SweepMaster
- Göstergeler
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 2.0
- Etkinleştirmeler: 5
SweepMaster – LSSD & APCE
Likidite Tarama, Stop-Hunt Algılayıcı ve Adaptif Pattern Güven Motoru
Üç işlem modu (Scalping, Standart, Swing), APCE güven motoru, hacim absorpsiyon analizi ve adaptif destek/direnç bölgelerini entegre eden likidite tarama göstergesi. Gerçek zamanlı emir akışı analizine yönelik tasarlanmıştır.
Önerilen zaman dilimi: H1
SweepMaster, fiyat, hacim ve piyasa yapısının birleşik analizi ile gerçek zamanlı likidite taramaları, stop-hunt ve birikim/dağıtım aşamalarını tanımlamak için tasarlanmış bir teknik analiz göstergesidir.
Ana Özellikler
İşlem Modları
Scalping Mode: daha hafif eşiklerle hızlı tespit
Standard Mode: dengeli ve özelleştirilebilir parametreler
Swing Mode: yüksek zaman diliminde sinyaller için daha sıkı kriterler
Likidite Tarama Algılama
Yükseliş ve düşüş likidite taramalarının tanımlanması
Hacim onaylı fitil analizi
Geçerli kırılma ve reddi ayırt etme
Zaman dilimine göre adaptif destek ve direnç seviyeleri
APCE Motoru (Adaptive Pattern Confidence Engine)
0–100% arası güven puanı
Çift tepe ve çift dip algılama
Engulfing formasyon tanıma
Break & Retest yapılandırma doğrulama
Mevcut mum üzerinde gerçek zamanlı hesaplama
Hacim Absorpsiyon Analizi
8 kriter bazlı puanlama sistemi (0–100%)
Hacim yoğunluğu ve aralık sıkışması analizi
Fitil reddi ve fiyat dengesi algılama
Hacim doruklarını tanımlama
Gerçek Zamanlı Görsel Gösterge
Adaptif Destek ve Direnç Bölgeleri
Volatiliteye göre ATR tabanlı tolerans
Zaman dilimine uyarlanmış swing algılama
Seviyelerin ağırlıklı ortalaması
Fiyat etkileşim sayısına göre doğrulama
Alt zaman dilimlerinde geliştirilmiş filtreleme
Dashboard
Gerçek zamanlı sinyal sayacı
APCE güven puanı gösterimi
Absorpsiyon gücü göstergesi
Aktif işlem modu gösterimi
Altı renk teması mevcut
Görüntüleme Modları
Standard: oklar ve bölgeler
Discrete: yalnızca dashboard
Complete: tüm öğeler görünür
Hacim Absorpsiyon Sistemi
Prensip: sınırlı fiyat hareketi ile yüksek hacim kombinasyonu
Puan dağılımı (0–100%):
Hacim yoğunluğu
Aralık sıkışması
Davranış tutarlılığı
Fitil reddi
Fiyat dengesi
Hacim dorukları
Yönsel hizalama
İş Akışı
İşlem modu seçimi
Destek/direnç seviyesi kırılımını tespit etme
Hacim analizi ile onaylama
Formasyon tanıma doğrulama
Absorpsiyon değerlendirmesi
Güven puanı ile sinyal gösterimi