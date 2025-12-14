SweepMaster
- Indikatoren
- Vincent Jose Proenca
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 5
SweepMaster – LSSD & APCE
Liquiditäts-Sweep, Stop-Hunt-Detektor & Adaptive Pattern Confidence Engine
Liquiditäts-Sweep-Indikator mit drei Handelsmodi (Scalping, Standard, Swing), APCE-Confidence-Engine, Volumenabsorptionsanalyse und adaptiven Unterstützungs- und Widerstandszonen. Entwickelt für die Echtzeitanalyse des Orderflusses.
Empfohlener Zeitrahmen: H1
SweepMaster ist ein technischer Indikator zur Echtzeit-Erkennung von Liquiditäts-Sweeps, Stop-Hunts und Akkumulations-/Distributionsphasen durch eine kombinierte Analyse von Preis, Volumen und Marktstruktur.
Hauptmerkmale
Handelsmodi
Scalping Mode: schnelle Erkennung mit niedrigeren Schwellenwerten
Standard Mode: ausgewogene und anpassbare Parameter
Swing Mode: strengere Kriterien für Signale auf höheren Zeitrahmen
Liquiditäts-Sweep-Erkennung
Erkennung von bullischen und bärischen Liquiditäts-Sweeps
Dochtanalyse mit Volumenbestätigung
Unterscheidung zwischen gültigen Ausbrüchen und Ablehnungen
Adaptive Unterstützungs- und Widerstandsebenen basierend auf dem Zeitrahmen
APCE-Engine (Adaptive Pattern Confidence Engine)
Vertrauensscore von 0–100%
Erkennung von Doppelspitzen und Doppelböden
Engulfing-Mustererkennung
Validierung von Break & Retest-Konfigurationen
Echtzeitberechnung auf der aktuellen Kerze
Volumenabsorptionsanalyse
Bewertungssystem basierend auf 8 Kriterien (0–100%)
Volumenintensität und Bereichskompressionsanalyse
Dochtablehnung und Preisausgleichserkennung
Erkennung von Volumenclimax
Echtzeit-Visualisierung
Adaptive Unterstützungs- & Widerstandszonen
ATR-basierte Toleranz, angepasst an die Volatilität
Swing-Erkennung an den Zeitrahmen angepasst
Gewichtetes Mittel der Levels
Validierung anhand der Anzahl der Preisinteraktionen
Erweiterte Filterung auf niedrigeren Zeitrahmen
Dashboard
Echtzeit-Signalzähler
Anzeige des APCE-Vertrauensscores
Absorptionsstärke-Indikator
Anzeige des aktiven Handelsmodus
Sechs verfügbare Farbthemen
Anzeigemodi
Standard: Pfeile und Zonen
Diskret: nur Dashboard
Komplett: alle Elemente sichtbar
Volumenabsorptionssystem
Prinzip: hohes Volumen bei begrenzter Preisbewegung
Punktverteilung (0–100%):
Volumenintensität
Bereichskompression
Verhaltenskonsistenz
Dochtablehnung
Preisausgleich
Volumenclimax
Richtungsausrichtung
Arbeitsablauf
Handelsmodus auswählen
Erkennung des Durchbruchs von Unterstützungs-/Widerstandsebenen
Bestätigung durch Volumenanalyse
Validierung der Mustererkennung
Absorptionsbewertung
Signalanzeige mit Vertrauensscore
Zwei Tastenkombinationen: P und Z