SweepMaster
- 指标
- Vincent Jose Proenca
- 版本: 2.0
- 激活: 5
SweepMaster – LSSD & APCE
流动性扫荡，止损猎杀检测器与自适应模式置信引擎
集成三种交易模式（剥头皮、标准、波段）、APCE置信引擎、成交量吸收分析以及自适应支撑/阻力区的流动性扫荡检测指标。设计用于实时订单流分析。
推荐时间周期：H1
SweepMaster 是一个技术分析指标，用于通过价格、成交量和市场结构的综合分析，实时识别流动性扫荡、止损猎杀以及积累/分配阶段。
主要功能
交易模式
Scalping Mode：快速检测，阈值较轻
Standard Mode：平衡且可自定义参数
Swing Mode：更严格的条件用于高时间周期信号
流动性扫荡检测
识别看涨和看跌的流动性扫荡
带成交量确认的蜡烛影线分析
区分有效突破和回拒
基于时间周期的自适应支撑和阻力水平
APCE 引擎（自适应模式置信引擎）
置信评分 0–100%
检测双顶和双底
识别吞没形态
突破并回测构型验证
当前蜡烛实时计算
成交量吸收分析
基于 8 项标准的评分系统（0–100%）
成交量强度与区间压缩分析
蜡烛影线拒绝与价格平衡检测
成交量高潮识别
实时可视化指标
自适应支撑与阻力区
基于 ATR 的容差调整以适应波动性
适应时间周期的波段检测
水平线加权平均
按价格交互次数验证
低时间周期增强筛选
仪表盘
实时信号计数器
APCE 置信评分显示
吸收强度指标
当前交易模式显示
六种可用颜色主题
显示模式
Standard：箭头和区域
Discrete：仅仪表盘
Complete：所有元素显示
成交量吸收系统
原理：高成交量与有限价格移动结合。
评分分布（0–100%）：
成交量强度
区间压缩
行为一致性
影线拒绝
价格平衡
成交量高潮
方向对齐
工作流程
选择交易模式
检测支撑/阻力水平突破
通过成交量分析确认
模式识别验证
吸收评估
带置信评分的信号显示
两个键盘快捷键：P 和 Z