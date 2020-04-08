SweepMaster

SweepMaster – LSSD & APCE

Detector de varredura de liquidez, caça de stops e motor de confiança adaptativo de padrões

Indicador de detecção de varreduras de liquidez integrando três modos de negociação (Scalping, Padrão, Swing), motor de confiança APCE, análise de absorção de volume e zonas adaptativas de suporte e resistência. Projetado para análise de fluxo de ordens em tempo real.

Timeframe recomendado: H1

SweepMaster é um indicador de análise técnica projetado para identificar em tempo real varreduras de liquidez, caça de stops e fases de acumulação/distribuição através de uma análise combinada de preço, volume e estrutura de mercado.

Principais Características

Modos de Negociação

Scalping Mode: detecção rápida com limites mais leves

Standard Mode: parâmetros equilibrados e personalizáveis

Swing Mode: critérios mais rigorosos para sinais em timeframes maiores

Detecção de Varreduras de Liquidez

Identificação de varreduras de liquidez de alta e baixa

Análise de sombras com confirmação de volume

Distinção entre rompimentos válidos e rejeições

Níveis adaptativos de suporte e resistência baseados no timeframe

Motor APCE (Adaptive Pattern Confidence Engine)

Pontuação de confiança de 0 a 100%

Detecção de topo duplo e fundo duplo

Reconhecimento de padrão engulfing

Validação de configuração de rompimento e reteste

Cálculo em tempo real sobre o candle atual

Análise de Absorção de Volume

Sistema de pontuação baseado em 8 critérios (0–100%)

Intensidade de volume e análise de compressão de faixa

Rejeição de sombra e detecção de equilíbrio de preço

Identificação de clímax de volume

Indicador Visual em Tempo Real

Zonas Adaptativas de Suporte e Resistência

Tolerância baseada em ATR ajustada à volatilidade

Detecção de swings adaptada ao timeframe

Média ponderada dos níveis

Validação pelo número de interações de preço

Filtragem aprimorada em timeframes menores

Painel de Controle

Contador de sinais em tempo real

Exibição da pontuação de confiança APCE

Indicador de força de absorção

Exibição do modo de negociação ativo

Seis temas de cores disponíveis

Modos de Exibição

Standard: setas e zonas

Discrete: apenas painel

Complete: todos os elementos visíveis

Sistema de Absorção de Volume

Princípio: alto volume combinado com movimento limitado de preço.

Distribuição de pontuação (0–100%):

Intensidade de volume

Compressão de faixa

Consistência comportamental

Rejeição de sombra

Equilíbrio de preço

Clímax de volume

Alinhamento direcional

Fluxo de Trabalho

Seleção do modo de negociação

Detecção de rompimento de nível de suporte/resistência

Confirmação através de análise de volume

Validação de reconhecimento de padrão

Avaliação de absorção

Exibição de sinal com pontuação de confiança

Dois atalhos de teclado: P e Z


