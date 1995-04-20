HTF Moving Average mc

Индикатор Crypto_Forex HTF MOVING AVERAGE для MT4.

- Улучшите свои методы торговли с помощью профессионального индикатора HTF MA для MT4. HTF означает «более высокий таймфрейм».
- Этот индикатор отлично подходит для трендовых трейдеров, использующих входы по ценовому действию.
- Индикатор HTF MA позволяет прикрепить скользящую среднюю с более высокого таймфрейма к текущему графику, чтобы отслеживать направление основного тренда.
- Индикатор показывает тренд с более высокого таймфрейма --> это всегда прибыльный метод.
- Индикатор HTF MA позволяет получить большую прибыль с низким риском.

Как использовать:
- прикрепить скользящую среднюю с дневного интервала (D1) к графику H4 или H1.
- прикрепить скользящую среднюю с H4 к графику H1, M30 или M15.
- и т.д. (см. изображения).

Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы!
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.

Рекомендуем также
Calculated
Vitalii Zakharuk
Индикаторы
Индикатор тренда Calculated , можно использовать с оптимальным коэффициентом риска к прибыли, показывает удачные сигналы. Использует два параметра для настроек. Показывает благоприятные моменты для входа в рынок стрелками. Вероятность успешного тренда очень не плохая! Индикатор можно использовать как для пипсовки на мелких периодах, так и для долгосрочной торговли. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Работает на всех валютных парах и на всех таймфреймах.
ADX Version Lock profit Ea
Supomo
Эксперты
This Robot Ea with indicators ADX. ONLY 1 COPIES OUT OF 5 LEFT AT $ 99! After that, the price will be raised to $ 199. LIVE SIGNAL and EA STRATEGY ⤵⤵⤵ https://www.mql5.com/en/users/supomo/seller#products    PARAMETER SETTING EA ⤵⤵⤵ https://www.mql5.com/en/blogs/post/744860 SETTING EA ADX VERSION: ++>, Setting_ADX VERSION= "------- ( Setting Strategy ADX ) -------";         >>period_ADX=28; ++>, EA_Indicators=1. ADX VERSION ++>,  Setting Martingale="------- ( MARTINGALE [open 1=disable] ) --
EMA Dashboard
Chantal Sala
1 (1)
Индикаторы
Ema Dashboard — это инновационная панель, позволяющая отслеживать скользящую среднюю на нескольких символах и на разных таймфреймах. Панель позволяет анализировать информацию на 28 парах с одного графика. Функции включают в себя анализ на таймфреймах H1, H4, дневном, недельном и месячном. Такая функциональность позволяет с легкостью определять долгосрочный тренд. Панель помогает предпринимать важные направленные движения. Нажатие на кнопку открывает новый график (символ и таймфрейм). Графически
Fire Wave EA
Ahmed Dwaib
Эксперты
Важное уведомление: Экспертный советник Fire Wave специально разработан для работы с парой GBP/USD на таймфрейме 5 минут. Использование советника на более высоких таймфреймах (например, H1 и выше) значительно увеличивает риск и может привести к более высоким просадкам, чем ожидалось. Это связано с уникальными расчетами стратегии, оптимизированными для 5-минутного графика. Тем не менее, если вы предпочитаете меньший риск с более низкими доходами, советник также можно использовать на паре EUR/USD,
Icarus BolliBand Change Display Indicator
James D Scuderi
Индикаторы
Icarus Bolli-Band Change Display(TM) Indicator is a simple, but highly effective tool for visually identifying areas where the all-important 'Bollinger Band' values are in a state of expansion, contraction of neither. The traditional Bollinger Bands have been widely applied to trading charts globally since their creation by John Bollinger several decades ago. One of the limitations of the traditional Bollinger Bands is the ability to clearly identify when the bands are in fact expanding or contr
Magic SMMA
Imre Heli
Индикаторы
Индикатор Magic SMMA очень помогает в определении направления тренда. Он может стать отличным дополнением к вашей существующей стратегии или основой для новой. Мы, люди, можем принимать лучшие решения, когда лучше видим визуально. Поэтому мы разработали его, чтобы отображать разные цвета для восходящих и нисходящих трендов. Каждый может настроить это так, как ему больше всего подходит. Установив период тренда, мы можем оптимизировать его для более длинных или коротких трендов для нашей стратеги
FREE
Price Action Forex Trading Robot
FXRaid UK Ltd
Эксперты
This is a Price Action based EA. No martingale or hedging strategy is used here. The EA is for EURUSD Only. Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band and ADX. Also we check the market trend.only enter for buy if its an uptrend and sell if its a sell market. Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take profit. Also we have trailing
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Эксперты
Hello everyone, the expert works on pending deals moving with the price When a deal is activated, the take profit and stop loss are placed When moving with the profit, the other pending deal moves with the price Until it closes with a profit or loss and works again in the same way There are no complications or indicators in the expert The expert is very simple in his work Work on the five minutes, capital $ 100 or more The lot size will work based on the capital Work on gold A zero is placed on
The 4 headed dragon MT4
Marta Gonzalez
Индикаторы
The 4 headed dragon is an indicator that has two functions. 1) Set the background trend. 2) Mark the predominant trend. By combining these two indicator signals, we will be able to trade for or against the trend, adapting the signals to your reading of the market. You can download the demo and test it yourself. 1) Set the background trend.   Define four possibilities of trend that are the four heads of the dragon, marked by colors on the indicator, marking a) Powerful buying trend. b) Weak
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Индикаторы
Бесплатный информационный индикатор-помощник Email Alert & InfoPanel. Особенно будет полезен трейдерам, использующим большое количество валютных пар или сеточные торговые системы с усреднением или Мартингейлом. Также он просто удобен, как информатор с возможность отправки сообщения на почту или мобильное приложение. Выполняет следующие функции: Рассчитывает просадку депозита по эквити и отправляет сообщение пользователю, если она больше, чем указана в настройках. Отправляет уведомление о просадк
FREE
Cancer
Vitalii Zakharuk
Индикаторы
Индикатор Cancer отлично подойдет для трендовой торговли! Интеллектуальный алгоритм индикатора с высокой вероятностью показывает точки потенциального разворота рынка. Если вы торгуете по тренду то стратегия торговли построенная на основе данного индикатора отлично ам подойдет. Индикатор фильтрует рыночной шум, приктически все и все необходимые функции для работы по треду встроены в один инструмент. Работает на всех валютных парах и на всех таймфреймах, настройка индикатора - по вашему желанию. Г
Murrey Math Volume and Market Profile
Csaba Simon
Индикаторы
Murrey Math Volume & Market Profile Полноценная профессиональная торговая система в одном индикаторе. Этот инструмент объединяет Murrey Math уровни , Market Profile , Volume Profile и модули Forbex в одну мощную аналитическую платформу. Уровни Murrey Math и рыночная структура Профили рынка: дневные, недельные, месячные Гистограмма объема по цене (HVN/LVN, VAH/VAL, POC) Профили внутридневных сессий (Asia/EU/US) Фильтры Forbex060 и Forbex073 Панель символов и умные кнопки Торгуйте на основе рыночн
Ichimoku Waves Meter vm IT
Ichimoku sp z o.o.
Утилиты
"Ichimoku Waves Meter"  Измеритель Волн Ишимоку  это професиональный инструмент для графического анализа с использованием действительных интерпретаций Ichimoku kinkōhyō! это графическая программа, позволяющая быстро и просто измерить пропорции между указанными точками на графике цены. Предлагаемый показатель ценового и временного диапазона является основным инструментом для анализа графика в соответствии со стратегией Ichimoku на платформе MT4. За короткий промежуток времени с помощью данного ин
Lot Rebate Grid Hedging MT4
Mr Punnatorn Tunbee
Эксперты
Hello, I would like to give an example of this EA. From the picture you can see that the EA can spin around 3,500 lots, when taking into account the rebate, you will get about 35,000$ and a little bit of profit during execution. The EA has actually been run as shown in the picture. **You can optimize to get the best value before actually running it.  Thankyou  Excuseme .I'm sorry that I'm not good at English. Therefore, communication may be somewhat wrong. MT5 version  :   https://www.mql5.co
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
Эксперты
Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To create the strategy, we have used the history data with 99,9% quality for the last 15 years. The best signals had been selected and the false signals have been filtered out. The Expert Advisor performs technical analysis and considers only the breakouts that show the best result.   It uses a system of filtering false signals. The EA uses adaptive trailing stop. The EA uses a ver
Adaptive Trend Line
Alberto Boada
Индикаторы
Adaptive Trend Line is not an ordinary moving average. It is an intelligent trend line that changes color based on the internal strength of the market, as measured by the RSI. How does it work? It combines the smoothness of an Exponential Moving Average (EMA) with the sensitivity of the RSI. - Green Line: The RSI is above 55, indicating that buyers are in control. - Red Line: The RSI is below 45, indicating that sellers are in control. - Gray Line: The RSI is in the neutral zone (45-55), indic
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Индикаторы
Данный индикатор позволяет сканировать символы в окне "Обзор рынка" (не более 15 в демо-версии), отфильтровывать тренды и отправлять оповещения. Он работает на основе эффективного индикатора "SuperTrend" , который используется многими трейдерами для торговли: Когда цвет ячейки меняется на " зеленый " или " красный ", это указывает на изменение тренда для открытия длинной или короткой позиции. Также появится экранное уведомление. Когда цвет меняется на зеленый , это указывает на восходящий тренд
FREE
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Эксперты
CANADIAN TAIGA - это профессиональный портфельный советник, использующий систему торговли по тренду, основанную на принципах прорыва волатильности и прорыва уровней поддержки/сопротивления. Он работает на всех парах канадского доллара. Основной принцип Canadian Taiga заключается в захвате торговых возможностей на всех парах с канадским долларом, используя сложный модуль хеджирования. Скачайте CANADIAN TAIGA и протестируйте его на всех парах канадского доллара, как рекомендуется, и если он не д
FXTrader Ariel PowerTrend
Ariel Capja
Индикаторы
This is the FXTraderariel PowerTrend . It compute a trendfollowing system based on it own algorithm. It gives you a buy or sell signal based on the trend. It based on the Supertrend, but our Version is not repainting. Furthermoore we added some Improvements and you can get an Arrow, Push or Alert when the trend changes. Depending on the settings it and trading style, it can be used for scalping or long-term trading . The indicator can be used on every time frame , but we advise to use it on H1
Easy Growth Day Trading EA
Asen Genov
Эксперты
Easy Growth is a fully automatic ЕА for MT4 with fast algorithm, designed for intraday trading, FIFO compliant. Market orders are opened according to the daily trend, filtering signals with advanced filters, to achieve high percentage of profit trades. All orders are placed with SL and TP.  It is possible to open additional positions (optional), only when the conditions are met. Тhe number of additional positions and their lot size is user defined. The user may also allow hedging (optional for N
PZ Currency Meter MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Торговля сильными валютами против слабых валют - всегда самая безопасная игра. Этот индикатор измеряет относительную силу между основными валютами и облегчает выбор инструментов, облегчает вход и выход. Основная идея состоит в том, чтобы атаковать слабые валюты, используя сильные в качестве контрвалюты, и наоборот. Покупайте силу против слабости и короткую слабость против силы. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Найти сильные и с
Unbrekeable
SHEYLA SOFTWARE
4 (1)
Эксперты
Limited number of copies will be sold on MQL5 market.  Price $69.99 4 of 10 left at this Price Next 10 copies $149.99. Expert will be available on sale untill 1 of January.   Unbrekeable for XAUUSD is a fully automated EA designed to trade GOLD only. It is based on machine learning analysis and an incredible trend detection system.   This EA tries to win 1% of the account in each of the trades!!!! works like magic :)   EA contains self-adaptive market algorithm, which uses   XAUUSD in 2015-2020
Duel MT4
Marta Gonzalez
Эксперты
YOU WANT TO WIN THE DUEL. Look the market in the eye, feel the trigger on your finger. Take a deep breath and shoot before anyone else. This system allows you to detect the right moment to attack the market. The whistles are already sounding in the air. Dare to win the duel at the market. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 10 0 . You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety
The Burst MT4
Mhd Amran Bin Lop
Индикаторы
The Burst MT4 Hurry and Buy Before Price Doubles Tomorrow! *Non-Repainting Indicator "The Burst" is an indicator that shows precise Buy and Sell Trades. A great arsenal to add to any chart. It's Best to Use The D1,H4 or H1 chart "The Burst" is designed to alert BUY and SELLS. So Of course, For the best take The Arrows In a Uptrend or Downtrend Only For Confirmation *Non-Repainting *For Desktop MT4 Only *Great For Scalping *Great For Intraday *Great For Swing Trading *Arrow Appears at  The "Close
Godfather
Ivan Simonika
Индикаторы
Интеллектуальный алгоритм индикатора Godfather с точностью определяет тренд, отфильтровывает рыночный шум и генерирует входные сигналы и уровни выхода. Индикатор поможет в поиске точек входа при анализе графика цены. Программа сначала получает «снимок» графика, затем анализирует его. Результаты сообщаются трейдеру в виде сигналов. Основная цель данного индикатора это определение моментов входов и выходов из сделок, поэтому индикатор отображает только линию тренда и точки входа, тоесть отображае
Fixed Range Volume Profile V1
Hoummad Elkraima
Индикаторы
With Fixed Range Volume Profile,The traces left by the big players will not go unnoticed by you. Professional   Volume Profile   Indicator reveals Institutional order flow. This advanced market indicator will teach you to spot the buying and selling. Dont want to say more because its well known by most professionals  trader. This Indicator : -  Quickly Identify the Strongest Institutional S/R Zones. - W orks with all Trading Instruments (Forex, Futures, Indexes, Commodities, Stocks, Cryptocur
ComplexPulse
Andriy Sydoruk
Индикаторы
ComplexPulse - импульсный индикатор или сигнальный. Чувствительный и быстро реагирует на ценовые движения. Индикатор показывает взаимозависимость различных валютных пар, а именно: USD, EUR, GBP, CHF, JPY. Валюты измеряются в относительных единицах, поэтому в каждую единицу времени сумма всех валют будет равна нулю. Отсюда один из основных элементов кластерных индикаторов является линия нуля, или линия баланса (нулевая линия). Если какая-то валюта находится ниже линии баланса, то говорят, что вал
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Индикаторы
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Quantum Dynamic Volatility Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Индикаторы
Задумывались ли вы когда-нибудь, почему столько трейдеров остаются один на один со слабыми позициями не на той стороне рынка? Одна из причин этому - волатильность. Валютная пара неожиданно начинает движение на новостях или выходе экономических данных. Предвкушая быструю и легкую прибыль, на рынок сразу устремляются трейдеры. И вдруг цена разворачивается. Происходит это на всех таймфреймах и на всех символах. Закрытие свечи или бара с широким спредом сменяется резким разворотом цены, оставляя тре
ExincExp
Stanislav Vereshchagin
Эксперты
Здравствуйте, дорогие трейдеры!  Представляю вашему вниманию торгового робота ExincExp. Робот основан на торговой стратегии Price Action "Внешний бар". Эксперт предназначен для таймфрейма H1, лучше всего подходит для пары EUR-USD. Сделок будет совершать не много, но очень хорошо их фильтруя, что составит для вас лишь самые точные входы в рынок. Стоп-лос и тейк-профит робот рассчитывает и выставляет самостоятельно. Также он не основывается ни на каких индикаторах, всю информацию эксперт берет из
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Другие продукты этого автора
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Эксперты
Советник ADVANCED MULTI SCALPING — полностью автоматическая многопарная торговая система — очень безопасная и с устойчивым ростом. Этот прибыльный скальпинговый советник действительно является одной из самых стабильных систем на рынке в настоящее время — он совершает около 70–100 сделок в месяц. Загрузите набор файлов советника для тестирования и торговли: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Особенност
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Индикаторы
Это бесплатный продукт, который вы можете использовать для своих нужд! Также я очень ценю ваши положительные отзывы! Большое спасибо! Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы! Индикатор Crypto_Forex: Heiken Ashi Candles для MT4. Не перерисовывается. - Heiken_Ashi_Candles отлично сочетается с индикатором Trend Line MA, как на картинке. - Индикатор Heiken_Ashi_Candles - очень полезный вспомогательный индикатор, делающий тренд более заметным. - Он полезен для тог
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" для MT4. - Этот индикатор отлично подходит для трейдеров, которые используют графический анализ с прорывами!!! - "Fractal Trend Lines" показывает графические линии восходящего тренда (фиолетовый цвет) и нисходящего тренда (красный цвет). - Линии восходящего и нисходящего тренда строятся на 2 ближайших соответствующих фракталах. - Индикатор имеет несколько параметров, отвечающих за цвет и ширину линий тренда. - Индикатор имеет встроенное оповещение д
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Индикаторы
Это бесплатный продукт, который вы можете использовать для своих нужд! Кроме того, я очень ценю ваши положительные отзывы! Большое спасибо! Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы! Индикатор Forex SWAP Display для MT4, отличный вспомогательный торговый инструмент. - Индикатор SWAP Display показывает текущие SWAP для длинных и коротких сделок пары Forex, к которой он прикреплен. - Можно разместить значения SWAP Display в любом углу графика: 0 - для верхне
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Индикаторы
Это бесплатный продукт, который вы можете использовать для своих нужд! Также я очень ценю ваши положительные отзывы! Большое спасибо! Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы! Индикатор Forex Spread Display для MT4, отличный вспомогательный торговый инструмент. - Индикатор Spread Display показывает текущий спред валютной пары, к которой он прикреплен. - Можно расположить значение Spread display в любом углу графика: 0 - для верхнего левого угла, 1 - верхн
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Форекс "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" для MT4 - Индикатор "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" - очень полезный вспомогательный торговый инструмент. - Он показывает вам дневные, еженедельные и ежемесячные наиболее вероятные уровни, которых может достичь цена (уровни ценового диапазона). - Дневной диапазон полезен для внутридневных трейдеров. - Недельные и ежемесячные диапазоны предназначены для свинг-трейдеров и долгосрочных трейдеров. - Индикатор отлично подходит для планирования ваших целей
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex HTF RVI Oscillator для MT4, без перерисовки. - Обновите свои методы торговли с помощью профессионального HTF RVI Oscillator для MT4. HTF означает - более высокий таймфрейм. - RVI - один из лучших осцилляторов для обнаружения смены тренда и входа из зон перепроданности/перекупленности. - Этот индикатор отлично подходит для торговых систем с несколькими таймфреймами с входами по ценовому действию из зон перепроданности/купленности. - Индикатор HTF RVI позволяет прикрепить
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Dynamic Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex — эффективный торговый инструмент для MT4! - Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. - Dynamic Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. - Oscillator — это вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа из зон перепроданности/перекупленности. - Значения перепроданности: ниже зеленой линии; Значения перекупленности: выше красной линии. -
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Форекс "RSI for 8 Symbols" для MT4. Не перерисовывается. - RSI - один из самых популярных осцилляторов для торговли. - Он отлично подходит для входа на продажу из сильной зоны перекупленности (выше 70) и входа на покупку из сильной зоны перепроданности (ниже 30). - RSI очень полезен для обнаружения дивергенции. - "RSI for 8 Symbols" дает возможность контролировать значения RSI до 8 различных символов всего на 1 графике. - Этот индикатор также отлично сочетается с входами Price Action
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Scalping_Channel" для MT4. - Scalping Channel имеет границы волатильности на основе ATR. - Отлично подходит для скальпинговой торговли: - Входите в сделки, размещая отложенный лимитный ордер на средней линии. - Рассматривайте бычьи входы, когда имеет место зеленый устойчивый восходящий канал и хотя бы 1 свеча закрылась выше верхней границы (см. рисунки). - Рассматривайте медвежьи входы, когда имеет место красный устойчивый нисходящий канал и хотя бы 1 свеча закрылась ни
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
«Follow Trend Oscillator» — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент! - Удобный индикатор предоставляет возможности для скальпинга в направлении основного тренда. - Плавный и настраиваемый осциллятор с сигнальной гистограммой. - Зеленый цвет осциллятора для восходящих трендов, коричневый цвет — для нисходящих трендов. - Значения перепроданности: ниже -30; Значения перекупленности: выше 30. - С этим индикатором есть множество возможностей для моде
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
ADAPTIVE SCALPER EA — это умная, безопасная и надежная полностью автоматическая многопарная скальпинговая торговая система! Это советник «установил и забыл», который делает всю торговую работу за вас! Доступно 10 Set_files! Используйте Set_files v25.11 из раздела «Комментарии» для использования/тестирования советника. - Советник автоматически адаптируется к рыночным условиям с помощью методов ИИ. - Система безопасна и НЕ использует никаких опасных методов, таких как сетки или мартингейл. Каж
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
PRICE ACTION TRADER EA - отличная автоматическая торговая система, основанная на исследовании Price Action! Это советник "установил и забыл", который делает всю торговую работу за вас! Доступно 7 Set_files! Идея торговли основана на известном мощном паттерне Price Action - PinBar! Price Action Trader EA - очень хорошая инвестиция - он будет работать на вас годами, все Set_files имеют положительное математическое ожидание! Используйте Set-файлы из раздела "Комментарии" для использования/тест
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex «Гистограмма коррекции тренда» для MT4. - Гистограмма коррекции тренда может быть двух цветов: красного для медвежьего тренда и синего для бычьего. - 7 последовательных столбцов гистограммы одного цвета означают начало нового тренда. - Индикатор гистограммы коррекции тренда разработан с главной целью - минимизировать убытки и максимизировать прибыль. - Имеет параметр - "Период", отвечающий за чувствительность индикатора. - Встроенные оповещения для мобильных устройств и
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Эксперты
Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время. Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамический стоп-лосс в зависимости от
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "MACD with Trend ZigZag" для MT4 - Сам индикатор MACD является одним из самых популярных инструментов для торговли по тренду. - "MACD with Trend ZigZag" отлично подходит для использования с входами Price Action или в сочетании с другими индикаторами. - Используйте этот индикатор для выбора наиболее точных сигналов входа: _ Если MACD выше 0 (зеленый цвет), а линия ZigZag направлена ​​вверх - ищите только паттерны Buy Price Action. _ Если MACD ниже 0 (розовый цвет), а лини
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Crypto_Forex Индикатор "Scalping Histogram" для MT4, без перерисовки. - Индикатор Scalping Histogram может использоваться для поиска сигналов входа в основное направление ценового импульса после незначительной коррекции цены. - Scalping Histogram может быть двух цветов: оранжевый для медвежьего импульса и зеленый для бычьего. - Как только вы увидите не менее 10 последовательных столбцов гистограммы одного цвета, это означает, что имеет место сильный импульс. - Сигналом входа является 1 столбец
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Crypto_Forex Индикатор SCALPING SNIPER для MT4, торговая система без перерисовки. Scalping Sniper - это продвинутая система (индикатор), показывающая точный ценовой импульс! - Обновите свои методы торговли с помощью профессионального индикатора Scalping Sniper для MT4. - Эта система обеспечивает очень точные, но редкие сигналы Scalping, с процентом выигрышей до 90%. - Система предполагает использование множества пар для поиска сигналов, чтобы компенсировать малое количество сигналов на одну па
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Внутренние и внешние бары" для MT4. - Индикатор "Внутренние и внешние бары" очень мощный для торговли по ценовому действию. Не перерисовывается; Без задержки; - Индикатор определяет внутренние и внешние бары на графике: - Бычий паттерн - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки). - Медвежий паттерн - сигнал красной стрелки на графике (см. рисунки). - Внутренний бар сам по себе имеет высокое отношение R/R (прибыль/риск). - С оповещениями на ПК, мобильных устройствах
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
Советник "SINGLE SNIPER" — это мощная скальпинговая торговая система для платформы MT4! Высокий процент выигрышей — около 85–90%! Система использует управление рисками с помощью сложных процентов! Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5. Используйте Set_file для тестирования и торговли: загрузите EA set_file - Сделки очень точны: около 85–90%. - Система НЕ использует никаких опасных методов, таких как сетки или мартингейл. Каждый ордер имеет собственный SL для
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
Советник ADVANCED ADAPTIVE SCALPER — это умная, безопасная и надежная полностью автоматическая многопарная скальпинговая торговая система! Это советник «установил и забыл», который делает всю торговую работу за вас! Доступно 10 Set_files для 10 пар! Используйте Set_files  (v25.11) из раздела «Комментарии» для использования/тестирования советника. Этот советник — расширенная версия советника Adaptive Scalper. Дополнительные возможности советника Advanced Adaptive Scalper по сравнению с базовым
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Модель разворота доджи" для MT4. - Индикатор "Модель разворота доджи" - это чистая торговля по ценовому действию: без перерисовки, без задержки; - Индикатор обнаруживает модель разворота доджи на графике, где свеча доджи находится в середине модели, а последняя свеча - прорывная: - Модель разворота бычьего доджи - синяя стрелка на графике (см. рисунки). - Модель разворота медвежьего доджи - красная стрелка на графике (см. рисунки). - С оповещениями на ПК, мобильных устр
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Эксперты
SwapFree Adaptive Scalper EA — это умная, безопасная и надежная полностью автоматическая многопарная скальпинговая торговая система! Это советник «установил и забыл», который делает всю торговую работу за вас! Доступно 9 Set_files для 9 пар! Загрузите набор файлов советника для тестирования и торговли: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file Особенности советника: - Методы скальпинга. - Отс
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Crypto_Forex Индикатор "MA Speed" для MT4, без перерисовки. СКОРОСТЬ скользящей средней - уникальный трендовый индикатор. - Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. - Скорость - это первая производная скользящей средней. - Индикатор MA Speed ​​показывает, как быстро сама MA меняет свое направление. - Существует множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий с помощью MA Speed. Подходит для SMA, EMA, SMMA и LWMA. - Рекомендуется использовать MA Speed ​​в тре
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Doji Breakout pattern" для MT4. - Индикатор "Doji Breakout pattern" - это чистая торговля по ценовому действию: без перерисовки, без задержки; - Индикатор обнаруживает прорыв паттерна доджи в направлении тренда, где свеча доджи находится в середине паттерна, а последняя свеча - прорыв: - Бычий паттерн доджи - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки). - Медвежий паттерн доджи - сигнал красной стрелки на графике (см. рисунки). - С оповещениями на ПК, мобильных устрой
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA — точная автоматическая торговая система с высокой точностью для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник действительно является одной из самых стабильных систем на рынке в настоящее время. Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5. SF Multi Sniper EA — это советник «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Используйте Set_files из раздела «Комментарии» для использования/тестирования советника. - Ни
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Trend Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент! - Используется новый продвинутый метод расчета — 20 вариантов параметра «Цена для расчета». - Самый плавный осциллятор из когда-либо созданных. - Зеленый цвет для восходящих трендов, красный цвет для нисходящих трендов. - Значения перепроданности: ниже 5, значения перекупленности: выше 95. - С этим индикатором есть множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий. - С
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex Consolidation Bar Pattern для MT4. - Индикатор "Consolidation Bar" - очень мощный индикатор, ориентированный на прорывы, для торговли по ценовому действию. - Индикатор определяет консолидацию цены в узкой области в течение 1 бара и показывает: направление прорыва, местоположение отложенного ордера и местоположение SL. - Бычий консолидационный бар - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки). - Медвежий консолидационный бар - сигнал красной стрелки на графике (см. рису
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku для MT4. - Индикатор Ichimoku - один из самых мощных трендовых индикаторов. HTF означает - Higher Time Frame. - Этот индикатор отлично подходит для трендовых трейдеров, а также в сочетании с входами Price Action. - Индикатор HTF Ichimoku позволяет прикрепить Ichimoku с более высокого таймфрейма к текущему графику. - Восходящий тренд - красная линия над синей (и обе линии над облаком) / Нисходящий тренд - красная линия под синей (и обе линии под облаком). - О
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
OSB Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор, эффективный вспомогательный инструмент Price Action. - Используется новый продвинутый метод расчета. - Новое поколение осцилляторов — см. изображения, чтобы узнать, как его использовать. - OSB Oscillator — это вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа для сигналов Price Action, Divergence и Oversold/OverBought. - Значения перепроданности: ниже 30. - Значения перекупленности: выше 70. - С помощью этого индикатора можно
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв