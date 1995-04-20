HTF Moving Average mc
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 2.31
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex Indikator HTF MOVING AVERAGE für MT4.
– Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem professionellen HTF MA Indikator für MT4. HTF steht für „Higher Time Frame“.
– Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trendtrader mit Price Action-Einträgen.
– Der HTF MA Indikator ermöglicht es Ihnen, den gleitenden Durchschnitt eines höheren Zeitrahmens an Ihren aktuellen Chart anzuhängen, um der Haupttrendrichtung zu folgen.
– Der Indikator zeigt den Trend eines höheren Zeitrahmens an – diese Methode ist immer profitabel.
– Der HTF MA Indikator bietet die Möglichkeit, hohe Gewinne bei geringem Risiko zu erzielen.
Anwendung:
– MA von D1 an H4 oder H1 Chart anhängen.
– MA von H4 an H1, M30 oder M15 Chart anhängen.
– usw. (siehe Bilder).
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.