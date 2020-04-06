Grab of GBP

Produktname: GRAB (GBPUSD)

Präzisionsabstimmung für das "Great British Pound". Entwickelt für eine aggressive Mischung.

GRAB ist kein generischer Multi-Währungs-EA. Es handelt sich um eine spezialisierte algorithmische Engine, die speziell für GBPUSD optimiert ist. Das Pfund ist berühmt für seine explosive Volatilität und seine einzigartigen "London Fake-out"-Muster, und dieses System ist so kalibriert, dass es genau diese Verhaltensweisen ausnutzt.

Es wird nur während der beiden liquidesten Momente des Devisentages - der London Open und der New York Open - aktiviert , um den starken institutionellen Fluss zu erfassen.

🇬🇧 Warum GBPUSD?

Diese Strategie wurde entwickelt, weil generische EAs beim Pfund versagen. GBP-Paare neigen zu "Stophunts" (falschen Ausbrüchen), gefolgt von massiven Richtungswechseln.

Abgestimmt auf GBP: Die Ausbruchsdistanzen, Volumenschwellen und Volatilitätsfilter sind hart kodiert, um dem spezifischen "Herzschlag" des GBPUSD-Paares zu entsprechen. Es funktioniert hier am besten, weil sich kein anderes Paar so bewegt wie das Cable.

💰 Die Mathematik: Hohes Risiko-Gewinn-Verhältnis (Erwartungshaltung)

LESEN SIE DIES VOR DEM KAUF: Dies ist KEIN Scalper mit hoher Gewinnrate, der 5 Pips Gewinn macht.

Die Philosophie: Wir zielen auf große Bewegungen mit einem engen Stop.

Die Realität: Sie sollten mit einer niedrigeren Gewinnrate rechnen (normalerweise 35-45%). Sie werden Pechsträhnen haben.

Der Vorteil: Die Strategie zielt auf ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von bis zu 1:3 ab. Beispiel: Ein Gewinngeschäft (+3%) kann drei Verlustgeschäfte (jeweils -1%) ausgleichen. Dank dieses mathematischen Vorteils kann das Konto auf lange Sicht erheblich wachsen, selbst wenn Sie mehr Geschäfte verlieren als Sie gewinnen.



🚀 Hauptmerkmale

Aggressives Compounding: Der EA enthält ein risikobasiertes Modul zur Losgrößenbestimmung. Wenn Ihr Konto wächst, wächst auch die Handelsgröße, wobei eine exponentielle Aktienkurve angestrebt wird.

Institutioneller Volumenfilter: Trades werden durch einen proprietären Volumenfluss-Algorithmus validiert. Wenn das Volumen nicht vorhanden ist, bleibt der EA unverändert und bewahrt Sie vor Fallen mit geringer Liquidität.

Intelligentes Einstiegssystem: Keine "Ungültiger Preis"-Fehler mehr. Der EA passt seine Ausführungsart (Stop-, Limit- oder Market-Order) auf der Grundlage von Echtzeit-Spread, Slippage und Preislücken intelligent an.

⚠️ Warnung vor Marktbedingungen

Dieser EA gedeiht in Trending- und High-Volatility-Umgebungen.

Beste Voraussetzung: Starke direktionale Tage, News-Ausbrüche und klare Trends.

Schlechteste Bedingung: Enge Konsolidierung, flache Bereiche und Sommerferien mit geringem Volumen.

Während der Konsolidierung kann der EA kleine Verluste hinnehmen. Dies sind die "Kosten des Geschäfts", um die großen Trends zu erwischen.

⚙️ Empfehlungen

Symbol: GBPUSD (nicht für andere Paare verwenden).

Zeitrahmen: M5 (5 Minuten).

Konto-Typ: ECN oder Raw Spread (Niedriger Spread ist entscheidend für die engen Stops).

Mindestguthaben: $200 (für 0,01 Lots), $1.000+ empfohlen für ein gutes Risikomanagement.

VPS: Sehr empfehlenswert für eine präzise Ausführung zu Beginn der Sitzung.

🔧 Parameter-Leitfaden

InpRiskPercent: Der Prozentsatz Ihres Kontos, der pro Handel riskiert werden soll (Standard: 2,0%).

InpEnableLondon: Aktivieren/Deaktivieren Sie die Breakout-Strategie.

InpEnableNY: Aktiviert/Deaktiviert die Reversal-Strategie.

InpFixedLot: Setzen Sie den Wert auf > 0,0, wenn Sie feste Losgrößen anstelle von Auto-Compounding bevorzugen.

Hören Sie auf, für Centbeträge zu skalieren. Handeln Sie die echten Bewegungen.