-Spread, Slippage und Preislücken intelligent an.
⚠️ Warnung vor Marktbedingungen
Dieser EA gedeiht in Trending- und High-Volatility-Umgebungen.
-
Beste Voraussetzung: Starke direktionale Tage, News-Ausbrüche und klare Trends.
-
Schlechteste Bedingung: Enge Konsolidierung, flache Bereiche und Sommerferien mit geringem Volumen.
-
Während der Konsolidierung kann der EA kleine Verluste hinnehmen. Dies sind die "Kosten des Geschäfts", um die großen Trends zu erwischen.
⚙️ Empfehlungen
-
Symbol: GBPUSD (nicht für andere Paare verwenden).
-
Zeitrahmen: M5 (5 Minuten).
-
Konto-Typ: ECN oder Raw Spread (Niedriger Spread ist entscheidend für die engen Stops).
-
Mindestguthaben: $200 (für 0,01 Lots), $1.000+ empfohlen für ein gutes Risikomanagement.
-
VPS: Sehr empfehlenswert für eine präzise Ausführung zu Beginn der Sitzung.
🔧 Parameter-Leitfaden
-
InpRiskPercent: Der Prozentsatz Ihres Kontos, der pro Handel riskiert werden soll (Standard: 2,0%).
-
InpEnableLondon: Aktivieren/Deaktivieren Sie die Breakout-Strategie.
-
InpEnableNY: Aktiviert/Deaktiviert die Reversal-Strategie.
-
InpFixedLot: Setzen Sie den Wert auf > 0,0, wenn Sie feste Losgrößen anstelle von Auto-Compounding bevorzugen.
Hören Sie auf, für Centbeträge zu skalieren. Handeln Sie die echten Bewegungen.