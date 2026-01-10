CandleCountDownByLuc
- Indikatoren
- Luc Emile Timmermans
- Version: 1.20
- Aktivierungen: 20
Candle Countdown (MT5) — Verbleibende Zeit der aktuellen Kerze
Candle Countdown ist ein schlanker MetaTrader-5-Indikator, der die verbleibende Zeit bis zum Kerzenschluss in Echtzeit als Countdown anzeigt. Er aktualisiert sich jede Sekunde und bleibt dabei übersichtlich, ohne den Chart zu überladen.
Hauptfunktionen
-
Live-Countdown (mm:ss oder hh:mm:ss je nach Timeframe)
-
3 Anzeige-Positionen
-
Preislevel (TradingView-Style) — nahe am aktuellen Preislevel ausgerichtet
-
Oben rechts — feste Position in der Chart-Ecke
-
Über Spread/Info (oben rechts) — höher platziert, damit nichts überdeckt wird
-
-
Anpassbares Design: Schriftart, Größe, Farbe, optionales Präfix, Abstände und Offsets
-
Funktioniert mit jedem Symbol und jedem Timeframe in MT5
Funktionsweise
Der Indikator nutzt die Startzeit der aktuellen Kerze sowie die Timeframe-Dauer, um die verbleibenden Sekunden bis zum Kerzenschluss zu berechnen.
Im Modus Preislevel wird das Label relativ zum aktuellen Preislevel positioniert und um einen einstellbaren Pixel-Offset nach oben verschoben.
Einstellungen (Inputs)
-
Display Mode (Anzeigemodus): Price level (TV style) / Top right / Above spread
-
Price Y Offset (px) (Standard 40 px)
-
Right Padding (px) — Abstand zum rechten Rand
-
Top Right Y Distance (px) — vertikale Position im Modus „oben rechts“
-
Above Spread Y Distance (px) — vertikale Position im Modus „über Spread“
-
Prefix ein/aus + Präfix-Text
-
Font: Name, Größe, Textfarbe
Installation
Dieses Produkt wird als kompilierter .ex5-Indikator geliefert.
-
Installation über den MQL5 Market (empfohlen)
-
MetaTrader 5 → Navigator → Indikatoren
-
Candle Countdown per Drag & Drop auf einen Chart ziehen
Hinweise
-
Falls das Mapping „Preis → Pixel“ kurzfristig nicht möglich ist (z. B. bei extremem Scroll/Zoom), wechselt der Indikator automatisch auf eine feste Position oben rechts.
-
Nur Informationsanzeige — keine Trading-Funktionen.
Autor: Luc Timmermans