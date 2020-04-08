SweepMaster
- インディケータ
- Vincent Jose Proenca
- バージョン: 2.0
SweepMaster – LSSD & APCE
流動性スイープ、ストップハント検出器および適応パターン信頼度エンジン
3つの取引モード（スキャルピング、スタンダード、スイング）、APCE信頼度エンジン、出来高吸収分析、適応サポート・レジスタンスゾーンを統合した流動性スイープ検出インジケーター。リアルタイムの注文フロー分析用に設計。
推奨時間足：H1
SweepMasterは、価格、出来高、市場構造の複合分析により、リアルタイムで流動性スイープ、ストップハント、蓄積/分配フェーズを識別するためのテクニカル分析インジケーターです。
主な特徴
取引モード
Scalping Mode：閾値を軽くした高速検出
Standard Mode：バランスの取れたカスタマイズ可能なパラメータ
Swing Mode：高時間足信号向けの厳格な条件
流動性スイープ検出
強気および弱気の流動性スイープを識別
出来高確認付きのヒゲ分析
有効なブレイクアウトと反発の区別
時間足に基づく適応サポート・レジスタンスレベル
APCEエンジン（Adaptive Pattern Confidence Engine）
信頼度スコア 0～100%
ダブルトップ・ダブルボトムの検出
包み足（Engulfing）パターン認識
ブレイク＆リテスト設定の検証
現在のローソク足でリアルタイム計算
出来高吸収分析
8つの基準に基づくスコアリングシステム（0～100%）
出来高強度とレンジ圧縮分析
ヒゲの反発と価格バランスの検出
出来高クライマックスの特定
リアルタイム視覚インジケーター
適応サポート＆レジスタンスゾーン
ATRに基づくボラティリティ調整
時間足に適応したスイング検出
レベルの加重平均
価格の接触回数による検証
低時間足でのフィルタリング強化
ダッシュボード
リアルタイム信号カウンター
APCE信頼度スコア表示
吸収強度インジケーター
アクティブ取引モード表示
6つのカラーテーマ
表示モード
Standard：矢印とゾーン
Discrete：ダッシュボードのみ
Complete：すべての要素表示
出来高吸収システム
原理：価格変動が限定された状態での高出来高
スコア配分（0～100%）：
出来高強度
レンジ圧縮
行動の一貫性
ヒゲの反発
価格バランス
出来高クライマックス
方向性の整合
ワークフロー
取引モードの選択
サポート/レジスタンスレベル突破の検出
出来高分析による確認
パターン認識の検証
吸収評価
信頼度スコア付き信号の表示
2つのキーボードショートカット：P と Z