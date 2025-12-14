SweepMaster

SweepMaster – LSSD & APCE

Обнаружение ликвидности, детектор стоп‑охоты и адаптивный движок уверенности в паттернах

Индикатор обнаружения ликвидности с интеграцией трех торговых режимов (скальпинг, стандарт, свинг), двигателем уверенности APCE, анализом поглощения объема и адаптивными уровнями поддержки и сопротивления. Разработан для анализа потока ордеров в реальном времени.

Рекомендуемый таймфрейм: H1

SweepMaster — это индикатор технического анализа, предназначенный для идентификации в реальном времени ликвидных пробоев, стоп‑охоты и фаз накопления/распределения через комбинированный анализ цены, объема и структуры рынка.

Ключевые особенности

Режимы торговли

Scalping Mode: быстрое обнаружение с облегчёнными порогами

Standard Mode: сбалансированные и настраиваемые параметры

Swing Mode: более жесткие критерии для сигналов старших таймфреймов

Обнаружение ликвидных пробоев

Идентификация бычьих и медвежьих ликвидных пробоев

Анализ фитилей с подтверждением объемом

Различение действительных пробоев и отскоков

Адаптивные уровни поддержки и сопротивления на основе таймфрейма

Двигатель APCE (Adaptive Pattern Confidence Engine)

Оценка уверенности от 0 до 100%

Обнаружение двойных вершин и двойных оснований

Распознавание фигуры «поглощение»

Валидация конфигурации «пробой и ретест»

Расчёт в реальном времени на текущей свече

Анализ поглощения объема

Система оценок на основе 8 критериев (0–100%)

Интенсивность объема и анализ сжатия диапазона

Отскок фитилей и обнаружение ценового баланса

Идентификация кульминации объема

Визуальный индикатор в реальном времени

Адаптивные зоны поддержки и сопротивления

Допуск на основе ATR, настроенный под волатильность

Обнаружение свингов, адаптированное под таймфрейм

Взвешенное усреднение уровней

Валидация по числу взаимодействий цены

Усиленная фильтрация на младших таймфреймах

Панель управления

Счётчик сигналов в реальном времени

Отображение оценки уверенности APCE

Индикатор силы поглощения

Отображение активного торгового режима

Шесть доступных цветовых тем

Режимы отображения

Standard: стрелки и зоны

Discrete: только панель управления

Complete: все элементы видимы

Система поглощения объема

Принцип: высокий объем в сочетании с ограниченным движением цены.

Распределение оценки (0–100%):

Интенсивность объема

Сжатие диапазона

Поведенческая согласованность

Отскок фитилей

Ценовой баланс

Кульминация объема

Направленное выравнивание

Рабочий процесс

Выбор торгового режима

Обнаружение пробоя уровня поддержки/сопротивления

Подтверждение через анализ объема

Валидация распознавания паттерна

Оценка поглощения

Отображение сигнала с оценкой уверенности

Два сочетания клавиш: P и Z


