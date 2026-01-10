CandleCountDownByLuc

Candle Countdown (MT5) — Verbleibende Zeit der aktuellen Kerze

Candle Countdown ist ein schlanker MetaTrader-5-Indikator, der die verbleibende Zeit bis zum Kerzenschluss in Echtzeit als Countdown anzeigt. Er aktualisiert sich jede Sekunde und bleibt dabei übersichtlich, ohne den Chart zu überladen.

Hauptfunktionen

Live-Countdown (mm:ss oder hh:mm:ss je nach Timeframe)

3 Anzeige-Positionen Preislevel (TradingView-Style) — nahe am aktuellen Preislevel ausgerichtet Oben rechts — feste Position in der Chart-Ecke Über Spread/Info (oben rechts) — höher platziert, damit nichts überdeckt wird

Anpassbares Design : Schriftart, Größe, Farbe, optionales Präfix, Abstände und Offsets

Funktioniert mit jedem Symbol und jedem Timeframe in MT5

Funktionsweise

Der Indikator nutzt die Startzeit der aktuellen Kerze sowie die Timeframe-Dauer, um die verbleibenden Sekunden bis zum Kerzenschluss zu berechnen.

Im Modus Preislevel wird das Label relativ zum aktuellen Preislevel positioniert und um einen einstellbaren Pixel-Offset nach oben verschoben.

Einstellungen (Inputs)

Display Mode (Anzeigemodus) : Price level (TV style) / Top right / Above spread

Price Y Offset (px) (Standard 40 px )

Right Padding (px) — Abstand zum rechten Rand

Top Right Y Distance (px) — vertikale Position im Modus „oben rechts“

Above Spread Y Distance (px) — vertikale Position im Modus „über Spread“

Prefix ein/aus + Präfix-Text

Font: Name, Größe, Textfarbe

Installation

Dieses Produkt wird als kompilierter .ex5-Indikator geliefert.

Installation über den MQL5 Market (empfohlen) MetaTrader 5 → Navigator → Indikatoren Candle Countdown per Drag & Drop auf einen Chart ziehen

Hinweise

Falls das Mapping „Preis → Pixel“ kurzfristig nicht möglich ist (z. B. bei extremem Scroll/Zoom), wechselt der Indikator automatisch auf eine feste Position oben rechts.

Nur Informationsanzeige — keine Trading-Funktionen.

Autor: Luc Timmermans