CandleCountDownByLuc

Candle Countdown (MT5) — Verbleibende Zeit der aktuellen Kerze

Candle Countdown ist ein schlanker MetaTrader-5-Indikator, der die verbleibende Zeit bis zum Kerzenschluss in Echtzeit als Countdown anzeigt. Er aktualisiert sich jede Sekunde und bleibt dabei übersichtlich, ohne den Chart zu überladen.

Hauptfunktionen

  • Live-Countdown (mm:ss oder hh:mm:ss je nach Timeframe)

  • 3 Anzeige-Positionen

    1. Preislevel (TradingView-Style) — nahe am aktuellen Preislevel ausgerichtet

    2. Oben rechts — feste Position in der Chart-Ecke

    3. Über Spread/Info (oben rechts) — höher platziert, damit nichts überdeckt wird

  • Anpassbares Design: Schriftart, Größe, Farbe, optionales Präfix, Abstände und Offsets

  • Funktioniert mit jedem Symbol und jedem Timeframe in MT5

Funktionsweise

Der Indikator nutzt die Startzeit der aktuellen Kerze sowie die Timeframe-Dauer, um die verbleibenden Sekunden bis zum Kerzenschluss zu berechnen.
Im Modus Preislevel wird das Label relativ zum aktuellen Preislevel positioniert und um einen einstellbaren Pixel-Offset nach oben verschoben.

Einstellungen (Inputs)

  • Display Mode (Anzeigemodus): Price level (TV style) / Top right / Above spread

  • Price Y Offset (px) (Standard 40 px)

  • Right Padding (px) — Abstand zum rechten Rand

  • Top Right Y Distance (px) — vertikale Position im Modus „oben rechts“

  • Above Spread Y Distance (px) — vertikale Position im Modus „über Spread“

  • Prefix ein/aus + Präfix-Text

  • Font: Name, Größe, Textfarbe

Installation

Dieses Produkt wird als kompilierter .ex5-Indikator geliefert.

  1. Installation über den MQL5 Market (empfohlen)

  2. MetaTrader 5 → Navigator → Indikatoren

  3. Candle Countdown per Drag & Drop auf einen Chart ziehen

Hinweise

  • Falls das Mapping „Preis → Pixel“ kurzfristig nicht möglich ist (z. B. bei extremem Scroll/Zoom), wechselt der Indikator automatisch auf eine feste Position oben rechts.

  • Nur Informationsanzeige — keine Trading-Funktionen.

Autor: Luc Timmermans


