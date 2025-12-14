SweepMaster
- Indicateurs
- Vincent Jose Proenca
- Version: 2.0
- Activations: 5
SweepMaster – LSSD & APCE
Détecteur de sweeps de liquidité, stop-hunt et moteur de confiance adaptatif (APCE)
Indicateur de détection de sweeps de liquidité intégrant trois modes de trading (Scalping, Standard, Swing), moteur de confiance APCE, analyse de l’absorption du volume et zones de support et résistance adaptatives. Conçu pour l’analyse du flux d’ordres en temps réel.
Timeframe recommandé : H1
SweepMaster est un indicateur d’analyse technique conçu pour identifier en temps réel les sweeps de liquidité, les stop-hunts et les phases d’accumulation/distribution via une analyse combinée du prix, du volume et de la structure du marché.
Caractéristiques clés
Modes de trading
Scalping Mode : détection rapide avec seuils légers
Standard Mode : paramètres équilibrés et personnalisables
Swing Mode : critères plus stricts pour les signaux sur des timeframes élevés
Détection de sweeps de liquidité
Identification des sweeps haussiers et baissiers
Analyse des mèches avec confirmation du volume
Distinction entre breakouts valides et rejets
Niveaux de support et résistance adaptatifs selon le timeframe
Moteur APCE (Adaptive Pattern Confidence Engine)
Score de confiance de 0 à 100 %
Détection de double top et double bottom
Reconnaissance des figures engulfing
Validation des configurations Break & Retest
Calcul en temps réel sur la bougie actuelle
Analyse de l’absorption du volume
Système de notation basé sur 8 critères (0–100 %)
Intensité du volume et analyse de compression de range
Détection du rejet des mèches et équilibre des prix
Identification des climax de volume
Indicateur visuel en temps réel
Zones de support et résistance adaptatives
Tolérance basée sur l’ATR ajustée à la volatilité
Détection de swings adaptée au timeframe
Moyennage pondéré des niveaux
Validation par le nombre d’interactions du prix
Filtrage renforcé sur les timeframes inférieurs
Dashboard
Compteur de signaux en temps réel
Affichage du score de confiance APCE
Indicateur de force d’absorption
Affichage du mode de trading actif
Six thèmes de couleur disponibles
Modes d’affichage
Standard : flèches et zones
Discrete : dashboard seulement
Complete : tous les éléments visibles
Système d’absorption du volume
Principe : volume élevé combiné à un mouvement limité du prix
Répartition des scores (0–100 %) :
Intensité du volume
Compression du range
Cohérence comportementale
Rejet des mèches
Équilibre des prix
Climax de volume
Alignement directionnel
Workflow
Sélection du mode de trading
Détection de la rupture d’un niveau de support/résistance
Confirmation par analyse du volume
Validation de la reconnaissance de patterns
Évaluation de l’absorption
Affichage du signal avec score de confiance