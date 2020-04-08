SweepMaster

SweepMaster – LSSD & APCE

流動性スイープ、ストップハント検出器および適応パターン信頼度エンジン

3つの取引モード（スキャルピング、スタンダード、スイング）、APCE信頼度エンジン、出来高吸収分析、適応サポート・レジスタンスゾーンを統合した流動性スイープ検出インジケーター。リアルタイムの注文フロー分析用に設計。

推奨時間足：H1

SweepMasterは、価格、出来高、市場構造の複合分析により、リアルタイムで流動性スイープ、ストップハント、蓄積/分配フェーズを識別するためのテクニカル分析インジケーターです。

主な特徴

取引モード

Scalping Mode：閾値を軽くした高速検出

Standard Mode：バランスの取れたカスタマイズ可能なパラメータ

Swing Mode：高時間足信号向けの厳格な条件

流動性スイープ検出

強気および弱気の流動性スイープを識別

出来高確認付きのヒゲ分析

有効なブレイクアウトと反発の区別

時間足に基づく適応サポート・レジスタンスレベル

APCEエンジン（Adaptive Pattern Confidence Engine）

信頼度スコア 0～100%

ダブルトップ・ダブルボトムの検出

包み足（Engulfing）パターン認識

ブレイク＆リテスト設定の検証

現在のローソク足でリアルタイム計算

出来高吸収分析

8つの基準に基づくスコアリングシステム（0～100%）

出来高強度とレンジ圧縮分析

ヒゲの反発と価格バランスの検出

出来高クライマックスの特定

リアルタイム視覚インジケーター

適応サポート＆レジスタンスゾーン

ATRに基づくボラティリティ調整

時間足に適応したスイング検出

レベルの加重平均

価格の接触回数による検証

低時間足でのフィルタリング強化

ダッシュボード

リアルタイム信号カウンター

APCE信頼度スコア表示

吸収強度インジケーター

アクティブ取引モード表示

6つのカラーテーマ

表示モード

Standard：矢印とゾーン

Discrete：ダッシュボードのみ

Complete：すべての要素表示

出来高吸収システム

原理：価格変動が限定された状態での高出来高

スコア配分（0～100%）：

出来高強度

レンジ圧縮

行動の一貫性

ヒゲの反発

価格バランス

出来高クライマックス

方向性の整合

ワークフロー

取引モードの選択

サポート/レジスタンスレベル突破の検出

出来高分析による確認

パターン認識の検証

吸収評価

信頼度スコア付き信号の表示

2つのキーボードショートカット：P と Z


