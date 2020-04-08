SweepMaster
SweepMaster – LSSD & APCE
Detector de barridos de liquidez, caza de stops y motor de confianza de patrones adaptativo
Indicador de detección de barridos de liquidez que integra tres modos de trading (Scalping, Estándar, Swing), motor de confianza APCE, análisis de absorción de volumen y zonas adaptativas de soporte y resistencia. Diseñado para el análisis del flujo de órdenes en tiempo real.
Tiempo recomendado: H1
SweepMaster es un indicador de análisis técnico diseñado para identificar en tiempo real barridos de liquidez, caza de stops y fases de acumulación/distribución mediante un análisis combinado de precio, volumen y estructura del mercado.
Características clave
Modos de trading
Scalping Mode: detección rápida con umbrales más ligeros
Standard Mode: parámetros equilibrados y personalizables
Swing Mode: criterios más estrictos para señales en marcos temporales mayores
Detección de barridos de liquidez
Identificación de barridos de liquidez alcistas y bajistas
Análisis de mechas con confirmación de volumen
Distinción entre rupturas válidas y rechazos
Niveles de soporte y resistencia adaptativos según el marco temporal
Motor APCE (Adaptive Pattern Confidence Engine)
Puntuación de confianza de 0 a 100%
Detección de doble techo y doble suelo
Reconocimiento de patrones engulfing
Validación de configuración de ruptura y retesteo
Cálculo en tiempo real sobre la vela actual
Análisis de absorción de volumen
Sistema de puntuación basado en 8 criterios (0–100%)
Intensidad de volumen y análisis de compresión de rango
Detección de rechazo de mechas y equilibrio de precio
Identificación de clímax de volumen
Indicador visual en tiempo real
Zonas adaptativas de soporte y resistencia
Tolerancia basada en ATR ajustada a la volatilidad
Detección de swings adaptada al marco temporal
Promediado ponderado de niveles
Validación por número de interacciones de precio
Filtrado mejorado en marcos temporales menores
Panel de control
Contador de señales en tiempo real
Visualización de la puntuación de confianza APCE
Indicador de fuerza de absorción
Visualización del modo de trading activo
Seis temas de color disponibles
Modos de visualización
Standard: flechas y zonas
Discrete: solo panel de control
Complete: todos los elementos visibles
Sistema de absorción de volumen
Principio: alto volumen combinado con movimiento limitado del precio.
Distribución de puntuación (0–100%):
Intensidad de volumen
Compresión de rango
Consistencia de comportamiento
Rechazo de mechas
Equilibrio de precio
Clímax de volumen
Alineación direccional
Flujo de trabajo
Selección del modo de trading
Detección de ruptura de nivel de soporte/resistencia
Confirmación mediante análisis de volumen
Validación de reconocimiento de patrones
Evaluación de absorción
Visualización de señal con puntuación de confianza
Dos atajos de teclado: P y Z