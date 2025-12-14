SweepMaster
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 2.0
- Attivazioni: 5
SweepMaster – LSSD & APCE
Rilevatore di sweep di liquidità, stop-hunt e motore di fiducia adattivo (APCE)
Indicatore per la rilevazione di sweep di liquidità che integra tre modalità di trading (Scalping, Standard, Swing), motore di fiducia APCE, analisi dell’assorbimento del volume e zone adattive di supporto e resistenza. Progettato per l’analisi del flusso ordini in tempo reale.
Timeframe consigliato: H1
SweepMaster è un indicatore di analisi tecnica progettato per identificare in tempo reale sweep di liquidità, stop-hunt e fasi di accumulo/distribuzione tramite un’analisi combinata di prezzo, volume e struttura di mercato.
Caratteristiche principali
Modalità di trading
Scalping Mode: rilevamento rapido con soglie leggere
Standard Mode: parametri bilanciati e personalizzabili
Swing Mode: criteri più severi per segnali su timeframe più alti
Rilevazione sweep di liquidità
Identificazione di sweep rialzisti e ribassisti
Analisi delle candele con conferma del volume
Distinzione tra breakout validi e rifiuti
Livelli di supporto e resistenza adattativi in base al timeframe
Motore APCE (Adaptive Pattern Confidence Engine)
Punteggio di fiducia da 0 a 100%
Rilevazione di doppio massimo e doppio minimo
Riconoscimento di pattern engulfing
Validazione della configurazione Break & Retest
Calcolo in tempo reale sulla candela corrente
Analisi dell’assorbimento del volume
Sistema di punteggio basato su 8 criteri (0–100%)
Intensità del volume e analisi della compressione del range
Rilevazione di rifiuto delle candele e equilibrio del prezzo
Identificazione del climax di volume
Indicatore visivo in tempo reale
Zone di supporto e resistenza adattative
Tolleranza basata su ATR adattata alla volatilità
Rilevazione swing adattata al timeframe
Media ponderata dei livelli
Validazione in base al numero di interazioni del prezzo
Filtraggio migliorato sui timeframe inferiori
Dashboard
Contatore segnali in tempo reale
Visualizzazione del punteggio di fiducia APCE
Indicatore di forza di assorbimento
Visualizzazione della modalità di trading attiva
Sei temi colore disponibili
Modalità di visualizzazione
Standard: frecce e zone
Discrete: solo dashboard
Complete: tutti gli elementi visibili
Sistema di assorbimento del volume
Principio: alto volume combinato con movimento limitato del prezzo
Distribuzione del punteggio (0–100%):
Intensità del volume
Compressione del range
Coerenza comportamentale
Rifiuto delle candele
Equilibrio del prezzo
Climax di volume
Allineamento direzionale
Workflow
Selezione della modalità di trading
Rilevazione della rottura di livelli di supporto/resistenza
Conferma tramite analisi del volume
Validazione del riconoscimento dei pattern
Valutazione dell’assorbimento
Visualizzazione del segnale con punteggio di fiducia