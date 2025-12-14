SweepMaster

SweepMaster – LSSD & APCE

Liquiditäts-Sweep, Stop-Hunt-Detektor & Adaptive Pattern Confidence Engine

Liquiditäts-Sweep-Indikator mit drei Handelsmodi (Scalping, Standard, Swing), APCE-Confidence-Engine, Volumenabsorptionsanalyse und adaptiven Unterstützungs- und Widerstandszonen. Entwickelt für die Echtzeitanalyse des Orderflusses.

Empfohlener Zeitrahmen: H1

SweepMaster ist ein technischer Indikator zur Echtzeit-Erkennung von Liquiditäts-Sweeps, Stop-Hunts und Akkumulations-/Distributionsphasen durch eine kombinierte Analyse von Preis, Volumen und Marktstruktur.

Hauptmerkmale

Handelsmodi

Scalping Mode: schnelle Erkennung mit niedrigeren Schwellenwerten

Standard Mode: ausgewogene und anpassbare Parameter

Swing Mode: strengere Kriterien für Signale auf höheren Zeitrahmen

Liquiditäts-Sweep-Erkennung

Erkennung von bullischen und bärischen Liquiditäts-Sweeps

Dochtanalyse mit Volumenbestätigung

Unterscheidung zwischen gültigen Ausbrüchen und Ablehnungen

Adaptive Unterstützungs- und Widerstandsebenen basierend auf dem Zeitrahmen

APCE-Engine (Adaptive Pattern Confidence Engine)

Vertrauensscore von 0–100%

Erkennung von Doppelspitzen und Doppelböden

Engulfing-Mustererkennung

Validierung von Break & Retest-Konfigurationen

Echtzeitberechnung auf der aktuellen Kerze

Volumenabsorptionsanalyse

Bewertungssystem basierend auf 8 Kriterien (0–100%)

Volumenintensität und Bereichskompressionsanalyse

Dochtablehnung und Preisausgleichserkennung

Erkennung von Volumenclimax

Echtzeit-Visualisierung

Adaptive Unterstützungs- & Widerstandszonen

ATR-basierte Toleranz, angepasst an die Volatilität

Swing-Erkennung an den Zeitrahmen angepasst

Gewichtetes Mittel der Levels

Validierung anhand der Anzahl der Preisinteraktionen

Erweiterte Filterung auf niedrigeren Zeitrahmen

Dashboard

Echtzeit-Signalzähler

Anzeige des APCE-Vertrauensscores

Absorptionsstärke-Indikator

Anzeige des aktiven Handelsmodus

Sechs verfügbare Farbthemen

Anzeigemodi

Standard: Pfeile und Zonen

Diskret: nur Dashboard

Komplett: alle Elemente sichtbar

Volumenabsorptionssystem

Prinzip: hohes Volumen bei begrenzter Preisbewegung

Punktverteilung (0–100%):

Volumenintensität

Bereichskompression

Verhaltenskonsistenz

Dochtablehnung

Preisausgleich

Volumenclimax

Richtungsausrichtung

Arbeitsablauf

Handelsmodus auswählen

Erkennung des Durchbruchs von Unterstützungs-/Widerstandsebenen

Bestätigung durch Volumenanalyse

Validierung der Mustererkennung

Absorptionsbewertung

Signalanzeige mit Vertrauensscore

Zwei Tastenkombinationen: P und Z


