SweepMaster
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versão: 2.0
- Ativações: 5
SweepMaster – LSSD & APCE
Detector de varredura de liquidez, caça de stops e motor de confiança adaptativo de padrões
Indicador de detecção de varreduras de liquidez integrando três modos de negociação (Scalping, Padrão, Swing), motor de confiança APCE, análise de absorção de volume e zonas adaptativas de suporte e resistência. Projetado para análise de fluxo de ordens em tempo real.
Timeframe recomendado: H1
SweepMaster é um indicador de análise técnica projetado para identificar em tempo real varreduras de liquidez, caça de stops e fases de acumulação/distribuição através de uma análise combinada de preço, volume e estrutura de mercado.
Principais Características
Modos de Negociação
Scalping Mode: detecção rápida com limites mais leves
Standard Mode: parâmetros equilibrados e personalizáveis
Swing Mode: critérios mais rigorosos para sinais em timeframes maiores
Detecção de Varreduras de Liquidez
Identificação de varreduras de liquidez de alta e baixa
Análise de sombras com confirmação de volume
Distinção entre rompimentos válidos e rejeições
Níveis adaptativos de suporte e resistência baseados no timeframe
Motor APCE (Adaptive Pattern Confidence Engine)
Pontuação de confiança de 0 a 100%
Detecção de topo duplo e fundo duplo
Reconhecimento de padrão engulfing
Validação de configuração de rompimento e reteste
Cálculo em tempo real sobre o candle atual
Análise de Absorção de Volume
Sistema de pontuação baseado em 8 critérios (0–100%)
Intensidade de volume e análise de compressão de faixa
Rejeição de sombra e detecção de equilíbrio de preço
Identificação de clímax de volume
Indicador Visual em Tempo Real
Zonas Adaptativas de Suporte e Resistência
Tolerância baseada em ATR ajustada à volatilidade
Detecção de swings adaptada ao timeframe
Média ponderada dos níveis
Validação pelo número de interações de preço
Filtragem aprimorada em timeframes menores
Painel de Controle
Contador de sinais em tempo real
Exibição da pontuação de confiança APCE
Indicador de força de absorção
Exibição do modo de negociação ativo
Seis temas de cores disponíveis
Modos de Exibição
Standard: setas e zonas
Discrete: apenas painel
Complete: todos os elementos visíveis
Sistema de Absorção de Volume
Princípio: alto volume combinado com movimento limitado de preço.
Distribuição de pontuação (0–100%):
Intensidade de volume
Compressão de faixa
Consistência comportamental
Rejeição de sombra
Equilíbrio de preço
Clímax de volume
Alinhamento direcional
Fluxo de Trabalho
Seleção do modo de negociação
Detecção de rompimento de nível de suporte/resistência
Confirmação através de análise de volume
Validação de reconhecimento de padrão
Avaliação de absorção
Exibição de sinal com pontuação de confiança
Dois atalhos de teclado: P e Z