SweepMaster – LSSD & APCE

Détecteur de sweeps de liquidité, stop-hunt et moteur de confiance adaptatif (APCE)

Indicateur de détection de sweeps de liquidité intégrant trois modes de trading (Scalping, Standard, Swing), moteur de confiance APCE, analyse de l’absorption du volume et zones de support et résistance adaptatives. Conçu pour l’analyse du flux d’ordres en temps réel.

Timeframe recommandé : H1

SweepMaster est un indicateur d’analyse technique conçu pour identifier en temps réel les sweeps de liquidité, les stop-hunts et les phases d’accumulation/distribution via une analyse combinée du prix, du volume et de la structure du marché.

Caractéristiques clés

Modes de trading

Scalping Mode : détection rapide avec seuils légers

Standard Mode : paramètres équilibrés et personnalisables

Swing Mode : critères plus stricts pour les signaux sur des timeframes élevés

Détection de sweeps de liquidité

Identification des sweeps haussiers et baissiers

Analyse des mèches avec confirmation du volume

Distinction entre breakouts valides et rejets

Niveaux de support et résistance adaptatifs selon le timeframe

Moteur APCE (Adaptive Pattern Confidence Engine)

Score de confiance de 0 à 100 %

Détection de double top et double bottom

Reconnaissance des figures engulfing

Validation des configurations Break & Retest

Calcul en temps réel sur la bougie actuelle

Analyse de l’absorption du volume

Système de notation basé sur 8 critères (0–100 %)

Intensité du volume et analyse de compression de range

Détection du rejet des mèches et équilibre des prix

Identification des climax de volume

Indicateur visuel en temps réel

Zones de support et résistance adaptatives

Tolérance basée sur l’ATR ajustée à la volatilité

Détection de swings adaptée au timeframe

Moyennage pondéré des niveaux

Validation par le nombre d’interactions du prix

Filtrage renforcé sur les timeframes inférieurs

Dashboard

Compteur de signaux en temps réel

Affichage du score de confiance APCE

Indicateur de force d’absorption

Affichage du mode de trading actif

Six thèmes de couleur disponibles

Modes d’affichage

Standard : flèches et zones

Discrete : dashboard seulement

Complete : tous les éléments visibles

Système d’absorption du volume

Principe : volume élevé combiné à un mouvement limité du prix

Répartition des scores (0–100 %) :

Intensité du volume

Compression du range

Cohérence comportementale

Rejet des mèches

Équilibre des prix

Climax de volume

Alignement directionnel

Workflow

Sélection du mode de trading

Détection de la rupture d’un niveau de support/résistance

Confirmation par analyse du volume

Validation de la reconnaissance de patterns

Évaluation de l’absorption

Affichage du signal avec score de confiance