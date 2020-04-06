Desbloquee el poder de las "Tendencias desbocadas" en XAUUSD.

El VC on Gold no es el típico scalper. Es un sistema profesional de Seguimiento de Tendencias diseñado para capturar los movimientos diarios masivos en el Oro (XAUUSD). En lugar de tomar pequeñas ganancias, este EA utiliza un motor único de Piramidación en Escalera de 3 Pasos para escalar a operaciones ganadoras, convirtiendo una sola buena entrada en una ganadora de triple tamaño.

La Filosofía: "A lo grande o a casa"

La mayoría de los EAs intentan ganar cada operación con objetivos pequeños. Este EA tiene un enfoque diferente: Account Flipping. Por defecto, está optimizado para una Tasa de Ganancias Baja (aprox. 30%) pero una Relación Recompensa-Riesgo extremadamente Alta. Está construido para sobrevivir a los días agitados y explotar en rentabilidad durante los días de tendencia.

Mercado agitado: El EA juega a la defensiva, asumiendo pequeñas pérdidas o ganancias puntuales.

Mercado en tendencia: El EA activa el "Modo Bestia", apilando 2ª y 3ª posiciones para multiplicar los beneficios en un 300% o más en un solo día.

Características principales

Lógica de escalera de 3 pasos: Coloca automáticamente Órdenes Límite para comprar caídas cuando la tendencia explota. Paso 1: Entrada inicial al confirmarse la tendencia. Paso 2 : Añade a la posición con un descuento cuando el beneficio alcanza +50 pips. Paso 3 : Añade de nuevo cuando el beneficio alcanza +100 pips.

Híbrido de Tendencia y Rango: Probado para aplastar Mercados Alcistas (estilo 2025) mientras sobrevive a Mercados de Rango difíciles (estilo 2024).

Ventana de tiempo inteligente: Sólo busca entradas durante la sesión superpuesta de alto volumen de Londres/Nueva York (07:00 - 13:00), pero mantiene los ganadores hasta el final del día (23:00) para capturar todo el rango diario.

Lógica oculta: Los indicadores de estrategia (EMA institucionales) están codificados y ocultos para evitar la ingeniería inversa.

Tasa de Ganancias vs. Rentabilidad

⚠️ Importante: Por defecto, este AE es un francotirador de Baja Tasa de Ganancias / Alta Recompensa.

Configuración por defecto: Optimizado para el crecimiento y la capitalización . Tendrá rachas perdedoras, pero una secuencia ganadora "Escalera" puede recuperar las pérdidas y alcanzar nuevos máximos de renta variable.

Estilo Alternativo: Si prefiere una Tasa de Ganancia Alta (60%+), puede simplemente ajustar la configuración (por ejemplo, TP 75 / SL 100), aunque esto reduce el potencial de ganancia total.

Recomendaciones

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: M5

Tipo de cuenta: ECN / Spread bajo recomendado.

Ajustes: Los ajustes por defecto están optimizados para el timeframe M5.

Riesgo: Comience con UseRiskPercent = true a 1.0% o 0.5% para sentirse cómodo con la volatilidad.

Parámetros

Gestión Monetaria: Alterna entre Risk % (Auto-lot) o Fixed Lots.

Ajustes de Estrategia: Ajustar Stop Loss (por defecto 75 pips) y Take Profit (por defecto 150 pips).

Ajustes de Tiempo: Horas configurables de Inicio, Fin y Salida (Hora del Servidor).

Configuración de Pyramiding: Puede desactivar manualmente el Paso 2 o el Paso 3 si desea operar de forma más conservadora durante periodos vacacionales o de baja volatilidad.

No se limite a seguir la tendencia. Pirámide.