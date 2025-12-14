SweepMaster
- Индикаторы
- Vincent Jose Proenca
- Версия: 2.0
- Активации: 5
SweepMaster – LSSD & APCE
Обнаружение ликвидности, детектор стоп‑охоты и адаптивный движок уверенности в паттернах
Индикатор обнаружения ликвидности с интеграцией трех торговых режимов (скальпинг, стандарт, свинг), двигателем уверенности APCE, анализом поглощения объема и адаптивными уровнями поддержки и сопротивления. Разработан для анализа потока ордеров в реальном времени.
Рекомендуемый таймфрейм: H1
SweepMaster — это индикатор технического анализа, предназначенный для идентификации в реальном времени ликвидных пробоев, стоп‑охоты и фаз накопления/распределения через комбинированный анализ цены, объема и структуры рынка.
Ключевые особенности
Режимы торговли
Scalping Mode: быстрое обнаружение с облегчёнными порогами
Standard Mode: сбалансированные и настраиваемые параметры
Swing Mode: более жесткие критерии для сигналов старших таймфреймов
Обнаружение ликвидных пробоев
Идентификация бычьих и медвежьих ликвидных пробоев
Анализ фитилей с подтверждением объемом
Различение действительных пробоев и отскоков
Адаптивные уровни поддержки и сопротивления на основе таймфрейма
Двигатель APCE (Adaptive Pattern Confidence Engine)
Оценка уверенности от 0 до 100%
Обнаружение двойных вершин и двойных оснований
Распознавание фигуры «поглощение»
Валидация конфигурации «пробой и ретест»
Расчёт в реальном времени на текущей свече
Анализ поглощения объема
Система оценок на основе 8 критериев (0–100%)
Интенсивность объема и анализ сжатия диапазона
Отскок фитилей и обнаружение ценового баланса
Идентификация кульминации объема
Визуальный индикатор в реальном времени
Адаптивные зоны поддержки и сопротивления
Допуск на основе ATR, настроенный под волатильность
Обнаружение свингов, адаптированное под таймфрейм
Взвешенное усреднение уровней
Валидация по числу взаимодействий цены
Усиленная фильтрация на младших таймфреймах
Панель управления
Счётчик сигналов в реальном времени
Отображение оценки уверенности APCE
Индикатор силы поглощения
Отображение активного торгового режима
Шесть доступных цветовых тем
Режимы отображения
Standard: стрелки и зоны
Discrete: только панель управления
Complete: все элементы видимы
Система поглощения объема
Принцип: высокий объем в сочетании с ограниченным движением цены.
Распределение оценки (0–100%):
Интенсивность объема
Сжатие диапазона
Поведенческая согласованность
Отскок фитилей
Ценовой баланс
Кульминация объема
Направленное выравнивание
Рабочий процесс
Выбор торгового режима
Обнаружение пробоя уровня поддержки/сопротивления
Подтверждение через анализ объема
Валидация распознавания паттерна
Оценка поглощения
Отображение сигнала с оценкой уверенности
Два сочетания клавиш: P и Z