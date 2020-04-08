SweepMaster – LSSD & APCE

Detector de barridos de liquidez, caza de stops y motor de confianza de patrones adaptativo

Indicador de detección de barridos de liquidez que integra tres modos de trading (Scalping, Estándar, Swing), motor de confianza APCE, análisis de absorción de volumen y zonas adaptativas de soporte y resistencia. Diseñado para el análisis del flujo de órdenes en tiempo real.

Tiempo recomendado: H1

SweepMaster es un indicador de análisis técnico diseñado para identificar en tiempo real barridos de liquidez, caza de stops y fases de acumulación/distribución mediante un análisis combinado de precio, volumen y estructura del mercado.

Características clave

Modos de trading

Scalping Mode: detección rápida con umbrales más ligeros

Standard Mode: parámetros equilibrados y personalizables

Swing Mode: criterios más estrictos para señales en marcos temporales mayores

Detección de barridos de liquidez

Identificación de barridos de liquidez alcistas y bajistas

Análisis de mechas con confirmación de volumen

Distinción entre rupturas válidas y rechazos

Niveles de soporte y resistencia adaptativos según el marco temporal

Motor APCE (Adaptive Pattern Confidence Engine)

Puntuación de confianza de 0 a 100%

Detección de doble techo y doble suelo

Reconocimiento de patrones engulfing

Validación de configuración de ruptura y retesteo

Cálculo en tiempo real sobre la vela actual

Análisis de absorción de volumen

Sistema de puntuación basado en 8 criterios (0–100%)

Intensidad de volumen y análisis de compresión de rango

Detección de rechazo de mechas y equilibrio de precio

Identificación de clímax de volumen

Indicador visual en tiempo real

Zonas adaptativas de soporte y resistencia

Tolerancia basada en ATR ajustada a la volatilidad

Detección de swings adaptada al marco temporal

Promediado ponderado de niveles

Validación por número de interacciones de precio

Filtrado mejorado en marcos temporales menores

Panel de control

Contador de señales en tiempo real

Visualización de la puntuación de confianza APCE

Indicador de fuerza de absorción

Visualización del modo de trading activo

Seis temas de color disponibles

Modos de visualización

Standard: flechas y zonas

Discrete: solo panel de control

Complete: todos los elementos visibles

Sistema de absorción de volumen

Principio: alto volumen combinado con movimiento limitado del precio.

Distribución de puntuación (0–100%):

Intensidad de volumen

Compresión de rango

Consistencia de comportamiento

Rechazo de mechas

Equilibrio de precio

Clímax de volumen

Alineación direccional

Flujo de trabajo

Selección del modo de trading

Detección de ruptura de nivel de soporte/resistencia

Confirmación mediante análisis de volumen

Validación de reconocimiento de patrones

Evaluación de absorción

Visualización de señal con puntuación de confianza



Dos atajos de teclado: P y Z

